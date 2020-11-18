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36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

36-летний пьяный гражданин США

Американец отдыхал в кафе в центре Киева. Он попросил у официанта телефон, позвонил в полицию и сообщил о минировании здания ГБР, после чего вернул трубку и вышел из заведения. Его разыскали и могу посадить на шесть лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР и отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение о минировании здания ГБР поступило в столичную полицию 12 ноября. По тревоге подняли взрывотехников, здание обследовали, взрывчатку не нашли.

"Сотрудниками УОЛБ ГБР получена информация относительно лица, которое осуществило телефонный звонок и сообщило о заминировании админздания ГБР, и установлено его местонахождение. Им оказался 36-летний гражданин США", - сказано в сообщении ГБР.

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Детали случившегося раскрыли в полиции.

"Мужчина отдыхал в заведении общественного питания на улице Васильковской, где попросил у работника мобильный телефон. Далее он позвонил в полицию и сообщил ложную информацию, а после вернул смартфон и покинул заведение", - сказано в сообщении полиции.

Теперь американца доставили в отделение. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о минировании). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

36-летний пьяный гражданин США заминировал ГБР 01
36-летний пьяный гражданин США заминировал ГБР 02
36-летний пьяный гражданин США заминировал ГБР 03
36-летний пьяный гражданин США заминировал ГБР 04

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И пресс-служба ГБР, и отдел коммуникации полиции Киева называют псевдо-минера "иностранцем". При этом среди опубликованных ГБР фотографий есть фото принадлежащих ему и паспорта гражданина США, и загранпаспорта гражданина Украины. Местом рождения в одном документе указана Украина, в другом -  Львовская область.

