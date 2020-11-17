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дороги (2498) Николаевская область (1868)

Плиты встают "на коня", провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В интернете появились фото разбитой трассы международного значения, ведущей на Кишинев. Ее использование в Николаевской области представляет угрозу для жизни.

Соответствующие фотографии на своей Facebook-странице опубликовала журналист Елена Шворак, передает Цензор.НЕТ.

"М-13. Трасса международного значения. Печальноизвестная "бетонка" на Кишинев. У нас (Кировоградская область. - Ред.) латано-перелатано, но ехать 90 реально. На территории Николаевской области - 1-2 передачи и ползем. 20 км 2 часа", - написала она.

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По словам Шворак, "плиты потрескались, стали "на коня", местами играют так, что просто из-под колес предыдущей машины могут накрыть вашу. Шевелятся под ногами - как живые. Местами провалы достигают полуметра".

Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 01
Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 02
Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 03
Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 04
Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 05
Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 06

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Плиты встают на коня, провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев 07
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Топ комментарии
+18
Жлобье перегрузами розбило дорогу...
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17.11.2020 12:14
+15
перегруженные фуры..
нужны штрафы: 20 000 грн за лишнюю тонну и видеофиксация (контроль за полицией)..
и регулярно вешать водятлов.. едешь такой по ровной трассе, а они висят..
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17.11.2020 12:14
+12
Какой поползень?! Это трасса "Кишинев-Полтава". И она вся такая. Раньше я в село к матери доезжал за 40 минут, сейчас за 2,5 - 3 часа. Вот бы асфальтом с нее полечить Зе.
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17.11.2020 12:20
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Правила форума Совет форумчан
К весне раскатают, будет все ОК!!!
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17.11.2020 12:11 Ответить
Если ехать по этой "трассе" с северо-востока на юго-запад, с правой стороны будет печально известная Врадиевка. А я так считаю, нужно вгондурасить руководителей николаевской области. Бо еще с советских времен они халтурят на своем участке трассы. Во-первых: пропили бетон, когда строили трассу, во-вторых: не поддерживают свой участок в надлежащем виде. Карл , слышишь въезжаешь с николаевского участка этой "трассы" на одесский или кировоградский участок - земля и небо, можно ехать под сотню. ИМХО... этой трассе нужно поставить памятник, бо даже незважаючи на николаевское нехлюйство, она в 14-ом выдержала поток тяжелой военной техники с запада на восток из юго-западных округов. Вот тогда этот , и именно некачественный, николаевский участок пришел в негодность... Бо в тринадцатом году я по ней проехал нормално, а в 14-ом была уже проблема, но начавшаяся пурга спасла... Снегом ямы засыпало а фуры еще и притоптали... Тогда я проскочил... А вот в прошлом году , думаю , попробую, наверняка уже подлампичили (николаевцы). Какой там хрен: сплошной от них ПОХ-НАХ(вата козломордо-хренова)... В итоге остался я без колеса и потерял уйму времени , хорошо на запаске узенькой, со скоростью не более 40 км/час, доехал до ближайшей кировоградской шиномонтажки , но в воскресенье склады были закрыты... Пока решился вопрос смены 2-х покрышек с одинаковым рисунком, уйма времени ушло. Никому не советую вляпаться в это лайно. Лучше стольник километров перенамотать через Умань , на одесско-киевской трассе, если ехать в сторону Полтава-Днепро-Харьков, все быстрее и безопасней будет...ЗЫ ...распорол я тогда шину сбоку, на этом врадиевско-николаевском участке, бо по краям бетонных обломов-сдвигов плит торчит много арматуры. А на фото к теме - это еще нищаковый участок дороги. Бо дальше идут ступенчатые провалы 30-50 см, где можно оставить колесо вместе со ступицей.
