Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь "знакомством" с руководством Офиса генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Правоохранители задержали двух жителей Киева, которые мошенническим путем пытались завладеть денежными средствами в размере 500 тыс. долларов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, мошенники пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещение причиненного ущерба и привлечение виновных к ответственности. При этом заверили о якобы личных связях с руководством Офиса Генерального прокурора, что не соответствовало действительности.
Правоохранители задержали злоумышленников во время получения части суммы - 250 тыс. долларов.
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Всем фигурантам этого шоу.
Понять, простить, лохам-пострадавшим выдать утешительный приз в ввиде свистульки !