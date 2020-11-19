РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13363 посетителя онлайн
Новости Фото ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
25 972 86
беспилотник (2088) оружие (9382) Россия (91236) Донбасс (26945) техника (1541)

Новейший российский комплекс беспилотников "Наводчик-2" обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Комплекс "Наводчик-2" расположен на оккупированной части Луганской области, в 12 км от линии фронта. Ранее такой комплекс использовали в Армении и в оккупированной Южной Осетии.

Об этом сообщает международное разведывательной сообщество InformNapalm, информирует Цензор.НЕТ.

В состав "Наводчика-2" входят 7 БПЛА типа "Гранат" различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 км. Комплекс предназначен для выполнения разведывательных и специальных задач, в частности, для обеспечения координатами целей дивизионов пушечной артиллерии и РСЗО.

Первая информация о фиксации этого комплекса на Донбассе появилась в отчете СММ ОБСЕ №272 / 2020 от 14 ноября 2020 года.

Также на Цензор.НЕТ: Укроборонпром заявляет о давлении со стороны министерства Уруского и просит Зеленского вмешаться

InformNapalm получил визуальное подтверждение этой текстовой информации. Благодаря фото с БПЛА удалось подтвердить, что новейший российский комплекс "Наводчик-2" действительно используется на Донбассе. Рядом со станцией управления также были замечены 3 ящика для хранения и транспортировки БПЛА.

Новейший российский комплекс беспилотников Наводчик-2 обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm 01

Комплекс "Наводчик-2" поступил на вооружение МО РФ в 2014 году. Его сразу перебросили в Армению на 102-ю российскую военную базу в городе Гюмри. С тех пор информация об использовании этого комплекса и в российских СМИ, и на официальном сайте МО РФ касалась в основном только Армении. Лишь несколько раз этот комплекс также упоминали в контексте проведения учений на территории 4-й оккупационной военной базы РФ, которая развернута в Цхинвальском регионе Грузии.

Смотрите на Цензор.НЕТ: С погибшим в зоне ООС воином 80-й ОДШБр Иваном Горошко простились во Львове. ФОТОрепортаж







Новейший российский комплекс беспилотников Наводчик-2 обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm 02

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+36
а вот азеры не обосрались всяких навотчиков с горожанами и сс или что там у панцирейлаптеногих???
показать весь комментарий
19.11.2020 23:21
+31
хорошая цель для «Bayraktar TB2» Новейший российский комплекс беспилотников "Наводчик-2" обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7020
показать весь комментарий
19.11.2020 23:27
+29
Новейший российский комплекс беспилотников "Наводчик-2" обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5006
показать весь комментарий
19.11.2020 23:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ихтаместь
показать весь комментарий
19.11.2020 23:20 Ответить
Спалит нафик ********** хлам Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9000
показать весь комментарий
20.11.2020 06:38 Ответить
а вот азеры не обосрались всяких навотчиков с горожанами и сс или что там у панцирейлаптеногих???
показать весь комментарий
19.11.2020 23:21 Ответить
ну і чому його ще не знищили?
показать весь комментарий
19.11.2020 23:21 Ответить
Ты шо! Бубачка ниразришаит
показать весь комментарий
19.11.2020 23:23 Ответить
так ихтамнет ...- а на нет , и суда нет...
показать весь комментарий
20.11.2020 11:34 Ответить
А хіба він комусь шкодить? Наші безпілотники не літають - Бубачька не велить, а щодо їх сумнівної ефективності, то у Карабаху вона була нульова.
показать весь комментарий
19.11.2020 23:37 Ответить
Зеленский хрен отбил об рояль.. Так чим це все знищувати? Все накрилося пійською російською, яка зветься на руський мові - ПЫЗДОЮ ЯКОЮ ВСЕ НАКРИВАЭТЬСЯ... Ну якось так.. в перекладі з російської.
показать весь комментарий
19.11.2020 23:46 Ответить
ОП ПІДКОНТРОЛЬНЕ НЕ ВСУ ЗАБОРОНИЛО.
показать весь комментарий
22.11.2020 10:24 Ответить
ИДИОТЫ !,,
-
Это не РосЦийсский , -
-
а с ТОЙ СТОРОНЫ !,,
и он не боевой , а прикольный !.
.
.
!
показать весь комментарий
19.11.2020 23:23 Ответить
И шо, такий бравий снимок, низзя по приколу накрыть это потешное раисджермелля?
показать весь комментарий
20.11.2020 00:37 Ответить
Ху&ло решило надавить, пока Байден не надавил...
показать весь комментарий
19.11.2020 23:24 Ответить
а ну да ! у укропов отжали ...тьфу не та методичка.... в шахте нашли !
показать весь комментарий
19.11.2020 23:25 Ответить
ЭТО с той стороны
показать весь комментарий
19.11.2020 23:47 Ответить
Новейший российский комплекс беспилотников "Наводчик-2" обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5006
показать весь комментарий
19.11.2020 23:25 Ответить
Ранее такой комплекс использовали в Армении...

