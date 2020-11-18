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Новый беспилотник "PD-2" украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии

В Государственном НИИ института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводятся ведомственные испытания образца беспилотного авиационного комплекса "PD-2".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генерального штаба ВС Украины.

Новый беспилотник PD-2 украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ 01

БпАК "PD-2" украинского производства предназначен для ведения воздушной разведки в инфракрасном и оптическом диапазоне в любое время суток и осуществления корректировки огня артиллерии.

Новый беспилотник PD-2 украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ 02

"Военные ученые проводят тестирование в три этапа: лабораторный, наземный и летный. Во время них оцениваются боевые, эксплуатационные и технические характеристики авиационного комплекса и устанавливается соответствие полученных результатов требованиям Вооруженных Сил Украины в БпАК данного класса ", - говорится в сообщении.

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Новый беспилотник PD-2 украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ 03

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
эта новость за начало октября, а сам БПЛА разрабатывался и производится для арабского заказчика..
ГосНИИ сертификации и испытаний может еще два года юзать это БПЛА, а ктому времени частники сделают уже третюю версию этого БПЛА..
наше МинОбороны при предателе Таране проигнорировало этот БПЛА и не закупило ни одного образца..
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18.11.2020 17:48
+11
Вот какой толк от него, если в военных минестерствах, и раде пруд пруди предателей ?!
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18.11.2020 18:01
+9
а где ядрен батон на нем???))))
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18.11.2020 17:46
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а где ядрен батон на нем???))))
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18.11.2020 17:46 Ответить
Вот какой толк от него, если в военных минестерствах, и раде пруд пруди предателей ?!
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18.11.2020 18:01 Ответить
А шо - им не надо разведка?
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18.11.2020 18:03 Ответить
Сначала надо гниды вычесать ! А с остальным организм сам справится !
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18.11.2020 18:26 Ответить
З 91-го году не закупили жодного літака.
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18.11.2020 23:24 Ответить
беспилотник "PD-2" --такое же гавно как и генштаб Новый беспилотник "PD-2" украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 9979
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18.11.2020 18:02 Ответить
это еще привет Пороха.
Новый беспилотник "PD-2" украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 2089
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18.11.2020 20:08 Ответить
Чуваки, ну совсем фантазии нет. Срочно переименуйте в "PDц-2"
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18.11.2020 17:46 Ответить
он только с асфальта взлёт/посадка ???
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18.11.2020 17:46 Ответить
ага...и заводится с толкача Новый беспилотник "PD-2" украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 7461
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18.11.2020 17:48 Ответить
и на кабеле за собой тягает безмоторный планер с аккумулятором
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18.11.2020 18:29 Ответить
с дизель-генератором
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18.11.2020 19:02 Ответить
а если без приколов..... прифронтовая полоса со всеми вытекающими + рельеф и грунт
могут сильно отличатся даже от грунтовой дороги что тогда ??? возить с ним вместе
сбороно-разборную взлётку ??? или поднимать вертушкой ???
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18.11.2020 21:12 Ответить
специально оборудованная площадка находится в ближнем тылу,проблем абсолютно никаких.один из операторов может находится ближе к линии боевого соприкосновения.приемные устройства-у артиллерии,ракетчиков и т.д. в зависимости от задания.
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18.11.2020 21:21 Ответить
БПЛА такого размера запускают в т.ч. и из рогатки (в прямом смысле) или с направляющей. Ловят (если сесть негде) сетью.
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19.11.2020 02:52 Ответить
я в курсе катапульта называется но на картинках условия максимально далёкие от
боевых...............
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19.11.2020 05:08 Ответить
эта новость за начало октября, а сам БПЛА разрабатывался и производится для арабского заказчика..
ГосНИИ сертификации и испытаний может еще два года юзать это БПЛА, а ктому времени частники сделают уже третюю версию этого БПЛА..
наше МинОбороны при предателе Таране проигнорировало этот БПЛА и не закупило ни одного образца..
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18.11.2020 17:48 Ответить
Он них одного Нептуна не купили для ВСУ, ни разу Байрактари не примінив, і там не на одне пожизнене вже хвата, п про беспилотники камікадзе в Карабахе ни один танковий и артилерійський батальон разобрали ...
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18.11.2020 18:45 Ответить
Артиллерийский батальон?
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30.11.2020 10:13 Ответить
Мал. Отсутствует РЛС (радиоволновой поиск). Про активную ФАР не говорю. Отсутствует СРП для преобразования координат в десятичное значение (для современных СУО).
Ну, и нахрена он нужОн?
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18.11.2020 17:53 Ответить
Для разведки.
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18.11.2020 17:57 Ответить
Вот РЛС как раз и нужна для разведки... Иначе комплекс не справится (и оптику и ИК излучение можно "обмануть". И легко). А СРП нужен для того, чтобы по данным огонь быстро открывать (чтобы расчетов меньше было).
А то, что есть, можно запихнуть в объем размером с ананас. И сделать вертолётик. Маленький. Такие, кстати, существуют...
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18.11.2020 18:09 Ответить
А що ти тут,соколику,робиш з цією кацапською краденою ганчіркою?
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18.11.2020 23:27 Ответить
він сюди зайшов у гості, а бпла робився для арабів, вони так бачать своє щастя
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18.11.2020 23:33 Ответить
Дякую,всьйо пойняв.
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18.11.2020 23:46 Ответить
Это не тряпка, а флаг. И не краденый - я в РФ проживаю.
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19.11.2020 02:46 Ответить
Це вкрадена у Голландії ганчірка.Назву свою ви вкрали у нас.Курку -мутанта двоголову-у монголів поцупили.Живеш на кацапстані--я тобі співчуваю,вЯлікєй.
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19.11.2020 10:04 Ответить
Для отчётности - куда ушло триллион долларов !
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18.11.2020 17:58 Ответить
он нужОн для того,чтоб побольше утилизировать свинорусов,которые пришли на нашу землю нас убивать!
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18.11.2020 20:02 Ответить
Одному мне кажется, что он несколько... ээээ... каструбатый? Передняя стойка, оторванная от соседнего забора, должна изображать стойку с амортизатором за счет изгиба 8-мм арматуры? Не. ну если аппарат - одноразовый камикадзе, то может быть.. Но мне сразу приходит на ум фраза одного авиаконструктора шо-то типа красивые самолеты - красиво летают
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18.11.2020 17:58 Ответить
На мой взгляд он красивый.
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18.11.2020 18:16 Ответить
Ну, на вкус и цвет вс ефломастеры разные. Меня, как инженера, передняя стойка смущает. Можно было что-то подпружиненное сделать. Надеяться на требуемую жесткость согнутой проволки...врядли там можно рассчитать.
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18.11.2020 18:46 Ответить
Сталь 65г(рессорно-пружинная). У меня спинка на стуле такая была, нормально стояла.
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18.11.2020 19:11 Ответить
то лапа с культиватора наверное, ...
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18.11.2020 21:51 Ответить
а нащо ускладнювати конструкцію збільшуючи вагу без потреби? Швидкість польоту не така вже й висока аби ховати колеса заради аеродинаміки. Якщо воно працює достатньо добре то, не варто ускладнювати систему це, збільшує вірогідність поломок.
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19.11.2020 10:16 Ответить
Говноплан.
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18.11.2020 17:59 Ответить
дрон должен летать высоко, и с этой высоты наводить лазером дроны камикадзе которые бы взаимодействовали с ним в практически автоматическом режиме (выбирается какой ближе), а та к это игрушка из дома пионеров
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18.11.2020 18:00 Ответить
Отак надо:

