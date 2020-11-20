Жюри выбрало победителя конкурса на Большой государственный герб Украины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Алексей Кохан - автор проекта победившего в конкурсе на Большой государственный герб Украины.
Об этом сообщили на итоговой пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Проект участвовал еще в конкурсе 1997 года, но тогда конкурс завершился ничем. Всего в финале конкурса в 2020 году участвовало 11 эскизов.
Автору были высказаны рекомендации со стороны жюри для доработки эскиза, в частности изменения нижней части. На ней изображена сине-желтаяю лента, на которой стоят части герба - Лев и Архангел. В контексте негативных практик уничтожения государственной стмволикы в ходе оккупации и "русской весны" это воспринимается уязвимо, сказал председатель жюри геральдист Андрей Гречило. Также рекомендуется уточнить обмундирование козака с мушкетом, который расположен вверху герба.
Гречило подчеркнул, что это первый этап. Далее - официальное утверждение герба.
Премия за второе место не присуждалась, еще одна работа заняла третье место. Как сказал член жюри Богдан Завитий, она понравилась своей лаконичностью и современной подачей.
Гречило сообщил, что даже в случае утверждения Большого Герба он будет иметь ограниченное и торжественное использование. Основным, как в большинстве стран, останется Малый государственный герб - Тризуб.
Как сообщалось, 25 августа Верховная Рада Украины поручили Кабинету Министров провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.
30 сентября Кабмин регламентировал проведение конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. В частности, для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются премии: первая премия – 100 тыс. грн, вторая премия – 50 тыс. грн и третья премия – 30 тыс. грн.
Пожалуйста, подождите...
Зеленский уже обеспечил бюджет Украины без заимствований ?
Или у него нет других забот ?
И его исторической родине.
Всем понравится.
У всіх офісах і кабінетах...головне, не забудьте, доставку вяти і за зберігання, опублікуання, користування
А замість нього архангела...
Круть ...
P.S. Не путати з Геннадієм Геннадійовичем
(тьху, хоч подвоєнні букви правильно нашкрябав)
На снимке это можно увидеть здесь.
Лучше не рассуждай об языках. Ты, кроме своего, да и то луйево, никаким другим не владеешь. Об истории и особенностях вообще молчу. Ты таких предметов вообще не знаешь. Впрочем тебе не стыдно. Ты буцдешь продолжать пиз*деть. Но я тебюя забаню в таком случае. Так понятнее?
Про условные выборы очень забавно слушать, особенно, если вспомнить, что, например, в первых выборах участвовали дофин Франции, король Швеции, царь Московии, а император СРИ через своих союзников выдвинул сына - такая вот толпа "технических" кандидатов.
Что "почти как в Великобритании"? На Островах приняли примогенитуру еще при Плантагенетах.
Всю свою историю Республика Двух Народов состояла из двух субъектов (на что и намекает ее название), только Сигизмунд Третий пытался расширить унию за счет Швеции и Московии, но не смог, поэтому даже мне стало интересно, что у тебя после Люблинской унии входило/выходило в/из Республики?
Выше лежит ссылка на польскую википедию, где они указывают, что "res publica", "republica" b "rzeczpospolita" имеют одинаковое значение - тебе что-то мешает открыть ее и прочитать или проще бред нести?
Предлагаешь проверить, кто кого переспамит? А сколько у тебя аккаунтов?
винахідники герба отримали "чарівного пєндєля" до роботи ))))
однак давно на це вже усі *************** забили....не на їх часі
Київ, Галичина, військо Запорізьке і Крим..
Тому без Тамги герб не буде закінченим..
корони Руського королівства теж герб не повний
Зєлю геть. Дострокові.
Нахера вы пытаетесь начать нашу историю лишь с Сичи? Отдаёте кацапам право на нашу историю.
Дыбилы...
Княжий герб Володимира Великого на монетах.
"Я в курсе на счёт "Галицького Лева". Это было приятной неожиданностью, что его таки поставили. Ибо ватоцефалы визжат откуда мол у нас ещё и король взялся. А он был, и полноценный. И пока московитов драли татаро-монголы, формируя из них рюзьге население, Галицько-Волинське княжество перебрала на себя наследие Руси и успешно боролось с восточной навалой.
Но я не про это.
Тризуб, естественно, и есть Русь. Но Русь Владимира. Да и не все об этом знают. Большинство считает что тризуб это чёта там бИндеровское, в лучшем случае времён Сичи. Посему на Большом Гербе - стоило бы куда заметнее и конкретнее отобразить именно период Руси. Период могущества и огромной значимости на континенте, нашего государства.
Кроме того, Двозуб Святослава основал задел этого могущества. Он был геополитик похлеще своих наследников. Расширяя территории не просто ради добычи, а планируя развитие государства на века вперёд. А из него делают просто этакого удалого вояку-рубаку, не более.
А до формировании Руси, которую мы знаем, был период (примерно с 5го века) о котором вообще практически все молчат. Почему-то считая, что государственность нам принесли диковатые викинги (в лучшем случае они просто захватили власть). При этом племенной Союз Антов, и есть родоначальником Руси. А он ведёт своё начало с времён навалы Гуннов, коим он не плохо так противостоял. Собрал разрозненные племена восточных славян под единым началом, при этом сохранив его федеративность. Фактически такой же уклад мы видим и в Руси.
А вернуть свою полноценную государственность и стать весомым игроком в мире, нам сейчас мешает как раз таки унитарный устрой. Казалось бы странно, но факт. В наши лучшие времена мы жили под единым началом, но в практически полной автономии племён/княжеств/земель..."
У нас есть УЗНАВАЕМЫЙ в Мире - малый герб !!!
Чтоб он стал большим гербом- внесите поправку в конституцию.
Один христианин, другой буддист, третий мусульманин и т.д. в том числе и атеисты, а герб выглядит однобоким. Оружие на гербах НЕДОПУСТИМО!
Украина это не только козаки, они не могут собою олицетворять всю державу разом!!!!
К чему эти архаичные завитки и виньетки?????????
Герб должен быть лаконичным, простым в начертании, в то же время содержательным по смыслу, так что лучше тризуба НЕНАЙТИ.
Не бачу портрета Че Гевары, маски Зорро, Паціфіки(☮)... Це також *******.
или это такой любимый стиль ламбрекенов и цветовой гаммы у завхоза ? ))))
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Як на мене, він би органічніше дивився зліва... От замінити місцями і усе ніби Ок?
На мою думку, треба внести зміни до Основного закону і залишити малий Герб як основний.
а там уже можно заняться и Гербом.
(пардон, що опис руцькою)
но, честно говоря, и та картинка которую хотят внедрить... тоже перегружена символизмом и слаба визуально )))
Неужели не видно, что так называемый "тризуб" - это птица, падающая вниз, древний языческий символ. Тридцать лет государство падает вниз, теряя людей и территории.
Измените символы с языческих на православные христианские - изменятся и государственные принципы, и отношение государства к людям.