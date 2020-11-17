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Минфин предлагает облагать налогом на роскошь авто стоимостью от 1,2 млн грн. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Экономика Авто

Министерство финансов планирует уменьшить минимальную стоимость автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь до 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Там объясняют, что согласно действующей редакции транспортный налог на дорогие автомобили привязан к минимальной заработной плате. Так, его должны платить владельцы легковых машин возрастом до 5 лет, стоимость которых соответствует размеру 375 минимальных заработных плат. Теперь же министерство хочет уменьшить порог до 200 минимальных заработных плат.

"По состоянию на 1 января этого года, при МЗП в размере 4723 грн, стоимость автомобилей, подлежащих налогообложению, выросла до 1770000 грн. С учетом того, что на 2021 год МЗП предусмотрена в размере 6 тыс. грн, объектом налогообложения будут легковые автомобили стоимостью 2250000 грн. Исходя из изложенного, значительно снизилось количество авто, с которых уплачивается транспортный налог", - пояснили в ведомстве.

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Отмечается, что за 10 месяцев 2020 года в бюджеты общин поступило 183 400 000 грн, а за этот же период прошлого года - 242 400 000 гривен.

"Таким образом, транспортный налог на роскошные авто теряет свое фискальное значение", - уверены в Минфине.

Чтобы исправить ситуацию, ведомство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс. Если изменения будут приняты, то дополнительный транспортный налог будут платить владельцы авто от 1,2 миллиона гривен.

Минфин предлагает облагать налогом на роскошь авто стоимостью от 1,2 млн грн 01

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Автор: Анна Судак
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Anton Shvets

5 ч. ·

Давайте я вам расскажу, почему на самом деле не пришли деньги от МВФ и бюджетный Рагнарек близок как никогда.

Но для начала пару фактов, чтобы вы понимали насколько критична ситуация и насколько высоки ставки.

Сегодня руководство Национального Банка и Минфина будет уговаривать руководство государственных банков совершить то, что в народе называют словом «включить станок» (НБУ за счет резервов заливает рефинансом госбанки, госбанки покупают у Минфина облигации, Минфин от продажи облигаций получает деньги в бюджет, полгода протянем, а потом все - финиш). Причем все люди взрослые и как бы осознают последствия от включения станка, просто ситуация критическая. И связана это ситуация с тем что деньги от МВФ внезапно не пришли. Внезапно для Офиса Президента, конечно.

Мы летим в пропасть.

Бюджет пуст, на едином казначейском счету денег почти нет, Минфин фактически не платит по незащищенным статьям с 6 ноября. Нужны больше 150 миллиардов, без учета налогов. То есть, государство гарантированно провалит целую кучу программ и кинет бизнес на миллиарды. Но есть проблемы с выплатами и по защищенным статьям. Для финансирования критических выплат из бюджета нужны деньги. Их неоткуда взять - или МВФ, или печатный станок со всеми его последствиями, не хочу их даже описывать.

Почему так произошло?

Кредиты МВФ везде в мире выдают с опорой на два института: Минфин и Нацбанк. У нас подписывают меморандумы еще премьер и президент, и мы такие одни. Но основа - Минфин и Нацбанк. А в украинских условиях - только Нацбанк. Прошлый кредит был получен на переговорных скиллах команды Смолия. Потом Смолия решили потерять, а новый глава Национального Банка Кирилл Шевченко умело рассказал руководству страны, что способен на личных качествах обеспечить при помощи переговоров транш от Международного Валютного Фонда. Текущее руководство нашей страны, как вы, наверное, знаете, не шарит ни в чем и вообще у них выборы местные были, потому Шевченко их развел. И разводил достаточно долго.

Отсюда все эти заявления Минфина, что плана Б (на случай, если деньги от МВФ не поступят) нет. Плана и не было, как видим, сейчас в авральном режиме пытаются что-то придумать. Отсюда и все эти смелые заявления самого Шевченко, который обещал, что транш МВФ будет до конца года. И Шевченко потому и поехал сам на переговоры в Вашингтон, что никто не пожелал разделить с ним ответственность за его обещания. Сам обещал, сам и сделай.

Но на самом деле текущая власть, по совокупности их действий, шансы на получение транша от МВФ имела весьма небольшие. И все эти шансы по пути еще и уменьшались постоянно, что было очевидно для всех, кто хоть что-то понимает в экономике.