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17.11.2020 12:49 Ответить
Этот николаевский горе-участок тянется на несколько десятков километров. Но на фото - Это на показ участок , по которому можно еще ехать.
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17.11.2020 12:54 Ответить
Да там никогда дорог не было и не будет, возьми весь юго-восток, самые промышленные районы, и кто не керовал, всегда одно ворье, ну благо хоть русскоговорящее...
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17.11.2020 14:03 Ответить
Но Николаевская область побила рекорд, в отношении стратегической дороги государственного значения. Раньше эта дорога называлась среди народа полтавско-одесско-кишиневская трасса. Ранее по ней и за сто можно было ехать. Но такого желания особо не возникало ,Бо по ней едешь шо покздом по рельсам на стыках : тук-дук-тук-дук, Хоть убейся , доставал.
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17.11.2020 14:33 Ответить
Везде там .опа, как в Кривом Озере с Одесской трассы свернул, и пииисец, и сколько себя помню, все без изменений...
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17.11.2020 14:36 Ответить
Вы имеете ввиду в сторону Первомайска? Бо в сторону Балто-Кодымы, вроде, реставрировали
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17.11.2020 14:48 Ответить
Запінити чи засиліконити тріщини і можна ще років 20 фури зерновози пускати.
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17.11.2020 12:52 Ответить
Это скорее всего поползень.
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17.11.2020 12:11 Ответить
Оползень.
Поползень это птичка. Плиты встают "на коня", провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев - Цензор.НЕТ 9844
Плиты встают "на коня", провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев - Цензор.НЕТ 6933
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17.11.2020 12:19 Ответить
Правильно! ПополЗЕнь расклевал дорогу!
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17.11.2020 12:41 Ответить
Какой поползень?! Это трасса "Кишинев-Полтава". И она вся такая. Раньше я в село к матери доезжал за 40 минут, сейчас за 2,5 - 3 часа. Вот бы асфальтом с нее полечить Зе.
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17.11.2020 12:20 Ответить
Пусть зеленое чмо себе мозги полечит. там желательно асфальтобетон. Я такую трассу помню в Любомльськом районе (по моему ПАГ 12 ложили). Тоже не фонтан на стыках трохи задрачивало. Потом поверх пытались положить асфальт. Снесло нахер за полгода.
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17.11.2020 12:30 Ответить
Я даже могу сказать где сделаны снимки. Первый в 5 километров от Геновки в сторону Кишинева, второй перед Полтавкой. Такие же "участки" и на остальной протяженности "международной" трассы М-13.
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17.11.2020 12:56 Ответить
"ЗЕ-траси" ...вашу мать!!!
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17.11.2020 12:12 Ответить
Значит нужно их делать?
Нужно!!!
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17.11.2020 12:20 Ответить
