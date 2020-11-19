Депутат в Петербурге порвал портрет Путина, который повесили вместо портрета Пушкина: его около часа опрашивала полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В Санкт-Петербурге в муниципальном округе "Смольнинское" депутат Никита Юферев порвал портрет президента РФ Владимира Путина, который повесили вместо портрета Александра Пушкина. После этого к нему приехали пятеро сотрудников полиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Фонтанка".
Полиции муниципальный депутат пояснил, что 16 октября разместил на стене муниципального образования принадлежащий ему портрет поэта Александра Пушкина. Вечером в среду он прибыл в помещение МО и обнаружил пропажу изображения. Вместо него, как говорится в данном народным избранником объяснении, висел "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина". Юферев его демонтировал и порвал, так как "был зол". Депутат также попросил провести проверку по факту пропажи портрета великого русского поэта.
В комментарии "Фонтанке" Юферев пояснил, что в здание совета примерно через час после вызова прибыли порядка пяти сотрудников полиции. "Ждали 1,5 часа, пока кончится заседание совета. И еще час опрашивали. Из-за картинки. Когда администрация не пускала нас в муниципалитет на совет - вызывали полицию четыре раза, никто не приехал. Два часа ждали", - рассказал депутат.
Пожалуйста, подождите...
Тролль 80-го уровня=)
Порвали путлера, убили,
Я-я-я-я-яй, ни за что,
Ни пpо что, суки, замочили......
К Чаадаеву
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
1818 г.Та за ці слова Пушкіна, в ******** Росії, не те що посадили, але й пристрелили-б...
(Коли мужичок, в часи імператора Олександра, у "пітєйном завєдении", заявив, що "плевать я хотел на ампиратора", портрет якого висів там, то поліція теж його тягала... Донесли царю... Той сказав, щоб того відпустили і передали, що він теж на нього плювать хотів"... А портрет свій розпорядився знять...).
Немцова, за слова про Путіна, що то - "йо..тий", вбили...
Порвал, как грелку Тузик рвал
И беспощадно, с вдохновеньем
Ногами рожу растоптал.
Пришли менты, закона стражи
Бо срочный поступил сигнал
Порвали жопу депутату
Шоб больше он ***** не рвал.