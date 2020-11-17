Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении их служебных обязанностей.

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В соцсетях сообщается, что участники акций перекрыли движение на ул. Грушевского в обоих направлениях.

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Кроме того, представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Поэтому Нацгвардия и Нацполиция пытались сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.

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Фото - РБК-Украина, ТСН

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Во вторник, 17 ноября, в центре Киева проводятся две акции. В 9:00 у здания Кабинета министров Украины началась акция протеста с участием предпринимателей и представителей бизнеса "Кабмин на карантин!". Организаторы - объединение предпринимателей "Рада Міст Захист ФОП". В 9:30 возле Верховной Рады началась акция малых предпринимателей "Право на труд!" с требованием отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – SaveФОП.