Мошенники украли у отца погибшего АТОшника Кваши деньги, начисленные после смерти сына. ФОТО

Доброволец Алексей Кваша погиб на фронте в 2015 году. Его отец получил от государства 300 тыс. гривен, но через некоторое время исполнительная служба списала эти деньги в пользу мошенников. Исполнительный лист оказался фальшивым. Полиция закрыла дело из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО" Илья Шполянский, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в октябре 2015 года Дмитрий Алексеевич получил выплату за погибшего сына - 302 тыс. грн. А уже 21.12.2018 года государственный исполнитель Светлана Мартыненко из Заводской ГИС г. Каменское (Днепропетровская область) списала с карты 270 тыс. грн в пользу определенного лица, адрес которого оказалась впоследствии недействительным. И еще 27 000 гривен как исполнительный сбор.

Детский писатель Алексей Кваша был добровольцем и погиб в 2015 году

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"Исполнительный лист поддельный, о чем есть все необходимые доказательства, и они переданы правоохранителям. Выбор мошенников пал на Квашу Дмитрия, потому что он хранил средства и не делал никаких транзакций по карте длительное время, и не проверял баланс. Речь идет о высокой вероятности сговора работников социальной защиты, отделения банка, государственного исполнителя и лица, которому перечислили средства. В феврале 2019-го - Дмитрий Алексеевич узнает о пропаже денег. В ноябре обращается к адвокату нашего союза", - рассказал Шполянский.

По его словам, полиция закрыла дело за отсутствием состава преступления, и никто из чиновников даже не попытался помочь пенсионеру вернуть деньги.

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"Процесс возврата средств может затянуться на годы. Мы объявляем начало сбора средств для Дмитрия Алексеевича, которому, кстати, 71 год, и не остановимся, пока не соберем всю сумму", - написал Шполянский и указал номер карточки отца погибшего героя.

5168 7573 9814 1970, Кваша Дмитрий Алексеевич.

Отец погибшего героя Дмитрий Алексеевич Кваша











