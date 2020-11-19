РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6062 посетителя онлайн
Новости Фото Политика УкраиныПроисшествия
10 400 62
авто (4067) Конотоп (101) поджог (900) Свобода (2748)

Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок обнародовал информацию, что новоизбранному депутату Конотопского горсовета от этой политсилы Людмиле Игнатенко сожгли автомобиль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тягнибок написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Конотоп. Сегодня. На новоизбранного депутата Конотопского городского совета от ВО "Свобода", начальника Управления образования Людмилу Игнатенко совершили покушение. Несколько часов назад на парковке под домом свободовки сожгли ее автомобиль. Сама Людмила, к счастью, к тому времени уже успела добраться до дома".

"В прошлом году, напоминаю, покушение совершили на мэра Конотопа, свободовца Артема Семенихина. Неизвестные напали на националиста у его дома, после чего он попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Тогда полиция открыла уголовное производство, но реального расследования до сих пор так никто и не провел. А ненаказанное зло, как всегда, вернулось", - подчеркнул Тягнибок..

Он продолжил: "В последнее время Людмиле угрожали, требуя покинуть пост в пользу одной из бывших чиновниц, которую лоббирует местная мафия. Кроме того, отмечу, что на последних выборах "Свобода" получила наибольшую фракцию в Конотопском горсовете, а Семенихин, который занял второе место на выборах мэра, после смерти победителя от коронавируса стал самым реальным претендентом на эту должность".

Тягнибок заявил, что расценивает нападение как политическую расправу и призвал правоохранителей тщательно расследовать это дело. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне подожгли машину, - "слуга народа" Лерос (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок 01

