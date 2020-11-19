Коллекторы на Черниговщине выбивали "долги", монтируя и публикуя в сети порноматериалы с "участием" жертв. ФОТО

Следователи Черниговского отдела полиции совместно с работниками отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области, полицейскими отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, с привлечением спецназа провели обыски в офисе коллекторской фирмы, сотрудники которой подозреваются в изготовлении и распространении порнографии.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, еще в апреле этого года в полицию обратилась жительница Чернигова, которая сообщила об угрозах от незнакомых мужчин из коллекторской фирмы. Мужчины требовали вернуть кредитные средства, которые пострадавшая никогда не получала. После угроз физической расправой, коллекторы распространили в Интернете смонтированные материалы порнографического характера с изображением заявительницы.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.

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18 ноября полиция провела санкционированные обыски в офисе коллекторской компании.

В ходе обыска полицейские изъяли полсотни ноутбуков, 30 мобильных телефонов, около 50 сим-карт разных мобильных операторов, документы и письма для должников кредитных учреждений. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.











Полиция установила, что злоумышленники собирали личную информацию о должниках, их близких родственниках, знакомых и коллегах по работе. Систематически звонили с требованиями уплаты задолженности и угрозами. После чего с помощью специальных программ монтировали и распространяли в Интернете материалы порнографического характера с изображениями должников, которые коллекторы находили в соцсетях.

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Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает личности всех пострадавших от деятельности коллекторской фирмы и проверяет причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.