Блокирована поставка некачественных железнодорожных запчастей российского производства на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала противоправный механизм поставки на региональный филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" некачественных запчастей производства РФ, которые ввозились через временно оккупированные территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что схема действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организаторы - трейдеры, при содействии должностных лиц регионального филиала. Злоумышленники наладили поставки б/у запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были непригодные для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

По заключению экспертов, своими действиями фигуранты не только нанесли значительный экономический ущерб АО "Укрзализныця", но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Из-за реализации таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, незаконные схемы тормозят развитие отечественных машиностроительных предприятий, производящих или планирующих изготовления данной продукции, создавая при этом дополнительные рабочие места.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, во Львове и Киеве проводятся обыски у должностных лиц "Укрзализныци" и в офисах коммерческих структур поставщиков.

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