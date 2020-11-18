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Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, которые подделывали документы на ввезенные из США и ЕС автомобили. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Оперативники внутренней безопасности полиции разоблачили в столице организованную преступную группу мошенников. Незаконно используя данные учреждения, которое официально занимается сертификацией транспортных средств, злоумышленники изготовляли и реализовывали от его имени поддельную документацию на автомобили, ввезенные в Украину из стран Евросоюза и США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В марте 2020 работники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины вышли на след преступной группировки, причастной к изготовлению и сбыту фальшивых документов. Злоумышленники наладили схему производства и сбыта на территории Украины поддельных сертификатов на транспортные средства иностранной регистрации для их дальнейшей легализации и регистрации в сервисных центрах МВД Украины.

Для этого в сети Интернет они получили сведения о юридическом лице, сканкопию приказа о его назначении органом по сертификации для индивидуального утверждения транспортных средств, партий частей и оборудования, Министерством инфраструктуры Украины внесено в перечень назначенных органов сертификации колесных транспортных средств.

Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, которые подделывали документы на ввезенные из США и ЕС автомобили 01

Организатор преступной группы - 32-летний житель столицы - создал вебресурс с номерами телефонов для принятия заказов от клиентов. В дальнейшем члены группы подделывали сертификаты соответствия колесных транспортных средств от имени указанного общества. К реализации мошеннической схемы он привлек жителей Киевской и Житомирской областей в возрасте от 28 до 38 лет. Сообщники принимали заказы на сертификацию автомобиля, а после получения оплаты присылали фальшивые документы по почте. Клиентам объясняли, что работают дистанционно из-за карантинных мероприятий.

Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, которые подделывали документы на ввезенные из США и ЕС автомобили 02

Установлено, что таким образом злоумышленники действовали более 200 раз и обманули граждан на сумму в почти миллион гривен.

По установленным фактам Киевской городской прокуратурой №7 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, которые подделывали документы на ввезенные из США и ЕС автомобили 03

По месту жительства фигурантов ОПГ оперативники внутренней безопасности НПУ, следователи Подольского управления столичной полиции, под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированные обыски. Во время мероприятий обнаружены и изъяты бланки сертификатов, клише с подписями, поддельные печати официальных учреждений, устройство для штамповки, "черновая" документация, компьютерная техника, телефоны и сим-карты.

Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, которые подделывали документы на ввезенные из США и ЕС автомобили 04

Сейчас организатору и трем его сообщникам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст .28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 358 и ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения участникам группировки в виде содержания под стражей.

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Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, которые подделывали документы на ввезенные из США и ЕС автомобили 05

За незаконные действия задержанным злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, которые подделывали документы на ввезенные из США и ЕС автомобили 05
Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, которые подделывали документы на ввезенные из США и ЕС автомобили 07
Фото: сайт полиции
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А что так можно было?
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18.11.2020 11:13 Ответить
об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, то есть кто то из правоохранителей замешан если они занимаются этим.
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18.11.2020 11:17 Ответить
скажите, где они не замешаны...
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18.11.2020 11:45 Ответить
так держава і злодії ввівши нам такі барєри , і шакали які нам дають закони концлагеря ********* коли остапи їх також як лохів опрокидує , вони ж то думали що вони півні а ми нація лохи , а ту гоп і влада лашара
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18.11.2020 11:52 Ответить
До речі, "установа, яка офіційно займається сертифікацією транспортних засобів" - це прокладка, яка на рівному місці лупить із громадян гроші за те, що подивиться на транспортний засіб, що ввезений з-за кордону.
Тобто, крім драконівських податків на відмову купувати парашний автобрухт, людей примушують платити усяким крутіям, що за "огляд" автомобіля деруть гроші.
Чим при цьому легальні оглядали відрізняються від нелегальних не зрозуміло. І ті, й ті - шахраї.
До речі, при ввезенні авто його "оглядають" спочатку митники на митниці на кордоні, потім "оглядали" в сертифікаційному органі, потім митники при розмитненні, потім поліцаї при постановці на облік. І кожна собака за "оглядини" отримує гроші.
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18.11.2020 13:04 Ответить
 
 