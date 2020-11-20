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герб (117) конкурс (1128) символика (293) Гречило Андрей (4)

Проект-победитель на эскиз Большого Государственного Герба является наиболее удачным и показывает Украину целостной, - глава жюри Гречило. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Эскиз, который жюри назвало победителем в конкурсе на проект Большого Государственного Герба, является наиболее удачным по графике, содержанию и форме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сказал глава жюри, глава Украинского геральдического общества и автор Малого Государственного Герба Украины Андрей Гречило.

"Решено было отметить две работы. Часть работ имела элементы, не отвечающие юридическому статусу Украины. По поводу другой части, было невооруженным глазом видно, что несколько проектов выполняли одни и те же группы авторов, поэтому не было смысла давать кому-то две премии. Поэтому решением жури к награждению представить две работы", - рассказал он.

Условия конкурса позволяли представлять работы, принимавшие участия в предыдущих конкурсах. Одним из таких является проект-победитель. Он известен с 1997 года. Автор – Алексей Кохан.

Проект-победитель на эскиз Большого Государственного Герба является наиболее удачным и показывает Украину целостной, - глава жюри Гречило 01

"Среди всех эта работа выглядела лучше всего. Она является авторской, здесь нет заимствованных форм и элементов. Во-вторых, она качественно сделана по содержанию и по форме. Она качественно решена с художественной точки зрения. По поводу идейного посыла – сейчас мы как раз проходим столетие украинской государственности и Украинской революции 1917-1921 годов. Это период становления украинской символики и геральдики. Украина появлялась как государство и еще не имела собственных символов. Тогда шла дискуссия, что должно быть Государственным Гербом. Украинские земли были разделены между Российской империей и Австро-Венгрией. Была идея объединить их в одно государство. Самыми серьезным претендентами были фигуры Архангела Михаила, которая должна была представлять Надднепрянскую Украину, и Лев как утвержденный символ Западно-Украинской Народной Республики. Тогда очень популярными были соборные гербы. И в проекте-победителе идея соборности хорошо отображена композиционно – обе фигуры представлены как воплощение двух регионов Украины. Он показывает Украину целостной", - отметил Гречило.

Он напомнил, что статья 20 Конституции Украины гласит, что на Большом гербе должен быть козак з мушкетом:

"Здесь автор пошел по оригинальному решению. Козак находится на хоругве, увенчивающей Малый Государственный Герб. Этот символ хорошо дополняет и по смыслу. Козак с мушкетом олицетворяет южную и юго-восточную Украину. То есть, тот регион, по которым Архангел Михаил мог не покрывать географически. С другой стороны, нестандартное решение и его размещение вместе с Тризубом указывает на одну из эпох украинской государственности – Гетманщину.

Если рассматривать весь герб, то он рассказывает историю становления украинского государства. Тризуб подчеркивает наследственность современной Украины от Руси и государства Владимира Великого. Козак показывает следующий этап создания украинской государственности. А держатели – Архангел и Лев – дополняют содержание территориально. Втиснуть в герб какие-то другие символы, согласно современному админделению, практически невозможно - у нас 27 регионов. Делать кашу из герба никто не будет. Так что победивший проект простой, легкий, качественно исполненный в части графики и имеет удачное содержание и формы".

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Автору жюри высказало две рекомендации.

"Одна касается нижней части. Держатели стоят на сине-голубой ленте. В геральдике такое бывает, но в нашем обществе, особенно после начала войны на востоке и событий в Крыму… все знают все начиналось с уничтожения украинской символики и топтания ее ногами. Поэтому люди справедливо остро на это реагируют. Жюри рекомендовало немного внести изменения по поводу ленты. Второе замечание касается козака с мушкетом – по поводу одежды. В составе жюри был специалист, который хорошо знает иконографию козака с мушкетом, поэтому были даны рекомендации по доработке. Эти замечания не являются значительными и не требуют больших усилий", - подытожил Гречило.

Вторую премию решили не вручать. Третью премию получила работа коллектива авторов.

Проект-победитель на эскиз Большого Государственного Герба является наиболее удачным и показывает Украину целостной, - глава жюри Гречило 02

"Этот проект пленил своей лаконичностью, и эта работа выделялась среди всего массива эскизов. Здесь современное изображение и современный язык. Мы решили, что этот проект также нужно отметить", - пояснил член жюри знаток истории украинского герба и редактор книги "Наш герб" Богдан Завитий.

К данному проекту были мелкие композиционные замечания. В частности, размеры щита (Тризуб посередине) жури посчитало слишком крупным.

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Гречило отметил, что выбор жюри – только первый этап утверждения Большого Герба.

"Второй этап – разработка законопроекта "О государственных символах". С 1 декабря материалы передаются в Министерство юстиции. Там создается рабочая группа, которая разработает данный законопроект. И третий этап – утверждение символа в Верховной Раде. У меня есть надежда, что у нас не возникнет таких странных вещей, как на прошлых конкурсах. Скажем, в 2009 году после проведения не совсем удачного конкурса вдруг появилась депутатская инициатива, что депутаты могут подавать свои альтернативные проекты, не принимая участия в конкурсе.