Новый беспилотник "PD-2" украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 9822
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18.11.2020 18:05 Ответить
как надо уже продемонстрировали недавно в карабахе, зачем изобретать велосипед
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18.11.2020 18:08 Ответить
В Карабахе показали велосипед? Новый беспилотник "PD-2" украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 8262
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18.11.2020 18:10 Ответить
срочно закусывай
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18.11.2020 18:11 Ответить
А шо - ты уже бухнул? Новый беспилотник "PD-2" украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 9983
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18.11.2020 18:13 Ответить
че тебе не понятно, тупое
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19.11.2020 02:45 Ответить
Байрактары отлично и в Сирии уничтожали москально-свинячую нечисть
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18.11.2020 20:05 Ответить
Не... Этот даже проиграет в конкуренции с AliExpressовскими.
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18.11.2020 18:22 Ответить
судя по тому,как на ету новость повылазили из всех щелей ********** тролли-сапоги хорошие-надо брать!
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18.11.2020 20:06 Ответить
Арахамия себя не обидит. Вот доз завалили, а он со своим ПД в дамках. Учитесь!
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18.11.2020 18:24 Ответить
я удивляюсь, куда смотрят спецорганы зебобиков? сепар богуслай закрыл завод с филиалами, саботируя производство всего и полностью, как раз в то время когда производство должно процветать во благо Отчизны без его вмешательства и его решений...
у нас есть власть или власти?
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18.11.2020 18:35 Ответить
Дроны RD2 и C3PO готовы заступить на службу армии Зеленского!
Новый беспилотник "PD-2" украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 1540
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18.11.2020 18:45 Ответить
В современных условиях дрон - разведчик или ударный - должен быть абсолютно неуязвимым для РЭБ , а это либо спутниковое либо лазерное наведение / управление .
Те же турки уже ставят спутниковую антенну на дрон - она смотрит только вверх , на спутник , и снизу никакая РЭБ ее не заглушит в принципе...
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18.11.2020 18:54 Ответить
у нас супутників нема, є тільки державне космічне агентство та КБ Южнає
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19.11.2020 11:34 Ответить
опять кацапы будут орать - "РАМА в воздухе"....
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18.11.2020 19:37 Ответить
не бпла, а детский сад какой то. пыль в глаза пускают.
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18.11.2020 19:38 Ответить
А черным снизу покрашен что бы его лучше видно было?
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18.11.2020 19:59 Ответить
ага, вночі
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18.11.2020 23:39 Ответить
Контракт на нові Bayraktar TB2 для ЗСУ підпишуть до кінця року!



