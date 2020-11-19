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44-летний киевлянин подозревается в убийстве женщины с целью завладения ее жильем, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Следователи НПУ сообщили о подозрении мужчине, который, вероятно, из-за желания завладеть квартирой убил киевлянку.

Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

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Так, 13 ноября правоохранителям поступило сообщение о том, что на ул. Ягодной в Голосеевском районе было найдено тело женщины с огнестрельным ранением головы.

По словам Крищенко, правоохранители опросили заявителей и осмотрели место происшествия, где изъяли неиспользованный патрон и гильзу к огнестрельному оружию. "Через трое суток мы установили личность погибшей - это 30-летняя жительница Голосеевского района. А также установили вероятного подозреваемого. Собраны материалы: это и показания свидетелей, материалы осмотра места происшествия, материалы проведенных неотложных следственных действий (обысков). Это дало основания следователю по согласованию с процессуальным руководителем предъявить подозрение 44-летнему жителю города Киева, который обоснованно подозревается в совершении этого преступления", - рассказал он.

44-летний киевлянин подозревается в убийстве женщины с целью завладения ее жильем, - Нацполиция 01
44-летний киевлянин подозревается в убийстве женщины с целью завладения ее жильем, - Нацполиция 02
44-летний киевлянин подозревается в убийстве женщины с целью завладения ее жильем, - Нацполиция 03

По словам начальника полиции Киева, подозреваемого задержали, подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство расследуется по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Мотивом убийства киевлянки может быть желание завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры. Следователи проводят все необходимые действия для установления сообщников и других фактов преступной деятельности фигуранта, ведь есть материалы, которые указывают на то, что это – не единичный случай", - добавил Крищенко.

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Топ комментарии
+6
Написано же - ВЕРОЯТНО хотел завладеть квартирой. Т. е. у мусоров ничего нет, взяли первого попавшегося и выбивают признание. Подробно можно почитать здесь https://www.facebook.com/lesya.roy.3

Задержанный - волонтер Сергей Бутко, главная улика - находился в тот день недалеко от места преступления (пофиг, что в компании). Так что имеем еще одно "дело Шеремета"
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19.11.2020 16:46
+3
Из желания завладеть квартирой?
Он что, наследник убитой?
Квартира, это не тачка на еврономерах: у кого ключи, тот и владелец!
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19.11.2020 15:34
+2
Менты просто приняли мимо тех кто проходил. А теперь вешают труп на них
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19.11.2020 17:30
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Из желания завладеть квартирой?
Он что, наследник убитой?
Квартира, это не тачка на еврономерах: у кого ключи, тот и владелец!
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19.11.2020 15:34 Ответить
в голове у зебилья и не такие легкие методы улучшения благосостояния прокатывают

девушку жалко
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19.11.2020 16:43 Ответить
Задержанный не из Зе билья, наоборот. Волонтер
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19.11.2020 17:31 Ответить
До вас часто до хати приходять та запитують хто власник? За бажання, можна ввести сусідів в оману та спокійно жити у чужій хаті роками.
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19.11.2020 16:44 Ответить
Дело не в отсутствии интереса соседей.
В случае смерти владельца и отсутствии наследников, квартира попросту перейдет в муниципальную собственность.
И пойдет с торгов.
Новоиспеченный "владелец", сможет пользоваться квартирой максимум год.
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19.11.2020 16:57 Ответить
именно, бред полисы пишут
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19.11.2020 17:44 Ответить
Якщо не змусив її написати генеральну довіреність.
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22.11.2020 18:28 Ответить
Написано же - ВЕРОЯТНО хотел завладеть квартирой. Т. е. у мусоров ничего нет, взяли первого попавшегося и выбивают признание. Подробно можно почитать здесь https://www.facebook.com/lesya.roy.3

Задержанный - волонтер Сергей Бутко, главная улика - находился в тот день недалеко от места преступления (пофиг, что в компании). Так что имеем еще одно "дело Шеремета"
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19.11.2020 16:46 Ответить
Вполне возможно.
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19.11.2020 16:57 Ответить
А как завладевают мошенники квартирами стариков без родственных связей ?
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20.11.2020 03:49 Ответить
Обычно через вполне законный договор купли-продажи.
Предварительно, владельцу промывают мозги.
Тема промывки, достаточно прозаична: продать дорогую квартиру и купить более дешевую (но не хуже чем та, в которой человек живет в данный момент!), а разница в цене, станет солидным бонусом к пенсии.
В результате, цену продаваемой квартиры, безбожно занижают, вместо "дешевой но хорошей квартиры", человек становится владельцем комнаты в общаге, а бонус к пенсии оказывается куда меньше чем ожидалось.
А чтобы у потенциальных покупателей не возникало лишних вопросов, квартиру сначала продают подставному лицу, а потом перепродают.
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20.11.2020 21:57 Ответить
Кошмар якийсь дієтся,90 знову наступили...
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19.11.2020 16:43 Ответить
Менты просто приняли мимо тех кто проходил. А теперь вешают труп на них
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19.11.2020 17:30 Ответить
 
 