Volkswagen столкнулся с грузовиком Renault на Волыни: водитель легкового автомобиля погиб, - полиция. ФОТОрепортаж

Сегодня около полудня Volkswagen столкнулся с грузовиком Renault Magnum в селе Оконск на автодороге Ковель - Киев в Маневичском районе Волынской области.

Вследствие ДТП водитель Volkswagen погиб, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области. Его личность устанавливают.





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