Проект-победитель на эскиз Большого Государственного Герба является наиболее удачным и показывает Украину целостной, - глава жюри Гречило. ФОТО

Эскиз, который жюри назвало победителем в конкурсе на проект Большого Государственного Герба, является наиболее удачным по графике, содержанию и форме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал глава жюри, глава Украинского геральдического общества и автор Малого Государственного Герба Украины Андрей Гречило.

"Решено было отметить две работы. Часть работ имела элементы, не отвечающие юридическому статусу Украины. По поводу другой части, было невооруженным глазом видно, что несколько проектов выполняли одни и те же группы авторов, поэтому не было смысла давать кому-то две премии. Поэтому решением жури к награждению представить две работы", - рассказал он.

Условия конкурса позволяли представлять работы, принимавшие участия в предыдущих конкурсах. Одним из таких является проект-победитель. Он известен с 1997 года. Автор – Алексей Кохан.

"Среди всех эта работа выглядела лучше всего. Она является авторской, здесь нет заимствованных форм и элементов. Во-вторых, она качественно сделана по содержанию и по форме. Она качественно решена с художественной точки зрения. По поводу идейного посыла – сейчас мы как раз проходим столетие украинской государственности и Украинской революции 1917-1921 годов. Это период становления украинской символики и геральдики. Украина появлялась как государство и еще не имела собственных символов. Тогда шла дискуссия, что должно быть Государственным Гербом. Украинские земли были разделены между Российской империей и Австро-Венгрией. Была идея объединить их в одно государство. Самыми серьезным претендентами были фигуры Архангела Михаила, которая должна была представлять Надднепрянскую Украину, и Лев как утвержденный символ Западно-Украинской Народной Республики. Тогда очень популярными были соборные гербы. И в проекте-победителе идея соборности хорошо отображена композиционно – обе фигуры представлены как воплощение двух регионов Украины. Он показывает Украину целостной", - отметил Гречило.

Он напомнил, что статья 20 Конституции Украины гласит, что на Большом гербе должен быть козак з мушкетом:

"Здесь автор пошел по оригинальному решению. Козак находится на хоругве, увенчивающей Малый Государственный Герб. Этот символ хорошо дополняет и по смыслу. Козак с мушкетом олицетворяет южную и юго-восточную Украину. То есть, тот регион, по которым Архангел Михаил мог не покрывать географически. С другой стороны, нестандартное решение и его размещение вместе с Тризубом указывает на одну из эпох украинской государственности – Гетманщину.

Если рассматривать весь герб, то он рассказывает историю становления украинского государства. Тризуб подчеркивает наследственность современной Украины от Руси и государства Владимира Великого. Козак показывает следующий этап создания украинской государственности. А держатели – Архангел и Лев – дополняют содержание территориально. Втиснуть в герб какие-то другие символы, согласно современному админделению, практически невозможно - у нас 27 регионов. Делать кашу из герба никто не будет. Так что победивший проект простой, легкий, качественно исполненный в части графики и имеет удачное содержание и формы".

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Автору жюри высказало две рекомендации.

"Одна касается нижней части. Держатели стоят на сине-голубой ленте. В геральдике такое бывает, но в нашем обществе, особенно после начала войны на востоке и событий в Крыму… все знают все начиналось с уничтожения украинской символики и топтания ее ногами. Поэтому люди справедливо остро на это реагируют. Жюри рекомендовало немного внести изменения по поводу ленты. Второе замечание касается козака с мушкетом – по поводу одежды. В составе жюри был специалист, который хорошо знает иконографию козака с мушкетом, поэтому были даны рекомендации по доработке. Эти замечания не являются значительными и не требуют больших усилий", - подытожил Гречило.

Вторую премию решили не вручать. Третью премию получила работа коллектива авторов.

"Этот проект пленил своей лаконичностью, и эта работа выделялась среди всего массива эскизов. Здесь современное изображение и современный язык. Мы решили, что этот проект также нужно отметить", - пояснил член жюри знаток истории украинского герба и редактор книги "Наш герб" Богдан Завитий.

К данному проекту были мелкие композиционные замечания. В частности, размеры щита (Тризуб посередине) жури посчитало слишком крупным.

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Гречило отметил, что выбор жюри – только первый этап утверждения Большого Герба.

"Второй этап – разработка законопроекта "О государственных символах". С 1 декабря материалы передаются в Министерство юстиции. Там создается рабочая группа, которая разработает данный законопроект. И третий этап – утверждение символа в Верховной Раде. У меня есть надежда, что у нас не возникнет таких странных вещей, как на прошлых конкурсах. Скажем, в 2009 году после проведения не совсем удачного конкурса вдруг появилась депутатская инициатива, что депутаты могут подавать свои альтернативные проекты, не принимая участия в конкурсе.

Сейчас есть все возможности, чтобы Верховная Рада набрала необходимые 300 голосов для принятия закона и внесения изменений в Конституцию. И сейчас вопрос государственных символов не настолько политизирован, как в начале 90-х годов", - подытожил он.

Гречило уточнил, что даже в том случае если будет утвержден Большой Государственный Герб, то он будет иметь ограниченное, церемониальное применение - как в большинстве стран мира. Например, для представительства Президента Украины и Верховной Рады. Основным останется Малый Государственный Герб - Тризуб.