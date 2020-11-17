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Днепропетровщина (2873) наркотики (2104) Нацполиция (15725)

Семеро бывших "зэков" организовали продажу наркотиков на Днепропетровщине, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

"Дельцы" торговали метамфетамином, метадоном, опием и марихуаной. Теперь им всем грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Группировка действовала в Никополе и Покрове Днепропетровской области.

"Лидером незаконного "бизнеса" стал 34-летний житель города Никополь. В настоящее время он находится под следствием за убийство и за преступления, связанные с наркотиками. Именно он отвечал за поставки наркотиков, контролировал их распределение между сбытчиками. Другие участники группы - две женщины и четверо мужчин в возрасте от 30 до 57 лет - принимали заказы, паковали по дозам и сбывали их "из рук в руки" наркозависимым", - сказано в сообщении.

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Сегодня полиция провела одновременно 18 обысков. Оперативники изъяли около килограмма метамфетамина, а также метадон, марихуану, ацетилированный опий, деньги, банковские карты, мобильные телефоны, черновики, гранату РГД-5 и патроны разного калибра.

Стоимость изъятых наркотиков - более 170 тыс. грн.

Полицейские задержали троих активных участников группировки.

"За уголовные деяния им грозит до десяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества", - отметили в полиции.

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Семеро бывших зэков организовали продажу наркотиков на Днепропетровщине, - полиция 01
Семеро бывших зэков организовали продажу наркотиков на Днепропетровщине, - полиция 02
Семеро бывших зэков организовали продажу наркотиков на Днепропетровщине, - полиция 03
Семеро бывших зэков организовали продажу наркотиков на Днепропетровщине, - полиция 04
Семеро бывших зэков организовали продажу наркотиков на Днепропетровщине, - полиция 05
Семеро бывших зэков организовали продажу наркотиков на Днепропетровщине, - полиция 06

Автор: Ольга Лузан
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Не только бывших, но и будущих
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17.11.2020 19:09 Ответить
ЗК - Заключённый Красноармеец - эй, цензор, сколько ещё будете использовать совковую аббривеатуру?
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17.11.2020 19:13 Ответить
Заключенный КАНАЛОСТРОИТЕЛЬ.
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17.11.2020 19:30 Ответить
Тем более. Откуда в Украине каналосторители тем более заключённые. Это мулька 1930-х совковых годов.
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17.11.2020 19:33 Ответить
Ну а чё, все мы президенты, даже зеки
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17.11.2020 19:18 Ответить
Семеро ? Зеков? Обычно менты
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17.11.2020 19:20 Ответить
Интересно, а откуда они знают, что сбывали "наркозависимым"? (Особенно марихуану) Маленькая ложь рождает большое недоверие!
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17.11.2020 19:24 Ответить
Почему в стране не расстреливают судимых ? Если был когда то судим -расстрелять вместе с семьей ,накуй! Что бы потом не мусолить глаза , что мол "бывший" . Сто лет прошло старый дед перднул , а все Сми захлебываются ,вместе с читателями - слыхали -ранее судим!!!!! это же он - Жиль дэ Рэ !
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17.11.2020 20:27 Ответить
 
 