Рецидивист ограбил 77-летнюю пенсионерку, закрылся у нее в квартире и угрожал полицейским ножом. ФОТО

В квартиру пенсионерки 30-летний рецидивист зашел вместе с матерью, которая попросила у хозяйки воды. Пока пенсионерка отвернулась, он украл ее кнопочный мобильник, а когда пенсионерка заметила кражу - стал избивать ее и требовать денег.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Нападение произошло в Первомайске.

"Потерпевшая рассказала, что к ней домой зашла малознакомая женщина с неизвестным мужчиной и попросили попить теплой воды. Пока бабушка находилась на кухне, мужчина взял ее мобильный телефон. Пенсионерка увидела это и попросила вернуть вещь. Мужчина ударил хозяйку дома несколько раз по лицу и потребовал у нее деньги. Когда злоумышленник отвлекся, потерпевшая выбежала из жилища и стала звать на помощь, а мужчина заперся у нее в квартире", - сказано в сообщении полиции.

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Полицейские оперативно прибыли на место и предложили мужчине выйти из квартиры, но тот отказался. А когда стражи порядка выбили двери, стал угрожать им ножом.

"Работники полиции применили к мужчине меры физического воздействия и задержали его. В квартире также находилась 60-летняя мать нападающего. Она пояснила, что о преступных намерениях сына ничего не знала", - рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 30-летний житель города Первомайска. Теперь ему грозит еще от 4 до 6 лет за решеткой.

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