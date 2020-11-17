"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Сегодня, 17 ноября, Верховная Рада проводит очередное пленарное заседание.
В начале заседания народные депутаты решили, что на текущей неделе будет только одно пленарное заседание - сегодня. Остальные дни они будут работать в комитетах.
Затем с заявлением выступил Петр Порошенко: "Рада должна немедленно рассмотреть законопроект о возвращении уголовной ответственности за ложь в е-декларациях".
Далее премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о ходе борьбы с коронавирусом. В частности, Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине". Премьер также сообщил, что если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям. Кроме того, по его данным, первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021. По его словам, необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет: сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом.
Затем нардепы решили работать сегодня до исчерпания вопросов повестки дня.
Тем временем, под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов: "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей". В ходе акции протеста за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина.
Далее Рада не смогла отменить карантин выходного дня. Также Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей. Вмнесте с тем. Рада обязала правительство предупреждать об усилении карантина за 7 дней.
Кроме того, в ходе заседания нардеп СН Андрийович досрочно сложил мандат.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
"Слуга народа" Галина Третьякова и Михаил Папиев (ОПЗЖ) обнимаются.
Петр Порошенко ("ЕС") здоровается с Софией Федыной.
"Слуги народа" Сергей Мандзий и Николай Стефанчук.
Внефракционные Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов общаются с коллегой из "Слуги народа".
Петр Порошенко выступает с трибуны Рады.
Кабмин во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыл на заседание Рады.
Шмыгаль отчитался о борьбе с коронавирусом.
Олег Волошин (ОПЗЖ) решил под столом прочесть сообщение от "лисички", которую он просил отдохнуть. В ответ "лисичка" назвала Волошина любимым и "котенушком" и рассказала, что сейчас "подремлет", сходит в бассейн, а после уже поспит.
Даниил Гетманцев (СН) показывает что-то на телефоне Александру Салийчуку (СН).
И.о. председателя парламента вице-спикер Елена Кондратюк и глава фракции СН Давид Арахамия.
Александр Дубинский (СН)
Депутаты не упускают возможности пообщаться с министрами.
"Защита депутата": респиратор и очки
Исключенный из фракции "СН", после скандала с судимостью за изнасилование, Роман Иванисов о чем-то перешептывается с Давидом Арахамией.
"Слуги народа" Сергей Мандзий и Максим Павлюк смотрят фотожабы на полицейских.
"Слуга народа" Андрей Задорожный читает сообщения в официальном чате фракции. Парламентариев просят "не вестись на манипуляции" относительно фискализации ФЛП.
Артур Герасимов ("ЕС") и Михаил Радуцкий ("СН").
Анатолий Бурмич (ОПЗЖ) рассматривает фотожабы на президента Владимира Зеленского в "Феофании".
Шилов Геннадий отменяет встречу из-за коронавирусной болезни у тещи и жены.
Отметим, что Шилов Геннадий Шотович значится офицером в воинской части А 0105 (Киев, Командование сухопутных войск Украины).
Николай Галушко (СН) увлеченно слушает отчет Шмыгаля о борьбе с коронавирусом.
"Слуга народа" Александр Салийчук "распространяет" среди коллег услуги "SoMo bot" (чат-бота для мониторинга СМИ)
Богдан Яременко (СН) здоровается с Романом Иванисовым.
"Слуги народа".
Юлия Тимошенко ("Батькивщина") в новом образе.
Приветственные объятия Даниила Гетманцева (СН) и Сергея Бабака (СН).
Юлия Тимошенко пришла в президиум с цветами поздравить вице-спикера Елену Кондратюк с днем рождения.
"Слуга народа" Оксана Дмитриева.
Объятия Дмитриевой и Максима Перебыйниса (СН).
Анатолий Драбовский (СН) смеется над правительственной телеграммой.
Нардепа рассмешил внешний вид и бумага телеграммы.
Далее "слуга народа" обсудил работу "Укрпочты", что называется не стесняясь в выражениях.
Сергей Евтушок ("Батькивщина") и Сергей Литвиненко (СН).
Виктор Чорный (ОПЗЖ) переписывается с Любовецкой Витой. Отправил ей ссылку на материал о предстоящей "смерти доллара".
Илья Кива (ОПЗЖ) пишет "прямое распоряжение" Полтавской областной организации. Кива распорядился не посещать "шабаши, устраиваемые саботажником Сазоновым".
Шмыгаль после отчета возвращается в правительственную ложу.
"Слуги народа".
Министр обороны Андрей Таран общается с нардепами.
Члены Кабмина в Раде.
"Слуги народа".
Павел Бакунец ("Довіра", избран по 122-му округу во Львовской области) обсуждает скандал с земельным участком на Львовщине. Бакунец предлагает не вмешиваться, а вместо этого построить дом ученика в Янове.
Фото: Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ахаха, тебе остается - дидывоевале, а мне - смешно смеяться.
или И дыхание станет ровней, И страданья отступят куда-то, Лишь нагнутся к постели твоей
Люди в белых халатах
Але ж політика не місце для звіринця чи шапіто.
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/zcYpe7HIbiL5GCFk4fDLktGReKGvCOuhgBQHnelBgPSpN6f5EQZT2O5uczRlJ3BdLUGBaVKD2hL2VH5jsbO79bk
я вот ниче не боюсь, как мой дед говорил.... правда уже помер
Предупреждать надо - Все кто возрастом ниже "Иисуса" - смотреть только в присутствии врача, умеющего "откачивать" умирающего от ненависти, смешанной со здоровым(как у некто Лаврова), смехом, а также иметь близко унитаз и много мягкой бумаги для слез(НЕНАВИСТИ)
Понятно... Открывать полную новость с картинками теперь страшно.
Вспомнился анекдот:
Киев. Пожарная часть. Заходит начальник пожарной охраны и говорит:
- Так, хлопці. Горить ВР! Тому збираємося повільно.....(с)🙂
(Л. Подерев'янський "Герой нашого часу")
Я так полагаю, що в ось цю зміну іміджу (вдалу, до речі) вкладено бюджет середнього обласного центру України.
Вадим Балановський
"Мои года, мое богатство.." а не строить из себя 30-летнюю девочку, тоже клоунесса..
А как они туда попали?
За час свого лікування Володимир Зеленський досягнув двопалатної підтримки США, міжгалактичної пітримки гуманоїдів та підтримки йеті. Нині ведуться перемовини щодо підтримки хрущів, які періодично відлітають погудєть над вишнями.
* * *
Шмигаль: курс долара у наступному році очікується на рівні 8 грн. Плюс 22 гривні за транспортування.
* * *
Знаете, почему бойцы смешанных единоборств на голову не очень? Потому что смешивать нельзя.
* * *
Сейчас удачный момент для рестораторов, ФОПов и евробляхеров скинуться на стройматериалы и начать строительство глухой каменной стены вокруг Феофании.
Взвода солдат ВСУ,а то и отделения, хватило бы дабы разогнать эту погань и отправить на стадион...Но то мечты,мечты...
Ще й про рентабельність хрюкають. А це нічого що в укр пошті ціни в 2-3 рази менші чим в новій пошті?
я был не прав.
тридва товстуни.
Про щось? Про корабельні сосни, ясна річ!
Зустріч Богдана "Анал - табу" та Романа "Гвалтівника".