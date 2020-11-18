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США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Мариупольском отряде морской охраны презентовали строительство военных городков для подразделений морской охраны Госпогранслужбы по стандартам НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба 01

Строительство новых объектов начато в рамках проекта поддержки развития инфраструктуры и потенциала Морской охраны Госпогранслужбы Украины правительством США через Программу по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS), Бюро Госдепартамента США по делам международной безопасности и нераспространения оружия массового поражения, Государственный департамент США. Практическая реализация проекта предусматривает строительство и обустройство по стандартам НАТО в Бердянске и в Мариуполе мест расположения и несения службы особых подразделений Морской охраны - отделов специальных действий.

США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба 02

Регулярно корабельно-катерным составом Российской Федерации осуществляются откровенно провокационные действия как в отношении гражданских судов (остановка и затянутый обзор, искусственные препятствия при прохождении Керченского пролива и др.), так и к корабельно-катерному составу Морской охраны и ВМС ВСУ (опасное маневрирование, создание навигационной опасности, препятствование движению рекомендованными путями, направление лучей неопределенного типа в сторону кораблей, находящихся на службе в море и др.).

Исходя из такой обстановки, существует насущная необходимость иметь хорошо подготовленное, экипированное и способное быстро среагировать подразделение, который сможет при необходимости за считанные минуты присоединиться к определенной ситуации в море.

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Военные городки нового образца будут обустраиваться по современным стандартам НАТО. В объем заявленных работ кроме модульного городка контейнерного типа также включены капитальный ремонт гидротехнических сооружений и дноочистных работы. Это обеспечит компактное и целесообразное расположение подразделения и удобный пункт базирования корабельно-катерного состава, благодаря чему станет возможным максимально оперативный выход дежурного подразделения в море для выполнения служебных задач.

США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба 03

В интеллектуальную компоненту проекта также включено проведение тренингов для персонала по вопросам правоохранительной деятельности на море. Общая сметная стоимость проекта 4 млн долларов США. Конечная дата реализации - июнь 2021 года.

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"Этот проект позволит Госпогранслужбы увеличить возможности реагирования на изменения обстановки на море, начать модернизацию системы поддержки Морской охраны, а также в целом усилить потенциал Украины в охране государственной границы на море и суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне", - отметили в ГПСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+30
С перспективой размещения Патриотов и Томагавков... США профинансируют строительство 2 баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5731
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18.11.2020 16:48
+26
Прекрасна новина. І проконтролюйте, будь ласка. Бо попилять на "велике крадівництво".
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18.11.2020 16:54
+11
если контроливровать будут хлопцы со второго фото, с автоматами и белоголовым орланом на рукаве, я спокоен за американские рубли США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8318
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18.11.2020 17:09
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С перспективой размещения Патриотов и Томагавков... США профинансируют строительство 2 баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5731
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18.11.2020 16:48 Ответить
Прекрасна новина. І проконтролюйте, будь ласка. Бо попилять на "велике крадівництво".
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18.11.2020 16:54 Ответить
если контроливровать будут хлопцы со второго фото, с автоматами и белоголовым орланом на рукаве, я спокоен за американские рубли США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8318
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18.11.2020 17:09 Ответить
Не уверен, но по моему это подразделение НГУ.
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18.11.2020 18:44 Ответить
а вот и москитный флот на подходе на Азове благодаря американским друзьям и руководству ВМФУ,которые не саботажничают,как сухопуты!
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18.11.2020 16:56 Ответить
береговая охрана не ВМСУ . это немного другое ведомство . это МВД . то есть Аваков США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5173
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18.11.2020 17:12 Ответить
бэбэбэков пришел и ушел(уйдут),а Айленды с ракетами и пушками-останутся.
в любом случае-это огромный плюс!
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18.11.2020 17:44 Ответить
вы опять путаете . Айленды ( кстати без ракет ) это ВМСУ . они к береговой охране тоже не имеют отношения . и две эти базы они на Азовском море а Айленды в Черном
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18.11.2020 18:55 Ответить
У нашої влади тільки дороги виходять.з усіх фінансувань.і то не факт.
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18.11.2020 17:00 Ответить
Надо вообще пиндосам дать в аренду нормальный клапоть земли, именно в том районе, пусть построят там свою базу..
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18.11.2020 17:03 Ответить
Ярик Марченко [АГ], выдавливай из себя совковые гены!