Армянам эта херня не помогла в войне с Азербайджаном, а значит и лугандону и рашистским оккупантам не поможет против Украины.
показать весь комментарий
19.11.2020 23:25 Ответить
Ээээ... В какой Армении? Карабах - это ж по-вашему не Армения?
показать весь комментарий
20.11.2020 01:05 Ответить
База Гюмри всё таки в Армении находится. "Його відразу перекинули до Вірменії на 102-гу російську військову базу в місті Гюмрі"
показать весь комментарий
20.11.2020 18:46 Ответить
"Армянам" и "в Армении", это все-таки немного не одно и то же ... или не?
показать весь комментарий
20.11.2020 21:18 Ответить
хорошая цель для «Bayraktar TB2» Новейший российский комплекс беспилотников "Наводчик-2" обнаружили на оккупированной Луганщине, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7020
показать весь комментарий
19.11.2020 23:27 Ответить
У нас же есть Байрактары,почему бы не гахнуть?
показать весь комментарий
19.11.2020 23:30 Ответить
Прийдет время, бахнем и не раз.
показать весь комментарий
21.11.2020 20:52 Ответить
Нада ещё больше открывать пунктов-пропусков в Украину . И банкоматы поставить там же . Шоб кормильцы всея Украины даже не парились с въездом и регистрацией , а просто брали бабло не отходя от кассы . ((
показать весь комментарий
19.11.2020 23:34 Ответить
Та ну нах...Не может быть!
показать весь комментарий
19.11.2020 23:36 Ответить
Україна в ОБСЄ заявила про 2100 іхтамнетов на доМбасі і про 40 одиниць військової техніки.
"Наводчик 2" та його обслуга увійшли в цю незначну кількість окупантів на території України чи какаяразница?
показать весь комментарий
19.11.2020 23:37 Ответить
устроили тут полигон. почему такое нельзя мочить, это же не среди домов и такое прочее, какие отмазки
показать весь комментарий
19.11.2020 23:44 Ответить
Да какая разница !..
Эти х Наводчиков - - -на хлеб не намажэшь..
.
Правда они могут РАЗМАЗАТЬ наши ГОРОДА,,,,,
показать весь комментарий
19.11.2020 23:49 Ответить
А какую пользу это принесёт?
показать весь комментарий
19.11.2020 23:52 Ответить
замедление разработки военной техники врага
всякие снайперы и артиллеристы которые приезжают сдавать зачеты должны бояться сюда приезжать, у них земля должна гореть под ногами
подвоз боеприпасов надо прекратить
показать весь комментарий
19.11.2020 23:57 Ответить
То есть мы ещё и создаём им условия обучения максимально приближенные к боевым? Кацапский минобороны только спасибо скажет.
показать весь комментарий
20.11.2020 00:03 Ответить
прилетает дрон и у коцапов минус несколько лямов и опытный образец образец, пусть говорят спасибо
показать весь комментарий
20.11.2020 00:06 Ответить
Ну допустим. В следующий раз не пришлют его или осторожней будут. Нам то с этого какая польза?
показать весь комментарий
20.11.2020 00:08 Ответить
а какая нам польза что они там стоят. а так хотябы на них потренировать уже свои расчеты и пилотов дронов, тем более уничтожая их новую технику
показать весь комментарий
20.11.2020 00:10 Ответить
Тренироваться нужно на полигонах, укрытых от посторонних глаз. Выдавать свои умения врагу без наступления на него - верх тупости.
показать весь комментарий
20.11.2020 00:13 Ответить
верх тупости служить мишенями для тренировок коцапов