да да нова дорога на погост из Ковидного Фонда....а вообще бетонка лет 50 не меньше... вот и все пояснения...и да идиоты которые сверху асфальтом закатали таки идиоты бетонку надо полностью снимать до подушки перекладывать подушку и по новой технологии с арматурой заливать полотно слоями... и опять на 50 лет... а так летом пекло асфальт как сковорода до+70 зимой как Антарктика вода плюс лед и играет под бетонкой жара ледник жара ледник и все арматура внутри плиты лопается и бетон постепенно начинает играть и крошиться...
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17.11.2020 12:13 Ответить
Траса "Полтава-Кишинев" достроили только до Кировограда. строилась в первой половине семидесятых кажись, помню говорили , что посадили гл.инжинера стройки за уменьшение ширины дороги, военные ее принимали.. Плиты встают "на коня", провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев - Цензор.НЕТ 9362
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17.11.2020 12:23 Ответить
Хто латав?
Ще Грося? Чи вже Шмигаляка?
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17.11.2020 12:13 Ответить
Брежнев!
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17.11.2020 12:14 Ответить
да где то в 1979 году перед Олимпиадой 80...
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17.11.2020 12:20 Ответить
у меня знакомые и клиенты как оказывалось по роду жития и работы дальнобой ездили по этой трассе СМЕРТИ.. наслушался я.. междугородние рейсы автобусов это билет в один конец для автобуса. часто заканчивался...
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17.11.2020 12:22 Ответить
чуть раньше.
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17.11.2020 12:24 Ответить
вообще в США бетонки самые крепкие дороги стоят по 40- лет до первого среднего капремонта...
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17.11.2020 12:30 Ответить
По дорого видно что перегрузом убили
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17.11.2020 13:18 Ответить
дык они в метр толщиной
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17.11.2020 14:45 Ответить
Жлобье перегрузами розбило дорогу...
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17.11.2020 12:14 Ответить
Велике крадівництво
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17.11.2020 12:14 Ответить
Верно!
Не нужно дороги делать.
Пусть такими и остаются. Плиты встают "на коня", провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев - Цензор.НЕТ 2986
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17.11.2020 12:21 Ответить
мабуть по документах траса відремонтована . в чинуш страху немає бо жоден не сів .
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17.11.2020 12:14 Ответить
перегруженные фуры..
нужны штрафы: 20 000 грн за лишнюю тонну и видеофиксация (контроль за полицией)..
и регулярно вешать водятлов.. едешь такой по ровной трассе, а они висят..
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17.11.2020 12:14 Ответить
Никогда и нигде в мире штрафы не помогали. Работает только неотвратимость наказания. А для этого должна работать полиция. А для этого надо поменять Авакова. А кто же его уберет "он же памятник" ...
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17.11.2020 12:19 Ответить
Не пиши херню. Штрафи всегда помогали. Но не в карман мусору!
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17.11.2020 12:21 Ответить
"Херня" у тебя в голове вместо мозга. Изучи вопрос, прежде чем афишировать свои фантазии: "штрафы всегда помогали" и хотелки: "не в карман мусору". Сказок начитался?
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17.11.2020 12:26 Ответить
Слышь клоун отмороженный, ты иди так разговаривай с ****** которая тебя из жопы высрала! изучатель херов...
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17.11.2020 12:28 Ответить
Это будет геноцыдом по отношению к их микробизнесу.))
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17.11.2020 12:19 Ответить
Да нету там фур. Трасса вообще сравнительно пустая. Ремонтировать надо иногда и не тяп-ляп.

