Мошенники украли у отца погибшего АТОшника Кваши деньги, начисленные после смерти сына. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Доброволец Алексей Кваша погиб на фронте в 2015 году. Его отец получил от государства 300 тыс. гривен, но через некоторое время исполнительная служба списала эти деньги в пользу мошенников. Исполнительный лист оказался фальшивым. Полиция закрыла дело из-за отсутствия состава преступления.
Об этом сообщил в Фейсбуке председатель ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО" Илья Шполянский, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в октябре 2015 года Дмитрий Алексеевич получил выплату за погибшего сына - 302 тыс. грн. А уже 21.12.2018 года государственный исполнитель Светлана Мартыненко из Заводской ГИС г. Каменское (Днепропетровская область) списала с карты 270 тыс. грн в пользу определенного лица, адрес которого оказалась впоследствии недействительным. И еще 27 000 гривен как исполнительный сбор.
Детский писатель Алексей Кваша был добровольцем и погиб в 2015 году
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"Исполнительный лист поддельный, о чем есть все необходимые доказательства, и они переданы правоохранителям. Выбор мошенников пал на Квашу Дмитрия, потому что он хранил средства и не делал никаких транзакций по карте длительное время, и не проверял баланс. Речь идет о высокой вероятности сговора работников социальной защиты, отделения банка, государственного исполнителя и лица, которому перечислили средства. В феврале 2019-го - Дмитрий Алексеевич узнает о пропаже денег. В ноябре обращается к адвокату нашего союза", - рассказал Шполянский.
По его словам, полиция закрыла дело за отсутствием состава преступления, и никто из чиновников даже не попытался помочь пенсионеру вернуть деньги.
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"Процесс возврата средств может затянуться на годы. Мы объявляем начало сбора средств для Дмитрия Алексеевича, которому, кстати, 71 год, и не остановимся, пока не соберем всю сумму", - написал Шполянский и указал номер карточки отца погибшего героя.
5168 7573 9814 1970, Кваша Дмитрий Алексеевич.
Отец погибшего героя Дмитрий Алексеевич Кваша
Пожалуйста, подождите...
Вали на канал Портнова.
Чи є АТОвці в правохоронних лавах, які не закриють очі на такий ганебний вчинок?
Чи маєте ви підтримку в обласній ланці? Чи, можливо, в Києві?
милиционера полиционера....милиционера украли , быстро бы нашли , а если бы у прокурора - то в течении часа ....
Відомі персональні дані про людей чи точніше нелюдів які це здійснили.
І менти закривають справу
Як це так можливо?
Менти або самі в долі, або чекають, щоб позолотили їм ручку.
Знаючи нашу правопохоронну систему, я б здивувався, якби було інакше.
Знову якесь шахрайство по збору коштів
Подається заява на конкретний банк (який так і не вказаний) про незаконний перевід коштів !
І нехай уже цей банк повертає кошти та й собі розбирається зі законністю представлених документів .
Саме цей банк незаконно узурпував усі виплати по лінії військових пенсіонерів.
Клієнтам саме цього банку одразу після нарахування пенсії звонили шахраї і просили повідомити коди доступу під усякими приводами, тобто, персонал банку працює на шахраїв.
Я написал жалобу в Минэкономики и в Нацбанк, пришел ответ, что они это сделали по решению исполнителей. Я им еще раз написал,что они нарушили Конституцию и Закон по решению исполнителей и являются соучастниками! Только после этого, когда до них дошло, разблокировали карту. С Исполнителями тоже отдельная история маразма в нашей стране.
Насправді шок.
Чи Ви пробували через них (банк) з*ясувати деталі ?
Я не знаю, як в Україні таке можливо, щоб якийсь державний виконавець (то від суду - ?) міг отримати доступ до рахунку і подати якісь інструкції ?
На якій підставі банк виконав таке "розпорядження" ?
Такого просто не може бути !
Шукайте через банк !!!
Дякую за роз*яснення. Я достатньо років працюю тут в банку. Тому не могла не прокоментувати.
Ми найперше реагуємо, коли приходить лист з податкової щодо несплати фізичною чи юридичною особою податків. Такі листи доставляє поштар у руки рекомендованим листом: все сканується, бо є номер Пошти Канади.
Одразу мусимо заморозити рахунок клієнта (особистий чи бізнесовий). І телефонуємо йому, хоча він отримує від податкової такого ж листа. Ми просто даємо людині можливість ПРОТЯГОМ ДНЯ - і не більше - сконтактуватися з ними і домовитися про угоду (часом мова йде і про десятки тисяч): наприклад, місячно сплачувати н-ну суму.
Тоді податкова факсом нам присилає mainlevée (звільнення) - оригінал знову прийде поштою. Розморожуємо рахунок. Але все записуємо у файл клієнта. Далі - відповідальність на ньому.
У мене юрвідділ - фактично друзі. У справах полагодження спадщин найчастіше з ними контактую, та й інші випадки (розлучення, суди і т.д.) бувають складними.
Найголовніше у нас: ми захищаємо гроші клієнта і відповідаємо за них.
Я б в житті не зробила подібну транзакцію без перевірки з нашими юристами.
Скільки і переписки з ними буває, сканую і відсилаю документи для аналізу (мінявся цивільний кодекс, заповіт міг бути складений по-старому - купа різних нюансів навіть щодо wording), + клієнти - імігранти з різних країн, помер тут - родина в Європі ...
Вина банку (працівника) само собою є. Однозначно. Як Ви і написали нижче.
Або тупа і непрофесійна мавпа то зробила, або вона (він) у змові з шахраями.
Про виконавців не чула чи не доводилося мати справу.
Але ніколи не має бути мовчки і всліпу: працівник банку мусить переконатися у правдивості і перевірити все зі свого боку.
190 статья мертвая в Украине! Дела со скрипом открывают, через 3 дня тупо закрывают.
И так уже раз 3. Ни решения судов, ни прокуроров - Полиции Авакова все глубоко по...
Приема граждан нет - карантин. Пишите письма. Ответов тоже нет, т.к. в канцелярии Деснянського района нет бумаги и марок! Приходите лично и забирайте ответ. Во время карантина. Когда государство не выполняет законы - оно разваливается!
Просто украли деньги, а ". Полиция закрыла дело из-за отсутствия состава преступления." ? Это как?
"государственный исполнитель Светлана Мартыненко из Заводской ГИС г. Каменское (Днепропетровская область) списала с карты 270 тыс. грн в пользу определенного лица" - на основании ЧЕГО?
Может это лицо - жена?