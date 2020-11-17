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Чиновник Укртрансбезопасности наладил сбор "дани" с перевозчиков от 20 тыс. до 100 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили руководителя одного из областных управлений "Укртрансбезопасности" в систематическом получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на сайте ГБР во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, чиновник "Укртрансбезопасности" систематически требовал и получал от перевозчиков ежемесячную неправомерную выгоду в сумме от 20 тыс. грн до 100 тыс. грн. Перевозчики ежемесячно должны были платить деньги за не проведение проверок на соблюдение лицензионных условий маршрутных такси, на соблюдение законодательства при грузовых перевозках и перемещении грузовиков международного сообщения", - говорится в сообщении.

По его данным, чиновник способствовал нелегальному перемещению грузовиков, нарушающих габаритно-весовые стандарты, выдаче разрешений на перевозку пассажиров и лоббировал интересы третьих лиц при проведении конкурсов по перевозке пассажиров на городских и пригородных маршрутах.

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В течение сентября-ноября 2020 года задокументировано более 40 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом на общую сумму более 200 тыс. грн.

Следователи ГБР 16 ноября задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередной части неправомерной выгоды за уменьшение суммы штрафных санкций в административном правонарушении.

Чиновник Укртрансбезопасности наладил сбор дани с перевозчиков от 20 тыс. до 100 тыс. грн, - ГБР 01
Чиновник Укртрансбезопасности наладил сбор дани с перевозчиков от 20 тыс. до 100 тыс. грн, - ГБР 02

Решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, а также вопрос избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

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В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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Топ комментарии
+2
На его место прийдёт такой же,увы...
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17.11.2020 12:41
+1
Наладил не наладил , главное - наврез кому доля шла???
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17.11.2020 12:41
+1
Даже лучше и изворотливей.
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17.11.2020 13:17
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Наладил не наладил , главное - наврез кому доля шла???
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17.11.2020 12:41 Ответить
Наверх*
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17.11.2020 12:42 Ответить
На его место прийдёт такой же,увы...
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17.11.2020 12:41 Ответить
Даже лучше и изворотливей.
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17.11.2020 13:17 Ответить
А ведь могли бы прийти солдаты НАТО!
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17.11.2020 14:08 Ответить
Навіть не надійтесь.Наш суд, най гуманний суд у світі.
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17.11.2020 12:42 Ответить
Вся нація корумпована
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17.11.2020 12:44 Ответить
Оцени борьбу .
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17.11.2020 12:47 Ответить
Наслєдіє проклятого прошлого, як казали камуняки.
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17.11.2020 12:47 Ответить
Це "тіпічний прєдставітель" зекоманди Чиновник "Укртрансбезпеки" налагодив збір "данини" з перевізників від 20 тис. до 100 тис. грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 2601 ! Мабуть не встиг занести кому потрібно! Чиновник "Укртрансбезпеки" налагодив збір "данини" з перевізників від 20 тис. до 100 тис. грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 3446
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17.11.2020 12:56 Ответить
что за бред? а Семочко тоже "Зекомандир"?
под каждой новостью почти высеры про зе и по. идите на Путина, умники.(я на выборы 4 крайних не ходил и не пойду, это так, шоп ты не насиловал клавиатуру на предмет: Ыыыы, а вот и "зелепопик" на мине напал)
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17.11.2020 13:34 Ответить
Кормушки с перевесом возникли давно, при пете размах был намного сильнее, сейчас все то же самое, повсеместно
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17.11.2020 13:02 Ответить
... І очолював їх, особисто, Порошенко? Чи може й нинішні "слуги були причетні?
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17.11.2020 14:43 Ответить
Маладэц! А вы чертите бизнеспланы, берите кредиты, не спите ночами, предприниматели х¥евы!
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17.11.2020 13:17 Ответить
наверное на верх мало заносил, поставят более сговорчивого
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17.11.2020 13:21 Ответить
Нині дуже багато повідомлень про затримання крадіїв і хабарників у Західній Україні. В моїй уяві, Захдна Україна, це оплот українськості та патріотизму. Цікаво, от коли тамтешні чиновники крадуть, або беруть хабарі, вони вдівають українські вишиванки, чи кацапські касавароткі, щоб, таким чином, компроментувати "проклятих москалів"?
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17.11.2020 14:41 Ответить
 
 