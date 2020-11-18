14 870 92
"Слуга народа" Гетманцев надел в Раду часы за $10,5 тысяч. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пришел на заседание парламента в дорогостоящих часах фирмы Rolex.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".
Отмечается, что на руках у Гетманцева часы элитного бренда Rolex. Их стоимость составляет 10 475 долларов – это примерно 293 тысячи гривен по актуальному курсу.
Топ комментарии
+37 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий18.11.2020 12:06
+20 Reagan Bush
показать весь комментарий18.11.2020 12:10
+20 Порохобандерівець
показать весь комментарий18.11.2020 12:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Дании́л Алекса́ндрович Ге́тманцев (укр. Данило Олександрович Гетманцев; род. 26 апреля 1978, Киев) - доктор юридических наук, профессор, адвокат, почётный президент юридической компании Jurimex[1], эксперт TaxLink[2], президент Ассоциации налоговых советников[3], член Европейской ассоциации налоговых профессоров (European Association of Tax Law Professors - EATLP)[4]
Таких лошадок только дарят))
Ну а ЧО....
Обыкновенный, ну, совершенно незамечательный человек, даже, если хотите знать, между нами говоря, хам.(с)
у которых их очень много (И.Ильф и Е.Петров - Золотой теленок)
или Его котлы уже примерил шурин. И стрелки переводит втихаря....
Вид об'єкта:Іншегодинник Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: ГЕТМАНЦЕВІм'я: ДАНИЛОПо батькові: ОЛЕКСАНДРОВИЧТоргова марка:Rolex Назва виробника:[Не відомо] Опис майна:годинник, виготовлений з кольорового металу Період набуття права на майно:Майно набуто ДО ПОЧАТКУ ПЕРІОДУ здійснення суб'єктом декларування діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування [Не відомо] Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: ГЕТМАНЦЕВІм'я: ДАНИЛОПо батькові: ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Припоминаю, лет 20 назад (когда еще Али экспресс не был мейнстримом)
Знакомый деятель бегал по банкам и инвесторам в поисках финансирования для чего-то там. С/х продукцией занимался.
На руке у него здоровенные скелетон Вашерон Константин из белого золота.
Было крайне забавно, когда его спросили:
-Уважаемый Василий, а как же так? Вы запрашиваете 200 000 долларов, не имея никакого залога, но у вас на руке часы за полмиллиона долларов?
.........
Ой как неудобно вышло! Китайская подделка из киоска за 10 баксов)))
https://luxwatch.ua/position/vacheron-constantin/archive/skeleton-minute-repeater/30030-000p-8200
Или слишком активно выполняет международные обязательства Украины по борьбе с размыванием налоговой базы и льготными режимами налогооблажения?
Ну да, а из кого было выбирать - какие-то смешки, ляшки, гриценки, и прости Аллах, вилкулы и прочее дерьмо.... И да ми - Европа, чо.
Это реально как урка, что убил 10-20, неважно сколько "терпил" - после освобождения, или будучи депутатом, смиренно бежет в храм(на джипе и с охраной), и просит попа.... "отпустить грехи"
Поп, не дураком будь, тоже, сверкая такими часами мямлит "да отпудрится тебе , ссын мой"(и получает в толстую руку "пригоршню" баксов)
Чо пристали к православному человеку то?
Часы китайские, а чувак живет, как фсе, ест, как фсе, лечится, как фсе.
Ну, фсё как у фсех слуг...
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_0650c718-7273-47fb-b2f4-aa522e3da4b8
Вы просто прозреете !!!
Часы за 10 000... Позор!