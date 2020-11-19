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Блокирована попытка незаконного вывоза товаров военного назначения из Украины, - контрразведка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Блокирована попытка незаконного вывоза товаров военного назначения из Украины, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведчики СБ Украины задокументировали и пресекли противоправную деятельность должностных лиц одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля, которые планировали вывезти из нашей страны товары военного назначения.

Об ээтом особщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы, в частности, предотвратили незаконную поставку из Украины в одну из стран Ближнего Востока агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М".

Правоохранители установили, что для сокрытия военного назначения этих товаров отправителем были указаны ложные сведения об их количественно-качественных характеристиках. Также на продукцию не были предоставлены необходимые разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля Украины.

Сейчас задокументированные контрразведкой Службы безопасности Украины материалы переданы в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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Блокирована попытка незаконного вывоза товаров военного назначения из Украины, - контрразведка СБУ 01
Блокирована попытка незаконного вывоза товаров военного назначения из Украины, - контрразведка СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Свинарчуки Порошенка везли товары военного назначения в Украину, свинарчуки зеленского вывозят их из Украины. Просто почувствуйте разницу Блокирована попытка незаконного вывоза товаров военного назначения из Украины, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 86
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19.11.2020 10:26 Ответить
Проходной двор, воруют все!!!
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19.11.2020 10:29 Ответить
Камєнний вєк, цей блок на радіолампах розігрівається напевне з годину і жере електрики як електродуховка. Тепер панятно чого ари обісрались зі своїми осами- їх вичисляли по тепловому випромінюванню а не по працюючій радіочастоті. А в горах де тої електрики набереш ? Солярку на обігрів пустили а бензови байрактарами випиляли.
У нас Шилки і Тунгуски вже переводять на транзистори і цифру
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19.11.2020 10:36 Ответить
ЗеДолбоДятлы и другие умственно отсталые в своем развитии сторонники антиукраинских сил и партий, а вот во времена "барИги", такие товары завозились в Украину, но вы визжали о торговле на крови. Что же вы сейчас не хрюкаете и не блеете о том, что ваш фигляр наживается на войне? Впс заклинило на Пеце?
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19.11.2020 10:44 Ответить
Не дали чиновникам вкрасти та продати арабам купу застарілого металобрухту. Тепер його спишуть та розчавлять, як то потрібно робити за всіма правилами, і народу України буде від того велика користь!
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19.11.2020 11:10 Ответить
 
 