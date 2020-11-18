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Киев (24529) маршрутки (540) наркотики (2105) патрульная полиция (1790)

Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

На проспекте Свободы в Киеве патрульные полицейские заметили маршрутку, водитель которой разговаривал по мобильному телефону и находился без маски при перевозке пассажиров. При общении с ним выяснилось, что он пребывал под воздействием наркотиков. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

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Отмечается, что как только полицейский подошел к водительской двери, маршрутчик сбросил пакетик с белым порошкообразным веществом себе под ноги.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств.

Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 01
Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 02
Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 03
Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 04
Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 05
Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 06
Патрульные в Киеве задержали водителя маршрутки, без маски и под кайфом перевозившего пассажиров 07
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Топ комментарии
+7
для комплекта еще нужен труп в багажнике)
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18.11.2020 15:54
+7
Внимание! На видео присутствует русская лексика.
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18.11.2020 16:05
+5
категорически против солей и амфетаминов, но ради справедливости надо отметить, что амфетамин и создавался прежде всего для летчиков и танкистов, чтобы выдерживать перегрузки во время войны. Таксисты раньше, до появления уклонов и юберов массово юзали фен, особенно по ночам. Щас не знаю. Маршруточникам с их графиком вахтенным, возможно фен даже помогает в работе, а не мешает. Корень проблемы в самом идиотском явлении "маршруток". Надеюсь Кличко в Киеве, начнет потихоньку закрывать эту африканскую тему с маршрутками и заменять муниципальным чистым и удобным транспортном, как в нормальных странах.
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18.11.2020 16:20
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для комплекта еще нужен труп в багажнике)
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18.11.2020 15:54 Ответить
Так езда без маски уже кайф.
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18.11.2020 15:56 Ответить
он простимулировал имунную систему в меру своих познаний...
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18.11.2020 15:58 Ответить
Внимание! На видео присутствует русская лексика.
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18.11.2020 16:05 Ответить
Під кайфом чи ні-але наклейку "ЗЕ" вже відклеїв
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18.11.2020 16:05 Ответить
у масці кокса не нюхнеш, то нах йому та маска? логіка в ментів якась, приземлена...
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18.11.2020 16:06 Ответить
Откуда у маршрутчика бабки на кокс?
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18.11.2020 16:09 Ответить
Ты думаешь они мало зарабатывают? Знаю среди маршруточников пару приезжих сепаров, которые уже и квартиры в Киеве купили с извоза (пусть убитые однушки, но сам факт).
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18.11.2020 16:14 Ответить
Это амфетамин скорее всего или ещё какая-то бадяга.
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18.11.2020 16:33 Ответить
Маршрутчик в Чернівцях має 1000 грн в день не на самому крутому маршруті, а в Києві...
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18.11.2020 17:18 Ответить
зато он внутренне свободен, это неистребимое чувство свободы нельзя притуплять
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18.11.2020 16:10 Ответить
Помните старый анекдот про водителя автобуса,который мирно умер во сне,в отличие от его пятидесяти обосравшихся пассажиров?
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18.11.2020 16:18 Ответить
классика жанра
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18.11.2020 16:20 Ответить
Сейчас набежит толпа,скажут,что Зеленский его наркотой угостил.Лишить прав,а возможность возить людей вообще навсегда.
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18.11.2020 16:15 Ответить
О боже, он что, был без маски?!!!
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18.11.2020 16:18 Ответить
категорически против солей и амфетаминов, но ради справедливости надо отметить, что амфетамин и создавался прежде всего для летчиков и танкистов, чтобы выдерживать перегрузки во время войны. Таксисты раньше, до появления уклонов и юберов массово юзали фен, особенно по ночам. Щас не знаю. Маршруточникам с их графиком вахтенным, возможно фен даже помогает в работе, а не мешает. Корень проблемы в самом идиотском явлении "маршруток". Надеюсь Кличко в Киеве, начнет потихоньку закрывать эту африканскую тему с маршрутками и заменять муниципальным чистым и удобным транспортном, как в нормальных странах.
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18.11.2020 16:20 Ответить
Их там 50% таких))
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18.11.2020 16:30 Ответить
Судячи з того ,як вони ведуть себе на дорозі то обдовбаних там добра половина..а може і більше.
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18.11.2020 17:29 Ответить
 
 