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Українці ******* націоналістів. Але у націоналістів не вистачає клепки створити свої мас-медіа, як це зробили іуди і москалі.
показать весь комментарий
19.11.2020 03:21
+16
Мне кажется, что и не только в отсутствии медиа дело. Свобода самая старинная партия на фоне остальных , плюс Батькивщина. Они были в парламенте , но их больше связывают с деструктивном. Особенно подкосил имидж свободы Махницкий. Это был огромный удар и по всем нам не только по Своболе. Он имел уникальные возможности избавить нас от коррупции , тогда у него были все полномочия это сделать, но он ограничился спортивной рыбалкой за большие деньги. Он юрист, майдановец , , свободовец- ожидания были огромны. Ведь если бы он ,именно он , поступил тогда иначе, был бы нашей Лаурой Ковеши, мы бы жили сейчас в другой стране.
Один забытый эпизод. В Одессе его группа берет за жабры Юру Крука. С кражей из бюджета и попыткой вывести за границу 5 млн долларов. Информация прошла в СМИ. Юру арестовывабт. Проходит пару дней, Юру отпускают и тишина. Вот мне интересно, ваши догадки по этому конкретно вопросу?
Кроме того , Свобода упоминалась в амбарной книге яныка. Что тоже не расследовалось. Свобода сама должна были инициировать расследова6ие, но ничего не произошло.
То есть мы можем по6имать, что Свобола четко разграничена, это верхушка, абсолютно одинаковая с теми же рыгами и патриотами внутри партии, которых эта верхушка просто использует.
Тем не менее, я тоже считаю, что Свобода должна быть представлена в парламенте вместо опзж хотелось бы,
показать весь комментарий
19.11.2020 06:54
+10
вы бы такие смелые перед ****** и ео *************** были ... Зе-бильё щмаркатое
показать весь комментарий
19.11.2020 03:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перемогла на виборах якого "слугу"?
показать весь комментарий
19.11.2020 02:06 Ответить
Вы наверное не местный, не знаете нашу выборную систему?
Ну не ничего, поясню. На выборах в местные советы голосуют за партии в целом и за каждого кандидата от этой партии отдельно. В партийном списке побеждает тот, кто больше всех набрал голосов. А дальше проходят в местный совет депутаты согласно сформированного списка в соответствии полученных партией мест.
Так що вона могла "перемогти" тільки свого однопартійця.
А у вас за поребриком по-другому выбирают?
показать весь комментарий
19.11.2020 02:42 Ответить
Так откуда ему это знать, он на выборы не ходит, времени не хватает, занят днём и ночью
показать весь комментарий
19.11.2020 06:36 Ответить
у них не вибирають
показать весь комментарий
19.11.2020 08:36 Ответить
Українці не ******* націоналістів.Але ж націоналісти кращі,ніж зажопівці і слуги.Нехай би краще в них було 10-20 відсотків в парламенті.
показать весь комментарий
19.11.2020 02:21 Ответить
Українці ******* націоналістів. Але у націоналістів не вистачає клепки створити свої мас-медіа, як це зробили іуди і москалі.
показать весь комментарий
19.11.2020 03:21 Ответить
kisutwo Ні,не *******.А щоб створити медіа потрібні гроші.
показать весь комментарий
19.11.2020 03:28 Ответить
Щоб створити свій стрім потрібні пара бутербродів і кава.
показать весь комментарий
19.11.2020 03:33 Ответить
kisutwo Якби все так було просто,то москалі би не витрачали мільярди доларів на канали.
показать весь комментарий
19.11.2020 03:35 Ответить
Мільярди потрібні для створення штучної інформації. А народний дух безкоштовний, немає організаторів.
показать весь комментарий
19.11.2020 03:58 Ответить
kisutwo Населення ведеться на штучність.
показать весь комментарий
19.11.2020 04:15 Ответить
Коли не бачить справжнього.
показать весь комментарий
19.11.2020 04:19 Ответить
kisutwo Ви помиляєтесь.Зараз є доступ до інформації.Це не 30-ті роки.Мізків в населення немає.
показать весь комментарий
19.11.2020 04:27 Ответить
Зараз якраз 30-ті. Міністерство освіти контролює соросятина, міністерство культури Пінчук і Коломойський по черзі. Вони іудоглобалізатири, їм не потрібне розумне населення.
показать весь комментарий
19.11.2020 05:13 Ответить
А що то таке соросятина?? Може поясниш кремлядська троляко Провокатор!! Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 2779
показать весь комментарий
19.11.2020 08:00 Ответить
Соросятина це педагогічний склад інтернату, де тобі викололи очі і привчили гавкать.
показать весь комментарий
19.11.2020 11:57 Ответить
А у "швайок" щойно з'явиться якась грошва -- вони купують гарли-девідсона.
показать весь комментарий
19.11.2020 09:23 Ответить
Мне кажется, что и не только в отсутствии медиа дело. Свобода самая старинная партия на фоне остальных , плюс Батькивщина. Они были в парламенте , но их больше связывают с деструктивном. Особенно подкосил имидж свободы Махницкий. Это был огромный удар и по всем нам не только по Своболе. Он имел уникальные возможности избавить нас от коррупции , тогда у него были все полномочия это сделать, но он ограничился спортивной рыбалкой за большие деньги. Он юрист, майдановец , , свободовец- ожидания были огромны. Ведь если бы он ,именно он , поступил тогда иначе, был бы нашей Лаурой Ковеши, мы бы жили сейчас в другой стране.
Один забытый эпизод. В Одессе его группа берет за жабры Юру Крука. С кражей из бюджета и попыткой вывести за границу 5 млн долларов. Информация прошла в СМИ. Юру арестовывабт. Проходит пару дней, Юру отпускают и тишина. Вот мне интересно, ваши догадки по этому конкретно вопросу?
Кроме того , Свобода упоминалась в амбарной книге яныка. Что тоже не расследовалось. Свобода сама должна были инициировать расследова6ие, но ничего не произошло.
То есть мы можем по6имать, что Свобола четко разграничена, это верхушка, абсолютно одинаковая с теми же рыгами и патриотами внутри партии, которых эта верхушка просто использует.
Тем не менее, я тоже считаю, что Свобода должна быть представлена в парламенте вместо опзж хотелось бы,
показать весь комментарий
19.11.2020 06:54 Ответить
погоджуюся з оцінкою верхівки свободи - деструкттивні дії по розділу українського суспільства
показать весь комментарий
19.11.2020 11:23 Ответить
Політика звичайно брудна справа. Проте не Свобода встановлювала в країні баблократію. Руками Свободи підтримувати баблократичну систему в країні неможливо.
показать весь комментарий
19.11.2020 21:50 Ответить
Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 296 PREDATOR PREDATOR "Українці не ******* націоналістів.Але ж націоналісти..."

