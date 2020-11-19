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Мошенники украли у отца погибшего АТОшника Кваши деньги, начисленные после смерти сына. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Доброволец Алексей Кваша погиб на фронте в 2015 году. Его отец получил от государства 300 тыс. гривен, но через некоторое время исполнительная служба списала эти деньги в пользу мошенников. Исполнительный лист оказался фальшивым. Полиция закрыла дело из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО" Илья Шполянский, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в октябре 2015 года Дмитрий Алексеевич получил выплату за погибшего сына - 302 тыс. грн. А уже 21.12.2018 года государственный исполнитель Светлана Мартыненко из Заводской ГИС г. Каменское (Днепропетровская область) списала с карты 270 тыс. грн в пользу определенного лица, адрес которого оказалась впоследствии недействительным. И еще 27 000 гривен как исполнительный сбор.

Мошенники украли у отца погибшего АТОшника Кваши деньги, начисленные после смерти сына 01

Детский писатель Алексей Кваша был добровольцем и погиб в 2015 году

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"Исполнительный лист поддельный, о чем есть все необходимые доказательства, и они переданы правоохранителям. Выбор мошенников пал на Квашу Дмитрия, потому что он хранил средства и не делал никаких транзакций по карте длительное время, и не проверял баланс. Речь идет о высокой вероятности сговора работников социальной защиты, отделения банка, государственного исполнителя и лица, которому перечислили средства. В феврале 2019-го - Дмитрий Алексеевич узнает о пропаже денег. В ноябре обращается к адвокату нашего союза", - рассказал Шполянский.

Мошенники украли у отца погибшего АТОшника Кваши деньги, начисленные после смерти сына 02

По его словам, полиция закрыла дело за отсутствием состава преступления, и никто из чиновников даже не попытался помочь пенсионеру вернуть деньги.

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"Процесс возврата средств может затянуться на годы. Мы объявляем начало сбора средств для Дмитрия Алексеевича, которому, кстати, 71 год, и не остановимся, пока не соберем всю сумму", - написал Шполянский и указал номер карточки отца погибшего героя.

5168 7573 9814 1970, Кваша Дмитрий Алексеевич.

Мошенники украли у отца погибшего АТОшника Кваши деньги, начисленные после смерти сына 03

