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граната (952) Нацполиция (15725) Харьков (6509)

Мужчина бросил соседу во двор гранату и теперь может сесть на 7 лет, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

49-летний житель Харькова после ссоры с соседом бросил ему во двор гранату РГД-5. Взрыв повредил забор и дом. У мужчины при обыске нашли еще 2 корпуса гранат.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"15 ноября в полицию позвонил харьковчанин и сообщил, что во дворе его частного домовладения по улице Бестужева прогремел взрыв. На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5", - сказано в сообщении.

Следователи разоблачили соседа пострадавшего.

"Мужчина признался, что между ним и жителем домовладения накануне произошел конфликт на бытовой почве. Почему он решил отомстить именно таким образом, злоумышленник объяснить отказался", - пояснили в полиции.

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При обыске у метнувшего гранату мужчины в сарае нашли два корпуса гранат Ф-1 и РГД-5.

Следователи открыли производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Наказание по этой статье - до 7 лет лишения свободы.

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Мужчина бросил соседу во двор гранату и теперь может сесть на 7 лет, - полиция 01
Мужчина бросил соседу во двор гранату и теперь может сесть на 7 лет, - полиция 02
Мужчина бросил соседу во двор гранату и теперь может сесть на 7 лет, - полиция 03
Мужчина бросил соседу во двор гранату и теперь может сесть на 7 лет, - полиция 04

Автор: Ольга Лузан
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Какой молодец! И главное - очень умный.
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17.11.2020 17:28 Ответить
Був би умний,не виривав би чеку,а просто кинув в голову...
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17.11.2020 18:48 Ответить
Сусідські війни.
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17.11.2020 17:31 Ответить
В наше время гранаты наверно есть у всех и если раньше в сторону плохих соседей "бросали" пятиэтажный мат, то сейчас "всего лишь" гранату.
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17.11.2020 17:43 Ответить
Народ уже такое считает приколом, уже даже не мелким хулиганством? Мужчина бросил соседу во двор гранату и теперь может сесть на 7 лет, - полиция - Цензор.НЕТ 4878
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17.11.2020 17:44 Ответить
Та да.А вообще поленился растяжку поставить или фугас под калитку заложить. Чоловік кинув сусідові у двір гранату і тепер може сісти на 7 років, - поліція - Цензор.НЕТ 2108
Люди сходят с ума. Чоловік кинув сусідові у двір гранату і тепер може сісти на 7 років, - поліція - Цензор.НЕТ 5425
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17.11.2020 18:22 Ответить
Необходимость продажи пулемётов,зенитных пушек и танков населению становится всё более насущной..Слишком обмельчали разборки.
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17.11.2020 18:55 Ответить
Опять придурки порохоботы с зебилами воюют.
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17.11.2020 20:32 Ответить
 
 