Основным генератором проблем в переговорах с МВФ был сам Офис Президента.

Когда Зеленский обговаривал с руководством МВФ антиковидный фонд в 60 миллиардов гривен, он говорил про борьбу с эпидемией. И взял на себя личные обязательства, что деньги пойдут на борьбу с пандемией, а взамен попросил выдать побыстрее. МВФ пошел навстречу, поверив честному слову. Сразу после этого слово было нарушено и Офис зарыл эти деньги в асфальт. МВФ не без оснований подозревает, что расходование средств из антиковидного фонда на дороги - это коррупция. И опасный прецедент на случай выделения новой помощи. Зеленский лично договаривался, лично кинул и теперь без независимого аудита антиковидного фонда дел не будет. Аудита дорожного строительства в Офисе очень не хотят.

Аналогично не было секретом для международников и взаимодействие Офиса Президента и Тупицкого с его бандой в КСУ, в том числе и по сносу антикоррупционной реформы. Именно вместе с КСУ Ермак пытался, например, снести Сытника и уничтожить НАБУ. Также Ермак и Татаров пытались манипулировать комиссией по назначению нового главы САП.

Список на самом деле можно продолжать очень долго. От ограничения зарплат топ-менеджерам в госсекторе в попытке поставить их под контроль (и многих поставили, сегодня даже узнаем кого и как) до отказа от реформы СБУ. Как логическая развязка - КСУ, простимулированный Коломойским, неожиданно выполнил пожелания Офиса Президента в усиленном размере и снес не только Сытника, но и все электронное декларирование и приготовился сносить все остальное. То что это превысило все самые смелые ожидания Офиса Презиента и больше всего похоже на кидок на повороте, никак не отменяет того факта, что до кидка Зе, Ермак и КСУ были подельниками.

Зеленский и Ермак могут сколько угодно говорить, что это не они, но всем все понятно. Какой-нибудь Гонтаревой, сидящей в Лондоне, у МВФ веры намного больше. И ее не уволишь и так просто не заткнешь.

Конечно, о том, что ситуация с МВФ критическая, Офису мог бы сообщить министр финансов Марченко. Однако он настолько пустое место, что не только не информировал Офис, но даже не смог согласовать с МВФ бюджет 2021. Это вторая огромная проблема. Это первый раз с 2014 года, когда мы не согласовали бюджетные параметры с МВФ. Вопроса нет, Украина имеет право, но тогда и денег нет. С тем бюджетом, что подготовлен Марченко, нам денег не дадут и в следующем году. А бюджет у Марченко сверстан в расчете, что денег дадут и в этом и в следующем. Плюс опять же антиковидный фонд и его аудит.

В принципе действия Марченко понятны: решить проблему с МВФ должен был глава НБУ Кирилл Шевченко. Однако Шевченко не только не решил проблемы, он сам стал проблемой.

Поездка Кирилла Шевченко в США оказалась поездкой в никуда. Поездкой ни о чем. Договорились договариваться. Даже миссия не приедет в этом году. Это значит, что не только денег МВФ не будет, но даже одолжить деньги у частных кредиторов не получится. Но иных результатов Кирилл Шевченко и не мог получить.

Потому что к МВФ приехал не только и не столько политический назначенец Зеленского. Это еще можно было бы пережить. Но МВФ знает, что к ним приехал коррупционер. В МВФ сидят не дураки и отлично знают про сговор Шевченко с Данилишиным, который прямо работает на Коломойского, лоббирует интересы офшорок Суркисов и подмахивает любые назначение и планы Шевченко. И про назначения связанного с Коломойским человека зампредом НБУ МВФ тоже знает. И про найм для поездки Кирилла Шевченко в США лоббистской конторы Tricuro LLC за черный кеш в 58 тысяч долларов мутной «Гильдией активистов». И про решалово с проблемными банками под ковром. И что Шевченко разрушает систему управления в НБУ и переподчиняет себе все ключевые функции. Подобные изменения позволяют Шевченко направить любую сумму, полученную от МВФ, в карман любому нужному владельцу банка-помойки. А потом уничтожить следы. Потому что у него нет никаких противовесов в НБУ, пока ему помогает Коломойский - он там царь, бог и сталин в одном лице.

Короче в МВФ знают, что Шевченко делает, и они не хотят договариваться с таким человеком, потому что таким нельзя давать никаких денег. Такому только дай. Потому, конечно, речи о деньгах и не шло. Но даже уговорить миссию МВФ приехать к нам не вышло.

