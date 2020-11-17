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ограбление (1358) пенсионеры (827) Нацполиция (15725) Харьковщина (4108)

Рецидивист ограбил 77-летнюю пенсионерку, закрылся у нее в квартире и угрожал полицейским ножом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В квартиру пенсионерки 30-летний рецидивист зашел вместе с матерью, которая попросила у хозяйки воды. Пока пенсионерка отвернулась, он украл ее кнопочный мобильник, а когда пенсионерка заметила кражу - стал избивать ее и требовать денег.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Нападение произошло в Первомайске.

"Потерпевшая рассказала, что к ней домой зашла малознакомая женщина с неизвестным мужчиной и попросили попить теплой воды. Пока бабушка находилась на кухне, мужчина взял ее мобильный телефон. Пенсионерка увидела это и попросила вернуть вещь. Мужчина ударил хозяйку дома несколько раз по лицу и потребовал у нее деньги. Когда злоумышленник отвлекся, потерпевшая выбежала из жилища и стала звать на помощь, а мужчина заперся у нее в квартире", - сказано в сообщении полиции.

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Полицейские оперативно прибыли на место и предложили мужчине выйти из квартиры, но тот отказался. А когда стражи порядка выбили двери, стал угрожать им ножом.

"Работники полиции применили к мужчине меры физического воздействия и задержали его. В квартире также находилась 60-летняя мать нападающего. Она пояснила, что о преступных намерениях сына ничего не знала", - рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 30-летний житель города Первомайска. Теперь ему грозит еще от 4 до 6 лет за решеткой.

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Рецидивист ограбил 77-летнюю пенсионерку, закрылся у нее в квартире и угрожал полицейским ножом 01
Рецидивист ограбил 77-летнюю пенсионерку, закрылся у нее в квартире и угрожал полицейским ножом 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Просто идиот.Таких не стоит выпускать не через 4 не через шесть.Зона его не испрсвит.
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17.11.2020 23:10
+8
Возможно, что и умышленно сделал. Сейчас работы нет, податься некуда, вот и решил он таким образом обеспечить себя едой и крышей над головой
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17.11.2020 23:21
+7
криминальный олигофрен.
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17.11.2020 23:23
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Просто идиот.Таких не стоит выпускать не через 4 не через шесть.Зона его не испрсвит.
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17.11.2020 23:10 Ответить
зима близько - тюрємний обіталєц го-го назад на шконь
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17.11.2020 23:11 Ответить
Возможно, что и умышленно сделал. Сейчас работы нет, податься некуда, вот и решил он таким образом обеспечить себя едой и крышей над головой
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17.11.2020 23:21 Ответить
100%
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18.11.2020 01:16 Ответить
криминальный олигофрен.
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17.11.2020 23:23 Ответить
Тут их не убивают за такое. А надо.
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17.11.2020 23:24 Ответить
тюрьма его мама, папа и дом родной... это чмо ни на что не сдатное как только бабок старых на мобилки разводить... на зоне такие тоже не котируються .....наверняка у чувака и погоняло соответствующее типа гнида или пацюк... что то в этом роде.
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17.11.2020 23:27 Ответить
короче, це типу зоновських 73,22%.
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17.11.2020 23:33 Ответить
..биомусор...((( хватает у нас..(((
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17.11.2020 23:32 Ответить
Биомусор.Не вижу смысла даже сажать его.Ввести расстрельную статью.
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17.11.2020 23:32 Ответить
всех судимых нужно расстреливать , абсолютно! Судим ? - расстрелять !
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18.11.2020 00:24 Ответить
На вокзале места всем не хватает для заработка, поэтому шастают по домам...
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17.11.2020 23:33 Ответить
Последнее время активизировались бывшие зеки...Беспричинно нападают на простых первых встречных граждан, на полицейских, беспричинно избивают , грабят жалкие несколько сот грн., берут заложников, угрожают взрывами и насилием.... Думаю, это - организованные, демонстративные действия с целью запугать население, вселить чувство беспомощности, беззащитности и постоянного страха....Один из компонентов гибридной войны....Кремлю такие диверсии обходятся - копейки. а эффект возможен колоссальный....Но наша полиция на эту тему тупо молчит... Возможно, играет не на нашей стороне.... Хотелось бы ошибаться....
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17.11.2020 23:34 Ответить
Бабке двери выбили. Ножом угрожал. Мать не знала о намерениях! Ну бред чистой воды! Такие дела должны идти через мирового судью. 1 день следствия. 1 час суд. 10 лет без права на удо и обжалования даже в 10 дневный срок. А за счёт попросившей водички двери срочно поставить высчитав с пенсии. С собой будет воду носить. А сейчас пойдёт канитель, закон Савченко вылезет и прочая мура. Надя сама автобус с гранатомётами припёрла---и ничего. По тв-каналам шляется, пнёт бред. А за Рубана что тогда же с ней оружие протолкал и забыли. Сошло с рук.
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17.11.2020 23:51 Ответить
ена квартиру зарабатывает у ОПЗЖ - сама говорила.
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17.11.2020 23:57 Ответить
Та похоже вообще не на кого она не работает. В ту контору таких не берут. Она неуправляема. Присмотритесь к манере разговора, взгляду, как стоит, смотрит в одну точку долго. Таких посылать надо только на место Фанни Каплан. Такая попадёт. И сама удивится от этого. Таких нет, не было и не надо.
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18.11.2020 00:12 Ответить
опознание конечно на высоте. и методика правосудия тоже, если это реальные фотки. почему бабка опознает, если менты сами двери выбивали и от холодного оружия защищались?
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18.11.2020 00:18 Ответить
опознание нужно для доказательной базы того что он совершил до приезда полиции. Может их двое было, а один сбежал.
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18.11.2020 00:20 Ответить
а всякие темные застекленные комнаты из фильмов нет? вот прямо так подходят и тыкают пальцем? а в ответ слышат типа "выйду як тебе еще наведаюсь", давление на жертву и т.п.? (а иногда ведь могут и наведаться)
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18.11.2020 00:29 Ответить
застеклённую комнату съел коронавирус
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18.11.2020 00:53 Ответить
решил паприколу на шконку сесть, впрочем как и голосовал.
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18.11.2020 00:19 Ответить
А ОПОЗНАНИЕ НА УРОВНЕ ФАНТАСТИКИ !?) ПОДАРИТЕ ПОЛИЦАЯМ ЗЕРКАЛЬНУЮ ПЛЕНКУ )))
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18.11.2020 04:10 Ответить
а в тюрьме щас макароны дают...
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18.11.2020 07:14 Ответить
Насмотрелся на улучшенные камеры Малюськи: ни дров не надо на зиму заготавливать, ни картошку, ну прямо - рай.
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18.11.2020 07:25 Ответить
Половые партёры тоже бесплатные.
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18.11.2020 17:31 Ответить
 
 