А до прошлого года (когда ихнего главу автодора на взятке заловили) вся Николаевская область была одной сплошной жёппой в том числе и на оживлённой трассе Николаев-Херсон.

А вот были времена!!! Можно было на Николаев с Кривого Озера да по Доманевской трассе - а щас я туда вообще боюсь заглядывать.
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17.11.2020 12:19 Ответить
Проблема глубже и начинается с места загрузки, берется свидетельство о регистрации авто, масса собственная, масса с грузом, засыпаешь в кузов, на весы на отгрузке, лишак штраф отправителю и все сразу закончится, поверьте.
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17.11.2020 12:23 Ответить
Зелёная падаль на это не способна. Весовой контроль ликвидирован. А быдло за рулём, за лишних 2 тыс. грн. уничтожает дорогу на миллионы.
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17.11.2020 16:49 Ответить
лишак штраф отправителю.
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17.11.2020 16:50 Ответить
Спасибо зерновозам, кормильцам большой стройки.
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17.11.2020 12:15 Ответить
Ще з далеких радянських часів найгірші дороги в Україні то Кіроврградська і Миколаївські області. Зрозуміло, в решті областей автобанів не було, але там! До сьогодні з жахом згадую, наприклад, Умань-Кіровоград-Миколаїв. І, по суті, від тоді нічого й не змінилось. Так може проблема, серед інших, криється в спадковості дорожніх служб? Може варто починати не з ремонту доріг, а руки таким дорожникам повиламувати? А тоді вже там дороги робити, щоб рівними, а не кривими руками?
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17.11.2020 12:19 Ответить
Руководителя Николаевского Облавтодора прокатите по это бетонке на неподрессоренной телеге. Но только "с ветерком" прокатите. И пообещайте через неделю повторить. На следующий день дорога будет "как яичко"
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17.11.2020 12:20 Ответить
От як може керівник облавтодору відповідати за міжнародну трасу? Я його не захищаю і взагалі не знаю, не моя область, але у вас стільки ж фінансування на ремонт цієї дороги як і в нього.
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17.11.2020 13:30 Ответить
Болваны, не пишите за перегрузы, в Израиле полная масса автопоезда 62 тонны(40 в Украине) и нет никаких тепловых режимов, а дороги в идеале
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17.11.2020 12:22 Ответить
Так у нас и по 200 возят. Слабаки у вас там в Израиле Плиты встают "на коня", провалы достигают полуметра: в сети показали состояние международной трассы на Кишинев - Цензор.НЕТ 2816
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17.11.2020 12:23 Ответить
В Израиле, что больше 62-х обрезают.
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17.11.2020 12:30 Ответить
У нас и по 500 возят на специальных тралах. А ещё у меня грузовики в Украине, так что я в теме😉
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17.11.2020 13:05 Ответить
Наши дороги строились давно и не были рассчитаны на такие нагрузки.
Давай загрузим в жигуля пару тонн картошки, что получим?
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17.11.2020 12:24 Ответить
Жлобьё по тонне возит, аж бегом.
А то, что авто после таких рейсов перестаёт быть безопасным - то фигня...
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17.11.2020 13:24 Ответить
Всё в точности, как и с дорогами.
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17.11.2020 13:28 Ответить
И так сойдёт!
Ещё деньги тратить на эти дороги...
Нех@р ездить, в карантин дома сидеть нужно.
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17.11.2020 12:23 Ответить
А коли її ремонтували?
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17.11.2020 12:29 Ответить
Предположительно не менее 20 лет назад, может и больше.
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17.11.2020 12:32 Ответить
Набагато більше, в 90-х вона вже була така.
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17.11.2020 13:28 Ответить
Та не гони Я в 18-м ездил (участок от Первомайской трассы до Одесской) - всего один раз пробило аммо до отбойника и два раза взлетел, атак ничо. Днём, канешна, и вовремя на встречку сворачивать надо успевать Плити стають "дибки", провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів - Цензор.НЕТ 5813

