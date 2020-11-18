20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы. ФОТОрепортаж

В грузе бананов из Южной Америки были спрятаны 20 брикетов кокаина весом 1 кг каждый. Стоимость груза на черном рынке - почти 4 млн долларов. К контрабанде могут быть причастны сотрудники украинских контролирующих органов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на корабле, который прибыл в Морской торговый порт "Южный", и он скрыт среди груза из бананов. Во время углубленного таможенного досмотра контейнера правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с кокаином", - сказано в сообщении СБУ.

Следователи начали дело по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств).

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"Проверяется возможная причастность к контрабанде кокаина работников контролирующих органов", - добавили в спецслужбе.











