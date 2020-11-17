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В частном хозяйстве на Харьковщине заживо сгорели 50 свиней, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В результате пожара, который произошел в сарае на территории частного сектора в с. Княжное Нововодолажского района Харьковской области в понедельник вечером, сгорели находившиеся там 50 свиней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции хозяйственной постройки и около 1000 тюков соломы, которыми был обложен каркас этого сооружения. Площадь пожара составила 200 кв.м. На момент возникновения пожара внутри сарая было 50 свиней. Все они сгорели", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частном хозяйстве на Харьковщине заживо сгорели 50 свиней, - ГСЧС 01

Спасатели локализовали пожар 16 ноября в 21:02. В 1:10 - полностью ликвидировали.

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Они спасли другую хозяйственную постройку, в которой также находился скот.

В частном хозяйстве на Харьковщине заживо сгорели 50 свиней, - ГСЧС 02
Фото: сайт ГСЧС

Причина возгорания устанавливается.
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Топ комментарии
+7
подпал... дорогие соседи обзавидовались...
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17.11.2020 11:30
+5
- Петрович!.. у тебя свиньи курят?!
- Нет!
- Значит у тебя сарай горит!
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17.11.2020 11:34
+4
стопудов. соседский лось нэдопалок в солому кинув.
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17.11.2020 11:34
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подпал... дорогие соседи обзавидовались...
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17.11.2020 11:30 Ответить
стопудов. соседский лось нэдопалок в солому кинув.
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17.11.2020 11:34 Ответить
и ведь реально. обложили соломой = с рогатки за 50м. запустил "жарину" и все = меня там не стояло, шашлыки жрал дома, вот свидетель Вася.
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17.11.2020 11:45 Ответить
вот свидетель Вася.... ??? шо это такое? В частном хозяйстве на Харьковщине заживо сгорели 50 свиней, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7988
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17.11.2020 11:54 Ответить
А, блин, я чет не обратил внимания на никнейм то У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3937
Ну так "Вася"(Пупкин) просто нарицательное же, так что под любым другим ником я бы ответил так же.
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17.11.2020 13:29 Ответить
обзавидовались..? да вы просто не жили с такими "соседями" рядом ...
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17.11.2020 12:19 Ответить
ну...во-первых там сарказм...а во-вторых, там именно мое жизненное наблюдение, о счастье жить с завистливыми соседями
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17.11.2020 12:35 Ответить
Исчо счастье жить рядом со свинарником в 50 свиней
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17.11.2020 15:35 Ответить
о да! тут Вы правы....
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17.11.2020 16:06 Ответить
Зоя Космодем'янська повернулась.
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17.11.2020 11:32 Ответить
- Петрович!.. у тебя свиньи курят?!
- Нет!
- Значит у тебя сарай горит!
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17.11.2020 11:34 Ответить
Мені жаль свиней на чотирьох ногах, а на двох -ні.
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17.11.2020 11:37 Ответить
Не жалеешь ты себя... В частном хозяйстве на Харьковщине заживо сгорели 50 свиней, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 621
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17.11.2020 11:38 Ответить
Не рохкай на мене.
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17.11.2020 12:09 Ответить
У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС - Цензор.НЕТ 363
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17.11.2020 12:15 Ответить
Це твоя дружина? У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1979
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17.11.2020 12:21 Ответить
Геноцид....
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17.11.2020 11:37 Ответить
Вчера шашлыки были по 5, а сегодня - по 3, и такие все оптовые!
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17.11.2020 11:42 Ответить
Этот "шашлык" мог бы претендовать на внесения в Книгу Гиннеса.
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17.11.2020 13:03 Ответить
Головне, щоб у сусіда корова здохла! А хоча б свині!
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17.11.2020 11:49 Ответить
наверное всю округу дое..пали своими свинями...
соседям респект .
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17.11.2020 12:14 Ответить
бедные хрюшки, им было так же больно, как если бы они были людьми
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17.11.2020 12:17 Ответить
«Русские люди никогда не будут счастливы, зная что кто-то живет лучше их. А так как к прогрессу они не способны - злоба и фрустрация являются постоянным душевным состоянием русских». (Шарль де Голль)
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17.11.2020 14:00 Ответить
 
 