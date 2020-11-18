Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На проспекте Свободы в Киеве патрульные полицейские заметили маршрутку, водитель которой разговаривал по мобильному телефону и находился без маски при перевозке пассажиров. При общении с ним выяснилось, что он пребывал под воздействием наркотиков. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

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Отмечается, что как только полицейский подошел к водительской двери, маршрутчик сбросил пакетик с белым порошкообразным веществом себе под ноги.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств.