Не приедет к нам никакая миссия в этом году.

Не помогло Кириллу Шевченко и присутствие в США Оксаны Маркаровой (она хотя бы, в отличие от Кирилла Шевченко, способна на профильную тему говорить на английском без переводчика). Не помогло Кириллу Шевченко и наличие в его делегации и зятя Джарты Александра Присяжнюка.

Прошлый транш от МВФ во многом заслуга команды Смолия в НБУ, которые провели титаническую работу в условиях кадровой чехарды в Кабмине (два премьера, три министра финансов).Но Смолия снесли и поставили человека, который пообещал, что будет более лучше.

Мальчик Кирилл, который пришел к нам под вой, что НБУ не дает кредитов и мешает развиваться украинскому бизнесу, стал одним из соавторов астрономической дыры в бюджете. Дыры, ради частичного покрытия которой, налоговую теперь спустили с цепи. И пока инспекторы рвут полудохлый из-за карантинов и идиотизма властей украинский бизнес, Кирилл катается в США не пойми зачем и не пойми с каким результатом. Пока медицина не профинансирована на 51 миллиард гривен, нам рассказывают, что надо просто верить и миссия приедет. Прилетит блд на голубом вертолете и бесплатно покажет ковид.

Теперь бизнес, судя по всему, порадуют еще и последствиями от включения печатного станка на 100-150 миллиардов гривен (если на этой сумме остановятся) - инфляция, курсовые колебания, рост цен. А помощи бизнесу не будет, можете не ждать. Только налоговая придет.

Но самая большая проблема в том, что включение станка не решает проблем. Оно их создает. Просто потом и намного больше.

Проблемы решает оздоровление экономики. Для этого оздоровления нам будет нужна подушка финансовая. Нужны будут гарантии. Нужны будут займы для стабилизации.

Нам ПРИДЕТСЯ ИДТИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С МВФ.

Больше взять деньги негде, на рынке без МВФ не займем под какой-то вменяемый процент. Еще можно взять у Кремля, но после этого
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17.11.2020 20:57
+6
...роскошь авто стоимостью от 1,2 млн грн...

Правильно! А если авто за 1,19 млн - значит хозяин нищеброд.
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17.11.2020 20:49
+5
Писец !!!!! Зеленые выродки уже не знают где бабла срубить !!!! Хрен вам , твари, да по всей морде !!!!
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17.11.2020 21:23
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Заплати налоги и лечись за свои деньги. Зебилы прогнали доктора смерть! Никакого кумовства!
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17.11.2020 20:43 Ответить
Даааа... ДОХТУР УЛЯНКА СМЕРТЬ ЛЕЧИЛА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА СВОИ.... 🤩🤩🤣😂
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18.11.2020 00:29 Ответить
Минфин предлагает облагать налогом на роскошь авто стоимостью от 1,2 млн грн - Цензор.НЕТ 3661
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17.11.2020 20:47 Ответить
...роскошь авто стоимостью от 1,2 млн грн...

