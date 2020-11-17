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Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Полиция Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении их служебных обязанностей.

Смотрите также: Предприниматели в Виннице протестуют против усиления карантина: перекрыли центральную улицу. ФОТОрепортаж

В соцсетях сообщается, что участники акций перекрыли движение на ул. Грушевского в обоих направлениях.

Кроме того, представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Поэтому Нацгвардия и Нацполиция пытались сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.

Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского 01

Читайте также: Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места

Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского 02Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского 03Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского 04

Фото - РБК-Украина, ТСН

Читайте также: Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев

Во вторник, 17 ноября, в центре Киева проводятся две акции. В 9:00 у здания Кабинета министров Украины началась акция протеста с участием предпринимателей и представителей бизнеса "Кабмин на карантин!". Организаторы - объединение предпринимателей "Рада Міст Захист ФОП". В 9:30 возле Верховной Рады началась акция малых предпринимателей "Право на труд!" с требованием отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – SaveФОП.
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Топ комментарии
+21
Твій коментар сьогодні на першому місці по рівню упоротості і зебілізму. Вітаю! Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 6164
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17.11.2020 10:09
+19
фопы вспоминают что нужно выходить на акции только тогда, когда это касается их бабла. А в остальном все голосовали за зедебила и поддерживают его политику.
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17.11.2020 10:12
+11
ФОПы могут ответить как преЗедент, "мы вам ничего не должны".
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17.11.2020 10:24
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Будут волю народа подавлять..слуги..
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17.11.2020 10:05 Ответить
Кучка барыг это не народ это паразиты на теле народа и посему давить их надо всенепременно ... Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 3585
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17.11.2020 10:07 Ответить
Твій коментар сьогодні на першому місці по рівню упоротості і зебілізму. Вітаю! Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 6164
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17.11.2020 10:09 Ответить
Хоча б логін свій повністю українською переклав...
Не вмієш гуглоперекладпчем користуватися. В спам, однозначно
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17.11.2020 10:10 Ответить
Ну мне то однозначно по барабану куда ты пойдёшь Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 3592в спам так в спам ...
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17.11.2020 10:12 Ответить
коммунистам, онанистам и гомосексуалистам сегодня не подают, вали отседа, убогое
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17.11.2020 10:26 Ответить
Подписываться было не обязательно Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 2080убогость твоя и так сомнений не вызывает.
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17.11.2020 10:40 Ответить
Так это скупщики краденого или торговцы наркотой?Нет?Значит они не барыги,а люди благодаря которым у страны есть хоть какой-то бюджет.
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17.11.2020 10:14 Ответить
Та какие там они люди ,шо они суки производят ,купил у несчастных селян картоху по гривне пошёл продавать обнищалому народу в десять раз дороже ,на зону такую мерзость надо отправлять ,пусть хоть там шо-то путное делают .
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17.11.2020 10:17 Ответить
Товарищ Берия?
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17.11.2020 10:22 Ответить
Тамбовский волк тебе товарищ . Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 160
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17.11.2020 10:25 Ответить
Ок,господин Вовк,так что за картошкой в село когда собираетесь,у бедных селян в 10 раз дешевле покупать?
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17.11.2020 10:28 Ответить
Ты что ,это же совершенно секретная информация... Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 4407
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17.11.2020 10:35 Ответить
А,значит опасаетесь,что вам водку не продадут в магазине,потому шифруетесь
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17.11.2020 10:43 Ответить
Я шо с ума спятил водку покупать в магазине по сотке за пол литра , Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 121имею шикарный самогонный аппарат . Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 2384
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17.11.2020 10:49 Ответить
Алкаш
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17.11.2020 12:23 Ответить
Гнать их в шею... митинговать надумали...
Пусть вон в морги работать идут, а те кто работал ту них пусть идут нахрен!
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17.11.2020 10:15 Ответить
Лучше конечно же их ВСЕХ пересажать , Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 4428но можно и по другому ,пусть платят минисалку своим работникам тысячу баксов в месяц - не заплатил 10 лет тюряги ,налог не заплатил - 20 лет - кассовый аппараи не установил - пятёрик и конфискация имущества и тогда пущай работают . Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 8418
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17.11.2020 10:22 Ответить
Подавись костью и подохни ******* помойная
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17.11.2020 10:35 Ответить
Это ты маме так своей ? Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 1475Нехорошо...
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17.11.2020 10:37 Ответить
С тебя и начнем !!!!
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17.11.2020 11:56 Ответить
хороший слуга всегда управляет хозяином...

...Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего».
Евангелие от Матфея 25:21
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17.11.2020 11:27 Ответить
Барыг разогнать ,выдать по лопате и отправить на передовую окопы рыть ,ишь барыги-спекулянты совсем нюх потеряли ... Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 1484
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17.11.2020 10:06 Ответить
З окопу пишеш?
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17.11.2020 10:12 Ответить
Чтобы писать с окопов ,надо сначала чтобы барыги их выкопали .. Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 5273
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17.11.2020 10:14 Ответить

Радіо Свобода
@radiosvoboda
20 хв

Штовханина між ФОПами та поліцією у Києві.

Відео:
https://twitter.com/i/status/1328604972972462080
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17.11.2020 10:06 Ответить
ФОПы должны содействовать полиции в поддержании порядка ,а не штурхаться.
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17.11.2020 10:20 Ответить
ФОПы могут ответить как преЗедент, "мы вам ничего не должны".
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17.11.2020 10:24 Ответить
В Білорусі,під прапором якої ви пишете, може так і було колись. А тепер білоруська міліція місить кийками всіх без розбору, і іопіа, і найманих працівників, і пенсіонерів
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17.11.2020 10:36 Ответить
Почему не работают?
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17.11.2020 10:07 Ответить
Іванов здесь работает?
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17.11.2020 10:12 Ответить
Дунканы маклауды
хотя.. Да они в школах не работают. Где болеют учителя..
Но у них есть близкие? Тоже дунканы.. Нет слов
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17.11.2020 10:11 Ответить
фопы вспоминают что нужно выходить на акции только тогда, когда это касается их бабла. А в остальном все голосовали за зедебила и поддерживают его политику.
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17.11.2020 10:12 Ответить
власників супермаркетів там точно немає,хоч у них 2 каси-фоп,10 кас- податки з 5 фопів
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17.11.2020 10:47 Ответить
Не всі ті форми, що на ринках стоять. Серед людей інтелектуальних професій теж багатофвзичних осіб-підприємців. Так що, не узагальнюйте.

До речі, а чому ви без прапору?
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17.11.2020 10:49 Ответить
+100%
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17.11.2020 12:57 Ответить
Давно майданів не було в цій процвітаючій країні
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17.11.2020 10:15 Ответить
Не в тему.
Майдани не із-за бабла збирались.
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17.11.2020 10:18 Ответить
Країна стає процвітаючою при народі, який активно відстоює свої права. Ті, яким пох .. сидять в дупі.
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17.11.2020 10:25 Ответить
Пусть ФОП сделают ментам локдаун на зарплаты -не платить налоги в бюджет три и больше месяцев ни копейки и тогда посмотрим кто кого должен охранять ..Менты продажную власть или народ или менты опять хотят повторить судьбу беркута ..вот только потом прийдется опять полицию переименовывать в что то другое в жандармерию например
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17.11.2020 10:22 Ответить
це тільки закриватись треба, бо за просто "не платіть" і штанм знімуть
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17.11.2020 12:59 Ответить
Підприємці пашуть з ранку до ночі, а влада хоче їх прикрити і щоб всі поїхали мити унітази в Польщу або Італію Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 965
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17.11.2020 10:23 Ответить
Багато хто зі сходу, північного сходу їздять мити унітази в Пі_ербург та Мацкву.
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17.11.2020 10:26 Ответить
тим більше ще туди! А працювати на своїй землі забороняють закони...не дай Боже, щоб українець почав заробляти Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 442
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17.11.2020 10:28 Ответить
Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 8991 Подякуй Бєніним, Ахметовським, Пінчуковським зеленим Буратінам. Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 8991
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17.11.2020 10:32 Ответить
Гоша, а навіщо ти сам себе лайкаєш?
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17.11.2020 10:27 Ответить
Игорь Нестеренко 2bdafb18:

