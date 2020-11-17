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Погоревший на $160 тыс. взятки экс-депутат Полтавского райсовета предстанет перед судом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Погоревший на $160 тыс. взятки экс-депутат Полтавского райсовета предстанет перед судом. ФОТО

Полтавской областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Полтавского районного совета и двух его сообщников по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, обвиняемые получили 160 тыс. долларов США от представителя научного учреждения за влияние на принятие решения должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Полтавской области о предоставлении разрешений на изготовление проектов землеустройства земельных участков общей площадью почти 100 га.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло следственное управление Главного управления Нацполиции в области при оперативном сопровождения Управления СБУ в Полтавской области.

Погоревший на $160 тыс. взятки экс-депутат Полтавского райсовета предстанет перед судом 01

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А статтю КК з покаранням за хабарі КСУ ще не скасував?
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17.11.2020 10:41 Ответить
Пятнашкой ему по рогам !!! Впійманий на $160 тис. хабаря ексдепутат Полтавської райради постане перед судом - Цензор.НЕТ 9640 Впійманий на $160 тис. хабаря ексдепутат Полтавської райради постане перед судом - Цензор.НЕТ 9640
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17.11.2020 10:46 Ответить
В Українських реаліях хабарника потримають трохи й відпустять за невеличке "$$$я більше не буду$$$" а той дядько дозвіл вже точно не отримає.
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17.11.2020 11:03 Ответить
И нафига?Наградить и поставьте начальником налоговой он умеет из воздуха деньги делать😁
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17.11.2020 10:49 Ответить
Тоді воздухом і пенсії будуть платити?
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17.11.2020 10:54 Ответить
Впійманий на $160 тис. хабаря ексдепутат Полтавської райради постане перед судом - Цензор.НЕТ 1192
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17.11.2020 11:04 Ответить
О. святая простота! Взятки в криптовалюте брать надо...
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17.11.2020 11:15 Ответить
Как предстал перед судом враг народа юрченко за взятку $300000 ? Впійманий на $160 тис. хабаря ексдепутат Полтавської райради постане перед судом - Цензор.НЕТ 9293
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17.11.2020 11:41 Ответить
Наша "борьба с коррупцией" мне напоминает борьбу с комарами рядом с болотом - убили очередного комара. Может уже за болото возьметесь?
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17.11.2020 11:43 Ответить
100га і 160 тис$. Ні у кого немає питань що саме хотіли привласнити? На Полтавщині досить ресурсів. Але, чомусь, ніде не чутно конкретики. Знайшли літій чи що, може які родовища..
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17.11.2020 14:12 Ответить
 
 