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Одесская область (3103) Нацполиция (15727) убийство (6290)

26-летний мужчина во время застолья зарезал знакомую "по приказу голоса", - полиция Одесчины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Одесской области полицейские оперативно задержали подозреваемого в убийстве одинокой женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Болградское отделение полиции Одесской области.

43-летнюю пострадавшую с шестью ножевыми ранениями обнаружили вчера утром по месту жительства в одном из сел Болградского района. Следы с места преступления привели правоохранителей к ее 26-летнего односельчанину.

Выяснилось, что молодой человек был частым гостем убитой и в день преступления с ней выпивал. По словам подозреваемого, во время застолья ему внезапно послышался голос, приказал убить хозяйку. Он взял со стола нож и несколько раз ударил им женщину в шею.

"Окровавленное орудие преступления полицейские нашли дома у фигуранта, он спрятал его в туалете. Парня задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подзорении в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость подозреваемого", - сообщила начальник следственного отделения Болградского ОП Наталия Старцева.

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26-летний мужчина во время застолья зарезал знакомую по приказу голоса, - полиция Одесчины 01
26-летний мужчина во время застолья зарезал знакомую по приказу голоса, - полиция Одесчины 02
26-летний мужчина во время застолья зарезал знакомую по приказу голоса, - полиция Одесчины 03
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+14
голос був гнусавий і молов хєрню?
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19.11.2020 12:14
+13
Голос портнова или шария ?
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19.11.2020 12:07
+8
Посмотрел очередной видосик солнцеликого 26-летний мужчина во время застолья зарезал знакомую "по приказу голоса", - полиция Одесчины - Цензор.НЕТ 249
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19.11.2020 12:12
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Голос портнова или шария ?
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19.11.2020 12:07 Ответить
Схоже на славіка вакарчука )))
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19.11.2020 12:19 Ответить
тупе та всрате, хрипла хвойда волохата - хто б це міг бути?
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19.11.2020 13:36 Ответить
невідомо, але з хріпотцой...
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19.11.2020 13:19 Ответить
Шиза
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19.11.2020 12:10 Ответить
Водка ! 😕
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19.11.2020 12:16 Ответить
Посмотрел очередной видосик солнцеликого 26-летний мужчина во время застолья зарезал знакомую "по приказу голоса", - полиция Одесчины - Цензор.НЕТ 249
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19.11.2020 12:12 Ответить
Помятуя историю с Авраамом нужно его провозгласить преведником и начать процедуру бенификации.
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19.11.2020 12:13 Ответить
голос був гнусавий і молов хєрню?
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19.11.2020 12:14 Ответить
білочка хватнула ... бачив таких
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19.11.2020 12:14 Ответить
Вселенський психоз.
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19.11.2020 12:14 Ответить
сегодня, правильно будет писать "ему во время застолья послышался голос, похожий на голос Ф.И.О., которому он по понятным причинам не смог отказать"
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19.11.2020 12:14 Ответить
Это был голос Мендель - "зарежь Ленку!"
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19.11.2020 12:18 Ответить
Це все тому що у нас лікувальний канабіс поза законом і заборона на володіння нарізної зброї.
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19.11.2020 12:19 Ответить
Під дурня косить)))Знайомо,на жаль
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19.11.2020 12:36 Ответить
Ну, так психічно хворих у нас давно відправили на амбулаторне лікування.
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19.11.2020 14:27 Ответить
Как можно завладеть жильем без околозаконных оснований?
Менты, нотариусы в деле?
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19.11.2020 15:29 Ответить
Бывает и не такое! Это плата за неразборчивость в собутыльниках и молоых **@рях (естестный отбор, САМА ВЫБИРАЛА)!
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19.11.2020 16:28 Ответить
либо шизофреник, либо косит под него.
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19.11.2020 20:28 Ответить
 
 