36-летний пьяный гражданин США заминировал ГБР 05
36-летний пьяный гражданин США заминировал ГБР 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Нада было феофанию минировать, шоб бубочку и ермака оттуда эвакуировали, желатеньно на растов 36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 4505
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18.11.2020 12:31
+7
Американец оказался американцем не американского происхождения.
А ГБР таки гов...ая конторка, обслуживающая зеленый режим.
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18.11.2020 12:32
+4
В чьих интересах он работал этот бывший гражданин Украины и новый гражданин США, есть над чем поработать
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18.11.2020 12:30
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Правила форума Совет форумчан
К чему это ты? Ватных тварей в каждой области хватает, и в каждой стране они присутствуют.
И среди твоих соотечественников тоже.
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18.11.2020 12:38 Ответить
36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 9313
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18.11.2020 12:28 Ответить
Повезло чуваку, нехай испробует украинскую тюрьму, будет о чём написать книжку.
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18.11.2020 12:28 Ответить
В Америке тюрьма тоже не курорт.
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18.11.2020 12:31 Ответить
Такой параши там всё таки нет, хоть я не до конца прочитал статью, он оказывается украинец, какой там американец, обычный наш быдлак.
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18.11.2020 12:35 Ответить
В чьих интересах он работал этот бывший гражданин Украины и новый гражданин США, есть над чем поработать
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18.11.2020 12:30 Ответить
А может всё намного проще? Просто он сказочный до...**.
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18.11.2020 13:17 Ответить
Нада было феофанию минировать, шоб бубочку и ермака оттуда эвакуировали, желатеньно на растов 36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 4505
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18.11.2020 12:31 Ответить
там все равно "простых" людей из нарида нету, так шо плевать на неудобства для всех остальных 36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 2020
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18.11.2020 12:32 Ответить
Кстати, а вдруг ковидную больнчику заминирует какой-нибудь дурачок? Какие протоколы в таком случае? Как эвакуировать тяжело больных под кислородом? 36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 1016
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18.11.2020 12:34 Ответить
никак
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18.11.2020 12:52 Ответить
В тебе хворий або відсутній мозок. 36-річний п'яний громадянин США "замінував" ДБР - Цензор.НЕТ 781
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18.11.2020 12:57 Ответить
Американец оказался американцем не американского происхождения.
А ГБР таки гов...ая конторка, обслуживающая зеленый режим.
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18.11.2020 12:32 Ответить
новость похожа на золотую коллекцию "раши тудей")
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18.11.2020 12:37 Ответить
36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 4459 приехал в родные края..... но не учел, что выезжать назад нужно было очень быстро, а звонить в очереди на посадку) шутка навека)
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18.11.2020 12:33 Ответить
это реально либо больной, либо провокатор.
в аэропорту с левого телефона с левой симкой позвонил, выкинул в урну и поехал в Маями свое или где он там мурует, или "моет сортиры")
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18.11.2020 12:40 Ответить
та да ) как говорил один рагуль ".... ну тупые американцы" 36-річний п'яний громадянин США "замінував" ДБР - Цензор.НЕТ 7313
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18.11.2020 12:49 Ответить
Гончарука повязали)
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18.11.2020 12:33 Ответить
Что там с Луцким "минером", которого героически нейтрализовал Аваков?
Человекоподобные гуппи уже забыли о нем. Арсен Борисович и рад.
А ведь "минер" должен бы уже сидеть.
Сколько ему присудили за терроризм?
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18.11.2020 12:35 Ответить
Хрін ви посадите американця. Тут же прилетить спецназ і рознесе весь дід Лук'ян.
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18.11.2020 12:35 Ответить
Подкуплен кацапами = "украина ненавидит сша"
Та надавать подсрачников, впаять 10000 евро штрафа и вышвырнуть. Делов то. А если не имеет бабла - 50 лет пусть подметает улицы. 36-летний пьяный гражданин США "заминировал" ГБР - Цензор.НЕТ 7859
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18.11.2020 12:38 Ответить
Чистой воды придурок, независимо от имеющегося паспорта!
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18.11.2020 12:42 Ответить
Ну и заголовок. Я думал, что он там кучу наложил под дверью ГБР.
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18.11.2020 12:43 Ответить
А яке у мужчіни сьорнейм ? Щось дуже похоже на продовження серіалу про Луцького терориста.
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18.11.2020 12:56 Ответить
ЗЕминировал
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18.11.2020 13:00 Ответить
ДБР це велика купа лайна яка дискредитую всю правоохорону систему України, прцюючи як пес на ланцюгу по особистим командам Зе влади.
Розумію чому "замінували" ДБР
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18.11.2020 13:45 Ответить
все це корупційне кодло заснував потрох мальдівських. подякуєм нашому гетьману за великий внесок у розвиток держави)
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18.11.2020 17:31 Ответить
ачому у нього два паспорта? один паспорт треба анулювати. Як мінімум позбавити українського
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18.11.2020 14:01 Ответить
у наших чиновників-колаборантів по два, а то й по три паспорти іноземних держав і ніхто не позбавляє їх українського громадянства
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18.11.2020 17:34 Ответить
Чувак народився у Львівській області. Тобто воно з України. Отримало у американських лохів громадянство і тепер стало громадянином США.
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18.11.2020 14:10 Ответить
Ещё одно ватное быдло чьи родители, или он сам завезены во Львов из Рашки. От ненависти к бендерам убежало к пиндосам, но там ссыкотно гадить, вот и прибежало сюда паскудить
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18.11.2020 16:28 Ответить
США навряд чи надали б йому своє громадянство без попередньої відмови від українського. Більш вірогідно, що один із паспортів підробка, а це вже натяк на робу спецслужб іноземних держав.
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18.11.2020 17:37 Ответить
якщо це кремлядський агент, на притягнення до відповідальності і його увязнення сподіватись не варто, як показала історія, оманських своїх не здає
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18.11.2020 17:40 Ответить
У мене у тітки донька мала одночасно і український, і американський паспорт. І нічого - в Україні користувалася українським, а в штатах американським. І ніхто її не змушував відмовлятися.
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18.11.2020 20:05 Ответить
такой себе амер, как и я... 36-річний п'яний громадянин США "замінував" ДБР - Цензор.НЕТ 1845
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18.11.2020 22:37 Ответить
Випив,затефонував-тюрма)))Романтики захотів)))
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18.11.2020 14:25 Ответить
откуда эти фото на улице? его вели заранее?
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18.11.2020 20:40 Ответить
 
 