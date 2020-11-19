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По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Сегодня, 19 ноября, в Черкассах на площади Славы состоялось открытие мемориального комплекса "Несокрушимые духом" памяти погибших участников Антитеррористической операции на Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мемориал выполнен по уникальному эскизу под названием "Несокрушимые духом", который нарисовала дочь погибшего бойца Владимира Ложешникова - Дарья. Девушка победила в городском конкурсе по разработке концепции комплекса памяти погибших участников АТО на востоке Украины. В то время ей было 16 лет.

По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО 01

Капитан милиции в запасе Ложешников Владимир Иванович - бывший старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступностью против личности УУР УМВД Украины в Черкасской области- в 2014 году выполнял служебно-боевые задачи в зоне АТО в составе батальона оперативного значения "Донбасс" Национальной гвардии Украины. Погиб при исполнении обязанностей военной службы в городе Иловайск. Награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.

Смотрите: Памятник погибшему Герою Украины лейтенанту Тарасу Матвииву открыли на Луганщине, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО 02

Поклониться памяти погибших пришли представители городской и областной власти, руководство областной полиции, военные и община города. Присутствующие почтили погибших минутой молчания,  был проведен молебен за упокой души умерших и состоялось возложение цветов.

По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО 03

Смотрите: Первый в Украине памятник погибшим военным пожарным открыли на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+40
Героям Слава !
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19.11.2020 19:01
+15
Наши люди быстро забывают героев . По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО - Цензор.НЕТ 8155 Результаты выборов шокируют . По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО - Цензор.НЕТ 8155 Вата ... По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО - Цензор.НЕТ 1564
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19.11.2020 19:07
+12
Красиво сделали.
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19.11.2020 19:20
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Героям Слава !
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19.11.2020 19:01 Ответить
Наши люди быстро забывают героев . По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО - Цензор.НЕТ 8155 Результаты выборов шокируют . По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО - Цензор.НЕТ 8155 Вата ... По эскизу дочери погибшего бойца: в Черкассах открыли мемориальный комплекс памяти погибших в АТО - Цензор.НЕТ 1564
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19.11.2020 19:07 Ответить
Красиво сделали.
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19.11.2020 19:20 Ответить
Для 73% это ни о чем.
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19.11.2020 19:21 Ответить
И в этом городе порошенко объединился с слугами скинуть мэра.
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19.11.2020 19:23 Ответить
Порошенко, то есть "ЕС" приняли решение поддержать кандидата в мэры Евпака, который идет от "Голоса". Евпака же решили поддерживать и местные "Слуги народа".
Действующий же мэр (заслуженные браток из 90-х и принципиальный коррупционер) изменил на этих выборах бабе Юле и избирается от "За Майбутне Коломойского".
Вот такое вот "объединение".
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19.11.2020 19:40 Ответить
За ескізом доньки загиблого бійця: в Черкасах відкрили меморіальний комплекс пам'яті загиблих в АТО - Цензор.НЕТ 9100 так "голос" для "пес" - ворог!!! Чи сьогодні - ворог, завтра - друг, післязавтра - знов ворог...
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19.11.2020 19:47 Ответить
По этому поводу обращайся к предводительнице "Голоса", которую однажды угораздило сморозить очевидную глупость, "ЕС" здесь вообще ни при чем.
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19.11.2020 20:00 Ответить
За ескізом доньки загиблого бійця: в Черкасах відкрили меморіальний комплекс пам'яті загиблих в АТО - Цензор.НЕТ 9063 як це "не причем"??? Так "курс" назначає "предводительніца" чи якись Ванька Ветров з форума???
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19.11.2020 20:09 Ответить
хороший памятник получился, мне нравится
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19.11.2020 19:26 Ответить
Душевний. Пробирає.
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19.11.2020 19:37 Ответить
Красиво зробили.
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19.11.2020 19:39 Ответить
Даша, наші рідні з нами, допоки ми пам'ятаємо. А ми пам'ятаємо, і не забудемо ані їх подвигу, ані їх лагідних очей та надійних долонь... Вічна пам'ять і слава героям! Схиляємося...
Смерть ворогам!
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19.11.2020 19:49 Ответить
.Дуже гарний меморіал! СЛАВА ГЕРОЯМ- ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!!!
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19.11.2020 19:53 Ответить
За ескізом доньки загиблого бійця: в Черкасах відкрили меморіальний комплекс пам'яті загиблих в АТО - Цензор.НЕТ 3733
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19.11.2020 20:34 Ответить
Очень красивый памяьник. Сейсас мало что коасивого делают. А тут еще сильный символизм вплетен. Молодцы!
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19.11.2020 21:13 Ответить
Тільки пам'яті загиблих не в" АТО", російсько-української війни! Давайте називати речі СВОЇМИ ІМЕНАМИ !
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19.11.2020 21:42 Ответить
Славяне, вы дебилы? Ставите памятники братоубийственной войне, вы же сами себя уничтожаете. А страной вашей владеют кудрявые, которые вас и стравливают. ИДИОТЫ.
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22.11.2020 10:57 Ответить
 
 