VPN-щик, у цьому разі "українцями" тобою названо місцеву конотопську мафію. Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 7860
Дивна в тебе методичка. Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 9077
показать весь комментарий
19.11.2020 05:19 Ответить
Rusin У вас дах зірвало,на ґрунті москалів.А якби українцям подобались націоналісти.в них був рейтинг не один-два відсотки.
показать весь комментарий
19.11.2020 13:41 Ответить
Українці, (73%) ******* виключно тих, кого піарять по ТБ.
показать весь комментарий
19.11.2020 06:00 Ответить
Білоруси (80%) ******* Бацьку))
показать весь комментарий
19.11.2020 07:54 Ответить
это тебе бацька сказал? Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 681
показать весь комментарий
19.11.2020 08:07 Ответить
тягникто?
показать весь комментарий
19.11.2020 02:35 Ответить
Тягнижоп
показать весь комментарий
19.11.2020 03:17 Ответить
вы бы такие смелые перед ****** и ео *************** были ... Зе-бильё щмаркатое
показать весь комментарий
19.11.2020 03:24 Ответить
Після майдану Свобода мала контролювати центральні силові структури прокуратуру, МВС, міноборони. І ніяк ми не вгадаєм, яка роль іудоглобалізаторів у створенні політичного ерзац-націоналізму і передачі цих структур під контроль ліберастів.
показать весь комментарий
19.11.2020 02:59 Ответить
Ну був від Свободи генпрокурор Ярема. І що?
Да нічого, жодній риг не постраждав.
Справу розстрілу майдану поховали....
показать весь комментарий
19.11.2020 04:08 Ответить
Мохницький був від Свободи. Ярема не свободівець. Результат роботи обох, вірніше - відсутність результату - однаковісінькі як для цих двох персон, так і для всіх їхніх наступників .
показать весь комментарий
19.11.2020 05:20 Ответить
При Махніцькому катів майдану масово затримували, а при Яремі, Шокіні та Луценку їх масово відпускали. Але яка різниця, правда?
показать весь комментарий
19.11.2020 05:53 Ответить
та ты шо? прям махницкий задерживал? три месяца. угу. и сколько задержал? а сколько "массово" выпустили при других генпрокурорах?
показать весь комментарий
19.11.2020 08:36 Ответить
Особисто я запам'ятав, як генеральний прокурор "свободовець" Махніцький поїхав в Одесу до пана Кідалова і захистив свою дисертацію. Оце його було перше, це його покликання, а не садити ворогів. Чи можливо Кідалов патріот?
показать весь комментарий
19.11.2020 09:03 Ответить
Ярема не був свободівцем. Свободівцем був генпрокурор Махніцький, який за 3 місяці перебування на посту зробив більше для розслідування справ майдану, ніж всі наступні разом узяті генпрокурори за 6 років.
показать весь комментарий
19.11.2020 05:41 Ответить
Тому його й прибрали...
показать весь комментарий
19.11.2020 07:07 Ответить
.....во время майдана глава свободы мило ручкался с яныком......
как только у свободы есть реальный шанс возглавить страну - свобода сразу стухает и странным образом становится апатичной... но как только какой-то партии власти нужно напугать электорат "злобными нациками" - главсвободловцы тут же выдают на-гора эпатажные заявления , которые им конечно же не дадут исполнить добрые цари-бояре .
показать весь комментарий
19.11.2020 07:54 Ответить
Свобода це вождиська партія. Поки Тягнибока і його шоблу не погонять від керівництва так і буде партія прозябати на маргінесі. А рядових свободівців поважаю.
показать весь комментарий
19.11.2020 07:47 Ответить
тягнибок вже старий. але чим дрєвнєє, тим сильніше тримаються з владу.
показать весь комментарий
19.11.2020 08:02 Ответить
Как и симонеко коммуняку
показать весь комментарий
25.11.2020 15:08 Ответить
От не розумію, чому головою партії не оберуть, наприклад, Кошулинського? Ветеран АТО, не заплямований скандалами, живе досить скромно (їздить на електромобілі Ніссан Ліф)... Кандидатом в президенти ж його виставляли, а не Тягнибока!
показать весь комментарий
19.11.2020 09:12 Ответить
меня смущает пассаж от секретного "националиста", которого уже полтора года не видно и не слышно

