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взятка (5956) мошенничество (1126) Офис Генпрокурора (2036)

Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь "знакомством" с руководством Офиса генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители задержали двух жителей Киева, которые мошенническим путем пытались завладеть денежными средствами в размере 500 тыс. долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь знакомством с руководством Офиса генпрокурора 01

По данным следствия, мошенники пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещение причиненного ущерба и привлечение виновных к ответственности. При этом заверили о якобы личных связях с руководством Офиса Генерального прокурора, что не соответствовало действительности.

Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь знакомством с руководством Офиса генпрокурора 02

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения части суммы - 250 тыс. долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь знакомством с руководством Офиса генпрокурора 03

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь знакомством с руководством Офиса генпрокурора 04

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Мошейники прикрывались связями с мошейниками. Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь "знакомством" с руководством Офиса генпрокурора - Цензор.НЕТ 5116
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18.11.2020 20:24
+7
Венедиктова перед шухером решила с супругом бабла на Ростов подкопить.
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18.11.2020 20:16
+6
При этом заверили о якобы личных связях с руководством Офиса Генерального прокурора, что не соответствовало действительностиИсточник: https://censor.net/ru/p3231917а если бы соответствовало то все было бы гуд
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18.11.2020 20:14
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При этом заверили о якобы личных связях с руководством Офиса Генерального прокурора, что не соответствовало действительностиИсточник: https://censor.net/ru/p3231917а если бы соответствовало то все было бы гуд
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18.11.2020 20:14 Ответить
Бурные овации в студию !
Всем фигурантам этого шоу.

Понять, простить, лохам-пострадавшим выдать утешительный приз в ввиде свистульки !
Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись "знайомством" із керівництвом Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 1419
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18.11.2020 21:21 Ответить
есть сомнения??(что было бы гуд) Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись "знайомством" із керівництвом Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 8716 Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись "знайомством" із керівництвом Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 3488
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19.11.2020 00:58 Ответить
Венедиктова перед шухером решила с супругом бабла на Ростов подкопить.
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18.11.2020 20:16 Ответить
Мошейники прикрывались связями с мошейниками. Двое мошенников пытались получить 500 тыс. долл., прикрываясь "знакомством" с руководством Офиса генпрокурора - Цензор.НЕТ 5116
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18.11.2020 20:24 Ответить
Что то не верится что - не соответствовало действительности.
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18.11.2020 20:25 Ответить
Эх прийдется опять увольняться, а через 3 дня восстанавливаться с повышением и компенсацией, честно устал.
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18.11.2020 20:27 Ответить
пацаны ши к успеху......
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18.11.2020 20:31 Ответить
Куража нет, надо было написать что хотели получить 5 лямов зелени, все равно мы бы правду не узнали.
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18.11.2020 20:33 Ответить
А что, уже был суд? И суд опроверг - личные связи с руководством Офиса Генерального прокурора? Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись "знайомством" із керівництвом Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 6169
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18.11.2020 21:17 Ответить
єто не обязательно венедиктова, может и говдя
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18.11.2020 22:18 Ответить
Венедиктову продать хотели??
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19.11.2020 21:09 Ответить
 
 