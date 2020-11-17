Стратегия развития малого бизнеса, лайфхак от власти, антитела после карантина выходного дня. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Зробили це разом...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей
Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В операционной
Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места
Стратегия развития малого бизнеса
Правда жизни
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей": под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Антитела
Лайфхак від влади
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих ...
Каждый проигрывает по-своему
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Пожалуйста, подождите...
До речі, не КАЦАП Ігор ти розумієшь по-українськи, чи тобі перекласти.
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«антитела» - огонь......😁
Hon. Judge Dredd
Репортаж зі сьогоднішньої акції ФОПів
фотожаба...(
- який я тобі дохтурь, я рибак петро" ))
Киевский
@Kieffskiy
·3 чНу и чем СН отличается от Южаниной и прочих гадов? Полюбуйтесь на размер растаможки по новой формуле от одного из "Слуг" на годичный Бентли для воров и старый Пассат для народа... Ох доиграетесь..
То иди к Зе-бениной матери!