В конце 19-го ВСЯ Николаевская область такая была, +/-
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17.11.2020 12:35 Ответить
И дураку понятно , что это результат перегруженных фур!! А также при первоначальном строительстве дороги, не были выполнены твёрдые основания дороги из щебня в полном обёме, вот мокрый грунт я в разные стороны и выдавился, как жидкое мыло сквозь пальцы!! Нужны шрафы и при этом огромные штрафы!! И всё наладится !! А то наш президент слишком хитрожопый!! Сначала назначает, огромные штрафы за перегруз авто , а потом непонятно почему эти штафы отменяют или резко уменьшают!! Так никогда порядка не не наведёте!! Жесткий кнут всегда был зологом успеха в любом деле!!!!
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17.11.2020 12:32 Ответить
Як можна давати бетон без (не сваріть бо не знаю як українською) reinforcement!? В Україні не дають металеву сітку О! -арматуру (згадав) в бетон!? Це немає жодного сенсу!!!!!
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17.11.2020 12:34 Ответить
Ясно що бетон потріскав і «поплив»-його нічого не тримає із середини!!!!
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17.11.2020 12:36 Ответить
На такий бетон треба давати мінімум 0.5 критої пластиком арматури!
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17.11.2020 12:40 Ответить
Ні, це литий бетон. Плити мали сітку в середині і були тоншими. Видно що не плити.
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17.11.2020 12:47 Ответить
Якраз плити там лежать і вони таки мали сітку всередині-я це точно знаю. Без сітки їх би не загрузили навіть-ломались би. Цей участок колись видно ремонтували і не дали метал. Бетон без металу всередині -просто пусте каміння. Він відразу розпадається на частини. Це ще римляни знали.
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17.11.2020 12:51 Ответить
Такою є ця дорога це страхіття вже десь близько 10-ти років, як мінімум.
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17.11.2020 12:35 Ответить
Я так и не понял, дороги нужно строить- или ну его на**? Плити стають "дибки", провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів - Цензор.НЕТ 1582
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17.11.2020 13:07 Ответить
Ця траса була більш задіяна при СРСР, при Україні перпендикулярна на Крим та Миколаїв з Херсоном була набагато більше завантажена.
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17.11.2020 13:26 Ответить
подейкують , шо это была взлетно-посадочная дорога , когда была еще новой... Потому вдоль нее при совке не было деревьев и тщательно уничтожалась всякая лоза-поросль вдоль дороги.. Но николаевский участок изначально был сделан некачественно, ко всему никакого ухода за ним белее-менее серьезного не было и нет. Николаевских хапуг - за глотку взяти, та за iх кошт вiдновити трасу, дорожные сборы совкониколаевские номенклатурные чмыри исправно стяжают, почему страна должна за них оплачивать восстановление дороги.
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17.11.2020 14:28 Ответить
Часто езжу по этой трассе когда бываю в Украине.
В детстве часто приходилось по ней на велосипеде с Первомайска в Семёновку и обратно...
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17.11.2020 15:33 Ответить
вот вам и велике крадинивцтво..
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17.11.2020 13:38 Ответить
Якщо основа дороги неякісна то що зверху не клади чи бетон чи асфальт толку не буде.
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17.11.2020 13:52 Ответить
некачественная именно на николаевском участке. Кировоградско-одесские более-менее еще сносн, с учетом того , шо какп ремонта не было со времен постройки. ДОРОГУ С НОЛЯ ДЕЛАТЬ и Васька не чешись. Николаевцам не доверять делать, тока баблосик с них збить на строительство дороги и на ремонт, сбивать по завышеным тарифам, бо мудачье много дорожных денег прикарманило..
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17.11.2020 14:38 Ответить
Ну с дорогами управились Плити стають "дибки", провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів - Цензор.НЕТ 867 теперь и про космос можно думать , вот волнуюсь. Плити стають "дибки", провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів - Цензор.НЕТ 467

Скажите, а украино европейская Вега долетела?
Ракетой должны были быть выведены два спутника: один - для Европейского космического агентства (ESA) и Испании, второй - для Французского космического агентства (CNES).
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17.11.2020 16:24 Ответить
та не, вам так просто с темы не спрыгнуть... Вот как вы думаешь , найдется такой правитель у нас, который через международный суд собъет с нарапсеизадолженность по СССРовской доле?... Ведь Украина до 1992 года выплачивала союзные обязательства по дорожному сбору, Деньги уходили в Москву, а дороги тогда строили-ремонтировали тока в нечерноземье и БЕЛАРУСИ
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17.11.2020 23:50 Ответить
мало денег в коронавирусном фонде, ведь на дороги идет лишь каждая пятая украденная в коронавирусном фонде гривня. янукович офигевает, глядя как янелох пилит бюджет
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17.11.2020 23:21 Ответить
В конце концов это красиво, пост-апокалипсис панк хайвей
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18.11.2020 03:47 Ответить
Така сама вона й в Одеській області. А нащо робити Україну? Головне ж зробити Донецьку область! Типу для того щоб показати ОРДЛО що в Україні краще! ТА "КРАЩЕ" - ЦЕ КОЛИ КРАЩЕ, А НЕ З ОСТАННІХ СИЛ ХЕРНЬОЮ ЗАЙМАТИСЬ!
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18.11.2020 09:46 Ответить
 
 