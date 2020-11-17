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Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж
56 170 84
ВР (28721) Зеленский (16489) Новинский (436) Папиев (42) Порошенко (19359) Тимошенко (24576) Укрпочта (287) Герасимов Артур (311) Кива (397) Арахамия (956) Евтушок Сергей (17) Яременко Богдан (149) Кондратюк_Елена (79) Гетманцев (389) Бабак Сергей (32) Дубинский Александр (413) Радуцкий Михаил (283) Федына София (69) Литвиненко Сергей (14) Третьякова Галина (109) Бакунец Павел (2) Задорожный Андрей (5) Иванисов (29) Оксана Дмитриева (15) Салийчук Александр (2) Шмыгаль Денис (2314) Таран Андрей (267) Волошин Олег (30) Павлюк Максим (3) Николай Галушко (12)

"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 17 ноября, Верховная Рада проводит очередное пленарное заседание.

В начале заседания народные депутаты решили, что на текущей неделе будет только одно пленарное заседание - сегодня. Остальные дни они будут работать в комитетах.

Затем с заявлением выступил Петр Порошенко: "Рада должна немедленно рассмотреть законопроект о возвращении уголовной ответственности за ложь в е-декларациях".

Далее премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о ходе борьбы с коронавирусом. В частности, Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине". Премьер также сообщил, что если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям. Кроме того, по его данным, первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021. По его словам, необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет: сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом.

Затем нардепы решили работать сегодня до исчерпания вопросов повестки дня.

Тем временем, под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов: "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей". В ходе акции протеста за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина.

Далее Рада не смогла отменить карантин выходного дня. Также Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей. Вмнесте с тем. Рада обязала правительство предупреждать об усилении карантина за 7 дней

Кроме того, в ходе заседания нардеп СН Андрийович досрочно сложил мандат.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 01

"Слуга народа" Галина Третьякова и Михаил Папиев (ОПЗЖ) обнимаются.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 02

Петр Порошенко ("ЕС") здоровается с Софией Федыной.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 03

"Слуги народа" Сергей Мандзий и Николай Стефанчук.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 04

Внефракционные Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов общаются с коллегой из "Слуги народа".

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 05

Петр Порошенко выступает с трибуны Рады.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 06
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 07

Кабмин во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыл на заседание Рады.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 08

Шмыгаль отчитался о борьбе с коронавирусом.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 09
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 10

Олег Волошин (ОПЗЖ) решил под столом прочесть сообщение от "лисички", которую он просил отдохнуть. В ответ "лисичка" назвала Волошина любимым и "котенушком" и рассказала, что сейчас "подремлет", сходит в бассейн, а после уже поспит.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 11

Даниил Гетманцев (СН) показывает что-то на телефоне Александру Салийчуку (СН).

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 12

И.о. председателя парламента вице-спикер Елена Кондратюк и глава фракции СН Давид Арахамия.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 13

Александр Дубинский (СН)

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 14

Депутаты не упускают возможности пообщаться с министрами.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 15

"Защита депутата": респиратор и очки

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 16

Исключенный из фракции "СН", после скандала с судимостью за изнасилование, Роман Иванисов о чем-то перешептывается с Давидом Арахамией.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 17
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 18

"Слуги народа" Сергей Мандзий и Максим Павлюк смотрят фотожабы на полицейских.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 19
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 20

"Слуга народа" Андрей Задорожный читает сообщения в официальном чате фракции. Парламентариев просят "не вестись на манипуляции" относительно фискализации ФЛП. 


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 21

Артур Герасимов ("ЕС") и Михаил Радуцкий ("СН").


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 22

Анатолий Бурмич (ОПЗЖ) рассматривает фотожабы на президента Владимира Зеленского в "Феофании".


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 23
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 24

Шилов Геннадий отменяет встречу из-за коронавирусной болезни у тещи и жены.

Отметим, что Шилов Геннадий Шотович значится офицером в воинской части А 0105 (Киев, Командование сухопутных войск Украины).

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 25

Николай Галушко (СН) увлеченно слушает отчет Шмыгаля о борьбе с коронавирусом.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 26

"Слуга народа" Александр Салийчук "распространяет" среди коллег услуги "SoMo bot" (чат-бота для мониторинга СМИ)

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 27
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 28
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 29

Богдан Яременко (СН) здоровается с Романом Иванисовым.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 30

"Слуги народа".


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 31

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") в новом образе.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 32

Приветственные объятия Даниила Гетманцева (СН) и Сергея Бабака (СН).

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 33

Юлия Тимошенко пришла в президиум с цветами поздравить вице-спикера Елену Кондратюк с днем рождения.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 34

"Слуга народа" Оксана Дмитриева.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 35

Объятия Дмитриевой и Максима Перебыйниса (СН). 

