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Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порноматериалы с "участием" жертв. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи Черниговского отдела полиции совместно с работниками отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области, полицейскими отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, с привлечением спецназа провели обыски в офисе коллекторской фирмы, сотрудники которой подозреваются в изготовлении и распространении порнографии.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, еще в апреле этого года в полицию обратилась жительница Чернигова, которая сообщила об угрозах от незнакомых мужчин из коллекторской фирмы. Мужчины требовали вернуть кредитные средства, которые пострадавшая никогда не получала. После угроз физической расправой, коллекторы распространили в Интернете смонтированные материалы порнографического характера с изображением заявительницы.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.

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18 ноября полиция провела санкционированные обыски в офисе коллекторской компании.

В ходе обыска полицейские изъяли полсотни ноутбуков, 30 мобильных телефонов, около 50 сим-карт разных мобильных операторов, документы и письма для должников кредитных учреждений. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Коллекторы на Черниговщине выбивали долги, монтируя и публикуя в сети порноматериалы с участием жертв 01
Коллекторы на Черниговщине выбивали долги, монтируя и публикуя в сети порноматериалы с участием жертв 02
Коллекторы на Черниговщине выбивали долги, монтируя и публикуя в сети порноматериалы с участием жертв 03
Коллекторы на Черниговщине выбивали долги, монтируя и публикуя в сети порноматериалы с участием жертв 04
Коллекторы на Черниговщине выбивали долги, монтируя и публикуя в сети порноматериалы с участием жертв 05

Полиция установила, что злоумышленники собирали личную информацию о должниках, их близких родственниках, знакомых и коллегах по работе. Систематически звонили с требованиями уплаты задолженности и угрозами. После чего с помощью специальных программ монтировали и распространяли в Интернете материалы порнографического характера с изображениями должников, которые коллекторы находили в соцсетях.

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Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает личности всех пострадавших от деятельности коллекторской фирмы и проверяет причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.
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Топ комментарии
+29
Не, не актуально уже порно, надо угрожать что пошлешь всем видео, как агитировал и голосовал за зелупу))))))
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19.11.2020 10:45
+28
хотя зачем, это и так уже снято давно. и монтировать ничего не нада Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 3196
Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 555
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19.11.2020 10:34
+14
не моск, а вымыл зебилам изнутри черепную коробку от остатков маргарина)))
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19.11.2020 10:44
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Яка країна, такі й колектори.
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19.11.2020 10:32 Ответить
Несколько лет назад помог уехать из Украины в одну европейскую страну моим хорошим знакомым - молодой семье, сейчас ведут блог оттуда. Как-то сказали: мы уехали из страны, где не очень хорошие правила, которые не очень хорошо выполняются людьми и властью.
Самое точное определение территории бесстыдства и беззакония.
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19.11.2020 16:01 Ответить
Які люди - такак і країна Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 2992
Емігрантів це теж стосується, бо хто знає як вони жили і чинили і слухались закона.
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20.11.2020 02:33 Ответить
Вы не знаете психологию тех, кто уезжает отсюда: как правило, это люди, желающие жить в странах, где четко прописанные правила, которые выполняются; где есть уважение к человеку и его правам; где интерес государства и общества к личности заканчивается уплатой налогов; где есть реальный рынок труда; где прокуроры и СБУшники не крышуют преступность. Уезжают люди, которые не хотят ждать "покращань", "реформ" еще 20-30-40.... лет, потому что знают - в Украине ничего не изменится. Никогда.
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20.11.2020 10:48 Ответить
Ще раз кажу - люди це і є Україна, як що не змінюються люди, то не змінюється і країна.
Це мені кацапів нагадує які знімають з себе відповідальність за всі дії своєї влади, хоча своїм мовчанням підтримують всі ії дії.
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20.11.2020 11:40 Ответить
Желаю вам успехов в змінах, можливо, через -надцять років і дочекаєтесь, але це вже буде вам нецікаво. Я кщо навіть наша влада стверджує, що економіка України стане як у Польщі зараз через сорок （!） років при оптимістичному розвитку подій, то бажаю вам сил та терпіння.
До речі, ВВП Польщі, наприклад, зараз близько 585-600 млрд до, ВВП України - 135 млрд дол. Висновки робіть самі, моя родина зробила: ми вже з білктами в Європу.
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20.11.2020 12:37 Ответить
Я змін не чекаю, а змінює світ навколо себе, не молячись на владу.
Мінус еміграції - емігранти ЗАВЖДИ другосортні люди для місцевих, а от коли ти турист в ЄС це інша справа..
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20.11.2020 18:35 Ответить
Нада и про зеленского смонтировать видос на основе гейского порна, где его ермак наяривает Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 9874 Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 2939 Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 1060
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19.11.2020 10:32 Ответить
хотя зачем, это и так уже снято давно. и монтировать ничего не нада Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 3196
Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 555
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19.11.2020 10:34 Ответить
Наркоману з шоубізнеса звинувачення в гействі це несурьозно Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 2718
Його вже мама с папою благословили на збочення
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20.11.2020 02:35 Ответить
Посылайте на хер этих убогих попрошаек и не бойтесь, кроме тупых двонков и картинок они ничего сделать не могут.
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19.11.2020 10:35 Ответить
Ты не преуменьшай силу картинок. Некто Дмітро (лубний) постил тут 2 года гадости про Порошенка. И некоторым зебилам таки промыл моск Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 4397
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19.11.2020 10:37 Ответить
не моск, а вымыл зебилам изнутри черепную коробку от остатков маргарина)))
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19.11.2020 10:44 Ответить
Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 8858 мабуть не тільки "промив" моск та ще й закодував у ДНК - песіголовці всюди пролітають як фанери над країною! Цікаво, у наступних виборах хоч 5% насшибають?
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19.11.2020 11:38 Ответить
Це ж добре що в тебе там чисто і промивати нічого,всього на 8%
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19.11.2020 18:47 Ответить
Крєативно
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19.11.2020 10:38 Ответить
каким же нужно быть опущеным,чтобы "работать" в этом петушатнике.. Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порно-материалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 286
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19.11.2020 10:45 Ответить
на цензорі теж таких не бракує
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19.11.2020 10:55 Ответить
100%,братан,зебилов тут хватает..
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19.11.2020 12:39 Ответить
Работа таких фирм возможна исключительно из правовой неграмотности населения. С меня когда то пытались выбить долги банка Михайловский, который закрылся и НЕ ПРИНИМАЛ платежи. Попросил предоставить кредитный договор с мокрой печатью и документы на основании чего они требуют чужой долг + написал заявление в полицию из-за телефонных угроз. И теперь тишина и никого не задалбывают (ни родителей, ни друзей).
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19.11.2020 11:52 Ответить
Не, не актуально уже порно, надо угрожать что пошлешь всем видео, как агитировал и голосовал за зелупу))))))
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19.11.2020 10:45 Ответить
Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порноматериалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 2952 Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порноматериалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 7936 Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порноматериалы с "участием" жертв - Цензор.НЕТ 654
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19.11.2020 10:49 Ответить
часть коллекторов работает в раде и тоже постит порно )))
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19.11.2020 10:51 Ответить
Всіх колекторів і рекетирів треба відстрілювати як скажених собак... Зараз в нас всякі покидьків які називають себе бізнесменами в більшості випадків в 90-х були звичайними рекетирами...
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19.11.2020 11:03 Ответить
Серйозно ?
1. Купа поетрпілих = систематичність
2. Працювала ціла контора = за попередньою змовою групою осіб
3. Є реально потерпілі люди
воно кваліфікується за ч. 1 ст.301 КК, чорт забирай.
В той час, як веб кам моделей валять зразу з ч.3.
+ бачу кіберполіція активізувалась після новин про чоловіка пані Венедіктової ? )
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19.11.2020 11:14 Ответить
Нужен Закон!
Позволяющий отстреливать коллекторов, превысивших дозволенное.
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19.11.2020 11:46 Ответить
В Украине на закон плюют все, и население, и силовики и тем более чиновники. Так что не надо пустых лозунгов. Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 8718
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19.11.2020 11:56 Ответить
особенно население обычное плюет на закон , сбивают всех депутатов, убивают депутатов, воруют у прокуроров кошельки в трамваях и грабят депутатов
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19.11.2020 18:00 Ответить
цей закон вже існує у вигляді суда пана Лінча
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19.11.2020 11:56 Ответить
зачем вобще брать кредиты? вы же отдаете больше денег за товар который покупаете, лучше поднасобирайте и купите все что нужно, дешевле выйдет
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19.11.2020 12:50 Ответить
Якщо за 3 % річних (наприклад) і товар потрібний зараз, терміново , то чом би не узяти кредит ?А ще є варіанти безпроцентного взагалі кредиту
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20.11.2020 09:20 Ответить
СРОЧНО, выделить из Ковидного фонда средства на снятие полнометражного фильма даными особами! Потянет точно на Оскара (розовую клубничку, тьху малину) Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 6261
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19.11.2020 15:55 Ответить
в г. Глухов на должность начальника полиции назначен вор, взяточник и мошенник. в 2016 году этот козел а именно Сергей Буханистый пытался скрыть информацию о найденных грибниками останках человека. ( пока люди не обратились на телевидение) https://www.segodnya.ua/criminal/poisk-chelovecheskih-ostankov-v-gluhovskom-lesu-pravoohraniteli-nashli-novye-kosti--767956.html