Правильно! А если авто за 1,19 млн - значит хозяин нищеброд.
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17.11.2020 20:49 Ответить
причем тут стоимость автомобиля дауны вы обкуренные цена стоимость авто возрастает пропорционально допов системы и ассистенты безопасности парковки движения в полосе система помощник экстренного торможения. и так далее.. а как насчет авто гибриды или электрика... это же экономные (гибрид) или вообще не представляют вред (окружающей среде)... а они таки да... дорого стоят... налог вообще должен быть соразмерным.. если купе родстер купе для понтов которое 10 в семье тогда да да и в 5 раз налог еще выше..а если это кроссовер но на сем мест (семья большая) то как а они под миллион + допы за миллион 200 тысяч могут перевалить... по маркам например.... также где и разделенный подход ...одно дело мерины бмв ауди для среднего класса не покупается априори как и лексус или инфинити и тесла...а иное массовое рено киа хёндай.... пежо ситроен опель шкода и там есть авто и 1млн. 200 тысяч... я вот также считал что вот главное бабло а пошел и купил а дудки если выбирать авто в подходе цена оснащение комплектация безопасность потребительские условия и стоимость то в наличии авто нет при нашем дефолте авто в салона надо заказывать от 30 суток до полугода!!!!! парадокс да и только
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17.11.2020 21:33 Ответить
Мінфін пропонує обкладати податком на розкіш авто вартістю від 1,2 млн грн - Цензор.НЕТ 7020 VOLVO XC 70 мерины бмв ауди... лексус или инфинити и тесла... рено киа хёндай.... пежо ситроен опель шкода
**********
А "Вольво"? Як ви могли забути? Мінфін пропонує обкладати податком на розкіш авто вартістю від 1,2 млн грн - Цензор.НЕТ 1768
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17.11.2020 22:18 Ответить
Если у человека есть лишний миллион для покатушек, то не обнищает если заплатит от этой суммы пару процентов.
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17.11.2020 23:28 Ответить
Подумаешь... За мульйон сто девяносто девять тыШШ это злыдота... Минфин предлагает облагать налогом на роскошь авто стоимостью от 1,2 млн грн - Цензор.НЕТ 5652 А воооот мульйон двести это уже даааааа..... Роскошшшш.... Минфин предлагает облагать налогом на роскошь авто стоимостью от 1,2 млн грн - Цензор.НЕТ 5652
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17.11.2020 20:49 Ответить
народ схавает
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17.11.2020 20:50 Ответить
а яхти ?
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17.11.2020 20:50 Ответить
Ясно шо тепер любі методи перебиратимуть ділєтанти аби діру в 200 млрд. хоч якось прикрить. Але все одно невийде: просто ідіть уже в "кучеряву кукурузу"!
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17.11.2020 20:51 Ответить
"Дитяча хвороба лівизни" Мінфіна.
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17.11.2020 20:54 Ответить
Власть работает по принципу -Грабь награбленное. О создании новых раб.мест , для наполнения бюджета, ей думать некогда.. Да и не нужно власти это..пока есть с кого драть три шкуры.
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17.11.2020 20:55 Ответить
бляхеров надо нагнуть, налог на выбросы СО2, как вам такое. а то голосуют не включив мозги
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17.11.2020 20:56 Ответить
Ну нагнуть бляхеров так нагнуть. Только по справедливости. Именно по замеру СО2, а не потому что евробляха. Ну и для социальной справедливости (у нас же равная для всех страна и закон) сделать такой же замер остальным участникам дорожного движения. Тем же ланосам и видам, что у нас штампуются, тем же евробляхам, но прошедшим растаможку, что в салонах торгуются. Т.е..абсолютно со всех участников движения налог на СО2 в случае его превышения от установленных норм. Согласны? Ну как гражданин, который печется за чистоту воздуха в стране и дополнительные доходы в бюджет. Как Вам такое?
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17.11.2020 21:53 Ответить
согласен
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17.11.2020 22:02 Ответить
бляхеры - это те, кто не хочет платить за авто в 3 раза дороже, чем оно стоит в ЕС?
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17.11.2020 22:30 Ответить
Anton Shvets

5 ч. ·

Давайте я вам расскажу, почему на самом деле не пришли деньги от МВФ и бюджетный Рагнарек близок как никогда.

Но для начала пару фактов, чтобы вы понимали насколько критична ситуация и насколько высоки ставки.

Сегодня руководство Национального Банка и Минфина будет уговаривать руководство государственных банков совершить то, что в народе называют словом «включить станок» (НБУ за счет резервов заливает рефинансом госбанки, госбанки покупают у Минфина облигации, Минфин от продажи облигаций получает деньги в бюджет, полгода протянем, а потом все - финиш). Причем все люди взрослые и как бы осознают последствия от включения станка, просто ситуация критическая. И связана это ситуация с тем что деньги от МВФ внезапно не пришли. Внезапно для Офиса Президента, конечно.

Мы летим в пропасть.

Бюджет пуст, на едином казначейском счету денег почти нет, Минфин фактически не платит по незащищенным статьям с 6 ноября. Нужны больше 150 миллиардов, без учета налогов. То есть, государство гарантированно провалит целую кучу программ и кинет бизнес на миллиарды. Но есть проблемы с выплатами и по защищенным статьям. Для финансирования критических выплат из бюджета нужны деньги. Их неоткуда взять - или МВФ, или печатный станок со всеми его последствиями, не хочу их даже описывать.

Почему так произошло?

