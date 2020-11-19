Трое мужчин похитили, избивали битами и пытали двух мужчин, требуя несуществующий долг в 3 тыс. долларов США, - полиция Виннитчины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Злоумышленники силой посадили двух жителей Жмеринки в автомобиль, завезли их в Шаргород. Там они удерживали жертв в доме и пытали, требуя 3000 долларов. 19 ноября оперативники совместно с бойцами спецподразделения КОРД освободили заложника и задержали трех человек при попытке побега на автомобиле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

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Вечером 17 ноября злоумышленники силой вывезли двух пострадавших на автомобиле в Шаргород, закрыли в частном доме, где пытали с требованием заплатить им деньги. Своих жертв нападавшие били битами, запугивали, осуществляя выстрелы из огнестрельного оружия. Утром следующего дня одного из мужчин отпустили, чтобы он принес указанную сумму, другого же оставили в заложниках.

Пострадавший мужчина, которого беспощадно избили, обратился в медицинское учреждение за помощью, его госпитализировали.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, после получения этой информации в полицию оперативники установили место, где содержат заложника. Во время проведения спецоперации с участием бойцов спецподразделения КОРД он был овобожден.

Подозреваемые пытались скрыться от полиции на автомобиле. Правоохранители их преследовали и за пределами населенного пункта оттеснили их автомобиль, который въехал в дерево. После этого трех злоумышленников, которые пытались убежать в лес, задержали спецназовцы.

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Злоумышленниками оказались трое жителей Шаргородского района в возрасте 31, 32 и 33 года. Их задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. 32-летний участник преступной группы ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Во время проведения обыска в доме, где держали заложников, следователи полиции изъяли биты, ножи, а также другие вещественные доказательства их преступной деятельности.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. За такие преступления предусмотрено наказание - до пяти лет лишения свободы. Продолжается следствие.







Фото: сайт Нацполиции