"Прямое распоряжение" Кивы, новый образ Тимошенко, фотожабы на Зеленского и сообщение от "лисички" Волошину из ОПЗЖ, - день работы ВР 17 ноября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 ноября, Верховная Рада проводит очередное пленарное заседание.

В начале заседания народные депутаты решили, что на текущей неделе будет только одно пленарное заседание - сегодня. Остальные дни они будут работать в комитетах.

Затем с заявлением выступил Петр Порошенко: "Рада должна немедленно рассмотреть законопроект о возвращении уголовной ответственности за ложь в е-декларациях".

Далее премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о ходе борьбы с коронавирусом. В частности, Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине". Премьер также сообщил, что если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям. Кроме того, по его данным, первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021. По его словам, необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет: сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом.

Затем нардепы решили работать сегодня до исчерпания вопросов повестки дня.

Тем временем, под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов: "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей". В ходе акции протеста за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина.

Далее Рада не смогла отменить карантин выходного дня. Также Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей. Вмнесте с тем. Рада обязала правительство предупреждать об усилении карантина за 7 дней.

Кроме того, в ходе заседания нардеп СН Андрийович досрочно сложил мандат.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" Галина Третьякова и Михаил Папиев (ОПЗЖ) обнимаются.

Петр Порошенко ("ЕС") здоровается с Софией Федыной.





"Слуги народа" Сергей Мандзий и Николай Стефанчук.

Внефракционные Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов общаются с коллегой из "Слуги народа".

Петр Порошенко выступает с трибуны Рады.







Кабмин во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыл на заседание Рады.

Шмыгаль отчитался о борьбе с коронавирусом.





Олег Волошин (ОПЗЖ) решил под столом прочесть сообщение от "лисички", которую он просил отдохнуть. В ответ "лисичка" назвала Волошина любимым и "котенушком" и рассказала, что сейчас "подремлет", сходит в бассейн, а после уже поспит.

Даниил Гетманцев (СН) показывает что-то на телефоне Александру Салийчуку (СН).

И.о. председателя парламента вице-спикер Елена Кондратюк и глава фракции СН Давид Арахамия.





Александр Дубинский (СН)

Депутаты не упускают возможности пообщаться с министрами.





"Защита депутата": респиратор и очки

Исключенный из фракции "СН", после скандала с судимостью за изнасилование, Роман Иванисов о чем-то перешептывается с Давидом Арахамией.





"Слуги народа" Сергей Мандзий и Максим Павлюк смотрят фотожабы на полицейских.







"Слуга народа" Андрей Задорожный читает сообщения в официальном чате фракции. Парламентариев просят "не вестись на манипуляции" относительно фискализации ФЛП.





Артур Герасимов ("ЕС") и Михаил Радуцкий ("СН").





Анатолий Бурмич (ОПЗЖ) рассматривает фотожабы на президента Владимира Зеленского в "Феофании".







Шилов Геннадий отменяет встречу из-за коронавирусной болезни у тещи и жены.

Отметим, что Шилов Геннадий Шотович значится офицером в воинской части А 0105 (Киев, Командование сухопутных войск Украины).

Николай Галушко (СН) увлеченно слушает отчет Шмыгаля о борьбе с коронавирусом.

"Слуга народа" Александр Салийчук "распространяет" среди коллег услуги "SoMo bot" (чат-бота для мониторинга СМИ)







Богдан Яременко (СН) здоровается с Романом Иванисовым.

"Слуги народа".





Юлия Тимошенко ("Батькивщина") в новом образе.

Приветственные объятия Даниила Гетманцева (СН) и Сергея Бабака (СН).

Юлия Тимошенко пришла в президиум с цветами поздравить вице-спикера Елену Кондратюк с днем рождения.

"Слуга народа" Оксана Дмитриева.

Объятия Дмитриевой и Максима Перебыйниса (СН).

Анатолий Драбовский (СН) смеется над правительственной телеграммой.

Нардепа рассмешил внешний вид и бумага телеграммы.





Далее "слуга народа" обсудил работу "Укрпочты", что называется не стесняясь в выражениях.





Сергей Евтушок ("Батькивщина") и Сергей Литвиненко (СН).

Виктор Чорный (ОПЗЖ) переписывается с Любовецкой Витой. Отправил ей ссылку на материал о предстоящей "смерти доллара".

Илья Кива (ОПЗЖ) пишет "прямое распоряжение" Полтавской областной организации. Кива распорядился не посещать "шабаши, устраиваемые саботажником Сазоновым".







Шмыгаль после отчета возвращается в правительственную ложу.

"Слуги народа".

Министр обороны Андрей Таран общается с нардепами.





Члены Кабмина в Раде.





"Слуги народа".

Павел Бакунец ("Довіра", избран по 122-му округу во Львовской области) обсуждает скандал с земельным участком на Львовщине. Бакунец предлагает не вмешиваться, а вместо этого построить дом ученика в Янове.





Фото: Цензор.НЕТ