"Ай да Игорь Нестеренко 2bdafb18! Ай да сукин сын!"
(с) почти А.С.Пушкин
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17.11.2020 11:50 Ответить
Швидше працювати за юшку на олігархів.
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17.11.2020 10:30 Ответить
вот "зе" и сшивает страну против самого себья
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17.11.2020 10:30 Ответить
Подавляющее большинство этих дятлов голосовало за зелёную плесень. Так что для них это конец эпохи бедности, пусть радуются
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17.11.2020 10:30 Ответить
Треба не вузько корпоративні інтереси відстоювати, а загально національні. Якщоб панове вийшли з газлом: "Зєлю геть. Дострокові", - перемога була б гарантована. А так ніхто їм нічого не подарує, як і євробляхерам. Сумна картина
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17.11.2020 10:41 Ответить
Цікаво що, за три десятиліття ні роздрібна торгівля, ні таксисти з перевізниками не створили не те що своїх партій, вони виявилися не годні створити навіть власної профспілки, яка б централізовано відстоювала їх інтереси.
Всі у владі давно вже знають що, вийде оця дрібнота, покричить, помахає прапорами та й піде по домівках платити і далі податки. Тому і забили на їх вимоги.
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17.11.2020 10:44 Ответить
Налоговый майдан 2012. Собралось сто тысяч предпринимателей, покричали и разошлись.
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17.11.2020 10:53 Ответить
Ни в одной стране мира нет рисковых видов деятельности, один умный Гетманцев придумал в Украине для уничтожения малого бизнеса. Рисковый вид деятельности это торгрвля наркотиками и оружием, что и процветает в Украине, этим займитесь придурки.
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17.11.2020 10:54 Ответить
Пару недель назад протестовали евробляхеры. Это все те, кто голосовал за Зеленского. Плохо им при Порохе жить было.
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17.11.2020 10:56 Ответить
Це ті самі підприємці які проголосували за янелоха?! Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 1565То вони прикалувалися, а тепер з них ловлять лулзи, тільки юмор чорний Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 120 !
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17.11.2020 11:02 Ответить
тю! Закарантиніли вихідні - а бастують у будні...Коли треба працювати....Щоби мати чим кормити дітей, чоловіків, дружин...А як же заробіток у будні? Вже тю-тю? А будуть вимоги компенсувати ті дні, що бастуються? Питань багато...От у мене сусід "за 74"...Розповів йому, що буде карантин на вихідні...Сказав, що йому по№ер - будет отовариватися на ринку у будні.
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17.11.2020 11:18 Ответить
ой чет мне кажется, что ситуацию раскачивают... два дня в неделю , не такие глобальные потери...через время все равно клиенты придут в будни, привыкнут, при этом толпа клиентов немного перераспределится в массовости.. Жизнь дороже бабла, за бабло здоровье не купить!
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17.11.2020 11:20 Ответить
Ситуация сама раскачивается. Вначале была инерция прогнозируемости власти после Порошенка и люди верили, что власть имеет мозги. Теперь недоверие к власти растет и это приводит к протестам. Дальше будет больше.
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17.11.2020 11:42 Ответить
да.. доверие зарабатывается годами, теряется за считанные дни! Я думаю, что никто , никогда, законными методами , будучи у руля нашей страны, не изменит инерцию коррупции, воровства, безответственности, беззакония предыдущих лет! Слишком много законов защищающих именно эту инерцию, направленных на сокрытие преступлений власти! Только диктатура в отношении этой инерции, жесткая, вплоть до ликвидации лиц способствующих этой инерции! Лиц -властьимущих, черных кардиналов!
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17.11.2020 12:04 Ответить
https://www.9tv.co.il/item/21430
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17.11.2020 11:23 Ответить
Так им и надо.Что посеешь. то и пожнёшь.Посеяли бубочку, кушайте.
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17.11.2020 11:25 Ответить
А Байден ще навыть присягу не прийняв, а вже почалося
Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 5214
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17.11.2020 11:27 Ответить
Байден ненавидит Коломойского, Но деньги любит больше.
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17.11.2020 18:48 Ответить
Если се будут использовать кассовые аппараты, то как тогда уходить от налогов? Тогда же все средства будут под контролем, кто такое захочет? Долой злочинну владу!!! Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 2764
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17.11.2020 11:38 Ответить
Можно еще чип вшить в каждого по той же логике.
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17.11.2020 11:44 Ответить
ви запізнились з пропозицією - чіпи вже масово вшивають...

