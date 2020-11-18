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стрельба (3160) Чернигов (792) автоперевозки (59) автобус (86)

Автобус с пассажирами обстреляли из пневматики в Чернигове, фирма говорит, что это третье нападение за 2 месяца. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

18 ноября в половине пятого утра в Чернигове неизвестные обстреляли пассажирский автобус из пневматического оружия. Автобус ехал в Киев. В салоне в это время было 3 пассажира, никто не травмировался.

Об этом сообщает перевозчик - фирма "Автолюкс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Неподалеку от места плановой остановки водитель услышал хлопок, а потом звон разбитого стекла. Отъехав на безопасное расстояние, он остановил автобус, сообщил информацию диспетчеру и вызвал полицию. Пассажиров забрал другой автобус.

"Характер повреждений автобуса может свидетельствовать об обстреле из пневматического оружия", - заявили в "Автолюксе".

Автобус с пассажирами обстреляли из пневматики в Чернигове, фирма говорит, что это третье нападение за 2 месяца 01

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Это уже третье нападение на рейсовые автобусы фирмы в Чернигове. Ночью 2 октября неизвестные в масках напали на автобус, повредили лобовое стекло и полностью выбили боковые рамы. 10 ноября разбили лобовое стекло автобуса, который двигался в автопарк.

Автобус с пассажирами обстреляли из пневматики в Чернигове, фирма говорит, что это третье нападение за 2 месяца 02

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Как сообщила пресс-секретарь Черниговского отдела полиции Наталья Слабеняк, все детали события устанавливает следствие. Все три нападения расследуются в рамках уголовного производства по факту хулиганства.

Автор: Ольга Лузан
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Такой он-передел рынка. С такой "властью" что хочу,то ворочу.
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18.11.2020 13:39 Ответить
пока из автобуса не ответят дружественным огнем боевыми патронами из автоматов и пулемета.. эти ублюдки не угомонятся... разве что Бог приберет ублюдков когда будут ехать на "задание или апосля"....в ДТП...
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18.11.2020 13:50 Ответить
Ринкові відносини по бидлячо-дикунски. Хтось витискає конкурента. Може й реальна стрілянина початися.
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18.11.2020 14:02 Ответить
Скоріше за все це, гумостріл. З пневматики мала б бути тільки маленьке надщерблення. Хоча буває й гірше на перекалі.
Автобус із пасажирами обстріляли з пневматики в Чернігові, фірма каже, що це третій напад за 2 місяці - Цензор.НЕТ 2708
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18.11.2020 15:40 Ответить
РСР може запустити грамову кулю із швидкістю 400 м/с. З 10 м. здоровенного гусака прошиває наскрізь.
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18.11.2020 19:22 Ответить
Зачуханий турецький Хатсан (за сто баксів) підкаліберною кулею проб'є три таких скла.
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18.11.2020 19:26 Ответить
 
 