показать весь комментарий
20.11.2020 00:16 Ответить
Уничтожив эту машинку мы как раз и подставим своих ребят под ответный удар. Вероятность, что русня отомстит 146%.
показать весь комментарий
20.11.2020 00:22 Ответить
вот что ты говоришь
Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2949
показать весь комментарий
20.11.2020 00:27 Ответить
Я говорю, что убивать врага нужно в процессе наступления, а не просто теша своё самолюбие ценой жизни своих солдат.
показать весь комментарий
20.11.2020 00:30 Ответить
с такой тактикой ой не раздражать врага, - наступления не будет никогда
показать весь комментарий
20.11.2020 00:33 Ответить
Нужно учиться у Азербайджана, который бестолково не раздражал врага, а готовился к победе чуть не 30 лет.
показать весь комментарий
20.11.2020 07:14 Ответить
Скажіть, будь ласка, пане стратек, а яка межа по вашому поки можна "нє атвічать", і при перетині якої вже пора атвєтіть?
показать весь комментарий
20.11.2020 10:55 Ответить
Вот это у молдаван как раз можно проконсультироваться
показать весь комментарий
20.11.2020 12:14 Ответить
Интересно, а в процессе обороны убивать врага нельзя? Оборона, оперативная пауза , наступление, это все виды боевых действий.
показать весь комментарий
20.11.2020 05:18 Ответить
Можно. Но оборона это когда противник наступает.
показать весь комментарий
20.11.2020 07:15 Ответить
А ВОРОГ УЖЕ НАСТУПИВ, І ЗАХВАТИВ НАШУ ТЕРИТОРІЮ , ТО ЩО І ДАЛІ СПОСТЕРІГАТИ ЯК ВІН СТЯГУЄ ТЕХНІКУ ДЛЯ ВБИВСТВ УКРАЇНЦІВ.
показать весь комментарий
22.11.2020 10:57 Ответить
Ты сколько уже раз выносил мозг своему военкому, чтобы он поскорее уже отправлял тебя в Светлодарск, Зайцево, в пром.зону Авдеевскую или в Марьинку?
показать весь комментарий
20.11.2020 21:27 Ответить
А ДЛЯ ЧОГО КОЛИ ЗЕ ДАЄ КОМАНДУ НА ВІДСТУП ВІЙСЬК
показать весь комментарий
22.11.2020 10:59 Ответить
А я б здався...фiнам
показать весь комментарий
20.11.2020 08:31 Ответить
НЕ МИ А ОП І МІНОБОРРОНИ ІЗ ЗЕСЛУГАМИ.
показать весь комментарий
22.11.2020 10:52 Ответить
«Будєм бамбіть»- казав Янелох. Шо ж ти нє бамбіш, сцикло?
показать весь комментарий
19.11.2020 23:47 Ответить
Больно-шшыкотный вопрос для шлепера-2
показать весь комментарий
20.11.2020 00:48 Ответить
А де наші Байрактари,головнокомандуючий,де Оплот,а не списані Т64 модернізовані?
показать весь комментарий
19.11.2020 23:51 Ответить
Странно было бы,если бы не обнаружили. Где им еще испытывать все новейшее, как не на Донбассе и Сирии
показать весь комментарий
19.11.2020 23:55 Ответить
Налётчик-2 Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2146
показать весь комментарий
19.11.2020 23:57 Ответить
Военторг или шахты, вот в чем вопрос?
показать весь комментарий
20.11.2020 00:04 Ответить
нет. третий вариант. это разработали и сделали дамбасские вченые.
показать весь комментарий
20.11.2020 00:14 Ответить
Я помню репортаж был от раша-ТВ, как обдроченцы кувалдой в гараже собирают танки и грады...
Какое ж быдлонаселение смотрит там и здесь (и в Германии, кстати, тоже) это ТВ и даже тени сомнения нет, что им лепят фуфло...
показать весь комментарий
20.11.2020 21:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Y1JLWFomUBw

