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Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь "подразделения ЛНР" приговорен к 15 годам тюрьмы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины главаря одной из террористических группировок так называемой "ЛНР" суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Контрразведчики СБУ установили, что житель временно оккупированной Брянки Луганской области в ​​2015 году добровольно присоединился к террористической группировке "15-й батальон территориальной обороны народной милиции ЛНР "Брянка СССР". К июлю 2017 он стал заместителем командира террористического подразделения и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь подразделения ЛНР приговорен к 15 годам тюрьмы 01
Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь подразделения ЛНР приговорен к 15 годам тюрьмы 02

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Сейчас боевик скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Осужденный объявлен в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
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Топ комментарии
+10
А тепер, товариство слідкуємо уважно за руками. Я думав, чому це зелена влада останнім часом стала виносити заочні вироки так регулярно? А все просто. Є судовий вирок. Отже можлива амністія. Тому при впровадженні "плану Кравчука" в першу чергу амністуватимуть вже засуджених. А тих, кого не засудили, судитимуть вже після повернення Донбасу. І не факт, що закон по амністію буде діяти після цього. Тму саме зараз хочуть ЗАОЧНО!! засудити якнайбільше "апалчєнцов", щоб за сприятливих обставин якнайшвидше амністувати без скюудових розгляді і можливих попередніх РЕАЛЬНИХ!!! ув'язнень. От Антоненко сидить на попередньому ув'язненні без скюудового вироку вже скоро рік. А таке колорадське чмо буде амністоване, не відсидівши жодного дня.
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18.11.2020 13:36
+7
А, то його нема в Україні? Тому й суд такий сміливий, і вирок 15 років. Був би тут, сказали б "...іди й більше не гріши..." (с) Ото буде сміху, якщо він приїде і йому прийдеться давати умовний термін, мовляв, "..оні же наши люді..." Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь "подразделения ЛНР" приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2486
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18.11.2020 13:37
+6
потоки контрабаса??? Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь "подразделения ЛНР" приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 9367
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18.11.2020 13:30
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Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь "подразделения ЛНР" приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2661
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18.11.2020 13:27 Ответить
потоки контрабаса??? Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь "подразделения ЛНР" приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 9367
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18.11.2020 13:30 Ответить
Ну и дурак , что скрывается . Приехал бы в Киев , больше 4-х не дали бы , да и то условно .
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18.11.2020 13:31 Ответить
А тепер, товариство слідкуємо уважно за руками. Я думав, чому це зелена влада останнім часом стала виносити заочні вироки так регулярно? А все просто. Є судовий вирок. Отже можлива амністія. Тому при впровадженні "плану Кравчука" в першу чергу амністуватимуть вже засуджених. А тих, кого не засудили, судитимуть вже після повернення Донбасу. І не факт, що закон по амністію буде діяти після цього. Тму саме зараз хочуть ЗАОЧНО!! засудити якнайбільше "апалчєнцов", щоб за сприятливих обставин якнайшвидше амністувати без скюудових розгляді і можливих попередніх РЕАЛЬНИХ!!! ув'язнень. От Антоненко сидить на попередньому ув'язненні без скюудового вироку вже скоро рік. А таке колорадське чмо буде амністоване, не відсидівши жодного дня.
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18.11.2020 13:36 Ответить
А, то його нема в Україні? Тому й суд такий сміливий, і вирок 15 років. Був би тут, сказали б "...іди й більше не гріши..." (с) Ото буде сміху, якщо він приїде і йому прийдеться давати умовний термін, мовляв, "..оні же наши люді..." Разоблаченный контрразведкой СБУ главарь "подразделения ЛНР" приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2486
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18.11.2020 13:37 Ответить
А чого прізвище не називаєте?
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18.11.2020 14:22 Ответить
а могли б і наградіть...
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18.11.2020 14:24 Ответить
заочная страна , заочное правосудие , заочные законы , заочная жизнь людей , вернее серой массы , живут только на верхах ублюдки
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18.11.2020 15:16 Ответить
Сплошная имитация. Имитация обороны Украины, имитация правосудия, имитация деятельности... Но в других странах все по-настоящему, поэтому уже нет Крыма, части Донбасса...
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18.11.2020 16:10 Ответить
--- Саме так! Під Новий рік готується солідний обмін полоненими ...---тому й поспішають ЗЕ- щкідники якнайбільше ощасливить нпйзатятіших РОЗБІЙНИКІВ--ліліпутіна амністією ....Щоб знову кинути цих мерзенних кайотів-- головорізів на наших АТО- шників !!!
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18.11.2020 16:59 Ответить
Наче не в Укрвїні суд був...
Приємно вражений...
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18.11.2020 17:32 Ответить
вы иво ишо и стрельнИте... заушно..
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18.11.2020 22:57 Ответить
 
 