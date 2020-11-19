Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок. ФОТО

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок обнародовал информацию, что новоизбранному депутату Конотопского горсовета от этой политсилы Людмиле Игнатенко сожгли автомобиль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тягнибок написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Конотоп. Сегодня. На новоизбранного депутата Конотопского городского совета от ВО "Свобода", начальника Управления образования Людмилу Игнатенко совершили покушение. Несколько часов назад на парковке под домом свободовки сожгли ее автомобиль. Сама Людмила, к счастью, к тому времени уже успела добраться до дома".

"В прошлом году, напоминаю, покушение совершили на мэра Конотопа, свободовца Артема Семенихина. Неизвестные напали на националиста у его дома, после чего он попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Тогда полиция открыла уголовное производство, но реального расследования до сих пор так никто и не провел. А ненаказанное зло, как всегда, вернулось", - подчеркнул Тягнибок..

Он продолжил: "В последнее время Людмиле угрожали, требуя покинуть пост в пользу одной из бывших чиновниц, которую лоббирует местная мафия. Кроме того, отмечу, что на последних выборах "Свобода" получила наибольшую фракцию в Конотопском горсовете, а Семенихин, который занял второе место на выборах мэра, после смерти победителя от коронавируса стал самым реальным претендентом на эту должность".

Тягнибок заявил, что расценивает нападение как политическую расправу и призвал правоохранителей тщательно расследовать это дело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне подожгли машину, - "слуга народа" Лерос (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж