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Иностранные студенты за 2019 год принесли Украине доход более $570 млн, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Обучение иностранных студентов в украинских учебных заведениях - "важная составляющая инвестиций из-за рубежа в экономику государства".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

По ориентировочным расчетам государственного предприятия "Украинский государственный центр международного образования" ведомства, иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от 6-8 тыс. долларов ежегодно.

По состоянию на 1 января 2020 года в украинских заведениях высшего образования обучались 80 470 иностранных студентов из 158 стран мира.

Иностранные студенты за 2019 год принесли Украине доход более $570 млн, - Минобразования 01

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По данным Центра, за 2019 год общая сумма расходов на обучение, проживание, страховку, оформление документов и т.д. иностранных студентов, обучающихся в Украине, превысила 570 млн долларов. Если в среднем продолжительность обучения составляет 5-6 лет, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более 3 млрд долларов.

Почти половина иностранных студентов - 39 841 человек - учатся в Украине на медицинских специальностях. Средняя стоимость обучения для них составляет 4,3 тысячи долларов в год для одного студента. Для других специальностей - 2 тысячи долларов.

Учитывая почти 7 тысяч человек, обучающихся на подготовительном отделении (средняя стоимость обучения - 1,5 тысячи долларов), и более 2,8 тысячи лиц, обучающихся по программам последипломного образования и в аспирантуре (средняя стоимость - 2 тысячи долларов), только за обучение в год иностранные студенты платят почти 250 млн долларов.

Отмечается, что несмотря на пандемию COVID-19, спрос на украинское высшее образование среди иностранных граждан остается достаточно высоким. По состоянию на 1 ноября этого года уже зарегистрировано 27 тыс. 440 приглашений на обучение для иностранцев.

Также читайте: На сегодня в стране обучается более 80 тысяч иностранных студентов из 158 стран мира, – Минобразования

Автор: Анна Судак
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И это ещё не обучали студентов карточным фокусам и игре в "три скорлупки " !
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18.11.2020 16:31 Ответить
Іноземні студенти за 2019 рік принесли Україні дохід понад $570 млн, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5525
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18.11.2020 16:37 Ответить
не Украине, а конкретным людям...
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18.11.2020 16:31 Ответить
100% Это так же пишут про урожай что продали за границу за доллары и Украина добыла Украинский газ для населения .
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18.11.2020 16:37 Ответить
надо иметь в областях побольше негров, арабов, шобы помочь европе, за них багато должны кредитов дать
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18.11.2020 16:36 Ответить
Осталось подсчитать сколько прибыли принесли украинские студенты.
Как бы не вышло, что этот бизнес самоокупаемый. Но к образованию не имеет отношения
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18.11.2020 16:40 Ответить
так надо их это, налогом обложить, как заробитчан
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18.11.2020 18:49 Ответить
Ось і ми бачимо нащо здатне "наше" Мін.абразаванія. Скоро в онлайн рєжимє баблосікі повалють.....
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18.11.2020 21:24 Ответить
 
 