"Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний. ФОТОрепортаж

"Укрзализныця" предлагает для проезда несколько видов вагонов-салонов, которые оборудованы ванной, кухней, залом отдыха и удобными кроватями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Вагон-салон - настоящий отель на колесах, который оснащен кухней, большим залом и просторным спальным купе. Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. Большой зал оборудован мягким уголком, компьютером, аудио- и видеотехникой. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер, ванная комната", - говорится на сайте "Укрзализныци".

Количество мест составляет от 5 до 11, в зависимости от конструкции вагона. Кроме того, вагоны-салоны оснащены специальными купе для охраны и служебного персонала.

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"За каждый заказанный специальный вагон-салон выплачивается стоимость проезда 11 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда", - отмечается в сообщении.

В "Укрзализныце" предлагают желающим заказывать вагон-салон не позднее чем за 5 рабочих дней до отправления поезда с помощью письменной заявки.















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