Кредиты МВФ везде в мире выдают с опорой на два института: Минфин и Нацбанк. У нас подписывают меморандумы еще премьер и президент, и мы такие одни. Но основа - Минфин и Нацбанк. А в украинских условиях - только Нацбанк. Прошлый кредит был получен на переговорных скиллах команды Смолия. Потом Смолия решили потерять, а новый глава Национального Банка Кирилл Шевченко умело рассказал руководству страны, что способен на личных качествах обеспечить при помощи переговоров транш от Международного Валютного Фонда. Текущее руководство нашей страны, как вы, наверное, знаете, не шарит ни в чем и вообще у них выборы местные были, потому Шевченко их развел. И разводил достаточно долго.

Отсюда все эти заявления Минфина, что плана Б (на случай, если деньги от МВФ не поступят) нет. Плана и не было, как видим, сейчас в авральном режиме пытаются что-то придумать. Отсюда и все эти смелые заявления самого Шевченко, который обещал, что транш МВФ будет до конца года. И Шевченко потому и поехал сам на переговоры в Вашингтон, что никто не пожелал разделить с ним ответственность за его обещания. Сам обещал, сам и сделай.

Но на самом деле текущая власть, по совокупности их действий, шансы на получение транша от МВФ имела весьма небольшие. И все эти шансы по пути еще и уменьшались постоянно, что было очевидно для всех, кто хоть что-то понимает в экономике.

Основным генератором проблем в переговорах с МВФ был сам Офис Президента.

Когда Зеленский обговаривал с руководством МВФ антиковидный фонд в 60 миллиардов гривен, он говорил про борьбу с эпидемией. И взял на себя личные обязательства, что деньги пойдут на борьбу с пандемией, а взамен попросил выдать побыстрее. МВФ пошел навстречу, поверив честному слову. Сразу после этого слово было нарушено и Офис зарыл эти деньги в асфальт. МВФ не без оснований подозревает, что расходование средств из антиковидного фонда на дороги - это коррупция. И опасный прецедент на случай выделения новой помощи. Зеленский лично договаривался, лично кинул и теперь без независимого аудита антиковидного фонда дел не будет. Аудита дорожного строительства в Офисе очень не хотят.

Аналогично не было секретом для международников и взаимодействие Офиса Президента и Тупицкого с его бандой в КСУ, в том числе и по сносу антикоррупционной реформы. Именно вместе с КСУ Ермак пытался, например, снести Сытника и уничтожить НАБУ. Также Ермак и Татаров пытались манипулировать комиссией по назначению нового главы САП.

Список на самом деле можно продолжать очень долго. От ограничения зарплат топ-менеджерам в госсекторе в попытке поставить их под контроль (и многих поставили, сегодня даже узнаем кого и как) до отказа от реформы СБУ. Как логическая развязка - КСУ, простимулированный Коломойским, неожиданно выполнил пожелания Офиса Президента в усиленном размере и снес не только Сытника, но и все электронное декларирование и приготовился сносить все остальное. То что это превысило все самые смелые ожидания Офиса Презиента и больше всего похоже на кидок на повороте, никак не отменяет того факта, что до кидка Зе, Ермак и КСУ были подельниками.

Зеленский и Ермак могут сколько угодно говорить, что это не они, но всем все понятно. Какой-нибудь Гонтаревой, сидящей в Лондоне, у МВФ веры намного больше. И ее не уволишь и так просто не заткнешь.

Конечно, о том, что ситуация с МВФ критическая, Офису мог бы сообщить министр финансов Марченко. Однако он настолько пустое место, что не только не информировал Офис, но даже не смог согласовать с МВФ бюджет 2021. Это вторая огромная проблема. Это первый раз с 2014 года, когда мы не согласовали бюджетные параметры с МВФ. Вопроса нет, Украина имеет право, но тогда и денег нет. С тем бюджетом, что подготовлен Марченко, нам денег не дадут и в следующем году. А бюджет у Марченко сверстан в расчете, что денег дадут и в этом и в следующем. Плюс опять же антиковидный фонд и его аудит.

В принципе действия Марченко понятны: решить проблему с МВФ должен был глава НБУ Кирилл Шевченко. Однако Шевченко не только не решил проблемы, он сам стал проблемой.

Поездка Кирилла Шевченко в США оказалась поездкой в никуда. Поездкой ни о чем. Договорились договариваться. Даже миссия не приедет в этом году. Это значит, что не только денег МВФ не будет, но даже одолжить деньги у частных кредиторов не получится. Но иных результатов Кирилл Шевченко и не мог получить.