Отец погибшего героя Дмитрий Алексеевич Кваша




Мошенники украли у отца погибшего АТОшника Кваши деньги, начисленные после смерти сына 04
Мошенники украли у отца погибшего АТОшника Кваши деньги, начисленные после смерти сына 05
Мошенники украли у отца погибшего АТОшника Кваши деньги, начисленные после смерти сына 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
просто поймать , и к двум березам привязать и разорвать как жаб
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19.11.2020 19:26
+26
Як же можна бути такою поганню?
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19.11.2020 19:32
+19
Куда не плюнь,одни суки.
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19.11.2020 19:28
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Правила форума Совет форумчан
просто поймать , и к двум березам привязать и разорвать как жаб
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19.11.2020 19:26 Ответить
можно просто запенить Свету Мартыненко как первое звено
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19.11.2020 19:34 Ответить
Света тут явно не прохожая...
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19.11.2020 19:45 Ответить
підор..си сер Мошенники украли у отца погибшего АТОшника Кваши деньги, начисленные после смерти сына - Цензор.НЕТ 4411
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19.11.2020 19:28 Ответить
главное что лапти при тебе остались
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19.11.2020 19:53 Ответить
Куда не плюнь,одни суки.
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19.11.2020 19:28 Ответить
при влади . согласен.
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19.11.2020 20:16 Ответить
Не за таку державу помирали люди на Майдані..ой не за таку..
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19.11.2020 19:30 Ответить
т-с-с! тихо! нельзя такое писать
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19.11.2020 19:59 Ответить
поймать невозможно
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19.11.2020 19:31 Ответить
Як же можна бути такою поганню?
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19.11.2020 19:32 Ответить
И к сожалению погани на много больше чем нам порой кажется, нужно только внимательными быть.
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19.11.2020 22:00 Ответить
Ни чё не поделать, у вас гендиректор Зеля, так что не трепыхайте пока Беларусь не отправит убийцу-луку в землю, и *****, так всё и будет, не гордитесь Зелей, он такой же.
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19.11.2020 19:33 Ответить
пишатись зеленим лайном можуть тільки кретини
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19.11.2020 19:48 Ответить
Та гроші ж вкрали коли ЗЕ ще не було. То що будеш казати про коричневе лайно? А ну спробуй відмазатися троляко.
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19.11.2020 20:00 Ответить
Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина - Цензор.НЕТ 8985 йому по-барабану...Боту що в моск вклали - то він й відтворює...
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19.11.2020 20:14 Ответить
О, вилізли довбойоби.
Вали на канал Портнова.
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19.11.2020 20:17 Ответить
Давайте деньги собирать, а как наказать мошенников - ни слова.
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19.11.2020 19:33 Ответить
ну дык свете уже нечего с карты снимать! совесть надо иметь, ведь те 270 тыс. ужо всё, света ждёт новые транши
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19.11.2020 19:48 Ответить
1. Ми добились поновлення карної справи. 2. Ми всюди розповсджуємо інформацію про злочин. 3. На виконавця та його керівника місцева спілка (м. Кам'янец) буде тиснути психологічно, аби добитись їх звільнення.
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20.11.2020 03:05 Ответить
Дякую, пане Ілля за відгук. Це свідчить, що ви дійсно тримаєте руку на пульсі.
Чи є АТОвці в правохоронних лавах, які не закриють очі на такий ганебний вчинок?
Чи маєте ви підтримку в обласній ланці? Чи, можливо, в Києві?
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20.11.2020 14:15 Ответить
Споймать гадов только на минные поля.
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19.11.2020 19:35 Ответить
Кляті іроди! Зрозуміло, що гроші старенькому не повернуть, тоді буде по-Божому, якщо крадії все до останньої копійки витратять на лікування різних хвороб! Нехай здихають поволі та у муках! І не отримають прощення від Господа Бога!!!
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19.11.2020 19:39 Ответить
Амінь.
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19.11.2020 20:11 Ответить
ну раз виконавча служба виконала, а мусора мовчать, значить зе-команда дала добро
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19.11.2020 19:49 Ответить
Да , за пол-года до выборов ЗЕ команда уже рулила Порохом ? ))))))
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19.11.2020 21:35 Ответить
Не звернув увагу на дату, ну зараз таке дно твориться, що 300 штук ще фігня
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20.11.2020 01:35 Ответить
Какие бессовестные уроды. Вообще-то это уголовная статья о мошенничестве. Неужели нельзя по реквизитам получателя найти преступников?
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19.11.2020 19:51 Ответить
Ну тепер справу поновили, але гроші найближчими роками нам не повернути
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20.11.2020 03:02 Ответить
Чому Ви не називаєте банк який проводив транзакцію?
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20.11.2020 04:36 Ответить
Банк не міг видати картку на не існуючу людину. Тобто працівник банку - учасник. Або - організатор.
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20.11.2020 04:35 Ответить
Я нічому не дивуюсь в Україні!!!Кажуть,що президент Зеленський поганий!Та в нас люди,готові одне одного вбити за долар!Хай земля горить під ногами,хто захищає в суді цих нелюдей!
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19.11.2020 19:55 Ответить
васька а кто у нас президент. хто брехав як паскудна собака шо прийде и порядок наведе...не лижи сраку еврею..воно для украинцив ничого не зробить..тилько обкраде
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19.11.2020 20:14 Ответить
Я не розумію , навіщо ми годуємо поліцію . Яка її функція в Україні ?
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19.11.2020 19:55 Ответить
Як бандити , лише без жодних принципів і обмежень .
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19.11.2020 20:12 Ответить
Ті мєнти, шо я знаю, мають одну функцію - косити бабло. Їдучи на обшук вони прикидають скіль здеруть, щоб "нічого не знайти"
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20.11.2020 01:36 Ответить
Сабаков пусть первый **** перечислит тогда и я
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19.11.2020 19:57 Ответить
если бы у члена семьи милиционера полиционера ....милиционера украли , быстро бы нашли , а если бы у прокурора - то в течении часа ....
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19.11.2020 19:58 Ответить
пошлите эти бумаги зеленському. це вин падло виноват. це його проходимцы зелени граблять стариков и детей...по большому счету пострелять бы эту падаль.дай бог придет это время.
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19.11.2020 20:12 Ответить
За порошенка пограбували . Розстрілюй .
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19.11.2020 20:13 Ответить
Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина - Цензор.НЕТ 5117 вже вище написав - не нервуйте, це звичайні боти (програми) - що написали те й відтворює...
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19.11.2020 20:17 Ответить
Грабили так-то проходимцы Пороха , тогда про Зелю-президента никто и не слышал )))
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19.11.2020 21:36 Ответить
Украина переполнена ублюдками не менее, чем паРаша. Как власть, так и "рядовые отряды". За что здесь бороться??? Чтобы завтра тебя "кинули", те кто вчера выехал на твоей крови...
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19.11.2020 20:14 Ответить
Це жах.
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19.11.2020 20:20 Ответить
Тобто є факт злочину шахрайство/злодійство.
Відомі персональні дані про людей чи точніше нелюдів які це здійснили.
І менти закривають справу

