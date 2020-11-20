Проект-победитель на эскиз Большого Государственного Герба является наиболее удачным и показывает Украину целостной, - глава жюри Гречило. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Эскиз, который жюри назвало победителем в конкурсе на проект Большого Государственного Герба, является наиболее удачным по графике, содержанию и форме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал глава жюри, глава Украинского геральдического общества и автор Малого Государственного Герба Украины Андрей Гречило.
"Решено было отметить две работы. Часть работ имела элементы, не отвечающие юридическому статусу Украины. По поводу другой части, было невооруженным глазом видно, что несколько проектов выполняли одни и те же группы авторов, поэтому не было смысла давать кому-то две премии. Поэтому решением жури к награждению представить две работы", - рассказал он.
Условия конкурса позволяли представлять работы, принимавшие участия в предыдущих конкурсах. Одним из таких является проект-победитель. Он известен с 1997 года. Автор – Алексей Кохан.
"Среди всех эта работа выглядела лучше всего. Она является авторской, здесь нет заимствованных форм и элементов. Во-вторых, она качественно сделана по содержанию и по форме. Она качественно решена с художественной точки зрения. По поводу идейного посыла – сейчас мы как раз проходим столетие украинской государственности и Украинской революции 1917-1921 годов. Это период становления украинской символики и геральдики. Украина появлялась как государство и еще не имела собственных символов. Тогда шла дискуссия, что должно быть Государственным Гербом. Украинские земли были разделены между Российской империей и Австро-Венгрией. Была идея объединить их в одно государство. Самыми серьезным претендентами были фигуры Архангела Михаила, которая должна была представлять Надднепрянскую Украину, и Лев как утвержденный символ Западно-Украинской Народной Республики. Тогда очень популярными были соборные гербы. И в проекте-победителе идея соборности хорошо отображена композиционно – обе фигуры представлены как воплощение двух регионов Украины. Он показывает Украину целостной", - отметил Гречило.
Он напомнил, что статья 20 Конституции Украины гласит, что на Большом гербе должен быть козак з мушкетом:
"Здесь автор пошел по оригинальному решению. Козак находится на хоругве, увенчивающей Малый Государственный Герб. Этот символ хорошо дополняет и по смыслу. Козак с мушкетом олицетворяет южную и юго-восточную Украину. То есть, тот регион, по которым Архангел Михаил мог не покрывать географически. С другой стороны, нестандартное решение и его размещение вместе с Тризубом указывает на одну из эпох украинской государственности – Гетманщину.
Если рассматривать весь герб, то он рассказывает историю становления украинского государства. Тризуб подчеркивает наследственность современной Украины от Руси и государства Владимира Великого. Козак показывает следующий этап создания украинской государственности. А держатели – Архангел и Лев – дополняют содержание территориально. Втиснуть в герб какие-то другие символы, согласно современному админделению, практически невозможно - у нас 27 регионов. Делать кашу из герба никто не будет. Так что победивший проект простой, легкий, качественно исполненный в части графики и имеет удачное содержание и формы".
Автору жюри высказало две рекомендации.
"Одна касается нижней части. Держатели стоят на сине-голубой ленте. В геральдике такое бывает, но в нашем обществе, особенно после начала войны на востоке и событий в Крыму… все знают все начиналось с уничтожения украинской символики и топтания ее ногами. Поэтому люди справедливо остро на это реагируют. Жюри рекомендовало немного внести изменения по поводу ленты. Второе замечание касается козака с мушкетом – по поводу одежды. В составе жюри был специалист, который хорошо знает иконографию козака с мушкетом, поэтому были даны рекомендации по доработке. Эти замечания не являются значительными и не требуют больших усилий", - подытожил Гречило.
Вторую премию решили не вручать. Третью премию получила работа коллектива авторов.
"Этот проект пленил своей лаконичностью, и эта работа выделялась среди всего массива эскизов. Здесь современное изображение и современный язык. Мы решили, что этот проект также нужно отметить", - пояснил член жюри знаток истории украинского герба и редактор книги "Наш герб" Богдан Завитий.
К данному проекту были мелкие композиционные замечания. В частности, размеры щита (Тризуб посередине) жури посчитало слишком крупным.
Гречило отметил, что выбор жюри – только первый этап утверждения Большого Герба.
"Второй этап – разработка законопроекта "О государственных символах". С 1 декабря материалы передаются в Министерство юстиции. Там создается рабочая группа, которая разработает данный законопроект. И третий этап – утверждение символа в Верховной Раде. У меня есть надежда, что у нас не возникнет таких странных вещей, как на прошлых конкурсах. Скажем, в 2009 году после проведения не совсем удачного конкурса вдруг появилась депутатская инициатива, что депутаты могут подавать свои альтернативные проекты, не принимая участия в конкурсе.