"В последнее время Людмиле угрожали, требуя покинуть пост в пользу одной из бывших чиновниц, которую лоббирует местная мафия. Кроме того, отмечу, что на последних выборах "Свобода" получила наибольшую фракцию в Конотопском горсовете, а Семенихин, который занял второе место на выборах мэра, после смерти победителя от коронавируса стал самым реальным претендентом на эту должность"

как депутат может покинуть свой пост "депутата" в пользу кого то кроме как следующего по спискам?
показать весь комментарий
19.11.2020 08:34 Ответить
Читайте уважніше. Посада - начальник Управління освіти, а не депутат.
показать весь комментарий
13.01.2023 17:25 Ответить
Колись голосував за Свободу, але коли побачив їх марширінг з факелами як у Ньорбергу при Гітлері, а ля 33 року, коли пан Тягнибок як ліде, що програв вибори так і залишився на посаді голови партії, зрозумів що ці націоналісти є передовий загін, створений СБУ для виконнання спецфункції залякування обивателя і зарубіжних корисних ідіотів жупелами тоталітаризму, яке перманентно замовляють наші 17 хабадних олігархів. Вони як ручні собаки, коли потрібно струсонути суспільство їх випускають, а коли вже не треба їх заганяють хабарями в будку.
показать весь комментарий
19.11.2020 08:35 Ответить
Марширінг комуно-фашистів ! Так перша в історії Керчі величезна смолоскипна хода відбулася в 1967 році. У місті тоді проходила комуняцька «Вахта пам'яті», її учасники на чолі комуняк запалили смолоскипи і піднялися на гору Мітрідат. Символізм цього дійства був простим - кожен городянин приніс свій вогонь до обеліска Слави.
Увечері 8 травня на вулиці виходять багато тисяч керчан і запалюють саморобні смолоскипи. Величезний вогненний потік людей піднімається по Мітридатських сходах, несучи в руці факела в пам'ять про загиблих захисників Вітчизни.
И за весь час ця традиція комуняк жодного разу не переривалася.
показать весь комментарий
19.11.2020 09:50 Ответить
ООО "Сволота" проснулась и решила о себе напомнить. правильно - пора.
не уточняется - какой именно автомобиль сожгли в ходе "покушения"? таврию или ланос?
показать весь комментарий
19.11.2020 08:37 Ответить
Порошенко сделает всё,чтобы Украиной правили Рабинович и Фельдман(Орда)!!
показать весь комментарий
19.11.2020 08:54 Ответить
Тобі знову Порошенко. Так зроби ти, чого не критикуєш того ж Рабіновича чи Фельдмана, а знову у тебе в голові Порошенко? Бомби тих, кого боїшся, чи ти якраз боїшся Порошенко, бо то є реальна сила.
показать весь комментарий
19.11.2020 09:08 Ответить
Не Порошенко, а ще Кучма благословив цих хабадних оліграхів на пограбування України за цей ярлик на корупцію від РФ, США і ЄС вони віддали і ядерну зброю, і шахти пускові балістичних ракет були висаджені в повіря закатали рукава і пішли грабувати під хабарі від МВФ і дядька Сема і тітки Раші. І Мохніцкий від Свободи теж виявся такою ж свинею, як і ті олігархи. І ці вже неосвітчені зелені олігофрени все довели до ручки.
показать весь комментарий
19.11.2020 10:47 Ответить
Если Вы не понимаете чёрного юмора -Ваши проблемы.Мертвечук(орда) всем голова и комополиты - не при чём.Они выживают при любом режиме,и решают шкурные вопросы.А шоколадный король расчищает им путь к власти.Это как Большевики во Временном правительстве.Чем хуже для Украины- тем лучше для их ненасытного бизнеса.
показать весь комментарий
19.11.2020 11:30 Ответить
Поки "Свобода" самостійно не буде захищати своїх побратимів, не буде толку. До кого Ви, пане Тягнибок апелюєте?
показать весь комментарий
19.11.2020 09:12 Ответить
Ну в Конотопі новообраний мер помер від ковіду і будуть перевибори. Чинний мер-свободівець Семеніхін заняв на виборах 2 місце із зовсім невеликим відривом від переможця. Має шанси виграти перевибори, бо відрив від 3 місця там гігантський!

