"Слуга народа" Гетманцев надел в Раду часы за $10,5 тысяч. ФОТО

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пришел на заседание парламента в дорогостоящих часах фирмы Rolex.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".

Отмечается, что на руках у Гетманцева часы элитного бренда Rolex. Их стоимость составляет 10 475 долларов – это примерно 293 тысячи гривен по актуальному курсу.

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