...Швеция смело шагнула в цифровое будущее - три тысячи добровольцев в этой стране теперь "киборги". Им под кожу вживили чип, способный заменить проездной, банковскую карту, ключи от дома...
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17.11.2020 12:05 Ответить
Преступления они пока не контролируют. Это лишь средство удобства.
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17.11.2020 12:06 Ответить
пока...)))
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17.11.2020 12:16 Ответить
И я бы себе тоже вшил чип подобного типа. Он же маленький и ни на что не влияет. Это удобно.
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17.11.2020 12:07 Ответить
) бачите, наскільки легко вами можна буде маніпулювати...Дивиться - чіп "дає команду на дію" на основі "єлектромагнітних" імпульсів. Мозг віддає "команди на дію" теж на основі такіх імпульсів за рахунок обробки інфи від різноманітних "датчиків" (око, вухо, ніс, язик, шкіра...)...

Отже, чіп "з програмою" може цілком замінити мозг)...Віртуальні окуляри, навушники...Вуаля - ви "наш"!
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17.11.2020 12:42 Ответить
Может ты еще прививки боишься делать?
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17.11.2020 12:43 Ответить
Небажаю бути "піддослідним кроліком" - мутантом. Тому щас для мого організму "дитячий" антібіотик "ерітроміцин" - як "ядерний вибух", а "аспірін" - "панацея" від усіх болячек...У особливих випадках - єрітроміцин + пару аспірінок + гаряча ванна - на ранок що "огірок"...
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17.11.2020 12:56 Ответить
от ви уявляєте, як прочіпувати секондхенд, кожну тряпочку, що закуповується навагу у мішках1 І хто вестиме склад, бухгалтерію з РРО!? Або теж саме на ремонті взуття. Прийдеться наймати спеціаліста, а заплатите потім за це ви, бо ціни на все піднімуться
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17.11.2020 13:06 Ответить
Да ладно, переживемо, а бабки які підприємці не платять у бюджет дуже ************, як для медицини, так і для нашого війська!
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17.11.2020 13:33 Ответить
все просто, якщо ФОП продає секонд то має мати накладні купівлі товару, і так само буде продавати ганчіря на вагу.
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17.11.2020 14:16 Ответить
HELGI`s NEWs

1 - Начну с самой обсуждаемой новости вчерашнего дня: у Йули новая причёска.

Всё началось с того, что "Батьківщина" дала голоса за бюджет в обмен на назначение двух своих людей на госпредприятия. Как тут не вспомнить фразу Зеленского: "Время договорняков прошло!" Не прошло, а расцвело. Как расцвела новая причёска леди Винтер в честь её возвращения (как она думает) в Большую Игру. Не будет для неё никакой Большой Игры - это показали последние местные выборы. Так что зря тратилась на парикмахера.

2 - Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места.

Классно. Зе за деньги ковидного фонда будет снимать видосики, а предприниматели пусть идут работать в больницы! Его самого сейчас, наверное, ФОПовец лечит? При этом в октябре зарплата министра здравоохранения Степанова составила 72,7 тыс. грн. А экономисты, бухгалтеры, техники, электрики, технологии должны идти в санитары? А то, что из ФОПовских налогов формируется бюджет на оплату этих самых санитаров, Зе-экономистам в голову не приходило? В этой связи, лучше, чем "Хроника хунты" не скажу:

За полтора года Зеленский сделал:
Мову
Армию
Бизнес
Медицину
Экономику
Образование
Арест Януковича
Декоммунизацию
Борьбу с коррупцией
Энергетический рынок
Международную поддержку
Управление госпредприятиями
Остались дефолт и федерализация.

3 - Венедиктова заявила о рекордном числе ликвидированных банд.

Вы видите банды? А они есть! Что интересно: впервые за последние месяцы генпрокурорша не упомянула в своём послании о Порошенко. От слова совсем. Вот что Байден животворящий творит! А до банды с атаманшей Венедиктовой мы ещё доберёмся - всему своё время.

4 - Кандидат от "ЕС" побеждает "слугу" и становится мэром в Украинке.

Символическая новость. Я почти уверен, что в скором времени в этом предложении слово "мэр" уступит слову "президент", а слово Украинка мы напишем без второй буквы "к".
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17.11.2020 11:45 Ответить
5 - Апелляционный суд признал законной регистрацию Кернеса мэром, а Труханов победил Скорика во всех районах Одессы.

Никогда не думал, что через 30 лет независимости в одном крупнейшем городе Украины придётся выбирать из двух бандитов, а в другом - вообще герань на больничном подоконнике. Сколько ещё украинский Моисей будет водить мою страну по пустыне? Даю ему ещё 10 лет - не больше!