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 36

Анатолий Драбовский (СН) смеется над правительственной телеграммой.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 37

Нардепа рассмешил внешний вид и бумага телеграммы.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 38
Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 39

Далее "слуга народа" обсудил работу "Укрпочты", что называется не стесняясь в выражениях.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 40

Сергей Евтушок ("Батькивщина") и Сергей Литвиненко (СН).

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 41

Виктор Чорный (ОПЗЖ) переписывается с Любовецкой Витой. Отправил ей ссылку на материал о предстоящей "смерти доллара".

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 42

Илья Кива (ОПЗЖ) пишет "прямое распоряжение" Полтавской областной организации. Кива распорядился не посещать "шабаши, устраиваемые саботажником Сазоновым".

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 43

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 44

Шмыгаль после отчета возвращается в правительственную ложу.

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 45

"Слуги народа".

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 46

Министр обороны Андрей Таран общается с нардепами.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 47

Члены Кабмина в Раде.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 48

"Слуги народа".

Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 49

Павел Бакунец ("Довіра", избран по 122-му округу во Львовской области) обсуждает скандал с земельным участком на Львовщине. Бакунец предлагает не вмешиваться, а вместо этого построить дом ученика в Янове.


Прямое распоряжение Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от лисички Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября 50

Фото: Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
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"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 8309
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17.11.2020 16:27
+62
Это пять, это зачет "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 4818 "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 9930 "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 5205
"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 4839
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17.11.2020 16:19
+24
Ні, вони не чекають. Вони збагачуються, гребуть бабло лопатами.
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17.11.2020 16:22
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Правила форума Совет форумчан
єто они телефоны специально так на камеру поворачивают)
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17.11.2020 16:17 Ответить
Это им настолько побоку шо ты напишешь тут
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17.11.2020 16:33 Ответить
думаеш к тебе больше прислушаются?
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17.11.2020 16:42 Ответить
Мне они побоку, я им побоку. Так что ничья. А чего - ты думал шо полусовковая Рада будет к тебе или мне прислушиваться?
ахаха, тебе остается - дидывоевале, а мне - смешно смеяться.
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17.11.2020 17:18 Ответить
тебе надо бороться с голосами в голове)
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17.11.2020 17:28 Ответить
Зоопарк
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17.11.2020 16:39 Ответить
Сходняк Коза ностры
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17.11.2020 16:50 Ответить
"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 8622
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17.11.2020 16:18 Ответить
Православнєнько🐴🐴🐴🐴🐴
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18.11.2020 10:47 Ответить
а йулю и новинского оштрафовали на месте за нахождение без маски?
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17.11.2020 16:19 Ответить
Юля официально переболела. Поэтому её вирус пока что не касается.
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17.11.2020 17:02 Ответить
не видел в законе про переболела, и она может быть переносчиком
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17.11.2020 17:09 Ответить
А Б. Джонсон, дурак, переболел Ковидом а после контакта с больным, всё равно ушел на к само-карантин... "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 7656
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17.11.2020 17:15 Ответить
Это пять, это зачет "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 4818 "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 9930 "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 5205
"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 4839
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17.11.2020 16:19 Ответить
Ну, отмазка всегда железная: я смотрел это, шоб автору этого написать, Ээээ, ты это, не делай это, а то это может случиться, или это(и подписать высер: "Вмэр Киефа Клочко")
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17.11.2020 16:32 Ответить
А в Феофании дурка тоже есть? Что-то чуваки уж больно сильно похожи на специальных санитаров, а не на Преображенского с Борменталем ...
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17.11.2020 17:17 Ответить
"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 156
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17.11.2020 19:02 Ответить
Для справки: Шарик - бездомный пёс, которого профессор Преображенский подобрал на московской улице. Полиграф Полиграфович Шариков - человек, вкоторого превращается пёс после проделанной профессором операции...
или И дыхание станет ровней, И страданья отступят куда-то, Лишь нагнутся к постели твоей
Люди в белых халатах "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 16
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18.11.2020 12:47 Ответить
не парламентарии, а сборище ждунов неизвестно чего.
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17.11.2020 16:21 Ответить
Ні, вони не чекають. Вони збагачуються, гребуть бабло лопатами.
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17.11.2020 16:22 Ответить
чума - не помеха , скорее в масть !!
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17.11.2020 16:30 Ответить
Оці морди тільки для шаржів та жаб і годяться.
Але ж політика не місце для звіринця чи шапіто. "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 9070
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17.11.2020 16:22 Ответить
Пани Мария не находит себе места. Ее забанили на 3 днф , а она толком не поздравила пана Яра с его Днем рождения(вчера).
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17.11.2020 16:31 Ответить
Ну тоді хоч я привітаю! "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 3158
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17.11.2020 17:12 Ответить
Я не Марія, але теж вітаю шановного пана Яра!!! "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 3257
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17.11.2020 23:00 Ответить
"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 2511
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17.11.2020 16:22 Ответить
У черта Дубиняры и уши чертячьи. Один в один.

