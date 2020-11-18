36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР. ФОТО

Американец отдыхал в кафе в центре Киева. Он попросил у официанта телефон, позвонил в полицию и сообщил о минировании здания ГБР, после чего вернул трубку и вышел из заведения. Его разыскали и могу посадить на шесть лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР и отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение о минировании здания ГБР поступило в столичную полицию 12 ноября. По тревоге подняли взрывотехников, здание обследовали, взрывчатку не нашли.

"Сотрудниками УОЛБ ГБР получена информация относительно лица, которое осуществило телефонный звонок и сообщило о заминировании админздания ГБР, и установлено его местонахождение. Им оказался 36-летний гражданин США", - сказано в сообщении ГБР.

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Детали случившегося раскрыли в полиции.

"Мужчина отдыхал в заведении общественного питания на улице Васильковской, где попросил у работника мобильный телефон. Далее он позвонил в полицию и сообщил ложную информацию, а после вернул смартфон и покинул заведение", - сказано в сообщении полиции.

Теперь американца доставили в отделение. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о минировании). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.









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И пресс-служба ГБР, и отдел коммуникации полиции Киева называют псевдо-минера "иностранцем". При этом среди опубликованных ГБР фотографий есть фото принадлежащих ему и паспорта гражданина США, и загранпаспорта гражданина Украины. Местом рождения в одном документе указана Украина, в другом - Львовская область.