мы иногда охреневаем
а в остальное время спим

6 - Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича.

Так гонялись за Порошенко, что вернули Януковича. Стесняюсь спросить: а речь о том, чтобы дать официальный статус диссидента и выплатить компенсацию ещё не шла?

а может так нам всем и надо
за то, что мы просрали всё

Не нам, а вам - я ещё поборюсь. И вас приглашаю.

7 - В парламент Турции внесли проект об отправке военных в Азербайджан.

Информация, полученная мной из двух независимых источников и агентства Kavkaz Center: за последние три дня около десятка турецких военно-транспортных самолётов C-130B и A400M один за другим совершили посадку в Нахчыване (Азербайджан). Если кто-то продолжает носиться по ФБ с тезисом, что Путин опять всех переиграл, воспринимайте это, как элемент информвойны, навязанный Москвой. Его "миротворцы" в Карабахе находятся в замкнутом "котле" турецко-азербайджанских войск и лишь обеспечивают связь со Степанакертом. В перспективном окружении подразделений НАТО.

Одновременно, Трансадриатический трубопровод (TAP), построенный для транспортировки газа из Азербайджана ЕС, введён в коммерческую эксплуатацию. Ещё один нож в спину путлеру, ибо он надеялся, что армяно-азербайджанская война задержит или полностью утопит этот проект. Но нет.

8 - Мариупольский порт провёл тендер на закупку дизтоплива и готовится заключить договор с фирмой, принадлежащей бизнесменам из Луганска, находящегося под контролем сепаратистов.

Не, ну а чё? Всё в тренде сегодняшних веяний. И Янык такой молодой, и юный Кравчук впереди!

9 - И о хорошем. Маски меняют моду: в Британии резко упали продажи помад.

она на первом же свиданьи
была готова маску снять

Не-не-не! Верните всё взад. С этой эпидемией вы ещё перестанете губки поддувать и бровки выщипывать. Так вслед за ФОПами все салоны красоты закроются. Это ж сколько красивых санитаров в стране появится!)

10 - Повна офіційна назва міста Бангкок тайською мовою: Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосін Махінтараюттхая Махаділок Пхоп Ноппарат Ратчатані Бурірам Удомратчанівет Махасатан Амон Піма Аватан Сатіт Саккатхаттійя Вітсанукам Праса.

І спробуйте тільки не запам`ятати - через тиждень перевірю по зуму.) Зичу друзям гарного тижня. Телефонуйте батькам і будьте прикладом для дітей. Але пам`ятайте: діти нас не слухають, діти на нас дивляться. Особливо, під час карантину. Шануймося та робимо своє!
Helgi Sharp
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17.11.2020 11:47 Ответить
хто це?
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17.11.2020 12:13 Ответить
Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 5711 Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 3658
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17.11.2020 16:51 Ответить
Не будет для неё никакой Большой Игры - это показали последние местные выборы. Так что зря тратилась на парикмахера.

Что ты по ушам чешешь,звездун.На,жри.
Победителями местных выборов следует считать "партии мэров" и "Батькивщину" - эксперт
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17.11.2020 17:24 Ответить
Бей Зеленского! Спасай Украину!
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17.11.2020 12:48 Ответить
Зато в "Феофании" всё спокойненько, никах протестов не видать, так уютненько так тихоненько, исключительная "видеоблогодать".
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17.11.2020 12:56 Ответить
пора палити авакінських чортів-мусорів, як палили мусорських чортів ************* курасана на Майдані!
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17.11.2020 12:59 Ответить
Зе владі аби підприємства олігархів працювали безперебіно, за це олігархи гарно фінансують с*к народу
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17.11.2020 15:31 Ответить
Ну нехотят торгашские рыла платить налоги, ну не хотят, хоть убей, и это при том, что, хотят что бы что то изменилось в этой сране .Убогие! начинать надо с себя, с себя родные.
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17.11.2020 18:41 Ответить
да... таежная зверюшка песец крадется потихоньку...
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17.11.2020 23:27 Ответить
ДАЙТЕ ВОВЕ ПАРАБЕЛЛУМ !)
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18.11.2020 04:44 Ответить
Зеленые взяли ФОПовца в маечке,в трусиках и распяли как Иисуса!Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 3364
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18.11.2020 09:14 Ответить
 
 