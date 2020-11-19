Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порноматериалы с "участием" жертв. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Следователи Черниговского отдела полиции совместно с работниками отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области, полицейскими отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, с привлечением спецназа провели обыски в офисе коллекторской фирмы, сотрудники которой подозреваются в изготовлении и распространении порнографии.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Так, еще в апреле этого года в полицию обратилась жительница Чернигова, которая сообщила об угрозах от незнакомых мужчин из коллекторской фирмы. Мужчины требовали вернуть кредитные средства, которые пострадавшая никогда не получала. После угроз физической расправой, коллекторы распространили в Интернете смонтированные материалы порнографического характера с изображением заявительницы.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.
18 ноября полиция провела санкционированные обыски в офисе коллекторской компании.
В ходе обыска полицейские изъяли полсотни ноутбуков, 30 мобильных телефонов, около 50 сим-карт разных мобильных операторов, документы и письма для должников кредитных учреждений. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.
Полиция установила, что злоумышленники собирали личную информацию о должниках, их близких родственниках, знакомых и коллегах по работе. Систематически звонили с требованиями уплаты задолженности и угрозами. После чего с помощью специальных программ монтировали и распространяли в Интернете материалы порнографического характера с изображениями должников, которые коллекторы находили в соцсетях.
Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает личности всех пострадавших от деятельности коллекторской фирмы и проверяет причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.
Пожалуйста, подождите...
Самое точное определение территории бесстыдства и беззакония.
Емігрантів це теж стосується, бо хто знає як вони жили і чинили і слухались закона.
Це мені кацапів нагадує які знімають з себе відповідальність за всі дії своєї влади, хоча своїм мовчанням підтримують всі ії дії.
До речі, ВВП Польщі, наприклад, зараз близько 585-600 млрд до, ВВП України - 135 млрд дол. Висновки робіть самі, моя родина зробила: ми вже з білктами в Європу.
Мінус еміграції - емігранти ЗАВЖДИ другосортні люди для місцевих, а от коли ти турист в ЄС це інша справа..
Його вже мама с папою благословили на збочення
1. Купа поетрпілих = систематичність
2. Працювала ціла контора = за попередньою змовою групою осіб
3. Є реально потерпілі люди
воно кваліфікується за ч. 1 ст.301 КК, чорт забирай.
В той час, як веб кам моделей валять зразу з ч.3.
+ бачу кіберполіція активізувалась після новин про чоловіка пані Венедіктової ? )
Позволяющий отстреливать коллекторов, превысивших дозволенное.
все время этот ничтожный человек фабриковал дела против молодежи и разводил их родитлей на деньги. многие дела даже не проводились по ЕРДР. Эта тварь вместе с Вороной Богданом ( ныне уволеннный, обосрался на очередной взятке в 2018 году 8000$.) крышуют наркотрафик в г. Глухов.
В каком смысле "смонтированные"?
В смысле, что у дамочки имелись разрозненные материалы порнографического характера, а они всё это дело систематизировали смонтировав в один файл?
Или смонтировали путём наложения её фейса на материалы порнографического характера взятые с порносайтов?
Это ведь разные статьи? - распространение оригинальных материалов или распространение фальшивых подделок.
Если материалы оригинальные и взяты из свободного доступа или по подписке, то и заявительница должна пойти по той же статье - распространение порно
+ кількість вилучених ноутбуків + вигляд сервера/маршрутизатора ?
Просто уявіть собі ,як у простий робочий день, до півсотні "операторів " трудяться надзвонюючи різним людям та вибивають із них реальні чи містичні кредити ...
А так ,між ділом, через перегородку :
- ти вже каву пив ?
- так коли у Ольги день нароження ?
- а я вчора на такий розпродаж потрапила !
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