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17.11.2020 16:27 Ответить
Рога просматриваются в прибор ночного видения.
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17.11.2020 17:27 Ответить
Ага.

"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 9168
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20.11.2020 00:21 Ответить
Вся эта погань жирует,а люди гибнут в больницах без кислорода.
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17.11.2020 16:27 Ответить
та хорош - писали шо ИВЛ дает стока побочек шо поциент после него скорее Янукович чем человек
я вот ниче не боюсь, как мой дед говорил.... правда уже помер "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 6748
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17.11.2020 16:30 Ответить
"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 8309
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17.11.2020 16:27 Ответить
Круто!!!!!!
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17.11.2020 16:59 Ответить
Це ж треба як злагодженно працюють, мабуть коаліція. А на задньому плані - спікер.
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17.11.2020 17:31 Ответить
Юлю подменили на ивана сулиму. Он так часто менял убеждения,что и пол поменять оказалось не проблемой.
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17.11.2020 16:27 Ответить
Толстяк и любитель Рашки Волошин обзавелся любовницей? А жена куда смотрит?
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17.11.2020 16:28 Ответить
Хтозна. Слід би подивитися її смартфон.
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17.11.2020 17:33 Ответить
Я подумал шо это "фотожабы" вышли, а тут просто сборище клоунов, ой, Народних депутатов....
Предупреждать надо - Все кто возрастом ниже "Иисуса" - смотреть только в присутствии врача, умеющего "откачивать" умирающего от ненависти, смешанной со здоровым(как у некто Лаврова), смехом, а также иметь близко унитаз и много мягкой бумаги для слез(НЕНАВИСТИ) "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 2943
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17.11.2020 16:28 Ответить
Була також така думка. Але бачу, що фотожабам як до неба рачки.
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17.11.2020 17:35 Ответить
А що,шабаш тепер не на Лисій горі проводять?
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17.11.2020 16:29 Ответить
судя по тому какая лисичка хитрожопая, то на предложение анала после бассейна, котёнушку она явно не откажет ))
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17.11.2020 16:34 Ответить
А то) Тут она подремлет, потом покупается, потом поспит... Чего бы и анал не провернуть мимоходом?
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17.11.2020 17:11 Ответить
новый образ Тимошенко фотожабы (с)

Понятно... Открывать полную новость с картинками теперь страшно.
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17.11.2020 16:35 Ответить
"Поем..подремлю..немножко приберусь(ноги побреет скорее всего)..в бассейн...посплю..." А потом и любимый приедет. Ставь пиццу в микроволновку и раздвигай ноги. Вот это работа. Не покладая рта. Тьфу,мрази.
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17.11.2020 16:39 Ответить
Жалкое зрелище........☹️

Вспомнился анекдот:
Киев. Пожарная часть. Заходит начальник пожарной охраны и говорит:
- Так, хлопці. Горить ВР! Тому збираємося повільно.....(с)🙂
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17.11.2020 16:42 Ответить
«Митродора Пилипівна, вже пожила, але гарна курва.» ©
(Л. Подерев'янський "Герой нашого часу")

