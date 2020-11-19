Новейший российский комплекс беспилотников "Наводчик-2" обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Комплекс "Наводчик-2" расположен на оккупированной части Луганской области, в 12 км от линии фронта. Ранее такой комплекс использовали в Армении и в оккупированной Южной Осетии.
Об этом сообщает международное разведывательной сообщество InformNapalm, информирует Цензор.НЕТ.
В состав "Наводчика-2" входят 7 БПЛА типа "Гранат" различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 км. Комплекс предназначен для выполнения разведывательных и специальных задач, в частности, для обеспечения координатами целей дивизионов пушечной артиллерии и РСЗО.
Первая информация о фиксации этого комплекса на Донбассе появилась в отчете СММ ОБСЕ №272 / 2020 от 14 ноября 2020 года.
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InformNapalm получил визуальное подтверждение этой текстовой информации. Благодаря фото с БПЛА удалось подтвердить, что новейший российский комплекс "Наводчик-2" действительно используется на Донбассе. Рядом со станцией управления также были замечены 3 ящика для хранения и транспортировки БПЛА.
Комплекс "Наводчик-2" поступил на вооружение МО РФ в 2014 году. Его сразу перебросили в Армению на 102-ю российскую военную базу в городе Гюмри. С тех пор информация об использовании этого комплекса и в российских СМИ, и на официальном сайте МО РФ касалась в основном только Армении. Лишь несколько раз этот комплекс также упоминали в контексте проведения учений на территории 4-й оккупационной военной базы РФ, которая развернута в Цхинвальском регионе Грузии.
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Это не РосЦийсский , -
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а с ТОЙ СТОРОНЫ !,,
и он не боевой , а прикольный !.
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Армянам эта херня не помогла в войне с Азербайджаном, а значит и лугандону и рашистским оккупантам не поможет против Украины.
"Наводчик 2" та його обслуга увійшли в цю незначну кількість окупантів на території України чи какаяразница?
Эти х Наводчиков - - -на хлеб не намажэшь..
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Правда они могут РАЗМАЗАТЬ наши ГОРОДА,,,,,
всякие снайперы и артиллеристы которые приезжают сдавать зачеты должны бояться сюда приезжать, у них земля должна гореть под ногами
подвоз боеприпасов надо прекратить
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Какое ж быдлонаселение смотрит там и здесь (и в Германии, кстати, тоже) это ТВ и даже тени сомнения нет, что им лепят фуфло...
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Надо бы не ржать а начать что-то делать.
Aerial Dragnet, DARPA, США
Apollo Shield, Apollo Shield
Dronebuster, Flex Force, США
DroneDefender, Battelle, США
портативная, форм-фактор "винтовки", дальность действия до 400 м, время работы - до 5 часов
DroneGun, Drone Shield, Австралия/США
2020.05.19 DroneGun Tactical и DroneGun MKIII - противодронные новинки от DroneShield
DroneSentinel, DroneShield, США
2017.07.11 Стационарная противодронная система DroneSentry посадит БЛА или вернет его к оператору.
DroneSentry, DroneShield, США
One Touch Interceptor TI, Airspace Systems, США
Phaser, США
Радиус действия - около 1 км. Контролирует сигналы ISM и GPS. Опробован американцами в Сирии. Airspace Systems, США
насчет "ржем" а что еще олстается если бубочка "закончил войну" и фсбешные агенты прямо сейчас разваливают армию.
А выводы они сделали после того как дроны запущенные из Йемена, пролетели 200 км и разнесли 2 нефтеперекачивающих завода в Саудовской Аравии, которые были защищены ПВО США - Пэтриотами и Скайгардами.
Вызодит, что ПВО разработанные против самолетов, не работают против дронов. Хоть американские, зоть российские.
США это осознали и занялись разработкой зашиты от дронов.
Раша скорее всего тоже.
Украина? К сожалению, скорее всего нет. Пока украинцы просто ржут над картинками разгрома раша-ПВО, вместо того чтобы сделать выводы.
Phaser, США
DroneGun Tactical и DroneGun MKIII
От пересторожчики - наш бубачка вже повідбирав все чим їх можна було б обстріляти