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Депутат в Петербурге порвал портрет Путина, который повесили вместо портрета Пушкина: его около часа опрашивала полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Депутат в Петербурге порвал портрет Путина, который повесили вместо портрета Пушкина: его около часа опрашивала полиция. ФОТО

В Санкт-Петербурге в муниципальном округе "Смольнинское" депутат Никита Юферев порвал портрет президента РФ Владимира Путина, который повесили вместо портрета Александра Пушкина. После этого к нему приехали пятеро сотрудников полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Фонтанка".

Полиции муниципальный депутат пояснил, что 16 октября разместил на стене муниципального образования принадлежащий ему портрет поэта Александра Пушкина. Вечером в среду он прибыл в помещение МО и обнаружил пропажу изображения. Вместо него, как говорится в данном народным избранником объяснении, висел "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина". Юферев его демонтировал и порвал, так как "был зол". Депутат также попросил провести проверку по факту пропажи портрета великого русского поэта.

В комментарии "Фонтанке" Юферев пояснил, что в здание совета примерно через час после вызова прибыли порядка пяти сотрудников полиции. "Ждали 1,5 часа, пока кончится заседание совета. И еще час опрашивали. Из-за картинки. Когда администрация не пускала нас в муниципалитет на совет - вызывали полицию четыре раза, никто не приехал. Два часа ждали", - рассказал депутат.

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Депутат в Петербурге порвал портрет Путина, который повесили вместо портрета Пушкина: его около часа опрашивала полиция 01
Депутат в Петербурге порвал портрет Путина, который повесили вместо портрета Пушкина: его около часа опрашивала полиция 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+41
Выхожу я значит с совета, а тут картинка с каким то Ху.лом висит...
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19.11.2020 14:22
+40
"висел "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича путина". Юферев его демонтировал и порвал, так как "был зол". Депутат также попросил провести проверку по факту пропажи портрета великого русского поэта."
Тролль 80-го уровня=)
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19.11.2020 14:22
+21
Депутат в Петербурге порвал Путина, которого повесили вместо портрета Пушкина. - так звучить краще. Депутат в Петербурге порвал портрет Путина, который повесили вместо портрета Пушкина: Его около часа опрашивала полиция - Цензор.НЕТ 1844
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19.11.2020 14:24
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"висел "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича путина". Юферев его демонтировал и порвал, так как "был зол". Депутат также попросил провести проверку по факту пропажи портрета великого русского поэта."
Тролль 80-го уровня=)
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19.11.2020 14:22 Ответить
Вот если бы на портрете писало ")(уйло" тогда было бы ясно чей портрет.
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19.11.2020 17:19 Ответить
Выхожу я значит с совета, а тут картинка с каким то Ху.лом висит...
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19.11.2020 14:22 Ответить
Цей кацап з дурнуватим мокшанським хвамільєйом до вечора скоропостижно вдавиться манкою чи ікрою.
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19.11.2020 14:46 Ответить
Депутат в Петербурге порвал Путина, которого повесили вместо портрета Пушкина. - так звучить краще. Депутат в Петербурге порвал портрет Путина, который повесили вместо портрета Пушкина: Его около часа опрашивала полиция - Цензор.НЕТ 1844
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19.11.2020 14:24 Ответить
Просто "повесили путина" звучит лучше всего.
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19.11.2020 14:43 Ответить
Боже, какой ужас! Путина повесили по-ошибке
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19.11.2020 14:51 Ответить
Або - порвав оригінал портрета Путіна, також звучить непогано.
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19.11.2020 14:58 Ответить
Ай-я-я-я-я-я-яй, порвали портрет,
Порвали путлера, убили,
Я-я-я-я-яй, ни за что,
Ни пpо что, суки, замочили...... Депутат в Петербурге порвал портрет Путина, который повесили вместо портрета Пушкина: Его около часа опрашивала полиция - Цензор.НЕТ 9439
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19.11.2020 14:25 Ответить
он наверное подумал что там нарисованый член, а там *****
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19.11.2020 14:25 Ответить
он порвал портрет ***** и бросил его на пол... приехали мусора, порвали ему очко и посадили на бутылку ? )))) и это боярин, а что они сделают с простым холопом ?
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19.11.2020 14:25 Ответить
Холопики такого рівня на кацапстані ніц не важать.
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19.11.2020 14:47 Ответить
Интересно, а почему его на портретах изображают молодым и неботоксным? Чтоб детей не пугать?
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19.11.2020 14:25 Ответить
ну это как: членин - всегда молодой. пора одного вову в мавзолее менять на другого.
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19.11.2020 14:26 Ответить
не менять, а заселить, у членина давно парня небыло
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19.11.2020 14:28 Ответить
Ага, з того часу, як сраліна винесли...
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19.11.2020 14:42 Ответить
чому лякати - беріть вище, заманювати!
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19.11.2020 14:58 Ответить
чЛенина тоже молодым рисовали...а не разьеденного сифилисом...
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19.11.2020 15:01 Ответить
лёнин, сралин и так далее - этих всех упырей пытались изобразить людьми на бумаге.
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19.11.2020 17:01 Ответить
Местный всадник круче Медного!
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19.11.2020 14:27 Ответить
Культурная столица
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19.11.2020 14:38 Ответить
от если бы он порвал пультрет самого *****, а не какого-то хмыря на него похожего, то могли бы и руки заломать ))
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19.11.2020 14:39 Ответить
Путін вже дістав і Расчленєнбург як назвав Петербург - А.Невзоров.
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19.11.2020 14:43 Ответить
Александр Пушкин
К Чаадаеву

