Иностранные студенты за 2019 год принесли Украине доход более $570 млн, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

Обучение иностранных студентов в украинских учебных заведениях - "важная составляющая инвестиций из-за рубежа в экономику государства".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

По ориентировочным расчетам государственного предприятия "Украинский государственный центр международного образования" ведомства, иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от 6-8 тыс. долларов ежегодно.

По состоянию на 1 января 2020 года в украинских заведениях высшего образования обучались 80 470 иностранных студентов из 158 стран мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За уехавшими из общежитий во время карантина студентами сохранят место или вернут деньги, - Шкарлет

По данным Центра, за 2019 год общая сумма расходов на обучение, проживание, страховку, оформление документов и т.д. иностранных студентов, обучающихся в Украине, превысила 570 млн долларов. Если в среднем продолжительность обучения составляет 5-6 лет, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более 3 млрд долларов.

Почти половина иностранных студентов - 39 841 человек - учатся в Украине на медицинских специальностях. Средняя стоимость обучения для них составляет 4,3 тысячи долларов в год для одного студента. Для других специальностей - 2 тысячи долларов.

Учитывая почти 7 тысяч человек, обучающихся на подготовительном отделении (средняя стоимость обучения - 1,5 тысячи долларов), и более 2,8 тысячи лиц, обучающихся по программам последипломного образования и в аспирантуре (средняя стоимость - 2 тысячи долларов), только за обучение в год иностранные студенты платят почти 250 млн долларов.

Отмечается, что несмотря на пандемию COVID-19, спрос на украинское высшее образование среди иностранных граждан остается достаточно высоким. По состоянию на 1 ноября этого года уже зарегистрировано 27 тыс. 440 приглашений на обучение для иностранцев.

Также читайте: На сегодня в стране обучается более 80 тысяч иностранных студентов из 158 стран мира, – Минобразования