Сейчас есть все возможности, чтобы Верховная Рада набрала необходимые 300 голосов для принятия закона и внесения изменений в Конституцию. И сейчас вопрос государственных символов не настолько политизирован, как в начале 90-х годов", - подытожил он.
Гречило уточнил, что даже в том случае если будет утвержден Большой Государственный Герб, то он будет иметь ограниченное, церемониальное применение - как в большинстве стран мира. Например, для представительства Президента Украины и Верховной Рады. Основным останется Малый Государственный Герб - Тризуб.
Пожалуйста, подождите...
и у неё на самом деле должно быть 4!!! когтя как у льва?
снесите её к ветеринару, иначе к ветеринару нужно будет отнести автора герба)))
Все за що береться зеленський, все перетворюється на клоунаду.
А символ Русі представлений на гербі Тризубом. Та якщо вам так хочеться бачити ще й язичницький символ, то домалюйте ідола Перуна.
Чим не релігійний символ.
А ангел на цьому гербі дійсно кривий і деформований з кривим мечем і у панчохах з Житомиру.
но с худ точки зрения - стиль наив. как ребёнок рисовал.
этот толстенький ангел с крестом на пузе содран с безвкусного нового герба Киева,
лев уродлив да ещё и с кровавыми когтями,
козак лубочный - шароварщина. колоски. калина, ленточки....
буду надеется рада снова не примет и забудет ещё лет на 10.
Бот Савчука 25%@ihor108 2 ч
А чого цього фахівця не запросили? Він би ще ідей підкинув..
Тут не буду распространяться, хочу лишь выразить надежду, что Вы живы-здоровы и все у Вас в порядке. Помню о Вас.
10 апреля@buch10_04 4 ч
Конкурс на герб Украины: без скандала не обошлось
Глава жюри по проекту Большого герба Украины присудил первое место (https://t.me/insiderUKR/9739) своей же работе и работе своего кума - Ивана Турецкого.
Об этом сообщил (https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/3512911015452307) экс-нардеп Игорь Мосийчук.
Коли зелені шмарклі висохнуть -
це одороблогерб доведеться міняти.
Ангел - Восток.
Козак Юг.
Доминирует над всеми - Юг.
Затверджений 19 листопада проєкт Великого герба не залишив байдужими українців: одні заявляють, що проєкт не такий і пропонують те, що їм до вподоби, інші лаються та пропонують затвердити єдиним гербом тризуб. Свою фотожабу на проєкт герба зробила навіть "Укрпошта"
Еспресо.TV зібрало весь спектр реакцій українських соцмереж на затверджений проєкт Великого герба України.
Правник Олександр Северин обурюється: "Вони не розуміють, що герб не можна просто так намалювати і затвердити. Що не можна конституційною більшістю довбодятлів шопопало назвати гербом і шопопало стане гербом. Що герб це таке що на нього подивився - і до дрижаків. Що це відтворений архетип. Що це треба прожити поколіннями і століттями. Що це те за що живуть і за що вмирають.""Програли ми історичну гонку. Якщо вважати предметом гордості пафосний і недоладний національний символ без історичних передумов. З іншого боку, це уособлює національну естетику. Любить же у нас народ пшонка-стайл і закос під версальщіну у виконання виконроба із Жашкова, так і в гербі це можна підкреслити. Задовбошити унітарній республіці Великий Герб з коронами і кленовим листям. А до нього балкон. І колони з капітелями коринфського ордера. І картоплю під колонами. Щоб іноземці відразу бачили, з ким мають справу", - прокоментував політик та блогер Віктор Трегубов.
Головний редактор видання "Новинарня" Дмитро Лиховій пожартував про кар'єру автора герба, цитуючи Подерев'янського: "Я зрозумів, чому такий герб вибрали. Бо його автор, Кохан - то ж головний художник "Перця". "Ти "Перець" читав? - Ні. - Очєнь даже напрасно. Там такі хохми єсть - всцятися можна. Там і моє тоже єсть"."
Водночас, журнал "Перець" привітав свого головногокарикатуриста з перемогою в конкурсі.
Тим часом "Укрпошта" оновила основну світлину у Facebook відповідною пародією. А користувачі також пропонують додати на герб граблі. Історик Олександр Зінченко зробив підбірку фотожаб, з Єрмаком, та іншими високопосадовцями.
