Патрульный Белой Церкви вне службы разыскал микроавтобус, водитель которого сбил насмерть мужчину и скрылся. ФОТО

Белоцерковский патрульный в свой выходной день обнаружил автомобиль, водитель которого, вероятно, причастен к смертельному ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Белой Церкви.

"Вчера вечером на линию "102" поступило сообщение о том, что на повороте в село Руда произошло ДТП с пострадавшими. Заявитель сообщил, что на месте ДТП лежит неизвестный без признаков жизни. Транспортное средство отсутствует, однако на дороге остался знак от автомобиля марки Mercedes, похожий на логотип микроавтобуса", - рассказали в полиции.

Быстро приехав по указанному адресу, стражи порядка обнаружили 27-летнего пострадавшего без признаков жизни.

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Около полуночи в селе Великополовецкое патрульный полицейский, находясь вне службы, обнаружил автомобиль, который подпадал под ориентировку.

Водителя транспортного средства разыскали сотрудники отдела полиции, которые в дальнейшем выяснили, что водитель этого автомобиля совершил ДТП и скрылся с места совершения ДТП.