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
1818 г.Та за ці слова Пушкіна, в ******** Росії, не те що посадили, але й пристрелили-б...
(Коли мужичок, в часи імператора Олександра, у "пітєйном завєдении", заявив, що "плевать я хотел на ампиратора", портрет якого висів там, то поліція теж його тягала... Донесли царю... Той сказав, щоб того відпустили і передали, що він теж на нього плювать хотів"... А портрет свій розпорядився знять...).
Немцова, за слова про Путіна, що то - "йо..тий", вбили...
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19.11.2020 14:46 Ответить
Порвал портрет ***** Юферев
Порвал, как грелку Тузик рвал
И беспощадно, с вдохновеньем
Ногами рожу растоптал.
Пришли менты, закона стражи
Бо срочный поступил сигнал
Порвали жопу депутату
Шоб больше он ***** не рвал.
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19.11.2020 15:24 Ответить
Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 9623
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19.11.2020 16:46 Ответить
"Рвал портреты ***** до того как это стало мейнстримом"-напишут скоро...
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19.11.2020 14:47 Ответить
Побочные эффекты "всенародной любви"..
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19.11.2020 14:47 Ответить
Так все правильно - портреты гениталий в общественных местах запрещены по всему миру.Лучше пусть тот Пушкин висит,или кто там был до писюна в рамке.
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19.11.2020 14:49 Ответить
Вісєл партрєт ***** пахожєво на путєна, ілі наабарот... Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 602
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19.11.2020 14:52 Ответить
Замість ефіопа повісили веспа - і де тут руські?
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19.11.2020 14:55 Ответить
В сталинские времена за стихи о Таракане поэта Осипа Мандельштама посадили. Сейчас в России почти гуманизм...
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19.11.2020 15:14 Ответить
Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 7727 Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 7727 Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 7727
Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 5240
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19.11.2020 15:32 Ответить
Депутат оскорбился и порвал картинку, на которой было изображено х@ло.Я, хоть и не люблю кацапов, одобряю его поступок - тоже не уважаю всякую порнографию.
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19.11.2020 15:41 Ответить
Любой НЕРАБ является "экстремистом" в ЫМПЕРИИ РАБОВ (ведь, кто-то же позвонил мусорам и отстучался, рабское наследие предков сталинской эпохи живо и будет жить, пока физически не вымрет!)
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19.11.2020 15:50 Ответить
Россия - страна Пушкина и Лермонтова! Великим русским поэтом так долго прикрываются, что депутат решил: пусть висит его портрет, менять не придется. Вполне себе логично, и чутье у депутата обостренное.
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19.11.2020 16:49 Ответить
Пусть привыкают, скоро за это расстреливать будут.
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19.11.2020 16:59 Ответить
Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 6807 Он як....А у нас за порваний "портрєт" "схожий на презідента" українцю впіндюрили 4 роки за гратами...
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19.11.2020 17:23 Ответить
Да он же памятник ! Кто ж его повесит ! ))
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19.11.2020 18:00 Ответить
Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна, який повісили замість портрета Пушкіна: його майже годину опитувала поліція - Цензор.НЕТ 1500
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19.11.2020 18:05 Ответить
Напомнило момент из "Дети Арбата", где "Сталина повесили!"
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19.11.2020 19:08 Ответить
 
 