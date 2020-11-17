В частном хозяйстве на Харьковщине заживо сгорели 50 свиней, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В результате пожара, который произошел в сарае на территории частного сектора в с. Княжное Нововодолажского района Харьковской области в понедельник вечером, сгорели находившиеся там 50 свиней.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"На момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции хозяйственной постройки и около 1000 тюков соломы, которыми был обложен каркас этого сооружения. Площадь пожара составила 200 кв.м. На момент возникновения пожара внутри сарая было 50 свиней. Все они сгорели", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели локализовали пожар 16 ноября в 21:02. В 1:10 - полностью ликвидировали.
Они спасли другую хозяйственную постройку, в которой также находился скот.
Причина возгорания устанавливается.
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Ну так "Вася"(Пупкин) просто нарицательное же, так что под любым другим ником я бы ответил так же.
- Нет!
- Значит у тебя сарай горит!
соседям респект .