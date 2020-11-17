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Контрабандные сигареты стоимостью 20 млн грн обнаружены в Одесском торговом порту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины блокировала, во взаимодействии с Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании, незаконный ввоз в нашу страну крупных партий табачных изделий с частичным транзитом в Европу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы за полученной, в том числе от иностранных партнеров информации, обнаружили в Одесском морском торговом порту груз сигарет известного мирового бренда общим весом почти 16 тонн. Продукция нелегально прибыла в один из частных контейнерных терминалов. По самым низким оптовым ценам украинского "черного рынка" стоимость изъятого товара составила почти 20 млн гривен.

Контрабандные сигареты были скрыты под видом текстильных изделий для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей.

Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия по изъятию обнаруженного товара.

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Контрабандные сигареты стоимостью 20 млн грн обнаружены в Одесском торговом порту, - СБУ 01
Контрабандные сигареты стоимостью 20 млн грн обнаружены в Одесском торговом порту, - СБУ 02
Контрабандные сигареты стоимостью 20 млн грн обнаружены в Одесском торговом порту, - СБУ 03
Контрабандные сигареты стоимостью 20 млн грн обнаружены в Одесском торговом порту, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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так бубочка же поборол контрабанду. перезагружено уже всё
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17.11.2020 16:32 Ответить
О блін! А у нас продаються тільки кацапські та білоруські.
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17.11.2020 16:38 Ответить
румынские хорошие, я на опте беру по 23 блок, если ящик то по 18, я думаю что с фабрики они идут по 1.60 грн. и с хорошей рентабельностью ))) как и 10 лет назад, вопрос кто наживается на этом.
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17.11.2020 16:42 Ответить
шкода
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17.11.2020 18:03 Ответить
 
 