Міністерство оборони України планує підписати з турецькою компанією Baykar Makina новий договір на закупівлю партії розвідувально-ударних БпАК Bayraktar TB2, які будуть направлені на захист морського узбережжя. Defense Express з посиланням на джерела у Міноборони.


Кількість безпілотних комплексів не розголошується. Проте повідомляється, що на додачу до мобільних станцій управління, які йдуть із розрахунку одна на два-три БпЛА, планується також закупити і певну кількість стаціонарних станцій.
----- https://www.ukrmilitary.com/2020/11/bayraktar-tb2_18.html
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18.11.2020 20:37 Ответить
А боевые когда будут?
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18.11.2020 21:10 Ответить
Ніколи...
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19.11.2020 10:03 Ответить
Крім байрактарів власного виробництва конче потрібні зараз надувні найдешевші БПЛА з великим коефіціентом відбиття електромагнітних випромінювать, не оснащених нічим, окрім дешевого електричного двигуна, за для того, щоб кацапська ППО витрачала якнайбільше коштовних керованих ракет, та щоб хрюцких вояків держати постійно у напрузі. Це буде економічно вигідно і оперативно доцільно
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18.11.2020 23:50 Ответить
тільки розігнати його треба до швидкостей хоча б штурмовика - 750 км/год
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19.11.2020 12:46 Ответить
Сразу супер-безпилотник не получится, но работать надо и хорошо,Что работают. молодцы. Вперед, не останавливаться на достигнутом!
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19.11.2020 00:32 Ответить
Семидесятитрьохпроцентник... "нє впєчатляєт".)))
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19.11.2020 10:02 Ответить
Коли жодної ракети не закуплено, коли програма озброєнь не виконано то можна показати картинку БП для заспокоєння плебеїв.
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19.11.2020 08:50 Ответить
вже були вкиди про закупівлю неодмінно Апачів, F-35 та чогось там ще для лохторату )))
відчувається впевнена рука кремля, що смикає за мотузки нашого клоуна
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19.11.2020 12:48 Ответить
Гурток "юний технік" в дії, янєлох держить нас за лохів, українці, нас розводять як кроликів.)))
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19.11.2020 09:56 Ответить
да сколько лет можно одно и тоже показывать, этот беспилотник на сегодня как корыто против стиральной машины.
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19.11.2020 10:05 Ответить
Як багато у нас спеціалістів, які по парочці фотографій вже визначили всі показники і вказали на недоліки. Цікаво, а чи багато з присутніх пробувало управляти хочаб китайською іграшкою за Алі?
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19.11.2020 10:22 Ответить
 
 