"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 2223

Я так полагаю, що в ось цю зміну іміджу (вдалу, до речі) вкладено бюджет середнього обласного центру України.
Вадим Балановський
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17.11.2020 16:44 Ответить
Зачіску змінила вдало, але те що нижче, як було схожим на жабу так і залишилось.
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17.11.2020 17:20 Ответить
рот растянут до ушей как у ПУтина и Медведчука - это их "метка".
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17.11.2020 22:01 Ответить
а такой балахон(ниже прически), мабуть, пока шифровалась, дупу 7х8 откормила...
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18.11.2020 00:25 Ответить
раздобрела и постарела - готовится к своему 60-летию
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17.11.2020 22:04 Ответить
О, так у нее предстоит посвящение в Шапокляк... ХМЫ... i куди тодi вона пнеться?
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18.11.2020 00:27 Ответить
Ха! А куда ж от времени спрятаться? Оно -- время -- неумолимо. "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 9911
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18.11.2020 10:04 Ответить
молодость уходит...ушла, как не старалась... надо достойно принимать свои годы.
"Мои года, мое богатство.." а не строить из себя 30-летнюю девочку, тоже клоунесса..
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19.11.2020 17:39 Ответить
У Люлі форелєві губюлі. Зачіска ця її старить, якби хоч трохи зменшила вагу, то виглядала б значно молодшою і без втручання найкращих спеціалістів.
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17.11.2020 23:08 Ответить
сборище подонков...
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17.11.2020 16:44 Ответить
Да.
А как они туда попали? "Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 4742
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17.11.2020 16:47 Ответить
Коротко
За час свого лікування Володимир Зеленський досягнув двопалатної підтримки США, міжгалактичної пітримки гуманоїдів та підтримки йеті. Нині ведуться перемовини щодо підтримки хрущів, які періодично відлітають погудєть над вишнями.
* * *
Шмигаль: курс долара у наступному році очікується на рівні 8 грн. Плюс 22 гривні за транспортування.
* * *
Знаете, почему бойцы смешанных единоборств на голову не очень? Потому что смешивать нельзя.
* * *
Сейчас удачный момент для рестораторов, ФОПов и евробляхеров скинуться на стройматериалы и начать строительство глухой каменной стены вокруг Феофании.
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17.11.2020 16:46 Ответить
Маркізе, стіни не треба. Асфальтом, асфальтом! Згодиться і добавка бетону.
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17.11.2020 17:39 Ответить
Тепло этим собакам бешеным ! Весело проводят время ! А люди там на морозе целый день !
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17.11.2020 17:01 Ответить
Гидота одна...
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17.11.2020 17:13 Ответить
Так точно!
Взвода солдат ВСУ,а то и отделения, хватило бы дабы разогнать эту погань и отправить на стадион...Но то мечты,мечты...
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17.11.2020 19:11 Ответить
как прекрастно работают остается туда пару гранат ф 1 кинуть... для мемов)
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17.11.2020 17:17 Ответить
Надька, падло...
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17.11.2020 17:22 Ответить
Так Гаді там немає, вона б принесла.
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17.11.2020 17:41 Ответить
"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 6329
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17.11.2020 17:38 Ответить
А у них свято життя ніколи не кінчалось "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 7393
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17.11.2020 20:07 Ответить
"Виключений з фракції "СН" після скандалу з судимістю за зґвалтування, Роман Іванісов про щось перешіптується з Давидом Арахамією". Спокушає Арахамію, мабуть хоче вдути!
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17.11.2020 20:19 Ответить
А мне стыдно читать чужую переписку.
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17.11.2020 20:37 Ответить
У тебя есть выбор , не читай
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17.11.2020 20:47 Ответить
Спалили Волошина, явно, не жене пишет....))
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17.11.2020 21:19 Ответить
Бидлорада радиться.
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17.11.2020 23:10 Ответить
ОТРЕБЬЕ
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18.11.2020 00:08 Ответить
В принципе материал для нескольких уголовных дел.
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18.11.2020 02:43 Ответить
"сміється з урядової телеграми" - тобто вони настільки зажрались що їм треба на золотому папері подавати?
Ще й про рентабельність хрюкають. А це нічого що в укр пошті ціни в 2-3 рази менші чим в новій пошті?
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18.11.2020 06:51 Ответить
Никакой дистанции, Наоборот, - обнимашки, пошептушки. Это даже не тусовка, а какое то слияние в экстазе.
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18.11.2020 11:26 Ответить
****** цырк на дроти..я дусал хуже рыговской тусовки с воровайками,борцухами и просто быдляком бимбасским во главе с законтаченным хамом,уже хуже не будет....
я был не прав.
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18.11.2020 15:21 Ответить
Богдан Яременко (СН) вітається з Романом Іванісовим.Джерело: https://censor.net/ua/p3231554 Впевнений, що в цих двох дуже багато спільних тем для обговорення.
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18.11.2020 17:50 Ответить
Была милая собачка. Превратили ее в черт знает что.
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19.11.2020 10:44 Ответить
мля, ті мразі українською мовою не користуються взагалі. бидломразі, які вилізли в пани
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19.11.2020 22:54 Ответить
"Слуги" Сергій Мандзій і Микола Стефанчук: три два товстуни. "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 5756

"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 3053
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20.11.2020 00:19 Ответить
"Исключенный из фракции "СН", после скандала с судимостью за изнасилование, Роман Иванисов о чем-то перешептывается с Давидом Арахамией." ©
Про щось? Про корабельні сосни, ясна річ! "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 3369

"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 5831
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20.11.2020 00:23 Ответить
"Богдан Яременко (СН) здоровается с Романом Иванисовым." ©
Зустріч Богдана "Анал - табу" та Романа "Гвалтівника". "Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 2792

"Пряме розпорядження" Ківи, новий образ Тимошенко, фотожаби на Зеленського та повідомлення від "лисички" Волошину з ОПЗЖ, - день роботи ВР 17 листопада - Цензор.НЕТ 2670
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20.11.2020 00:27 Ответить
 
 