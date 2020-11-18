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ЧАЭС (522) Чернобыль (508) ядерные отходы (64)

Отработанное топливо с ЧАЭС начали перегружать в новое хранилище. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В хранилище отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2) на территории Чернобыльской зоны отчуждения 18 ноября загрузили первую партию отработанного ядерного топлива для длительного хранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, речь идет о более 90 тепловыделяющих сборок общим весом около 20 тонн, которые были сняты с первого, второго и третьего энергоблоков ЧАЭС, и временно хранились в хранилище "мокрого" типа.

Новое хранилище ядерного топлива построено на средства ЕБРР, а исполнитель работ - американская компания Holtec, рассказал Максим Шевчук, заместитель председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. По его словам, американские технологии, использованные на ХОЯТ-2, позволяют безопасно хранить использованное ядерное топливо в течение следующих ста лет. Чиновник уточняет, что сейчас мировая наука движется в сторону переработки и повторного использования ядерного топлива, поэтому в течение следующего столетия Украина, вероятно, сможет использовать этот ресурс повторно и/или перерабатывать его.

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Сейчас в "мокром" хранилище Чернобыльской АЭС хранится около 21 тысячи тепловыделяющих сборок. В течение следующих 10 лет их будут постепенно перевозить на ХОЯТ-2, высушивать, складывать в защитные пеналы и загружать на длительное хранение, планируют в администрации ЧАЭС.

Отработанное топливо с ЧАЭС начали перегружать в новое хранилище 01
Фото: htwitter.com/SolonynaY

Отработанное топливо с ЧАЭС начали перегружать в новое хранилище 02
Фото: htwitter.com/SolonynaY

Отработанное топливо с ЧАЭС начали перегружать в новое хранилище 03
Фото: htwitter.com/SolonynaY

Напомним, в сентябре 2020 года Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Чернобыльской АЭС разрешение на ввод в эксплуатацию ядерной установки - промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). Его строительство длилось 20 лет.

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Автор: Анна Судак
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Зеля молодец И это построил. Когда все успевает!!??
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18.11.2020 15:54 Ответить
Аж заморився бідолаха, треба негайно їхати у відпустку в готель "ХОЯТ-2".
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18.11.2020 16:00 Ответить
наконец то вместо того, шобы отправлять ядреные отходы в агрессорскую рашку за гроши, стали бескоштувно ходить под себя
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18.11.2020 16:19 Ответить
Правильно загружаете.
Новое поколение Украинских ядерщиков переработает его в U 235 и сделает первую
маленькую Аттомную бомбу .( как в Израиле).

И будущий премьер скажет нашим недоброжелателям. ЯО у нас - н е т, но если надо -МЫ его применим.
И Украину зауважают сильные мира сего .
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18.11.2020 16:30 Ответить
Ну то й що ж...? Будуємо щось як SS-20, касетного типу, завантажуємо якісними відходами і при надзвичайній потребі захисту, від ненажерливого , лютого і скаженого ворога, відправляємо за призначенням...?А що ж ще робити, не відчепляться ж...?
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12.08.2021 12:08 Ответить
Надо с этого отработанного топлива делать грязные боеголовки для ракет, бомбы и снаряды.
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18.11.2020 16:52 Ответить
отличная новость: теперь не придется кланятся ********* и просить их взять на хранение наше отработанное топливо! теперь бы еще и ядерное топливо покупать у США
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18.11.2020 16:59 Ответить
 
 