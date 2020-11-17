Манифест массового убийцы: СБУ не допустила поставки экстремистской литературы в одну из соседних стран. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины не допустила поставки в одну из постсоветских стран экстремистской литературы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники заказывали "Манифест Брентона Тарранта", который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Запрещенные книги печатали на нескольких языках в подпольных типографиях на Киевщине. Заказчиком литературы является бывший сотрудник правоохранительных органов соседнего с Украиной государства.
В ноябре мужчина заказал три партии книг. Аванс перечислил на банковскую карту. Он также оплачивал отправку товара через одного из почтовых операторов.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, следователи органов безопасности провели обыски по месту жительства и функционирования подпольной "полиграфии" и обнаружили мобильные устройства, компьютерную технику с доказательствами печати запрещенной литературы, образцы указанной продукции и полиграфическое оборудование .
Для блокировки переправки литературы за границу в одном из отделений почтового оператора в столичном регионе следователи изъяли партию печатной продукции, которую подготовили к отправке заказчику.
"Поставка из нашей страны экстремистской литературы могла привести к дискредитации Украины на мировой арене, а также к спланированной акции в пропагандистских СМИ для обвинения нашей страны в разжигании протестных мероприятий на территории иностранных государств. CБУ проверяет возможную причастность к организации поставок книг спецслужб соседних стран для целенаправленной провокации против Украины", - сказано в сообщении.
Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности двух граждан Украины, причастных к изготовлению запрещенной литературы.
Спецоперация проводилась сотрудниками Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
Напомним, 15 марта 2019 года - за неполные 20 минут Брентан Таррант обошел две мечети в городе Крайстчерч, третьем по размеру в Новой Зеландии, и на глазах у тысяч пользователей "Фейсбука" расстрелял 47 мужчин и четыре женщины. Самому пожилому убитому было 77 лет, самому младшему - три года. Еще 49 человек были ранены.
Через две минуты после завершения трансляции Тарранта арестовали. Сейчас он под судом, но его тексты продолжают путешествовать по сети.
Пожалуйста, подождите...
Удостоверений не показывали, напали 2 быка в штатском и вот....
Так и Путин - после назначения(компромата опять "забыли" понаделывать???? ) - рассадил кого куда, кого на зону, кого на кладбище, а кто-то Ротенберг и прочие, как там этот "виолончелист" то.... ролдугин. И Дугин тоже, напевает о вяличии. Зато от одного шамана, Путин обосрался и .... ну, ты видел что за позор был?
И да, вы заслужили это - Это и есть Вы! У вас таких путиных - 130млн., Сэр.
Не назначали? Историк, а кто если не Троцкий и прочии "не назначили" Сралина? Доказательства давать тебе? Да у тя и так - Украина напала на саму себя дабы раскатать в дулю население что всегда базарило по фене и суржике, чтобы повесить мальчика в трусиках, но имея нерабочую 95% техники, сказала - Ой, мы сдаемся, ибо шахтеристы выкопали сотни танкоградов в шахтах.
короче, иди наПутина, кацап.
Докладываю для убогих: С. читал, анализировал и писал больше, чем все члены ЦК вместе взятые за все 70 лет существования советской власти.
Григорий Морозов, первый муж Светланы Сталиной, вспоминал: «Когда я женился на Светлане, вождь разрешил мне пользоваться его библиотекой в кремлёвской квартире. Там я провёл довольно много времени, поскольку был любознателен и читал запоем. Надо сказать, коллекция книг была уникальной. Энциклопедии, справочники, труды известных ученых, произведения классиков, работы руководителей партии. Сталин всё это внимательнейшим образом читал, о чём свидетельствовали многочисленные, подчас развернутые заметки на полях».
Это одно из многих свидетельств. Вы, голубчик, хотя бы википедию прочтите (труды Л. и С. я вас читать не призываю - занятие утомительное (я их читал)). Могу засвидетельствовать: С. писал логичнее, понятнее и яснее, чем Л.
Что касается назначений. Революцию делали Троцкий и Ленин. Троцкий больше, Л. - меньше (он ныкался - его в шпионаже обвиняли). Но уже на этапе гражданской войны они стали равнозначны: Л. рулил внутренней политикой, Т. - войной. После окончания - Л. задвинул Т. на вторые роли. Т. сопротивлялся. Когда Л. помер то ли от пули Каплан (которая слепая была), то ли от пули тов. Свердлова Яши, то ли от сифилиса, С. был одним из членов ЦК. Л., обсирая своих товарищей по ЦК (в своем "Письме к съезду"), дал С. самую лучшую характеристику. А в ЦК в то время орлы были. И Т., и Зиновьев, и Каменев, и Бубнов, иСокольников, и Крестинский, и Бубнов, и Рыков, и Томский. С. их всех победил. А был он самым невлиятельным (он воевал, а они в центре ошивались).
С. их всех победил. И в ходе разборок в РККА (где ставленников Троцкого было "выше крыши"), и в ходе разборок в ВЧК (где Феликс заправлял), и во внутрипартийном строительстве. И стал он Генсеком не "благодаря", а "вопреки".
Насчет суржиков, мальчиков, трусиков, шахтеристов, танкоградов и прочей хренотени - ты меня ни с кем не путаешь:капусточка, мама, конечно, дело хорошее, но в доме надо держать и мясные закуски?
может тут вы прав, но и может 14000 танков и 12000 самолетов, из которых бомберы - две трети, а также 10 млн. винтовок только на складах, это = Сралин просто не хотел войны?
ну и десантные корпуса, это мол обороночка, миллион дидов готовых десантироваться?
Ватник, ибо ты реально дидовое.ватель, ты скажи, зачем было миллион жертв, украинцев при форсировании реки, как у вас называется, "Днепр"?