Автор герба - баран і совок.
Хорошо, что хоть лев справа отчётливо мужского пола - соблюдён гендерный баланс.
В общем, создатели повеселились вволю.
и создаст чёткую линию разграничения между Украиной и Московией.
Можно с колючей проволокой под напряжением.
Потом надо отдать долги МВФ, сохранить плодородные земли для Украины,
и выяснить сколько граждан у нас осталось в сухом остатке после всего.
А уж тогда можно вспомнить и о Большом Гербе.
Вот это просто, лаконично, бесспорно и все понятно.
А здесь каша, без стены текста с обьяснениями, хрен поймеш что.
Свого часу, з нагоди 1000-річчя Хрищення Русі у базиліці св. Петра у Ватикані (головний католицький собор у світі) біля вівтаря св. Еразма було встановлено дві нові мозаїки - хрестителям Русі - св. княгині Ользі та св. Володимиру Великому. Зображення св. Володимира оздоблене достатньо великим і контрастним зображенням золотого тризубу на синьому тлі. На той час Україна не була незалежною, тобто тризуб був лише національним знаком, але не державним гербом. Сувора ватиканська традиція не дозволяє зображати державні герби у базиліці св. Петра. Після проголошення української незалежності саме такий тризуб став державним гербом України. Так український тризуб виявився єдиним державним гербом у світі (звісно, окрім ватиканського), який зображено у базиліці св. Петра у Ватикані.
Геральдика вважає гербом тільки те, що міститься на щиті. Все, що за його межами - це не герб.
Єдиний розумний варіант - це було б оточити щит з тризубом меншими щитами з гербами історичних земель - золотий лев на синьому щиті - Галичина, білий архангел на червоному щиті - Київщина, білий хрест на червоному щиті - Волинь, щит з козаком - Запоріжжя, щит з тамгою - Крим і т.д.
Не на часі? - Есть такое.
Замечания судей справедливы? - Согласен. Неплохо было бы поправить отмеченные моменты.
По смыслу - все норм. Хотя тут нужен независимый геральдист.
Надеюсь что не врут насчёт смены паспортов и прочего. Иначе - нафиг надо!
Сами же идеи - неплохие. А тризуб(отличный символ) реально смотрится простовато на фоне других гербов.
Загальний вигляд ніби малював учень середніх класів!
и кстати, каким боком львы и короны к Украине??! что в головах у этих людей? вообще нихрена не понимают в геральдике (впрочем, я тоже весьма отдаленно).
Лев с маникюром и растоптанный флаг. Что не так с победителем конкурса на Большой герб
Лев с маникюром и растоптанный флаг. Что не так с победителем конкурса на Большой герб
«В целом же общий уровень представленных работ оказался довольно низким, и комиссия должна была оперировать тем, что было вынесено на ее рассмотрение», - член конкурсного жюри Богдан Завитий.
«Я не понимаю одного. Ладно, еще махну рукой на то, что средневековые псевдогеральдические элементы и орнаментальная этника здесь намешаны в эклектичную кашу случайно собранных символов. Черт с ним, что от этого всего несет смесью чеснока и борща, сверху обрызганных «шанелью». Но почему, Христа ради, фрагменты локальных символик - Киевской, Львовской и Запорожской - стали гербом всей страны?! Почему нельзя оставить в покое тему Большого герба вообще и не удовлетвориться существующим символом - лаконичным, выразительным и вполне достойным представлять страну?! Нет, будут лепить картонные подделки под Британию и с гордостью показывать интуристам под видом седой древности», - художник, график и архитектор Игорь Степанов.
«Убрать калину, пшеницу и эти все листья. Калина у украинцев имеет горькие ассоциации (в частности, стала и символом Голодомора, печальной судьбы, крови). А пшеница - ну, вот как перестанем зерно в Польше закупать или где там еще, тогда и поговорим о нашей «житнице Европы», - научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, радиоведущий «Радіо Культура» Александр Алферов.
Рано или поздно этот анахронизм будет удален и единственным гербом Украины останется только Золотой Тризуб на синем поле без унизительной приставки «малый».
"является наиболее удачным по графике" а мені здається не достатньо ЗЕленого кольору, трошки підправте.
Потому как это просто жуть а не эскиз. Он не имеет ни эстетической ни семантической/симеотической ценности. И собственно это убожество, свидетельствует об "уровне" того дизайнера и комиссии.
Эскиз получивший третью премию хоть как-то напоминает нормальный герб.
Хотя вполне достаточно и малого герба.
Мне лично нравится вот какой вариант большого герба -