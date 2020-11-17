Мужчина бросил соседу во двор гранату и теперь может сесть на 7 лет, - полиция. ФОТО

49-летний житель Харькова после ссоры с соседом бросил ему во двор гранату РГД-5. Взрыв повредил забор и дом. У мужчины при обыске нашли еще 2 корпуса гранат.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"15 ноября в полицию позвонил харьковчанин и сообщил, что во дворе его частного домовладения по улице Бестужева прогремел взрыв. На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5", - сказано в сообщении.

Следователи разоблачили соседа пострадавшего.

"Мужчина признался, что между ним и жителем домовладения накануне произошел конфликт на бытовой почве. Почему он решил отомстить именно таким образом, злоумышленник объяснить отказался", - пояснили в полиции.

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При обыске у метнувшего гранату мужчины в сарае нашли два корпуса гранат Ф-1 и РГД-5.

Следователи открыли производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Наказание по этой статье - до 7 лет лишения свободы.

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