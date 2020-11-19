Порошенко во Львове встретился с семьями Героев Небесной Сотни. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Мы обязаны Героям Небесной Сотни, которые отдали свои жизни за европейский путь развития Украины. Об этом сказал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во Львове на встрече с семьями погибших участников Революции Достоинства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Я здесь, чтобы поблагодарить вас и извиниться, что сейчас на государственном уровне День Достоинства и Свободы отмечается не так, как пять лет до этого. Уверяю вас - это ненадолго. Мы ни в коем случае не дадим уничтожить память, уничтожить украинство, государственность, уничтожить то, что уже есть в нашей истории - это память о Героях Небесной Сотни ", - сказал пятый Президент.
Участники встречи выразили возмущение обысками силовиков в Музее Революции Достоинства. "Страна живет символами. У нас есть свои символы и наша встреча здесь - это символ приоритетов, которые важны для нашей команды. Они живут своими символами. Это же не просто какой-то следователь подписал обыск - это позиция Зеленского ", - отметил Порошенко.
Мать Героя Небесной Сотни Романа Вареницы из Новояворовска Анна Варениця рассказала, что ей больно видеть то, что происходит в Украине.
"Очень тяжело вспоминать те события, но еще труднее смотреть на все то, что сейчас творится. Отпустили "беркутов" в 2019 году. Мы ходили на все те суды, и в 2019 году для нас снова вернулись те события 2014 года. Шесть лет продолжался суд и потом так сделать - отпустить тех "беркутов" ... Сейчас уже исследовано и мы знаем, кто убил нашего сына. Один из тех, кого отпустили, Абровськин - сейчас обнаружили, что он из своего оружия убил и ранил 40 человек 20 февраля. И его отпустили ", - отметила она.
"Мы ходили на те суды и они себя вели так как будто ничего человеческого в тех ребятах не осталось. Они вели себя как звери и очень обидно нам было, что они не поняли своей вины. Они ни разу не попросили прощения , - рассказала мать погибшего героя.
"Мы не складывать руки, не терять любви и веры в Украину. Бороться, так как мы боремся против реванша, так как боремся против того, чтобы клика Януковича возвращалась к власти ", - подчеркнул лидер партии" Европейская Солидарность".
Пожалуйста, подождите...
Обшук за два дні до річниці - це стара як світ кагебістська методичка: облава на Великдень, арешт/допит на день народження і т.д. - "с целью деморализации объекта". В даному випадку - українського суспільства, тобто нас із вами.
(Як же вони той Майдан ненавидять, Господи, як же їх тіпає, всю ту мордорську аґентуру, коли українці починають підводити голову й згадувати слово "гідність"...)
А хлопців цих, у формі, що приймали присягу захищати інтереси України, - шкода (обдурених мені завжди шкода не тільки по-людськи, а й на історичну мірку, "по-хазяйськи": як змарнований ресурс). "І нема кому відповісти за те, що ніхто не навчив їх нічого кращого" (Г.Белль, "Більярд о пів на десяту").
вопрос - куда ермак дел бедоносца?
Пэт Люра@Pet_lyra 7 мин
АХАХАХА))) Зеленский -- не будет больше спецпалат для членов ЦК.
Аппартаиентьі, в которьіх он находится, бьіли построеньі для Первого Секретаря ЦК компартии УССР.
Там две квартирьі со спецсвязью и прислугой.
- Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф!
история с Фофанией становится интересной....
"вчера по пять но большие...."
бо ненавидить українство і все українське
Это не тот, петя негодует, который за 5 лет не управился ни одного мусора посадить, которые эту сотню расстреляли? Это, внимание, при полностью подконтрольных ему судах.
Ну а теперь возражай по существу, говноед
Владик Ткаченко!) 95-й квартал на кладбище тебя утешит!)
(насправді не дуже приємно, але ваша відвертість про себе імпонує - це вже на рівні хуцпи)