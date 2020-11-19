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Патрульный Белой Церкви вне службы разыскал микроавтобус, водитель которого сбил насмерть мужчину и скрылся. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Белоцерковский патрульный в свой выходной день обнаружил автомобиль, водитель которого, вероятно, причастен к смертельному ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Белой Церкви.

"Вчера вечером на линию "102" поступило сообщение о том, что на повороте в село Руда произошло ДТП с пострадавшими. Заявитель сообщил, что на месте ДТП лежит неизвестный без признаков жизни. Транспортное средство отсутствует, однако на дороге остался знак от автомобиля марки Mercedes, похожий на логотип микроавтобуса", - рассказали в полиции.

Патрульный Белой Церкви вне службы разыскал микроавтобус, водитель которого сбил насмерть мужчину и скрылся 01

Быстро приехав по указанному адресу, стражи порядка обнаружили 27-летнего пострадавшего без признаков жизни.

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Около полуночи в селе Великополовецкое патрульный полицейский, находясь вне службы, обнаружил автомобиль, который подпадал под ориентировку.

Водителя транспортного средства разыскали сотрудники отдела полиции, которые в дальнейшем выяснили, что водитель этого автомобиля совершил ДТП и скрылся с места совершения ДТП.

Патрульный Белой Церкви вне службы разыскал микроавтобус, водитель которого сбил насмерть мужчину и скрылся 02
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Топ комментарии
+11
Респект патрульному! Этого человека, по-моему, даже в сердцах "мусором" не назовут.
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19.11.2020 13:22
+11
От така поліція нам потрібна, а не твої злодії-генерали, Аваков.
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19.11.2020 13:38
+4
Ага, от тільки щоб не вийшло, як іноді в США буває при порушенні процесуальних правил - був не наслужбі, а значить не рахується і водія треба відпустити.
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19.11.2020 13:22
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Ага, от тільки щоб не вийшло, як іноді в США буває при порушенні процесуальних правил - був не наслужбі, а значить не рахується і водія треба відпустити.
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19.11.2020 13:22 Ответить
Респект патрульному! Этого человека, по-моему, даже в сердцах "мусором" не назовут.
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19.11.2020 13:22 Ответить
А що,якщо не зійшлися в ціні,за яку б відпустити пацана?Після всіх новин про поліцаїв не здивуюся.
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19.11.2020 13:57 Ответить
От така поліція нам потрібна, а не твої злодії-генерали, Аваков.
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19.11.2020 13:38 Ответить
Если водитель - мажор и с влиятельными связями, то патрульного жаль, уволят.
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19.11.2020 14:02 Ответить
Ну конечно, мажоры все на бусиках ездят.
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19.11.2020 14:10 Ответить
Маю на увазі мажорів місцевого розливу із Хацапетівки.
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19.11.2020 14:53 Ответить
Норм. Тре призначити замість князєва.
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19.11.2020 14:14 Ответить
Предлагаю! На следующие выборы мэра выдвинуть его кандидатом!...или медаль
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19.11.2020 14:29 Ответить
пусть будет и дальше копом, только с повышением.
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19.11.2020 16:15 Ответить
Нужно повышать сроки за смерти на дорогах.Убил при наезде на трамвайную остановку 6 человек пьяным.Дали 8 лет.Вышел по УДО.Снова поймали пьяным за рулём.Это всё Харьков.Во многих штатах США дают довичне за любое 3е преступление..
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19.11.2020 15:17 Ответить
В Европе тоже - в Англии , Швеции простое покушение на убийство - пожизненное , в Германии недавно горе гонщики убили человека - получили без всяких разговоров по 25 лет , но то ж Европа ....
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19.11.2020 16:16 Ответить
Можно,конечно,и Героя Украины дать, чего уж там! Полицейские, однако, принимали присягу и там не сказано,что в неурочное время они свободны от исполнения долга и присяги.А поощрить надо,это само-собой.
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19.11.2020 15:20 Ответить
так у нас как - пожарники хорошая работа - но как пожар -хоть увольняйся , и это везде поймал преступника -герой Украины , ранили на работе - Герой, а дядя Вася 30 лет на заводе за станком проработал - хоть бы значек дали
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19.11.2020 18:30 Ответить
Модератор: патрульный" рАзыскал" - у нас теперь уголовный рАзыск, а не розыск?
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19.11.2020 16:11 Ответить
Вы не совсем правы а точнее не правы совсем, разЫскивать пишется через "а" поскольку не под ударением..
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20.11.2020 10:01 Ответить
 
 