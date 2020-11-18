"Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
"Укрзализныця" предлагает для проезда несколько видов вагонов-салонов, которые оборудованы ванной, кухней, залом отдыха и удобными кроватями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Вагон-салон - настоящий отель на колесах, который оснащен кухней, большим залом и просторным спальным купе. Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. Большой зал оборудован мягким уголком, компьютером, аудио- и видеотехникой. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер, ванная комната", - говорится на сайте "Укрзализныци".
Количество мест составляет от 5 до 11, в зависимости от конструкции вагона. Кроме того, вагоны-салоны оснащены специальными купе для охраны и служебного персонала.
"За каждый заказанный специальный вагон-салон выплачивается стоимость проезда 11 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда", - отмечается в сообщении.
В "Укрзализныце" предлагают желающим заказывать вагон-салон не позднее чем за 5 рабочих дней до отправления поезда с помощью письменной заявки.
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Хотите совок - пожадуйста, только помните что при совке в комплекте с халявой идут раздолбанные вагоны и вонючие санузлы.
Надо выбьирать - или халява, или чистый туалет.
В США есть люксовые экскурсионные поезда, которые по стране возят туристов, погуглите кому интересно как должны подобные поезда выглядеть
так что вы, ребятки оборудуйте все эти души с саунами ремнями безопасности, не то ВИПы будут ходить с разбитыми носами
Или для пенсионеров?
Понакупили импортных вагонов за откаты?
А якщо ви не маєте уявлення про роботу залізниці, то для чого коментувати?
А вокзали строять для людей. Але головна функція залізниці це вантажоперевезення.
И интерьер не сильно-то изменился, только "генсеки" стали "випами"...
И вопрос, куда ехать в таких вагонах и кому - во Владивосток? Или деньги лишние в стране!?