Если бы у меня там дед погиб, то я бы агрессивно чет написал, а так... - зачем?
При чем здесь 14 000 танков? И откуда такая цифирь? У СССР на 22.06.1941 г. было 61 танковая и 31 моторизированная дивизия. А еще танки в кавалерийских дивизиях были. И в стрелковых (в разведбатах). Вы что же полагаете, что у нас в дивизиях по 140 танков было? Это поклёп на нашу промышленность.
14 000 танков (не считая плавающие и танкетки Т-27) РККА имела на начало 1939 г. Когда дивизий (всех) было около сотни. А к 1941 г. их (танков) количество подросло. Немного. На 01.06.1941 г. - 19 540 танков (и это не считая 2,4 тыс. устаревших танкеток Т-27, не считая 3,6 тыс. легких плавающих Т-37/Т-38/Т-40), т.е. около 26 000 танков всех типов. Бронеавтомобили я даже и не считаю.
В огороде бузина, в Киеве дядько?
Какие, к ушам свинячьим, 10 млн. винтовок? До конца 1941 года в РККА было мобилизовано 14 млн. человек (к тем, кто уже был в армии на 01.06.1941). И все они были вооружены.
И это не считая того, что было брошено на складах в приграничных округах в первые месяцы войны. А брошено было так много, что часто в хронике можно видеть, как немцы и финны с СВТ воюют. И в 1941, и в 42, и в 43... (СВТ они сильно уважали - хорошая винтовка была, ни у тех, ни у других ничего подобного не было).
Вы, голубчик, с математикой-то дружите? Или как? Скорее всего, или как: если вам верить и предположить, что при форсировании Днепра погиб 1 млн. украинцев, то следует прийти к выводу, что общие потери составили 4 млн украинцев (в т.ч. 3 млн. санитарные потери).
4 млн. человек это 400 пехотных дивизий (10 000 состава). Или 100 корпусов. Или 30 армий. Одних только украинцев, каковые в общем количестве 30 общевойсковых армий были убиты или ранены.
Докладываю для убогих и тех, кто не понимает значения чисел: в "Битве за Днепр" участвовало в общей сложности 5 фронтов. Около 2 500 000 человек личного состава. Если учесть, что в РККА на тот момент были всё-таки не одни украинцы (которых в 1943 году в РККА в среднем было около 20% (см. напр. (Артемьев А.П. Братский боевой союз народов СССР в Великой Отечественной войне. М.: Мысль, 1975. С.58)), следует прийти к выводу, что Правобережную Украину, освобождали призраки, а Варшаву, Прагу, Будапешт,Вену и Берлин штурмовали приведения, т.к. весь личный состав РККА утонул. В Днепре. Который, как известно, чуден при тихой погоде.
и 14млн. дидов против тоже чет 3.7млн.
и по самолетам тоже так же.
Так тогда сцарек Дарий против Александра вообще герой(не имел такого тотального преим-ства)
при настолько подавляющем превосходстве получилось шо не 3 к одному нападал бы совок, а при 5 к 1., но вместо этого "надидовнапалВНЕЗАПНОмуссолини" и диды обосравшись за сотни км. еле отстирали портянки. Да ****, у финнов было чет, ну пусть 50 танков против целых орд совка и совок и там обосрался.
я просто с совками ..... "миняаштрисет"
Так, для блокування переправлення літератури за кордон в одному з відділень поштового оператора у столичному регіоні слідчі вилучили партію друкованої продукції, яку підготували до відправлення замовнику.
Наголошується, що поставка з України екстремістської літератури могла призвести до дискредитації України на світовій арені, а також спланованої акції в пропагандистських ЗМІ для звинувачення нашої країни у розпалюванні протестних заходів на території іноземних держав.
Окрім того, CБУ перевіряє можливу причетність до організації поставок книжок спецслужби сусідніх країн для цілеспрямованої провокації проти України.
а то шо коренной житель против понаехавших, так..... ну не знаю. у меня если под окном собаки усераются, так тоже чет такого бы написал и бросил бы пару кусков колбасы....
И не надо писать шо: Ой, а я бы такого не сделал и терпел бы как понаехавших(подумаешь, сына избили, а дочь.... кхм), так и шавок. Угу, да-да-да-да
и ТВ 112 + Наш не допустите в Украину
Росіяни намагаються потрапити на український ринок через Казахстан, - ЗМІ
«Наша Библия рисует характер Бога с исчерпывающей и безжалостной точностью. Портрет, который она нам предлагает, - это в основном портрет человека, если, конечно, можно вообразить человека, исполненного и переполненного злобой вне всяких человеческих пределов… Все его деяния, изображённые в Ветхом завете, говорят о его злопамятности, несправедливости, мелочности, безжалостности, мстительности. Он только и делает, что карает - карает за ничтожные проступки с тысячекратной строгостью; карает невинных младенцев за проступки их родителей; карает ни в чём не провинившихся обитателей стран за проступки их правителей; и снисходит даже до того, что обрушивает кровавую месть на смирных телят, ягнят, овец и волов, дабы покарать пустяковые грешки их владельцев. Более гнусного и разоблачающего жизнеописания в печатном виде не существует. Начитавшись его, начинаешь считать Нерона ангелом…»
Марк Твен
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А шо таке "культурний геноцид"? Геноцид, який проводять культурно? Тіпа, культурно так, - "прошу пана до гіляки".
Чи мається на увазі "геноцид культури"? У будь-якої культури, виходить, є якісь свої особливі гени? Не дай бог, кацапські гени "сколєновставанія" і "скрєпоносія" передаються повітряно-крапельним шляхом. Капець. "Гєнетіка, - продажная дєвка імпєріалізьма" (с)