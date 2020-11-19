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Трое мужчин похитили, избивали битами и пытали двух мужчин, требуя несуществующий долг в 3 тыс. долларов США, - полиция Виннитчины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Злоумышленники силой посадили двух жителей Жмеринки в автомобиль, завезли их в Шаргород. Там они удерживали жертв в доме и пытали, требуя 3000 долларов. 19 ноября оперативники совместно с бойцами спецподразделения КОРД освободили заложника и задержали трех человек при попытке побега на автомобиле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Вечером 17 ноября злоумышленники силой вывезли двух пострадавших на автомобиле в Шаргород, закрыли в частном доме, где пытали с требованием заплатить им деньги. Своих жертв нападавшие били битами, запугивали, осуществляя выстрелы из огнестрельного оружия. Утром следующего дня одного из мужчин отпустили, чтобы он принес указанную сумму, другого же оставили в заложниках.

Пострадавший мужчина, которого беспощадно избили, обратился в медицинское учреждение за помощью, его госпитализировали.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, после получения этой информации в полицию оперативники установили место, где содержат заложника. Во время проведения спецоперации с участием бойцов спецподразделения КОРД он был овобожден.

Трое мужчин похитили, избивали битами и пытали двух мужчин, требуя несуществующий долг в 3 тыс. долларов США, - полиция Виннитчины 01

Подозреваемые пытались скрыться от полиции на автомобиле. Правоохранители их преследовали и за пределами населенного пункта оттеснили их автомобиль, который въехал в дерево. После этого трех злоумышленников, которые пытались убежать в лес, задержали спецназовцы.

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Злоумышленниками оказались трое жителей Шаргородского района в возрасте 31, 32 и 33 года. Их задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. 32-летний участник преступной группы ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Трое мужчин похитили, избивали битами и пытали двух мужчин, требуя несуществующий долг в 3 тыс. долларов США, - полиция Виннитчины 02

Во время проведения обыска в доме, где держали заложников, следователи полиции изъяли биты, ножи, а также другие вещественные доказательства их преступной деятельности.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. За такие преступления предусмотрено наказание - до пяти лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Трое мужчин похитили, избивали битами и пытали двух мужчин, требуя несуществующий долг в 3 тыс. долларов США, - полиция Виннитчины 03
Трое мужчин похитили, избивали битами и пытали двух мужчин, требуя несуществующий долг в 3 тыс. долларов США, - полиция Виннитчины 04
Трое мужчин похитили, избивали битами и пытали двух мужчин, требуя несуществующий долг в 3 тыс. долларов США, - полиция Виннитчины 05
Фото: сайт Нацполиции
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Топ комментарии
+11
5 лет за подобное??!
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19.11.2020 15:40
+8
рецидивистам 5 лет за бандитизм?
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19.11.2020 15:53
+7
В принципе, таким отмрозкам вообще не место в обществе
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19.11.2020 15:50
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а потерпевшие умнее оказались а эти идиоты дауны купились ты пойди принеси долг которого нема..... но полицию ты не найдешь и ничего никому о нас не расскажешь.. таких надо при задержании убивать толку там нуль и даже с минусом...
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19.11.2020 15:38 Ответить
5 лет за подобное??!
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19.11.2020 15:40 Ответить
Не кажіть. Це треш ... КК України... за таке мінімум треба 25 давати,,, тим більше рецедивистам!!! Воно вийде через 5 років а тр й 2,5 по УДО(За бабло) й почне те само, 99,9 на роботу не влаштується.
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19.11.2020 15:50 Ответить
В принципе, таким отмрозкам вообще не место в обществе
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19.11.2020 15:50 Ответить
рецидивистам 5 лет за бандитизм?
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19.11.2020 15:53 Ответить
Так еще и выйдут раньше (за деньги или за примерное поведение), если еще не откупятся и получат условные сроки.
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19.11.2020 16:55 Ответить
при задержании нжно оставлять одного для допроса. и все
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19.11.2020 16:00 Ответить
****** в погонах , поллюция , вообще отказывается принимать такие заявления , одна мне даже говорит - подумаешь , ну не берите трубку ,ну поменяйте номер... говорит- мне тоже звонят ну и что ? а говорю - так я ничего не оформлял , никаких кредитов , и знаю мог взять кредит имея мои копии документов связанные с судебными исками ,.....милиция молчит , НО! стоит закурить где то , кроме своего дома , сразу орлы налетают , видео снимают, новые звания за раскрытие самого громкого дела влияющего на жизнь и жизнеспособность государства Украина , примеряют......
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19.11.2020 18:08 Ответить
о ! уже повытирали коменты Троє чоловіків викрали, били битами і катували двох чоловіків, вимагаючи неіснуючий борг у 3 тис. доларів США, - поліція Вінниччини - Цензор.НЕТ 28 черти репаные. Свобода Слова и Демократия и Непредвзятось в Украине
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19.11.2020 18:10 Ответить
лучше бы их застрелили!.до!!!5 лет там глядишь если есть бабки и условно дадут
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19.11.2020 18:24 Ответить
 
 