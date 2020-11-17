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В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для рассмотрения отставки Степанова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для рассмотрения отставки Степанова. ФОТО

В Верховной Раде нардепы "Голоса" собирают подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Постановление об отставке господина Степанова уже зарегистрировано в парламенте с июля. Сегодня мы должны были рассмотреть вопрос его отставки. Однако этого не произошло. В следующий раз Верховная Рада соберется не раньше первого декабря. Мы столько ждать не можем. Каждый день этого министра в должности - это смерти украинцев, ситуация, когда мы будем видеть ухудшение ситуации... Поэтому мы собираем подписи за внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения именно отставки господина Степанова. За первый час мы уже собрали 50 подписей", - сказала Стефанишина.

По словам Стефанишиной, пока постановление подписали нардепы "Голоса", часть нардепов "Слуги народа" и "Европейская солидарность".

Для созыва внеочередного заседания нужно 150 подписей.

В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для рассмотрения отставки Степанова 01

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Топ комментарии
+4
С идиотами у нас в стране, как раз, полный порядок...
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17.11.2020 14:43
+3
Как можно?? Он же с ослом в хороших отношениях...😃...и значит неприкосаем...
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17.11.2020 14:29
+2
Че то мне кааца, что ЗЕленая биомасса уже достигла максимума в своих "успехах", и дальше будет только хуже, меняйте того Степанова или не меняйте...
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17.11.2020 14:30
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Как можно?? Он же с ослом в хороших отношениях...😃...и значит неприкосаем...
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17.11.2020 14:29 Ответить
Оманский...
В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для рассмотрения отставки Степанова - Цензор.НЕТ 4897
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17.11.2020 14:31 Ответить
В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для рассмотрения отставки Степанова - Цензор.НЕТ 1635
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17.11.2020 14:29 Ответить
Каждый день этого министра в должности - это смерти украинцев, ситуация, когда мы будем видеть ухудшение ситуации... Источник: https://censor.net/ru/p3231558\\\\\\\\\
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17.11.2020 14:30 Ответить
никакой гений сейчас ситуацию не изменит. Даже при больших деньгах. Украина вымрет, т.к. наши граждане - идиоты.
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18.11.2020 09:46 Ответить
Кстати, слово "идиот" = тот кто не участв. в "житии полиса", греч. слово. Так что "идиот" скорее я(4 крайних выборы проигнорировал, правда от отвращения У Раді збирають підписи за позачергове засідання для розгляду відставки Степанова - Цензор.НЕТ 3433 )
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18.11.2020 10:29 Ответить
Че то мне кааца, что ЗЕленая биомасса уже достигла максимума в своих "успехах", и дальше будет только хуже, меняйте того Степанова или не меняйте...
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17.11.2020 14:30 Ответить
Вопрос в том найдется ли идиот который займет его место??
Все разворовано зеленым стадом...а отвечать потом придется...
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17.11.2020 14:33 Ответить
С идиотами у нас в стране, как раз, полный порядок...
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17.11.2020 14:43 Ответить
а почему блин токо Стеранова?
назначен крайним?
или Степанов решал деньги в землю закапывать?
или Степанов выпуск кислорода налаживать должен?
Или Степанов за солюдением норм карантинных следить должен?
Как со всеми остальными?
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17.11.2020 14:36 Ответить
Ну надо же что то делать, а козел отпущения, прекрасный вариант...
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17.11.2020 14:38 Ответить
что-то мне подсказывает, что отставка Шмыгаля не за горами. Надо же Бубочке на кого-то вин свалить за бездарное руководство.
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18.11.2020 09:47 Ответить
Украинцы ну допустим отправили в оставку СТЕПАНова и шо ??? Ну этот "Голос" играет на публику.опят Вакарчук переиграл сваю рол "первый в списке" .ШО ДАЛЬШЕ ? уйдет СТЕПАНов придет иванов или медведчук.надо проста пересмотрет сваи взгляды на политику.на КРОВЕ МАЙДАНЦОВ И АТОВЦОВ пришли в власт коррупционеры,барига Малдивскон и клоун Оманское ...проигрывает ИДЕЯ МАЙДАНА !!!!
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17.11.2020 14:42 Ответить
Гнати степашку на історічну батьківщину.Ніколи кацап не буде думати за Україну.
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17.11.2020 14:46 Ответить
Я не порохобот или зебот.Я МАЙДАНЕЦ 2013 ГОДА !!! Я дышу УКРАИНОЙ !!!Я ПЕРЕЖИВАЮ ЗА УКРАИНУ !!! Я ЖЕВУ УКРАИНОЙ !!! МЫ МАЙДАНЦЫ ВСЕ УКРАИНЦЫ !!! МЫ ПРОИГРЫВАЕМ баригам,клоунам,медведчукам и параше-раше.ТУТ КТОТА СПОМЕНЯЕТ НЕБЕСНУЮ СОТНЮ ???? ЕСЛИБЫ НЕ ОНИ СЕЙЦАС МЫ НЕ ВЫСКОЗОВАЛИС СВОБОДНА БОЯС репресие как в раше и белораше
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17.11.2020 14:46 Ответить
У Раді збирають підписи за позачергове засідання для розгляду відставки Степанова - Цензор.НЕТ 5343
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18.11.2020 09:47 Ответить
А справжніх бандитів КСУ,які на трильйони гривень обкрали і обкрадають кожного,не чіпають.. У Раді збирають підписи за позачергове засідання для розгляду відставки Степанова - Цензор.НЕТ 8375
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17.11.2020 14:51 Ответить
Почему КСУ при порошенко не начел все эту заваруху )))) а почему толка 2 году Зеленского начели наступат на НАБУ )))) совподение ))) совподение это когда встречаетса два друга в похороне опшего знакомого.....
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17.11.2020 14:58 Ответить
А депутаты "Голоса" не хотят САМИ поработать, или пи***ть не мешки ворочить.
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17.11.2020 18:21 Ответить
 
 