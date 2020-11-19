С погибшим в зоне ООС воином 80-й ОДШБр Иваном Горошко простились во Львове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 ноября, в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла города Львов состоялось прощание с Иваном Сергеевичем Горошко, 07.07.1999 года рождения, уроженцем города Знаменка Кировоградской области, военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который трагически погиб 16 ноября при исполнении им служебных обязанностей во время несения службы по охране базового лагеря в районе пгт Станица Луганская. Обстоятельства гибели выясняются (продолжается следствие).

Об этом говорится в материале местного издания Дивись.info, сообщает Цензор.НЕТ.

Похоронят военнослужащего на Лычаковском кладбище. У него осталась беременная жена.

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Напомним, 18 января стало известно, что в зоне проведения ООС погиб воин 80-й ОДШБр Иван Горошко. В Офисе Генпрокурора сообщили, что военнослужащий застрелил сослуживца в Станице Луганской и пытался выдать его смерть за самоубийство.