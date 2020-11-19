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Порошенко во Львове встретился с семьями Героев Небесной Сотни. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Мы обязаны Героям Небесной Сотни, которые отдали свои жизни за европейский путь развития Украины. Об этом сказал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во Львове на встрече с семьями погибших участников Революции Достоинства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко во Львове встретился с семьями Героев Небесной Сотни 01

"Я здесь, чтобы поблагодарить вас и извиниться, что сейчас на государственном уровне День Достоинства и Свободы отмечается не так, как пять лет до этого. Уверяю вас - это ненадолго. Мы ни в коем случае не дадим уничтожить память, уничтожить украинство, государственность, уничтожить то, что уже есть в нашей истории - это память о Героях Небесной Сотни ", - сказал пятый Президент.

Участники встречи выразили возмущение обысками силовиков в Музее Революции Достоинства. "Страна живет символами. У нас есть свои символы и наша встреча здесь - это символ приоритетов, которые важны для нашей команды. Они живут своими символами. Это же не просто какой-то следователь подписал обыск - это позиция Зеленского ", - отметил Порошенко.

Мать Героя Небесной Сотни Романа Вареницы из Новояворовска Анна Варениця рассказала, что ей больно видеть то, что происходит в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни

"Очень тяжело вспоминать те события, но еще труднее смотреть на все то, что сейчас творится. Отпустили "беркутов" в 2019 году. Мы ходили на все те суды, и в 2019 году для нас снова вернулись те события 2014 года. Шесть лет продолжался суд и потом так сделать - отпустить тех "беркутов" ... Сейчас уже исследовано и мы знаем, кто убил нашего сына. Один из тех, кого отпустили, Абровськин - сейчас обнаружили, что он из своего оружия убил и ранил 40 человек 20 февраля. И его отпустили ", - отметила она.

Порошенко во Львове встретился с семьями Героев Небесной Сотни 02

"Мы ходили на те суды и они себя вели так как будто ничего человеческого в тех ребятах не осталось. Они вели себя как звери и очень обидно нам было, что они не поняли своей вины. Они ни разу не попросили прощения , - рассказала мать погибшего героя.

"Мы не складывать руки, не терять любви и веры в Украину. Бороться, так как мы боремся против реванша, так как боремся против того, чтобы клика Януковича возвращалась к власти ", - подчеркнул лидер партии" Европейская Солидарность".

Смотрите: Львовский областной госпиталь ветеранов войн получит кислородное оборудование от Фонда Порошенко. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+26
Сейчас начнется кваканье на зеленых болотах.)
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19.11.2020 21:55
+23
а бубочку не нашли журналисты в Феофании. и даже следов пребывания высшего руководства (пропускной режим, охрана, транспорт) на территории больницы НЕТ

вопрос - куда ермак дел бедоносца?
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19.11.2020 21:57
+21
Порошенко во Львове встретился с семьями Героев Небесной Сотни.

Это не тот, петя негодует, который за 5 лет не управился ни одного мусора посадить, которые эту сотню расстреляли? Это, внимание, при полностью подконтрольных ему судах.
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19.11.2020 22:04
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 6 ч. ·

Обшук за два дні до річниці - це стара як світ кагебістська методичка: облава на Великдень, арешт/допит на день народження і т.д. - "с целью деморализации объекта". В даному випадку - українського суспільства, тобто нас із вами.
(Як же вони той Майдан ненавидять, Господи, як же їх тіпає, всю ту мордорську аґентуру, коли українці починають підводити голову й згадувати слово "гідність"...)
А хлопців цих, у формі, що приймали присягу захищати інтереси України, - шкода (обдурених мені завжди шкода не тільки по-людськи, а й на історичну мірку, "по-хазяйськи": як змарнований ресурс). "І нема кому відповісти за те, що ніхто не навчив їх нічого кращого" (Г.Белль, "Більярд о пів на десяту").
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19.11.2020 21:54 Ответить
Порошенко во Львове встретился с семьями Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5559
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19.11.2020 22:01 Ответить
Сейчас начнется кваканье на зеленых болотах.)
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19.11.2020 21:55 Ответить
Маша-машева не угадала , писак маловато и не назло , интересуются политикой всё меньше ,так называемый короновирус досаждает,людям бабки на жизнь нужны
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20.11.2020 00:03 Ответить
а бубочку не нашли журналисты в Феофании. и даже следов пребывания высшего руководства (пропускной режим, охрана, транспорт) на территории больницы НЕТ

вопрос - куда ермак дел бедоносца?
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19.11.2020 21:57 Ответить


Пэт Люра@Pet_lyra 7 мин

АХАХАХА))) Зеленский -- не будет больше спецпалат для членов ЦК.
Аппартаиентьі, в которьіх он находится, бьіли построеньі для Первого Секретаря ЦК компартии УССР.
Там две квартирьі со спецсвязью и прислугой.
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19.11.2020 22:09 Ответить
Бобочка в Оман полетів з дєрмаком отдихать)
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19.11.2020 22:23 Ответить
Швидше за все сидить вдома і розводить лохів відосиками.
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19.11.2020 22:33 Ответить
Може, він знову в Омані, чи обмані, то таке, вже було...
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19.11.2020 23:11 Ответить
"Сидоров - кассир".

- Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф!

история с Фофанией становится интересной.... Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1398
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19.11.2020 23:15 Ответить
Карцев и Ильченко
"вчера по пять но большие...."
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19.11.2020 23:21 Ответить
ось цього прокацапське зерагульє і боїться
бо ненавидить українство і все українське
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19.11.2020 21:58 Ответить
І тиша.... бо "хазяїн" платить, ****.......
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19.11.2020 22:02 Ответить
Порошенко во Львове встретился с семьями Героев Небесной Сотни.

