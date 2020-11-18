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"Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

"Укрзализныця" предлагает для проезда несколько видов вагонов-салонов, которые оборудованы ванной, кухней, залом отдыха и удобными кроватями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Вагон-салон - настоящий отель на колесах, который оснащен кухней, большим залом и просторным спальным купе. Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. Большой зал оборудован мягким уголком, компьютером, аудио- и видеотехникой. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер, ванная комната", - говорится на сайте "Укрзализныци".

Количество мест составляет от 5 до 11, в зависимости от конструкции вагона. Кроме того, вагоны-салоны оснащены специальными купе для охраны и служебного персонала.

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"За каждый заказанный специальный вагон-салон выплачивается стоимость проезда 11 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда", - отмечается в сообщении.

В "Укрзализныце" предлагают желающим заказывать вагон-салон не позднее чем за 5 рабочих дней до отправления поезда с помощью письменной заявки.

Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 01
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 02
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 03
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 04
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 05
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 06
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 07

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Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 08
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 09
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 10
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 11
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 12

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Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 13
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 14
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 15
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 16
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 17

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Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 18
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 19
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 20
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 21
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 22

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Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 23
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 24
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 25
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 26

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Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 27
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 28
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 29
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 30
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 31

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Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 32
Укрзализныця предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний 33

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+42
Совковое быкоко...
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18.11.2020 23:25
+35
з таким дизайном, кожному пасажиру необхідно видавати спортивний костюм і барсєтку
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18.11.2020 23:32
+33
Жлобоватый стилёк "назад в 90-е" "Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 4407
В США есть люксовые экскурсионные поезда, которые по стране возят туристов, погуглите кому интересно как должны подобные поезда выглядеть "Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 7751
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18.11.2020 23:19
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Правила форума Совет форумчан
а вагон-салун есть?
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18.11.2020 23:18 Ответить
Ага, оборудовали пару вагонов золотыми унитазами для зеленых ж-оп, а пригородные электрички ободранные и вонючие. Ганьба! Вонючая электричка - это показатель работы всей ЖД. И начальник такой ЖД должен быть уволен за 24 часа.
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18.11.2020 23:28 Ответить
Лариса, надо выбирать - или совок (бесплатно катать льготников и пенсов и "доступный" тариф для остальных), или рыночные условия с одинаковыми тарифами для всех.
Хотите совок - пожадуйста, только помните что при совке в комплекте с халявой идут раздолбанные вагоны и вонючие санузлы.
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19.11.2020 09:59 Ответить
Не надо нести чушь. Вонючие санузлы тогда, когда нет порядка и не убирается. Это безолаберность, безответственность, скотское отношение к людям и лень работников ЖД и начальства. Воняет, значит нах начальство и сотрудников. Сейчас очередь на работу и есть кому качественно работать и мыть туалеты. Если туалеты не моют по всей стране, значит это кому -нибудь надо, значит надо людям показать, что они свиньи, значит надо людей опустить до осознания себя свиньей и рабом. При желании властей можно за 5 мин навести порядок в туалетах Украины. Германия и Швейцария в пример.
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19.11.2020 10:18 Ответить
йоооо, Лариса, ну и каша в голове... Германия и Швейцария - нет никаких "льготников", покупай билеты только за деньги и стоят они недешево. Но ты ж хочешь халяву?
Надо выбьирать - или халява, или чистый туалет.
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19.11.2020 10:24 Ответить
Жлобоватый стилёк "назад в 90-е" "Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 4407
В США есть люксовые экскурсионные поезда, которые по стране возят туристов, погуглите кому интересно как должны подобные поезда выглядеть "Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 7751
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18.11.2020 23:19 Ответить
У зеленого быдла даже вкуса нет сделать что-то приличное.
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18.11.2020 23:29 Ответить
круто, только ********** на рельсах то остались. "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 8941
так что вы, ребятки оборудуйте все эти души с саунами ремнями безопасности, не то ВИПы будут ходить с разбитыми носами "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 1780
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19.11.2020 00:25 Ответить
Надо бы сначала полы помыть.

"Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 8109
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18.11.2020 23:21 Ответить
На окнах бабушкины панталоны.
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18.11.2020 23:37 Ответить
ні, це підштаники укрзалізничних прошмадовок
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19.11.2020 00:10 Ответить
Это для олигархов, у которых есть свои личные самолеты и вертолеты?
Или для пенсионеров? "Укрзализныця" предлагает для проезда вагоны со спальнями, ванными комнатами и кабинетами для совещаний - Цензор.НЕТ 3104
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18.11.2020 23:21 Ответить
Це такі поїзди будуть ходити по маршруту Банкова-Кремль, коли Янелох здасть Україну ху#лу.
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18.11.2020 23:48 Ответить
Восточный экспресс.
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18.11.2020 23:22 Ответить
Дизігнери цих інтер'єрів теж з тих часів. "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 9605
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18.11.2020 23:51 Ответить
Вагон люкс в понимании РЖД... Это типа люкс.

"Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 65
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18.11.2020 23:34 Ответить
Совковое быкоко...
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18.11.2020 23:25 Ответить
Будут всем выдавать красные пиджаки.
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18.11.2020 23:28 Ответить
Опа, пшонка-стайл, тиць-тиць-тиць... "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 5129
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18.11.2020 23:40 Ответить
не дотягивает - в вагонах нет гипсовой лепнины и колон "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 2908
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19.11.2020 00:28 Ответить
мраморні колонни у вагонах не витягне старенький локомотив )))
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19.11.2020 11:04 Ответить
пшонкастайл самый дорогой прайс видимо.
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18.11.2020 23:32 Ответить
з таким дизайном, кожному пасажиру необхідно видавати спортивний костюм і барсєтку
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18.11.2020 23:32 Ответить
Пшонка-стайл. Хоча експрезидент Америки Трамп теж таке ********. Хто не вірить, подивіться його апартаменти в Трамп-Тауер, там наче живе індуський новоспечений мільйонер з нетрів чи циганський барон. Це еталон несмаку та марнотратства, людина, яка живе у такому інтер'єрі не може бути адекватною.
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18.11.2020 23:34 Ответить
Ну трам звичайно багатий. Сильно багатий. Але смак як у рогуля з кривого рогу
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18.11.2020 23:49 Ответить
Не можем построить скоростные железные дороги, что бы люди быстро добирались куда необходимо и им не нужны были бы эти все "удобства" во время долгой поездки. Но в отсутствии денег и при тотальном воровстве это всё жалкие потуги, могу представить стоимость билетов и услуг в этих вагонах.
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18.11.2020 23:34 Ответить
Эти фотки взяты с поездов иных стран (с инета скачали) или это у нас уже такие есть?
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18.11.2020 23:34 Ответить
в основному якось типу "по богатому" а фактично якось безсмаку. Як і в кімнати зельонського у феофанії(принаймі те,що вдалось побачити)
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18.11.2020 23:47 Ответить
Як казав один преЗедент.- Ідіть в сраку...Ви з такими вагонами.
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18.11.2020 23:49 Ответить
Уявте собі, як ця вся красота буде танцювати і підскакувати на роздолбаних коліях!
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18.11.2020 23:49 Ответить
для шльондр буде цікаво
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19.11.2020 00:14 Ответить
Особенно удобно на скользком полу душевой кабины.
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19.11.2020 00:25 Ответить
Для приема душа есть стоянки на станциях.
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19.11.2020 01:34 Ответить
пианино для бубы забыли...
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18.11.2020 23:50 Ответить
ШО ГНИДЫ?! "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 8262
Понакупили импортных вагонов за откаты?
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18.11.2020 23:51 Ответить
Интерьер ккакой то совковый...барокко...рюшики...хай-тек дешевле и симпатичней
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18.11.2020 23:56 Ответить
Звичайно, шо хай-тек ********* та дешевше, але це якби наша влада вела нас до цивілізованого світу. Вони повертають нас у минуле: совок, раша та рабство.
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19.11.2020 00:17 Ответить
Є такий мем-персонаж "свідок з Фрязіно" так, певно, він в таких вагонах провідником працює
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18.11.2020 23:57 Ответить
Так и вижу здесь бабку с "кравчучкой". А может толковые плацкартные вагоны лучше сделать? С нормальными сортирами. Не?
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19.11.2020 00:02 Ответить
Какое же уе..ище! Какое же позорище!
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19.11.2020 00:14 Ответить
Ну что сказать, прикольно! Но !! Простой чел ездить не будет на таком , а вот чиновники будут себе позволять, и естественно мы, налогплатильщики, будем это "позволять" оплачивать из своего кармана.. Падлюки!
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19.11.2020 00:21 Ответить
Ха-ха, похоже "дизайнер" воплотил свою юношескую мечту образца 1978 года с коврами и скатерками на столах. Совок живее всех живых в Укрзализныце - этом заповеднике социалистического жлобства.
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19.11.2020 00:22 Ответить
ще ікони до стін поприбивати, і можна на Марс їхати
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19.11.2020 00:27 Ответить
Для этапирования в платные камеры?
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19.11.2020 00:29 Ответить
Дизайн Пшонки. Что поделать... Простые люди так видят красоту и комфорт. "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 3107
"Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 3885

"Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 6909
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19.11.2020 01:43 Ответить
совок стайл
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19.11.2020 02:55 Ответить
Ухуевшие
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19.11.2020 03:29 Ответить
Кто это дом на колесах себе придумал?)
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19.11.2020 04:16 Ответить
Придумали слуги народа... Для себя...Представляете, что они соорудят для нас с Вами, для хозяев? Как же нам повезло с нашими слугами!!!!
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19.11.2020 07:10 Ответить
лучше бы на эти деньги передвижной госпиталь оборудовали, и пускали бы туда, где "слабое место" в этом
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19.11.2020 05:16 Ответить
Поезд Кошице-Тренчин (325 км) время в пути 3часа 55 мин. стоимость проезда 14-21 EUR. Поезд Кременчуг-Одесса (468 км) от 9часов 40 мин до 13 часов 40 мин. стоимость проезда 8 -42 EUR. Тоесть расстояние в 468 км словацкий поезд проедет максимум за 6 часов!
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19.11.2020 05:35 Ответить
А где сауна и бассейн?!
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19.11.2020 06:01 Ответить
....и проводницы в бикини?
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19.11.2020 08:51 Ответить
Во всех вариантах кухня отделена от "зала заседаний" купе. Кто-то решил, что в "зале заседаний" действительно заседать будут, а не бухать? "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 573
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19.11.2020 06:10 Ответить
Для Бубачки расстарались!
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19.11.2020 06:35 Ответить
Ростовский экспресс...
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19.11.2020 06:54 Ответить
А прислуживать "высоким" гостям должна Верка Сердючка со звездой на голове...
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19.11.2020 07:02 Ответить
...і віником в жЁпЄЄ
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19.11.2020 07:24 Ответить
Вінником , Олегом .
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19.11.2020 12:33 Ответить
Злодіям -все, народу - вагони початку 19 століття і обісрані унітази.
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19.11.2020 07:24 Ответить
Народ должен понимать: если слуги ездят уже сейчас в таких вагонах, то в каких будут ездить господа завтра? Остается только дождаться этого завтра. Господа, нет ничего хуже чем ждать и догонять.
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19.11.2020 07:38 Ответить
Взагалі залізниця існує для масового перевезення пасажирів, а не для забезпечення одного бобра вагоном, який нагадує дорогий бордель. І таке враження, що коли собаці не має, що робити вона лиже хвоста. Замість створення вагонів з доброю вентиляцією з системиою автоматичної дезінфекції ці олігофрени будують якесь дорогуще лайно.
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19.11.2020 08:45 Ответить
Ні. Залізниця існує для перевезення вантажів. Це є основною частиною її доходів. А пасажирські перевезення практично завжди збиткові.

А якщо ви не маєте уявлення про роботу залізниці, то для чого коментувати?
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19.11.2020 08:58 Ответить
Маючий уявлення, ти б мозок собi придбав би на базарi! А для чого тодi громаднi вокзальнi споруди???
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19.11.2020 09:27 Ответить
Я кажу про те для чого будували залізницю, чим вона важлива і які вона функції виконує. А якщо ти про залізницю ти маєш уявлення тільки з смердючих вагонів електричок, з якого-небудь Мухасранска ( в том що ті з самої сраки там народився ї живеш, не маю сумніву) , ти звісно можеш написати написати відповідь на мій пост. Але їздити ти будеш і далі в смердячих електричках. Тому що думати ти не вмієш. І в цьому не винна жодна влда.
А вокзали строять для людей. Але головна функція залізниці це вантажоперевезення.
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19.11.2020 10:47 Ответить
Судячі з фото це і є вантажні перезвезення тіла грошовитого бобра.
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19.11.2020 09:30 Ответить
Все для людей, молодці зелені. А то вчителі вже не знають на витратити 4 тис. дол. зарплатні
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19.11.2020 09:20 Ответить
А могут в укрзализнице создать такой вагон, чтобы в туалете не на рельсы ссать?
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19.11.2020 09:26 Ответить
"Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 3612А бронезахист є? Якого класу?
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19.11.2020 10:15 Ответить
Почуствуй себя Ким Ир Сеном, сыном его Ким Чен Иром и духом его Ким Чен Ыном "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 2451
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19.11.2020 10:41 Ответить
☝️🤣👍
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19.11.2020 12:35 Ответить
Да... было время... рассекали в этих вагонах по весям необъятного сесесера всякие партайгенносе и секретари кпсс.

И интерьер не сильно-то изменился, только "генсеки" стали "випами"...
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19.11.2020 11:08 Ответить
Класно!!! Теперь баба Галя поедет до унуки в Житомир в конференц-зале сидя за компутером. И кравчучку есть где поставить...
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19.11.2020 11:47 Ответить
Лучше бы сортиры на в Киеве на вокзале в порядок привели(возможно и в других города!) столица же, а стыдоба одна - сидят тетки и за деньги выдают кусочек бумажки!

И вопрос, куда ехать в таких вагонах и кому - во Владивосток? Или деньги лишние в стране!?
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19.11.2020 13:07 Ответить
https://cs8.pikabu.ru/video/2016/09/21/7/og_og_1474459022359329916.jpg
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19.11.2020 13:41 Ответить
"Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад - Цензор.НЕТ 9955
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19.11.2020 13:47 Ответить
верку треба запустити, хай у ванній співає)
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23.02.2021 15:36 Ответить
 
 