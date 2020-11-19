44-летний киевлянин подозревается в убийстве женщины с целью завладения ее жильем, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи НПУ сообщили о подозрении мужчине, который, вероятно, из-за желания завладеть квартирой убил киевлянку.

Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

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Так, 13 ноября правоохранителям поступило сообщение о том, что на ул. Ягодной в Голосеевском районе было найдено тело женщины с огнестрельным ранением головы.

По словам Крищенко, правоохранители опросили заявителей и осмотрели место происшествия, где изъяли неиспользованный патрон и гильзу к огнестрельному оружию. "Через трое суток мы установили личность погибшей - это 30-летняя жительница Голосеевского района. А также установили вероятного подозреваемого. Собраны материалы: это и показания свидетелей, материалы осмотра места происшествия, материалы проведенных неотложных следственных действий (обысков). Это дало основания следователю по согласованию с процессуальным руководителем предъявить подозрение 44-летнему жителю города Киева, который обоснованно подозревается в совершении этого преступления", - рассказал он.







По словам начальника полиции Киева, подозреваемого задержали, подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство расследуется по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Мотивом убийства киевлянки может быть желание завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры. Следователи проводят все необходимые действия для установления сообщников и других фактов преступной деятельности фигуранта, ведь есть материалы, которые указывают на то, что это – не единичный случай", - добавил Крищенко.

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