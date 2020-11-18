Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь "знакомством" с руководством Офиса генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали двух жителей Киева, которые мошенническим путем пытались завладеть денежными средствами в размере 500 тыс. долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мошенники пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещение причиненного ущерба и привлечение виновных к ответственности. При этом заверили о якобы личных связях с руководством Офиса Генерального прокурора, что не соответствовало действительности.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения части суммы - 250 тыс. долларов.

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Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

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