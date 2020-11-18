Отработанное топливо с ЧАЭС начали перегружать в новое хранилище. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В хранилище отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2) на территории Чернобыльской зоны отчуждения 18 ноября загрузили первую партию отработанного ядерного топлива для длительного хранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, речь идет о более 90 тепловыделяющих сборок общим весом около 20 тонн, которые были сняты с первого, второго и третьего энергоблоков ЧАЭС, и временно хранились в хранилище "мокрого" типа.
Новое хранилище ядерного топлива построено на средства ЕБРР, а исполнитель работ - американская компания Holtec, рассказал Максим Шевчук, заместитель председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. По его словам, американские технологии, использованные на ХОЯТ-2, позволяют безопасно хранить использованное ядерное топливо в течение следующих ста лет. Чиновник уточняет, что сейчас мировая наука движется в сторону переработки и повторного использования ядерного топлива, поэтому в течение следующего столетия Украина, вероятно, сможет использовать этот ресурс повторно и/или перерабатывать его.
Сейчас в "мокром" хранилище Чернобыльской АЭС хранится около 21 тысячи тепловыделяющих сборок. В течение следующих 10 лет их будут постепенно перевозить на ХОЯТ-2, высушивать, складывать в защитные пеналы и загружать на длительное хранение, планируют в администрации ЧАЭС.
Напомним, в сентябре 2020 года Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Чернобыльской АЭС разрешение на ввод в эксплуатацию ядерной установки - промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). Его строительство длилось 20 лет.
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Новое поколение Украинских ядерщиков переработает его в U 235 и сделает первую
маленькую Аттомную бомбу .( как в Израиле).
И будущий премьер скажет нашим недоброжелателям. ЯО у нас - н е т, но если надо -МЫ его применим.
И Украину зауважают сильные мира сего .