наших друзей и союзников Американцев "пиндосами" называют только русосвины США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6437
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18.11.2020 20:12 Ответить
Это от осутствия совковых ген ты таким сообразительным стал?? Открою тебе страшрую тайну - америкосам не надо быть ни друзьями, ни врагами, их может вообще не быть для того чтобы я называл их пиндосами... а что мычат и как мычат на раССеи - абсолютно по куй...
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18.11.2020 21:10 Ответить
Вот же ЗЕ-позорище, даже несколько строений и причалов без США не в силах построить. Да ещё и гордимся этим! США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9427
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18.11.2020 17:04 Ответить
ну да...толи дело расеюшка в судане строит морскую базу,до которой самый ближний путь при закрытии босфора и суэца-или вокруг европы,или с камчатки по тихому океану США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6145.а до камчатки-поездами.
трудностей не боятся...
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18.11.2020 17:13 Ответить
Ну так базы и строят там, куда доплыть сложно США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4319 Обратите внимание - сирийский Тартус - единственная база ВМФ СССР которую русня содержала, даже когда им жрать было нечего. Почему? Потому как если Босфор перекроют, корабли уходят в Тартус. То же с Суэцем.
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18.11.2020 17:16 Ответить
базы строят для того,что бы до чего нить дотянуться.до чего северная нигерия дотягиваться там собралась?до просто нигерии? США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5713.
а китай по пальцам а-та-та не больно будет?
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18.11.2020 17:22 Ответить
Как до чего? Там наверное самый оживлённый трафик в Океане. Вот как раз до него США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3234
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18.11.2020 17:37 Ответить
так и про то же...будут трафиковать вокруг европы с африкой,или через сибирь дальний восток тихий океан... США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1410
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18.11.2020 17:46 Ответить
Вот так они и трафикуют пока и злятся. А почему? Потому-что у них базы не было! США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2552 Теперь там передохнуть и заправится смогут США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7990
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18.11.2020 17:52 Ответить
а уж пенсы то запоребриковые как рады...шо они передохнут и по новой начнут пенсфонд пилять США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9868.они мабуть туда решили золотой запас расеюшки перевести.ну,шоб в холодном климате не заржавел.уже процентов десять пошло...
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18.11.2020 17:56 Ответить
7 палаток и биотуалет
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18.11.2020 17:05 Ответить
И йолки для красоты.
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18.11.2020 17:07 Ответить
12
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18.11.2020 17:09 Ответить
бонсай..
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18.11.2020 19:45 Ответить
ну,туалет не туалет - а русня флота США сцытся маленько.. США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3368
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18.11.2020 17:49 Ответить
Если туалет будет отапливаемый то могут попытаться и захватить как похолодает..
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18.11.2020 18:31 Ответить
Sergey Bardo,кацапчег, дареному коню-в зубы не смотрят! (слыхал такое?)

и за то дякуем нашим друзьям и союзникам США!
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18.11.2020 20:15 Ответить
оце дило...а еще надо обязательным условием вписать обязательный завоз стройматериалов морским путем через керченский пролив судами под флагом нато...ну или хотя бы турции США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5281
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18.11.2020 17:10 Ответить
турки також в нато. до речі нато не має власних збройних сил., кораблів, літаків, ракет... ви ж в курсі...
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18.11.2020 19:34 Ответить
пардон,тре писати під прапорами,а не під одним США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 944
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18.11.2020 21:11 Ответить
Давно пора. С богом!
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18.11.2020 17:48 Ответить
А что мелочиться? откройте там базу 8-го флота США.
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18.11.2020 17:48 Ответить
та дай Бог!
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18.11.2020 20:17 Ответить
У кацапо-фашистов сраки рвет знатно
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18.11.2020 18:49 Ответить
годне діло.... welcome friends.
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18.11.2020 19:30 Ответить
США профінансують будівництво двох баз для морської охорони в Маріуполі і Бердянську, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7249
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19.11.2020 01:41 Ответить
 
 