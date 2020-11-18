Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
18 ноября при получении взятки правоохранителями задержан сотрудник Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
По данным следствия, взятка в размере 1100 долларов предназначалась за освобождение или предоставление отсрочки двум гражданам от призыва на срочную военную службу.
Следственные действия продолжаются. Решаются вопросы сообщения офицеру о подозрении, избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
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