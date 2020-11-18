20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В грузе бананов из Южной Америки были спрятаны 20 брикетов кокаина весом 1 кг каждый. Стоимость груза на черном рынке - почти 4 млн долларов. К контрабанде могут быть причастны сотрудники украинских контролирующих органов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужбы получили информацию, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на корабле, который прибыл в Морской торговый порт "Южный", и он скрыт среди груза из бананов. Во время углубленного таможенного досмотра контейнера правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с кокаином", - сказано в сообщении СБУ.
Следователи начали дело по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств).
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"Проверяется возможная причастность к контрабанде кокаина работников контролирующих органов", - добавили в спецслужбе.
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а без получения информации, заработали бы пару сотен тыщ мертвых амер. лидеров
Ведь если получить информацию и не отработать = от начальства которому нафиг не надо скандал, типо - СБУ получила информацию, но не проверила бананы с псами, то есть мусорами и собаками, то есть 4-лапыми сотрудниками.
Хотя... За 4 лимона не нашли коки на 40. И все счастливы...