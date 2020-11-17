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Volkswagen столкнулся с грузовиком Renault на Волыни: водитель легкового автомобиля погиб, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня около полудня Volkswagen столкнулся с грузовиком Renault Magnum в селе Оконск на автодороге Ковель - Киев в Маневичском районе Волынской области.

Вследствие ДТП водитель Volkswagen погиб, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области. Его личность устанавливают.

Volkswagen столкнулся с грузовиком Renault на Волыни: водитель легкового автомобиля погиб, - полиция 01
Volkswagen столкнулся с грузовиком Renault на Волыни: водитель легкового автомобиля погиб, - полиция 02

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Volkswagen столкнулся с грузовиком Renault на Волыни: водитель легкового автомобиля погиб, - полиция 03

Автор: Анна Судак
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Ще такого дня не було без смертельного дтп...
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17.11.2020 21:53 Ответить
За сутки наши легковушки завалили уже две фуры. Одну- на "Киев- Житомир- Чоп", вторую - на Варшавке. Правда, и сами пилоты легковушек пали смертью храбрых за право нарушать ПДД. Потому как сдвинуть фуру с полосы движения при дозволенной скорости 90 - это к Копперфильду.
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17.11.2020 22:30 Ответить
 
 