.
...

........
....
показать весь комментарий
20.11.2020 00:28 Ответить
не военторг, там и лейба проглядывается
показать весь комментарий
20.11.2020 00:46 Ответить
Каждому "наводчику 2" по "харопу".
показать весь комментарий
20.11.2020 00:49 Ответить
Как всегда, стадо в каментах ржет над кацапами. А между тем дело обстоит так, что пока мы ржем, кацапы разрабатывают свои беспилотники. Пусть и корявые, но защиты от них у Украины нет. И даже у США нет, судя по успешным налетам иранских беспилотников на объекты в Саудовской Аравии, охраняемые американскими ПВО.
Надо бы не ржать а начать что-то делать.
показать весь комментарий
20.11.2020 01:09 Ответить
насчет "даже у США"

Aerial Dragnet, DARPA, США
Apollo Shield, Apollo Shield
Dronebuster, Flex Force, США
DroneDefender, Battelle, США
портативная, форм-фактор "винтовки", дальность действия до 400 м, время работы - до 5 часов
DroneGun, Drone Shield, Австралия/США
2020.05.19 DroneGun Tactical и DroneGun MKIII - противодронные новинки от DroneShield
DroneSentinel, DroneShield, США
2017.07.11 Стационарная противодронная система DroneSentry посадит БЛА или вернет его к оператору.
DroneSentry, DroneShield, США
One Touch Interceptor TI, Airspace Systems, США
Phaser, США
Радиус действия - около 1 км. Контролирует сигналы ISM и GPS. Опробован американцами в Сирии. Airspace Systems, США
насчет "ржем" а что еще олстается если бубочка "закончил войну" и фсбешные агенты прямо сейчас разваливают армию.
показать весь комментарий
20.11.2020 07:13 Ответить
Это все прекрасно, США сделали выводы и ориентируются на войну 21 века - войну дронов.
А выводы они сделали после того как дроны запущенные из Йемена, пролетели 200 км и разнесли 2 нефтеперекачивающих завода в Саудовской Аравии, которые были защищены ПВО США - Пэтриотами и Скайгардами.
Вызодит, что ПВО разработанные против самолетов, не работают против дронов. Хоть американские, зоть российские.
США это осознали и занялись разработкой зашиты от дронов.
Раша скорее всего тоже.
Украина? К сожалению, скорее всего нет. Пока украинцы просто ржут над картинками разгрома раша-ПВО, вместо того чтобы сделать выводы.
показать весь комментарий
20.11.2020 09:47 Ответить
це матеріали за 2017 рік
показать весь комментарий
20.11.2020 11:13 Ответить
Ну значит США поняли угрозу дронов значительно раньше. Что сказать, молодцы. Но тем не менее 2 стратегических объекта в СА профукали.
показать весь комментарий
20.11.2020 11:52 Ответить
Якщо ви не звернули увагу на опис представлених вами матеріалів то, нагадую що, представлені вам розробки відносяться до засобів боротьби з хоббійними дронами. Апарати, які використовуються в арміях мають набагато надійніші засоби навігації та зв'язку.
показать весь комментарий
20.11.2020 10:01 Ответить
якщо ви б звернули увагу на усі матеріали які я надав не писали про хоббійні дрони крім того різноманітні террористи не заморачуються а використовують привмтивні дрони або навіть шматок фанери з двигуном та вибухівкою.
Phaser, США

Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8485

DroneGun Tactical и DroneGun MKIII

Новітній російський комплекс безпілотників "Наводчик-2" виявили на окупованій Луганщині, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 88
показать весь комментарий
20.11.2020 11:11 Ответить
Ні, то не стадо рже, то ржуть тролі в тому числі і кремлівські. Українці сумують.
показать весь комментарий
20.11.2020 22:18 Ответить
накрыть гавно кацапо Наводчика, Bayraktar TB2 и нету наводчика.
показать весь комментарий
20.11.2020 01:10 Ответить
Да этого говна в любом военторге полно
показать весь комментарий
20.11.2020 01:30 Ответить
"Этанимы... храшданскаявайна".
показать весь комментарий
20.11.2020 07:06 Ответить
Зелені недотьопи у відповідь не виконали жодної програми оборонпрому. Добили Антонов, Мотор СІч, я так думаю, що будуть із верби робити луки і збивати ними безпілотники РФ, бо і ліси вирізали під пеньок. Скоро Майдан їм подякує за все і одразу !
показать весь комментарий
20.11.2020 07:11 Ответить
Ввести визовый режим с Россией не желают. Это все, что надо знать о власти Зеленского. А для пипла фотографии злобного врага вкидывают........ Ага, как-же...
показать весь комментарий
20.11.2020 08:15 Ответить
А грузовик беленького цвета - это не машинка с эмблемой ОБСЕ? Они там что, вместе полеты и мишени для оккупационных сил координируют? Или то просто очередной "камаз-доброволец" из очередного "гумконвоя"?
показать весь комментарий
20.11.2020 10:03 Ответить
То не ОБСЄ, а типовий кацапський "гуманітарій".
показать весь комментарий
20.11.2020 10:07 Ответить
типу якщо буде обстріл щоб залишити у якості доказів "звєрств хунти"?
От пересторожчики - наш бубачка вже повідбирав все чим їх можна було б обстріляти
показать весь комментарий
21.11.2020 12:18 Ответить
Теж непогано. Треба запропонувати турецьким та американським військовим дослідникам можливість проводити досліди в польових умовах для вивчення потенціальних можливостей ворожої техніки. Хай приїзжають і ставлять засоби радіорозвідки та радіоперехвата сигналів. Цінна буде інформація для військових інжинерів. Думаєте, якого хріна Ердоган купляв С-300? Тепер його дрони не мають загрози від цих систем.
показать весь комментарий
20.11.2020 10:05 Ответить
Хм...12 км....Подогнать батарею Гвоздик,один залп и усе...Но у нас нынче Бубочка а это проблема....
показать весь комментарий
20.11.2020 10:35 Ответить
"Нептун" немає бажання випробувати в реальних умовах? Чи "Вільху"?
показать весь комментарий
20.11.2020 18:34 Ответить
Где наши байрактари?!
показать весь комментарий
21.11.2020 10:06 Ответить
хто зна - може вже на мордовії разом з джавелінами
показать весь комментарий
21.11.2020 12:18 Ответить
Зебіли мокшам здають....
показать весь комментарий
22.11.2020 10:13 Ответить
О т і ціль є для випробування нових українських високоточних ракет, а краще хай Байрактари "потренцються" на ній.....,хоча мені щось підказує що фсбєшна влада засцить, це не по роялю хреном барабанити.....
показать весь комментарий
22.11.2020 10:12 Ответить
 
 