Хоча я не розумію, чому жителі Конотопа не підтримали Семеніхіна. У мене там бабуся, я часто там буваю і бачу, що він робив для міста. Хороший мер - уперше за років 15-20 появилося вуличне освітлення (навіть на окраїнах), асфальтують дороги (навіть у приватному секторі), на пішохідних переходах поробили з'їзди для інвалідів навіть.

Відремонтували районну лікарню, місто оновило парк трамваїв, у Конотопі навіть ІТ-кластер відкрили!
Крім того, активно проводилися культурні заходи на кшталт концертів до дня Конотопської битви чи Дні Незалежності. Ветеранів АТО вшановували постійно, бо Семеніхін сам АТО пройшов.
Я не те щоб палкий фанат Свободи, але у Конотопі їх команда чудово попрацювала!
показать весь комментарий
19.11.2020 09:18 Ответить
Тому що вати там багато, багато кацапів етнічних, у Шостці, наприклад, ситуація не краща. Етнічний склад впливає, тягар СРСР.
показать весь комментарий
19.11.2020 10:20 Ответить
Не сказав би, що там саме кацапів багато... Русскаязичних - так, трохи є, хоча місто переважно українськомовне.
Ну і виграв вибори там не ватнік з опзж... Знаю українськомовних людей, які за нього голосували...
показать весь комментарий
19.11.2020 10:45 Ответить
Именно ватник, бывший член ПР, возглавляйший райадминистрацию всю каденцию Януковича, вы хоть поинтересуйтесь биографией, хотя он уже и умер.
показать весь комментарий
19.11.2020 10:57 Ответить
Чесно, не цікавився, знав, що це бізнесмен якийсь місцевий...
показать весь комментарий
19.11.2020 11:00 Ответить
треба в комісіях бути присутніми - велика ймовірність підтасовок
показать весь комментарий
19.11.2020 10:50 Ответить
Местные и сумские урки приложат все силы,чтобы убрать Семенихина.Выигравший и померший мер из их банды..
показать весь комментарий
19.11.2020 11:20 Ответить
песіголовці лютують
показать весь комментарий
19.11.2020 09:22 Ответить
Проблема непопулярності націоналістів не стільки у гаслах і справах, бо перші часто-густо пустопорожні, а другі деколи похабні і не краще, ніж в опонентів, головна проблема в тупому керівництві партії, хоча часом навіть здається, що та тупість награна, а направді партію очолюють агенти Кремля, що за справжню мету мають гарантований недопуск націоналістів, навіть власних однопартійців, до найвищої влади. Нагадую, після нападу кацапів Тягнибок власноруч загнав усю партію в окопи, повністю припинивши партійну робота та агітацію. Виглядає патріотично, але це знищило партію як парламентську силу, знищило будь-які виборчі перспективи. Назвати це помилкою важко, бо наслідки такого тупого рішення заздалегідь були зрозумілі й останньому кретину.
показать весь комментарий
19.11.2020 10:18 Ответить
подібно на почерк руSSкого міра і його адептів медведчуків, труханових, добкіних...
показать весь комментарий
19.11.2020 10:47 Ответить
 
 