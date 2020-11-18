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взятка (5956) Хмельнитчина (793) Военная прокуратура (931) военкомат (443)

Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

18 ноября при получении взятки правоохранителями задержан сотрудник Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура 01

По данным следствия, взятка в размере 1100 долларов предназначалась за освобождение или предоставление отсрочки двум гражданам от призыва на срочную военную службу.

Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура. ФОТО

Следственные действия продолжаются. Решаются вопросы сообщения офицеру о подозрении, избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
Сто баксов себе приклеил Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5955
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18.11.2020 18:31
+2
Крупную рыбешку ловит прокуратура !
Беня со своими 100 метровыми суперяхтами - писькарь мелкий Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4943
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18.11.2020 18:38
+1
"Воруй эшелонами, бери миллионами"©
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18.11.2020 18:44
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Сто баксов себе приклеил Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5955
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18.11.2020 18:31 Ответить
Он там своих товарищей тоже продаст
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18.11.2020 18:45 Ответить
Тогда в дисбат.
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18.11.2020 18:51 Ответить
Крупную рыбешку ловит прокуратура !
Беня со своими 100 метровыми суперяхтами - писькарь мелкий Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4943
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18.11.2020 18:38 Ответить
"Воруй эшелонами, бери миллионами"©
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18.11.2020 18:44 Ответить
Так єти и разваливают Украину
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18.11.2020 19:20 Ответить
Ну так это чотрудник!а военкома он сдал?такие дела без его ведома не решаются
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18.11.2020 18:44 Ответить
Шо тут такого?! Человек решил подзаработать себе на дорогу на фронт.
А вы взятка,взятка...
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18.11.2020 18:45 Ответить
Вы разве не видите, у него ночное плоскостопие!
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18.11.2020 18:47 Ответить
На передовую зажиревшую харю.
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18.11.2020 18:49 Ответить
 
 