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Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Зробили це разом...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

В операционной

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места

Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Стратегия развития малого бизнеса

Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Правда жизни

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей": под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Антитела

Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Лайфхак від влади

Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих ...

Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Каждый проигрывает по-своему

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Топ комментарии
+63
Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6240
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17.11.2020 22:36
+42


Hon. Judge Dredd

Репортаж зі сьогоднішньої акції ФОПів

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1788
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17.11.2020 22:52
+42
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2577
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17.11.2020 23:01
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Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6240
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17.11.2020 22:36 Ответить
)))) скоро с заробитчан, при перевозе денёг наличкой, кроме налога тоже будут деньги за транспортировку этих самых денёх брать. хорошая прибавка внукам ))
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17.11.2020 23:08 Ответить
Оптимист вы батенька.
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17.11.2020 23:30 Ответить
Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9970
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17.11.2020 22:37 Ответить
№4 это просто шедевр!
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17.11.2020 22:40 Ответить
Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5996
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17.11.2020 22:40 Ответить
А это все про "квалификацию" министра охраны здоровья. И это не шутка .

Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 494
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17.11.2020 22:42 Ответить
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6763
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17.11.2020 22:59 Ответить
Нужно вокруг шеи, и потуже - поможет наверняка
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17.11.2020 23:35 Ответить
А что эти веревочки на запястьях должны означать?
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18.11.2020 00:06 Ответить
Згідно за Кабалою, ця червона нитка є захистом від потужних зовнішніх агресивних енергій. Це все, що треба знати про його досвід в медицині. Лікар від Бога))
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18.11.2020 00:42 Ответить
Тобто червона нитка не захистила його від такої зовнішньої енергії, як ковід.
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18.11.2020 01:41 Ответить
что-то мне грустно от этих фотожаб.. Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9681
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17.11.2020 22:42 Ответить
У тебя еще сохранилось это чувство?...могЁшь... Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 970 Это уже не грустно... Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7688
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17.11.2020 22:45 Ответить
А що таке, для вас чим гірше тім ліпше!
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17.11.2020 22:47 Ответить
Не, кацап Вася. От того ,что дебилы выбрали дебилов, радость испытывают только дебилы. У остальных это грань отчаяния при виде гибели страны.
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17.11.2020 23:32 Ответить
Да по вам і не скажеш таке. Як щоб ви так переймалися країною, то не рвали її на шматки, заради зловтіхи, що не обрали свиночолого у 19-му році.
До речі, не КАЦАП Ігор ти розумієшь по-українськи, чи тобі перекласти.
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18.11.2020 00:00 Ответить
Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7546

...
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17.11.2020 22:44 Ответить
Все жабы - актуальны......
«антитела» - огонь......😁
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17.11.2020 22:44 Ответить
лучшая жаба - с джокером))
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17.11.2020 22:48 Ответить
нет с титаником вся правда крысы доедают корабль Украина
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17.11.2020 22:52 Ответить
не спешите нас хоронить ! Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4648
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17.11.2020 22:53 Ответить
да никто и не хоронит просто факт олигархи и моржовое братство медленно удушают народ через тарифы отсутствие медицинской помощи через отсутствие правосудия спуская пар народа всяким поездками шествиями в унитаз и освобождая территорию для врага
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17.11.2020 23:06 Ответить
"мы еще повоюем"
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17.11.2020 23:10 Ответить


Hon. Judge Dredd

Репортаж зі сьогоднішньої акції ФОПів

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1788
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17.11.2020 22:52 Ответить
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 461
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17.11.2020 22:53 Ответить
а вот и фотожаба...(
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17.11.2020 23:06 Ответить
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 487
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17.11.2020 23:12 Ответить
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2577
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17.11.2020 23:01 Ответить
"- дохтурь, апірація пройшла успєшно?
- який я тобі дохтурь, я рибак петро" ))
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17.11.2020 23:13 Ответить
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9076
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17.11.2020 23:16 Ответить
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6942
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17.11.2020 23:16 Ответить
+ + +
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18.11.2020 08:17 Ответить
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6898
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17.11.2020 23:16 Ответить
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4888
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17.11.2020 23:17 Ответить



Киевский

@Kieffskiy

·3 чНу и чем СН отличается от Южаниной и прочих гадов? Полюбуйтесь на размер растаможки по новой формуле от одного из "Слуг" на годичный Бентли для воров и старый Пассат для народа... Ох доиграетесь..Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7269

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5535
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17.11.2020 23:19 Ответить
Тільки що глянув.2.3 тис. лайків,5.8 дизів,при 690 тис. підписників....
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7599

Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 452
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17.11.2020 23:21 Ответить
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6305
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17.11.2020 23:29 Ответить
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8122
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17.11.2020 23:30 Ответить
Лохдаун пишется дважды.
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17.11.2020 23:37 Ответить
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5625
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17.11.2020 23:32 Ответить
Новий скандал у «Слузі народу». Депутати під час засідання Ради діляться «порнухою» Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/noviy-skandal-u-sluzi-narodu-deputati-pid-chas-zasidannya-radi-dilyatsya-pornuhoyu-718739.html
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17.11.2020 23:37 Ответить
Картинку из операционной надо было лепить на каждом столбе в 2019-м (перед самыми позорными выборами в истории Украины!). А теперь остается только, чтобы все зебилы пришпандорили ее себе на лоб! Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8757
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18.11.2020 03:48 Ответить
Хіба мало писали про пілота та пасажирів? Тільки з хто слухав - всі раптом зубожіли і захотіли жити як в Євпропі, навіть не пукнувши при цьому...
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18.11.2020 09:24 Ответить
Точніше не скажеш, тільки так намалюєш. СУПЕР залік!
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 555
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18.11.2020 07:16 Ответить
Стратегія розвитку малого бізнесу, лайфхак від влади, антитіла після карантину вихідного дня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6061
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18.11.2020 07:36 Ответить
Вроде фотожабы и смешные, а не радуют...
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18.11.2020 08:36 Ответить
Обещали же "хоть рассмешить", а не радовать.
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19.11.2020 02:11 Ответить
А обещал,****, что не будем плакать, только смеяться!
То иди к Зе-бениной матери!
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24.11.2020 22:34 Ответить
 
 