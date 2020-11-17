Volkswagen столкнулся с грузовиком Renault на Волыни: водитель легкового автомобиля погиб, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня около полудня Volkswagen столкнулся с грузовиком Renault Magnum в селе Оконск на автодороге Ковель - Киев в Маневичском районе Волынской области.
Вследствие ДТП водитель Volkswagen погиб, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области. Его личность устанавливают.
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Igor Lemke dd5e2437
показать весь комментарий17.11.2020 21:53 Ответить Мне нравится 0
иван гонта e2e9660b
показать весь комментарий17.11.2020 22:30 Ответить Мне нравится 0
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