Это не тот, петя негодует, который за 5 лет не управился ни одного мусора посадить, которые эту сотню расстреляли? Это, внимание, при полностью подконтрольных ему судах.
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19.11.2020 22:04 Ответить
Висрався? Полегшало?
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19.11.2020 22:08 Ответить
По существу возражай, говноед.
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19.11.2020 22:10 Ответить
в хер ти впав, послід ішачий)
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19.11.2020 22:19 Ответить
Тебе. ган2он, просто ответить нечего. Кукарекнул рефлекторно сдуру.. Лети из петиного говна зёрнышки выклёвывать. Это твоя тема.
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19.11.2020 22:25 Ответить
Ты зачем убил Ерику, утырок?
Ну а теперь возражай по существу, говноед Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 425
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19.11.2020 22:30 Ответить
Гнида, ты где была во время революции достоинства? Титушкой работало?
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19.11.2020 23:30 Ответить
он самый,слепотрастовский
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19.11.2020 22:10 Ответить
Душимо спамом брехливого подолякового бота belge
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19.11.2020 22:58 Ответить
Вылез, дурачок? Скучно в петушином углу?
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19.11.2020 23:08 Ответить
тебе, подолякова наволоч, виявляється, треба задушити
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19.11.2020 23:34 Ответить
Та ти шо? А Пєтя шо у нас слідчий? Чи може прокурор? Чи може Пєтя суддя щоб вироки виносити? Про підконтрольні Пєті суди будеш портнову заливати.
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20.11.2020 00:04 Ответить
Посмотрел,кто же поставил лайки этому лживому комментарию.Шариевцы,совкодрочеры и зрители мертвечуковского ньюсвана.Все ожидаемо.
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20.11.2020 08:04 Ответить
А маски где???
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19.11.2020 22:04 Ответить
Порошенко во Львове встретился с семьями Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 3327
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19.11.2020 22:06 Ответить
Мі-мі-мі, кицюнька 😻😻😻💛💙
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19.11.2020 22:17 Ответить
Можна подумать, що папірєднікі, за свою каденцію, всіх винних передсаджли, а зебобіки відпустили. От кому б промовчати.
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19.11.2020 22:08 Ответить
что что а пиарится Порох умеет, чистой воды политика.
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19.11.2020 22:15 Ответить
Ну сходи , и попиарься,
Владик Ткаченко!) 95-й квартал на кладбище тебя утешит!)
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19.11.2020 22:26 Ответить
Если бы Зеленский сразу посадил и конфисковал майно Мертвечука, Мародера и Рыжего, его рейтинг сегодня был бы 92%.
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19.11.2020 22:19 Ответить
И теперь бы уже сажали шибко мудрых зебилов. Просто так, от фонаря как им нравится)
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19.11.2020 22:22 Ответить
А если бы бабушке...
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19.11.2020 22:27 Ответить
А что,кроме празднования,Питруня сделал?Сколько убийц наказано?Пусть им расскажет,как Садовника отпустил
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19.11.2020 22:21 Ответить
Лицемер высшего разряда
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19.11.2020 22:21 Ответить
Держит всех за лохов.
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19.11.2020 22:24 Ответить
Тебя держать не надо. Ты и есть породистый лох.
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19.11.2020 23:32 Ответить
Приємно познайомитись. Welt Schmerz. Можна просто Вельт
(насправді не дуже приємно, але ваша відвертість про себе імпонує - це вже на рівні хуцпи)
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19.11.2020 22:29 Ответить
Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 353
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20.11.2020 01:43 Ответить
шмаркля таки да,лицемер,лгун,подонок, хуцпа,ложь и подлость у вислюка безмерны.
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20.11.2020 05:56 Ответить
Нада Петру Алексеичу где-нибудь на востоке Украины такой бенкет устроить . Для віри , армії і мови (( .
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19.11.2020 22:30 Ответить
І щось мені підказує, що люди поруч теж будуть їсти - а не сидіти й дивитись, як хрюкотить зелюк (бо Бубочка пісь-пісь, щоб його військові дяді не зарізякали виделкою).
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19.11.2020 22:36 Ответить
Бггг)))свинособак то сколько набежало -песня,знают что при Порохе теперь точно сдохнут.
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19.11.2020 22:58 Ответить
Одного не пойму, к чему зеля к майдану? ПЕСыкам главное гавкнуть.
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19.11.2020 23:21 Ответить
Президент Петро Порошенко сьогодні вшановував пам'ять Героїв Небесної Сотні, поклав квіти та помолився біля меморіалу загиблим, зустрічався з їхніми рідними.
Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3870
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19.11.2020 23:32 Ответить
Резидент Зеленський, добре розуміючи, які дні надходять та який це матиме розголос, послав своїх бакановських псів влаштовувати обшук у музеї Революції Гідності. Інші його шавки з ДБР саме зараз розкручують справу про "державний переворот" та якраз оперативно розіслали повістки активним учасникам революції.
Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8689
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19.11.2020 23:33 Ответить
Порошенко у Львові зустрівся з сім'ями Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 7956
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20.11.2020 20:21 Ответить
Президент карає? Його вина в тому, що він не реформував суди. Судівське зміїне кубло не дало нічого зробити. А треба було як Саакашвілі - напівзаконними методами, але потім би ховався по інших країнах.
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20.11.2020 01:42 Ответить
Всі без масок
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20.11.2020 08:45 Ответить
 
 