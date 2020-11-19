Киберполиция пресекла производство и сбыт контрафактного кофе под логотипами известных брендов: изъято 10 тонн продукции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Сотрудники киберполиции разоблачили в Киеве преступную группу, занимавшуюся сбытом фальсифицированного кофе и нанесшую ущерб мировым торговым компаниям на сумму более 5 млн грн.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Установлено, что правонарушители в шести складских помещениях наладили производство фальсифицированного кофе. Подделки они реализовали на интернет-площадках объявлений, выдавая свой товар за продукцию известных мировых производителей. Кроме того, организаторы имели подконтрольную сеть подпольных производств, где изготовлялось более 10 тыс. упаковок контрафактного кофе в неделю", - говорится в сообщении.
Проведено 16 санкционированных обысков в домах и автомобилях фигурантов, а также по месту изготовления и хранения поддельной продукции.
"По результатам изъято более 9 тонн кофе, 150 тыс. упаковок с логотипами и товарными знаками мировых производителей кофе, оборудование для изготовления и фасовки, а также 10 тонн готовой для продажи фальсифицированной продукции", - отметили в полиции.
По предварительным подсчетам, владельцам торговых марок нанесен ущерб на сумму свыше 5 млн грн.
"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в полиции.
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Так скоро і до туалетного паперу доберуться!
Что из нижеперечисленного есть смола?
В состав сухого вещества сырого кофе входят следующие основные компоненты, в %: кофеин - 0,7-2,5; белковые вещества - 9-19,2; жир - 9,4-18; сахароза - 4,2-11,8; моносахариды - 0,17-0,65; клетчатка - 32,5-33,5; пентозаны - 5-7; дубильные вещества - 8,7-11,9; минеральные вещества - 3,7-4,5; органические кислоты: хлорогеновая - 4-10,9, лимонная - 0,3, винная - 0,4, яблочная - 0,3, щавелевая - 0,05, кофейная - 0,2.
Если такие "фальшивокофейщики" возьмут сырой кофе у того же поставщика, что и "владелец торговой марки", просто пожарят его на своё усмотрение и расфасуют в упаковку "под фирму", то как от этого изменится содержание кофеина и всей остальной "смолы"?
А то что я перечислил, так это не про "подцепить всякую дрянь", а про стандартный набор веществ содержащихся и в очень даже брендовых продуктах, с офигительно современных, технологичных, экологичных и гигиеничных легальных предприятий.
Просто я хотел уточнить у эксперта в этом вопросе - Николай Кузьменко c8a23f09 - что именно в этом списке - "смолы", которые, вероятно, по его мнению, в нелегальном производстве есть и много, а в легальном нет или мало.
Есть прецеденты когда бы государство расплачивалось бы за то, что одно физическое/юридическое лицо нарушало патентные права другого физического/юридического лица?
Знаю в Харкові в промзоні луганчанин смажить зерновий кофе ще з ароматизаторами, таке собі мале підприємстов мануфактура, поряд хоч не дихай.
В состав сухого вещества сырого кофе входят следующие основные компоненты, в %: ...... ; органические кислоты: хлорогеновая - 4-10,9, лимонная - 0,3, винная - 0,4, яблочная - 0,3, щавелевая - 0,05, кофейная - 0,2.