все время этот ничтожный человек фабриковал дела против молодежи и разводил их родитлей на деньги. многие дела даже не проводились по ЕРДР. Эта тварь вместе с Вороной Богданом ( ныне уволеннный, обосрался на очередной взятке в 2018 году 8000$.) крышуют наркотрафик в г. Глухов.
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19.11.2020 17:18 Ответить
многие из тех кто такое на цензоре писал , уже ничего давно не пишут , стоит задуматся
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19.11.2020 18:02 Ответить
коллекторы распространили в Интернете смонтированные материалы порнографического характера с изображением заявительницы.Источник: https://censor.net/ru/p3231985

В каком смысле "смонтированные"?
В смысле, что у дамочки имелись разрозненные материалы порнографического характера, а они всё это дело систематизировали смонтировав в один файл?
Или смонтировали путём наложения её фейса на материалы порнографического характера взятые с порносайтов?
Это ведь разные статьи? - распространение оригинальных материалов или распространение фальшивых подделок.
Если материалы оригинальные и взяты из свободного доступа или по подписке, то и заявительница должна пойти по той же статье - распространение порно Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 2035
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19.11.2020 21:05 Ответить
А чому ніхто не звернув увагу на "робочі місця" тих співробітників колекторської фірми ?
+ кількість вилучених ноутбуків + вигляд сервера/маршрутизатора ?
Просто уявіть собі ,як у простий робочий день, до півсотні "операторів " трудяться надзвонюючи різним людям та вибивають із них реальні чи містичні кредити ...
Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 2248

А так ,між ділом, через перегородку :
- ти вже каву пив ?
- так коли у Ольги день нароження ?
- а я вчора на такий розпродаж потрапила !
... Колектори на Чернігівщині вибивали "борги", монтуючи і публікуючи в мережі порно-матеріали за "участю" жертв - Цензор.НЕТ 7752
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19.11.2020 22:38 Ответить
 
 