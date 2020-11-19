По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 ноября, в Черкассах на площади Славы состоялось открытие мемориального комплекса "Несокрушимые духом" памяти погибших участников Антитеррористической операции на Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мемориал выполнен по уникальному эскизу под названием "Несокрушимые духом", который нарисовала дочь погибшего бойца Владимира Ложешникова - Дарья. Девушка победила в городском конкурсе по разработке концепции комплекса памяти погибших участников АТО на востоке Украины. В то время ей было 16 лет.

Капитан милиции в запасе Ложешников Владимир Иванович - бывший старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступностью против личности УУР УМВД Украины в Черкасской области- в 2014 году выполнял служебно-боевые задачи в зоне АТО в составе батальона оперативного значения "Донбасс" Национальной гвардии Украины. Погиб при исполнении обязанностей военной службы в городе Иловайск. Награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.

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Поклониться памяти погибших пришли представители городской и областной власти, руководство областной полиции, военные и община города. Присутствующие почтили погибших минутой молчания, был проведен молебен за упокой души умерших и состоялось возложение цветов.

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