Четыре человека, в том числе двое малолетних детей, погибли при пожаре в частном доме на Кировоградщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате пожара в одном из частных домов на Кировоградщине погибли двое взрослых и двое малолетних детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

18 ноября в 13:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Варваровка Долинского района в частном жилом доме возник пожар. В ходе тушения пожара веранды и домашней утвари обнаружены тела 4 человек, из них двое детей (2016 и 2018 г.р.).

Сообщается, что в 14:10 пожар локализован на площади 30 м2 и в 14:52 - ликвидирован силами спасателей.

Причина пожара выясняется.

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Фото: сайт ГСЧС