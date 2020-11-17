В частном хозяйстве на Харьковщине заживо сгорели 50 свиней, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате пожара, который произошел в сарае на территории частного сектора в с. Княжное Нововодолажского района Харьковской области в понедельник вечером, сгорели находившиеся там 50 свиней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции хозяйственной постройки и около 1000 тюков соломы, которыми был обложен каркас этого сооружения. Площадь пожара составила 200 кв.м. На момент возникновения пожара внутри сарая было 50 свиней. Все они сгорели", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели локализовали пожар 16 ноября в 21:02. В 1:10 - полностью ликвидировали.

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Они спасли другую хозяйственную постройку, в которой также находился скот.



Фото: сайт ГСЧС

Причина возгорания устанавливается.