Плиты встают "на коня", провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
В интернете появились фото разбитой трассы международного значения, ведущей на Кишинев. Ее использование в Николаевской области представляет угрозу для жизни.
Соответствующие фотографии на своей Facebook-странице опубликовала журналист Елена Шворак, передает Цензор.НЕТ.
"М-13. Трасса международного значения. Печальноизвестная "бетонка" на Кишинев. У нас (Кировоградская область. - Ред.) латано-перелатано, но ехать 90 реально. На территории Николаевской области - 1-2 передачи и ползем. 20 км 2 часа", - написала она.
По словам Шворак, "плиты потрескались, стали "на коня", местами играют так, что просто из-под колес предыдущей машины могут накрыть вашу. Шевелятся под ногами - как живые. Местами провалы достигают полуметра".
Пожалуйста, подождите...
Поползень это птичка.
Нужно!!!
Ще Грося? Чи вже Шмигаляка?
Не нужно дороги делать.
Пусть такими и остаются.
нужны штрафы: 20 000 грн за лишнюю тонну и видеофиксация (контроль за полицией)..
и регулярно вешать водятлов.. едешь такой по ровной трассе, а они висят..
А до прошлого года (когда ихнего главу автодора на взятке заловили) вся Николаевская область была одной сплошной жёппой в том числе и на оживлённой трассе Николаев-Херсон.
А вот были времена!!! Можно было на Николаев с Кривого Озера да по Доманевской трассе - а щас я туда вообще боюсь заглядывать.
Давай загрузим в жигуля пару тонн картошки, что получим?
А то, что авто после таких рейсов перестаёт быть безопасным - то фигня...
Ещё деньги тратить на эти дороги...
Нех@р ездить, в карантин дома сидеть нужно.
В конце 19-го ВСЯ Николаевская область такая была, +/-
ця дорогаце страхіття вже десь близько 10-ти років, як мінімум.
В детстве часто приходилось по ней на велосипеде с Первомайска в Семёновку и обратно...
Скажите, а украино европейская Вега долетела?
Ракетой должны были быть выведены два спутника: один - для Европейского космического агентства (ESA) и Испании, второй - для Французского космического агентства (CNES).