Як це так можливо?
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19.11.2020 20:27 Ответить
тут в соседней ветке человек написал , про начальников п ......в в Глухове , где дело даже не открывали . и его сразу здесь на цензоре вытерли, а вы говорите - Як це так можливо? Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина - Цензор.НЕТ 9797
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19.11.2020 21:38 Ответить
Я по сьогоднішній день в це не можу повірити.
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20.11.2020 03:01 Ответить
Дуже навіть можливо. Навіть типово.
Менти або самі в долі, або чекають, щоб позолотили їм ручку.
Знаючи нашу правопохоронну систему, я б здивувався, якби було інакше.
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20.11.2020 09:59 Ответить
мошеников на гиляку!
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19.11.2020 20:31 Ответить
людина стороння до завтра покипить і охолоне, а от рідний батько зобовязаний помститись. я на його місці вже давно би вирішив питання з виконавцем. справа не в грошах а в принципі.
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19.11.2020 20:42 Ответить
да "разведут " старика , что он сделает ? если только..... другие не помогут и не за деньги
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19.11.2020 21:42 Ответить
Ми (обласна спілка учасників АТО) допомагаємо не за гроші. За рік роботи з родини Олексія Кваши нами не взто жодної копійки.
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20.11.2020 03:00 Ответить
ну от саме на таких як Ви я і натякав
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20.11.2020 11:05 Ответить
"полиция закрыла дело за отсутствием состава преступления, и никто из чиновников даже не попытался помочь пенсионеру вернуть деньги", - а могло ли быть иначе на территории бесстыдства и беззакония？
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19.11.2020 20:55 Ответить
Менти звичайнісінькі паскуди!
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19.11.2020 21:14 Ответить
+ ... небагато, але теж допомога......
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19.11.2020 21:30 Ответить
цэ нэ люды - биологичне смиття!
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19.11.2020 22:29 Ответить
Это тоже проглотим?
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20.11.2020 00:12 Ответить
Блін !
Знову якесь шахрайство по збору коштів Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина - Цензор.НЕТ 3915
Подається заява на конкретний банк (який так і не вказаний) про незаконний перевід коштів !
І нехай уже цей банк повертає кошти та й собі розбирається зі законністю представлених документів .
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20.11.2020 01:16 Ответить
Доброго дня. Я особисто займаюсь цим питанням. Напишіть свій телефон, ми Вас долучимо до юристив цього процесу і з радісттю приймемо Вашу допомогу. Після перевірки документів буду чекати Ваших вибачень у звинуваченні в шайхрайстві. Мій телефон 0984177290.
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20.11.2020 02:59 Ответить
імя, сєстра, імя! Назву банку не вказано. Люди повинні знати - у якому банку можливе подібне шахрайство. Без працівників банку нічого б не сталося.
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20.11.2020 04:41 Ответить
Із вірогідністю 99% - це "Ощад".
Саме цей банк незаконно узурпував усі виплати по лінії військових пенсіонерів.
Клієнтам саме цього банку одразу після нарахування пенсії звонили шахраї і просили повідомити коди доступу під усякими приводами, тобто, персонал банку працює на шахраїв.
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20.11.2020 09:56 Ответить
Не факт. Приват банк заблокировал абсолютно все счета моей жены, включая заплатную, хотя по Конституции и по Закону о Исполнительной службы они не имели на это права.
Я написал жалобу в Минэкономики и в Нацбанк, пришел ответ, что они это сделали по решению исполнителей. Я им еще раз написал,что они нарушили Конституцию и Закон по решению исполнителей и являются соучастниками! Только после этого, когда до них дошло, разблокировали карту. С Исполнителями тоже отдельная история маразма в нашей стране.
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20.11.2020 10:53 Ответить
Так, подайте, будь ласка, назву банку.
Насправді шок.
Чи Ви пробували через них (банк) з*ясувати деталі ?
Я не знаю, як в Україні таке можливо, щоб якийсь державний виконавець (то від суду - ?) міг отримати доступ до рахунку і подати якісь інструкції ?
На якій підставі банк виконав таке "розпорядження" ?
Такого просто не може бути !
Шукайте через банк !!!
