ГБР пришло в ГСЧС с обысками по делу о пожарах на Луганщине: имело место разворовывание топлива. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Луганской областной прокуратуры совместно со следователями провели санкционированные обыски в Главном управлении и других структурных подразделениях Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров в Луганской области.

Как сообщается на сайте Государственного бюро расследований, следствие установило, что одной главных причин пожаров было системное хищение топлива под руководством облуправления ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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"Почти в каждом структурном подразделении указанного управления по указанию руководства были приобретены специальные технические средства для коррекции одометров автомобилей. Именно с их помощью систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, с помощью которых завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали. Таким образом, в управлении ГСЧС не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, специализированная техника для тушения пожаров при возникновении массовых пожаров на территории области не смогла вовремя выехать на места пожара, что не дало возможности их оперативной локализации", - говорится в сообщении.

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В ГБР подчеркнули, что коррупционные действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели людей, уничтожению сооружений, домов и лесных массивов.

Обыски, по данным ведомства, прошли 17 ноября.











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Как сообщает прес-служба Луганской областной прокуратуры, в ходе обысков изъяты приборы, документация по учету и использованию горюче-смазочных материалов и транспортных средств, а также по организации мер по ликвидации пожаров. Также в рамках уголовного производства проводятся допросы должностных лиц и назначен ряд судебных экспертиз. Кроме того, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров, говорится в сообщении.

Луганская облпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР в Краматорске.

Как сообщалось, в июле и октябре 2020 года в Луганской области, на территории подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию больших территорий лесных массивов.