Потому что к МВФ приехал не только и не столько политический назначенец Зеленского. Это еще можно было бы пережить. Но МВФ знает, что к ним приехал коррупционер. В МВФ сидят не дураки и отлично знают про сговор Шевченко с Данилишиным, который прямо работает на Коломойского, лоббирует интересы офшорок Суркисов и подмахивает любые назначение и планы Шевченко. И про назначения связанного с Коломойским человека зампредом НБУ МВФ тоже знает. И про найм для поездки Кирилла Шевченко в США лоббистской конторы Tricuro LLC за черный кеш в 58 тысяч долларов мутной «Гильдией активистов». И про решалово с проблемными банками под ковром. И что Шевченко разрушает систему управления в НБУ и переподчиняет себе все ключевые функции. Подобные изменения позволяют Шевченко направить любую сумму, полученную от МВФ, в карман любому нужному владельцу банка-помойки. А потом уничтожить следы. Потому что у него нет никаких противовесов в НБУ, пока ему помогает Коломойский - он там царь, бог и сталин в одном лице.

Короче в МВФ знают, что Шевченко делает, и они не хотят договариваться с таким человеком, потому что таким нельзя давать никаких денег. Такому только дай. Потому, конечно, речи о деньгах и не шло. Но даже уговорить миссию МВФ приехать к нам не вышло.

Не приедет к нам никакая миссия в этом году.

Не помогло Кириллу Шевченко и присутствие в США Оксаны Маркаровой (она хотя бы, в отличие от Кирилла Шевченко, способна на профильную тему говорить на английском без переводчика). Не помогло Кириллу Шевченко и наличие в его делегации и зятя Джарты Александра Присяжнюка.

Прошлый транш от МВФ во многом заслуга команды Смолия в НБУ, которые провели титаническую работу в условиях кадровой чехарды в Кабмине (два премьера, три министра финансов).Но Смолия снесли и поставили человека, который пообещал, что будет более лучше.

Мальчик Кирилл, который пришел к нам под вой, что НБУ не дает кредитов и мешает развиваться украинскому бизнесу, стал одним из соавторов астрономической дыры в бюджете. Дыры, ради частичного покрытия которой, налоговую теперь спустили с цепи. И пока инспекторы рвут полудохлый из-за карантинов и идиотизма властей украинский бизнес, Кирилл катается в США не пойми зачем и не пойми с каким результатом. Пока медицина не профинансирована на 51 миллиард гривен, нам рассказывают, что надо просто верить и миссия приедет. Прилетит блд на голубом вертолете и бесплатно покажет ковид.

Теперь бизнес, судя по всему, порадуют еще и последствиями от включения печатного станка на 100-150 миллиардов гривен (если на этой сумме остановятся) - инфляция, курсовые колебания, рост цен. А помощи бизнесу не будет, можете не ждать. Только налоговая придет.

Но самая большая проблема в том, что включение станка не решает проблем. Оно их создает. Просто потом и намного больше.

Проблемы решает оздоровление экономики. Для этого оздоровления нам будет нужна подушка финансовая. Нужны будут гарантии. Нужны будут займы для стабилизации.

Нам ПРИДЕТСЯ ИДТИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С МВФ.

Больше взять деньги негде, на рынке без МВФ не займем под какой-то вменяемый процент. Еще можно взять у Кремля, но после этого
показать весь комментарий
17.11.2020 20:57 Ответить
Да давайте уже от 100 тыс, чтоб не платили только те у кого старое убитое ведро, во там бабла срубить можно.)
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17.11.2020 20:59 Ответить
А я предлагаю облагать Минфин и Припизидента буем
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17.11.2020 21:17 Ответить
правильно , нужно бюджет пополнять за счет "обнищалых" выборцев
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17.11.2020 21:22 Ответить
Писец !!!!! Зеленые выродки уже не знают где бабла срубить !!!! Хрен вам , твари, да по всей морде !!!!
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17.11.2020 21:23 Ответить
Эта зеленая власть никак не нажрётся... !!!
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17.11.2020 21:24 Ответить
Скоро и техосмотры всплывут .готовте бабло избиратели зебила)))
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17.11.2020 21:27 Ответить
А "велики" Голобородька? А его "хрущевку"?
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17.11.2020 21:52 Ответить
Любишь кататься - люби и саночки возить
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18.11.2020 01:22 Ответить
А, если собрать в кучу все авто мамы, которая любит скорость, может больше можно собрать?
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18.11.2020 07:44 Ответить
 
 