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20.11.2020 08:23 Ответить
В Україні уже давно поліцаї, прокурвори, "судді" і так звана "виконавча служба" - одна банда з пограбування населення.
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20.11.2020 09:49 Ответить
Доброго дня. Тут банк ні до чого. Так, Згідно Закону України "Про виконавче провадження" будь-який (і державний і приватний) виконавець мають доступ до всіх реєстрів і відомостей що стосуються виконавчого провадження. Банк зобов'язаний виконати постанову державного виконавця, бо за не виконання рішення суду кримінальна відповідальність.
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20.11.2020 10:59 Ответить
Доброго дня, пане Іване.
Дякую за роз*яснення. Я достатньо років працюю тут в банку. Тому не могла не прокоментувати.
Ми найперше реагуємо, коли приходить лист з податкової щодо несплати фізичною чи юридичною особою податків. Такі листи доставляє поштар у руки рекомендованим листом: все сканується, бо є номер Пошти Канади.
Одразу мусимо заморозити рахунок клієнта (особистий чи бізнесовий). І телефонуємо йому, хоча він отримує від податкової такого ж листа. Ми просто даємо людині можливість ПРОТЯГОМ ДНЯ - і не більше - сконтактуватися з ними і домовитися про угоду (часом мова йде і про десятки тисяч): наприклад, місячно сплачувати н-ну суму.
Тоді податкова факсом нам присилає mainlevée (звільнення) - оригінал знову прийде поштою. Розморожуємо рахунок. Але все записуємо у файл клієнта. Далі - відповідальність на ньому.
У мене юрвідділ - фактично друзі. У справах полагодження спадщин найчастіше з ними контактую, та й інші випадки (розлучення, суди і т.д.) бувають складними.
Найголовніше у нас: ми захищаємо гроші клієнта і відповідаємо за них.
Я б в житті не зробила подібну транзакцію без перевірки з нашими юристами.
Скільки і переписки з ними буває, сканую і відсилаю документи для аналізу (мінявся цивільний кодекс, заповіт міг бути складений по-старому - купа різних нюансів навіть щодо wording), + клієнти - імігранти з різних країн, помер тут - родина в Європі ...
Вина банку (працівника) само собою є. Однозначно. Як Ви і написали нижче.
Або тупа і непрофесійна мавпа то зробила, або вона (він) у змові з шахраями.
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20.11.2020 21:11 Ответить
Про судові рішення: через адвокатів виконували. Або від клієнтів з рішенням на суду на руках.
Про виконавців не чула чи не доводилося мати справу.
Але ніколи не має бути мовчки і всліпу: працівник банку мусить переконатися у правдивості і перевірити все зі свого боку.
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20.11.2020 21:15 Ответить
Навіщо писати про те в чому ви невіглас. До банку прийшов офіційний документ- постанова державного виконавця про стягнення з картки потерпілого коштів на картку іншого дядька (співучасника). Банк виконав вимогу виконавця (такий закон). Тут питання до виконавця, яка мала переконатися що є рішення суду по якому вона робить стягнення, до людини яка отримала кошти (це завідомо злочинець), і до поліції (яка заблукала в очевидних трьох соснах).
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20.11.2020 10:56 Ответить
+++++
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20.11.2020 20:56 Ответить
Подтверждаю. Ни Полиция, ни Прокуратура ничего не делают, чтобы садить мошенников.
190 статья мертвая в Украине! Дела со скрипом открывают, через 3 дня тупо закрывают.
И так уже раз 3. Ни решения судов, ни прокуроров - Полиции Авакова все глубоко по...
Приема граждан нет - карантин. Пишите письма. Ответов тоже нет, т.к. в канцелярии Деснянського района нет бумаги и марок! Шахраї вкрали у батька загиблого атовця Кваші гроші, нараховані після смерті сина - Цензор.НЕТ 5536 Приходите лично и забирайте ответ. Во время карантина. Когда государство не выполняет законы - оно разваливается!
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20.11.2020 10:47 Ответить
Что-то тут не так!
Просто украли деньги, а ". Полиция закрыла дело из-за отсутствия состава преступления." ? Это как?
"государственный исполнитель Светлана Мартыненко из Заводской ГИС г. Каменское (Днепропетровская область) списала с карты 270 тыс. грн в пользу определенного лица" - на основании ЧЕГО?
Может это лицо - жена?
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20.11.2020 10:59 Ответить
https://prnt.sc/vmpo56 Листопад чи можливо таки Лютий?
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20.11.2020 11:53 Ответить
https://prnt.sc/vmpzl8 Такий будинок є в реєстрі пошти Дніпра
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20.11.2020 12:01 Ответить
 
 