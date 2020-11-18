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20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В грузе бананов из Южной Америки были спрятаны 20 брикетов кокаина весом 1 кг каждый. Стоимость груза на черном рынке - почти 4 млн долларов. К контрабанде могут быть причастны сотрудники украинских контролирующих органов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на корабле, который прибыл в Морской торговый порт "Южный", и он скрыт среди груза из бананов. Во время углубленного таможенного досмотра контейнера правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с кокаином", - сказано в сообщении СБУ.

Следователи начали дело по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств).

Также на Цензор.НЕТ: Украинец пытался в баке автомобиля вывезти в Россию 11 кг наркотиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Проверяется возможная причастность к контрабанде кокаина работников контролирующих органов", - добавили в спецслужбе.

20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы 01
20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы 02
20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы 03
20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы 04
20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы 05
20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Чим же тепер бубочка буде від корони лікуватися?
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18.11.2020 10:46
+5
Буба хотел кокакин закусывать бананами? А что? удобно 20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы - Цензор.НЕТ 2734
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18.11.2020 10:47
+5
А где-то в Феофании, у одного элитного пациента, текла зелёная слеза........
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18.11.2020 11:03
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Чим же тепер бубочка буде від корони лікуватися?
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18.11.2020 10:46 Ответить
Буба хотел кокакин закусывать бананами? А что? удобно 20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы - Цензор.НЕТ 2734
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18.11.2020 10:47 Ответить
"Оперативники спецслужбы получили информацию Источник: https://censor.net/ru/p3231734\\\\\

а без получения информации, заработали бы пару сотен тыщ мертвых амер. лидеров 20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы - Цензор.НЕТ 7848
Ведь если получить информацию и не отработать = 20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы - Цензор.НЕТ 9731 от начальства которому нафиг не надо скандал, типо - СБУ получила информацию, но не проверила бананы с псами, то есть мусорами и собаками, то есть 4-лапыми сотрудниками.
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18.11.2020 10:57 Ответить
Чечено-кремлівська мафія спізнилась:труханова вже вибрали (теж предствник мафіозного клану...але ж у них ще те "палєрмо"....раніше вони так гарно розстрілювали один клан другим,..прогрес не стоїть тепер літаки МАУ,рейдерство,тепер у них під чоботом цілі країни,народи,армії,племена в Африці....ех ...як раніше все було наївно....
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18.11.2020 11:01 Ответить
А где-то в Феофании, у одного элитного пациента, текла зелёная слеза........
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18.11.2020 11:03 Ответить
О..так,так...і труханов залишився і кокаїн просрали (а таможня молодці:і задержали розтаможку) ііііііііііі ,таки,герої!!!!!!!!!!!!!!! ..... І ВСЕ ЧЕСНО.
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18.11.2020 11:08 Ответить
Что опять по приколу не будет после употребления бананов?
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18.11.2020 11:09 Ответить
колумбийские дети скатали снеговика, стоимостью 10 милионов долларов ))))
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18.11.2020 11:22 Ответить
Оперативники спецслужбы получили информацию.... А её и получать не надо, по ходу в любой партии бананов если хорошо порыться можно найти этот дуст !
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18.11.2020 11:24 Ответить
Что ж вы творите? У Зельца ломка будет!
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18.11.2020 11:37 Ответить
Это часная конорка ТИС А не порт одессы и Южного. Там каждый месяц по 50 кг кокаина ловят
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18.11.2020 12:00 Ответить
Не "за", а "на" 4 млн. А то получается, что оперативники были в доли.
Хотя... За 4 лимона не нашли коки на 40. И все счастливы...
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18.11.2020 13:42 Ответить
главная кондитерская бубочка осталась без своего агар-агара.
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18.11.2020 20:46 Ответить
 
 