Сейчас есть все возможности, чтобы Верховная Рада набрала необходимые 300 голосов для принятия закона и внесения изменений в Конституцию. И сейчас вопрос государственных символов не настолько политизирован, как в начале 90-х годов", - подытожил он.

Гречило уточнил, что даже в том случае если будет утвержден Большой Государственный Герб, то он будет иметь ограниченное, церемониальное применение - как в большинстве стран мира. Например, для представительства Президента Украины и Верховной Рады. Основным останется Малый Государственный Герб - Тризуб.
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Топ комментарии
+37
Пародия на герб. Как и нынешняя власть.

У нас есть Тризуб. Хватит х...ню городить((( Проект-победитель на эскиз Большого Государственного Герба является наиболее удачным и показывает Украину целостной, - глава жюри Гречило - Цензор.НЕТ 2552

Проект-победитель на эскиз Большого Государственного Герба является наиболее удачным и показывает Украину целостной, - глава жюри Гречило - Цензор.НЕТ 8074
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20.11.2020 03:05
+33
Посеред сцени стоїть кацапське крiсло, позбавлене художнього смаку. На сценi збоку стоїть рояль "Стейнвей", на ньому лежать шпроти. Над ними герб висить нацiональний. На гербi зображено ведмедя. В однiй руцi у ведмедя молоток, а в другій - балалайка. Це символiзує працелюбнiсть i незакомплексованiсть тварюки.

(с) Лесь Подерв'янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму"
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20.11.2020 02:43
+25
Мені не подобається.
Зовсім.
Не зачіпає абсолютно і не викликає почуттів.
Не хочу такого герба.
Хай поки буде малий.
З цими зебілами нічого зробити не можна і символів України нехай своїми гидотними лапищами не торкаються.
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20.11.2020 04:05
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Герб красивый. Но пересчитал когти у своей кошки, их пять. Думаю и у льва их должно быть пять.
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20.11.2020 11:20 Ответить
а вдруг у Вас кошка - мутатнт?????
и у неё на самом деле должно быть 4!!! когтя как у льва?
снесите её к ветеринару, иначе к ветеринару нужно будет отнести автора герба)))
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20.11.2020 12:37 Ответить
Еще раз пересчитал. Как и положено кошачьим, спереди пять, сзади четыре. Да и в вики тоже самое.
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20.11.2020 13:03 Ответить
бегу сейчас у своих пересчитаю, половить бы их гадов...
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20.11.2020 13:48 Ответить
Фігня, а не герб. У жодному разі не можна цієї ганьби ухвалювати. Набагато красивішим був попередній варіант, де обабіч тризуба стоять лев і козак, а згори - княжий вінець Володимира. Нинішній варіант - чергова спроба зеленського "вляпатися" в історію.
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20.11.2020 11:50 Ответить
Тризуб - це єдиний герб і малий і великий! А проект-"побєдітєль" схожий на картинку для дитячих розмальовок. "Проект участвовал еще в конкурсе 1997 года, но тогда конкурс завершился ничем"!!! "Участвовал", але не переміг. Та пройшло 13 років, до влади прийшов президент-малорос "какаяразніца" і згадав про свого соплемінника, єврея Алексея Кохана.
Все за що береться зеленський, все перетворюється на клоунаду.
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20.11.2020 11:55 Ответить
Ескізи- повне гімно!!! А ЗЕ не хоче провести опитування, потрібен нам Великий герб чи ні?
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20.11.2020 11:59 Ответить
Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 7238
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20.11.2020 12:02 Ответить
Как художник художнику, ... вы рисовать умеете?
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21.11.2020 10:49 Ответить
Архангел Михаїл - воєначальник Божого війська, покровитель лицарів і воїнів, покровитель українського війська. Тому логічно було б його розмістити зверху. Натомість автор воїна (козака з мушкетом) поставив вище небесного покровителя.
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20.11.2020 12:07 Ответить
У славян покровитель воинов - Перун, а не какой-то там иудо-христианский Михаил
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20.11.2020 19:31 Ответить
Розумію до чого ви ведете. Територію ерефії населяли східні угро-фінські племена, пермь, меря, мурома, мордва.... Слов'янським духом там і не пахло. А територію Руси-України дійсно населяли слов'янські племена і головний бог у них був Перун. Але то було у язичницькі часи. Вже більше тисячі років українці є християнами і наша ******* історія й культура невід'ємно пов'язана із християнством. Правда був невеличкий період історії совєцької окупації, коли дика московська орда намагалась знищити українські християнські святині.

А символ Русі представлений на гербі Тризубом. Та якщо вам так хочеться бачити ще й язичницький символ, то домалюйте ідола Перуна.

Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 5641
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20.11.2020 22:11 Ответить
Религия - личное дело каждого, поэтому на государственном гербе не должно быть никаких мифических религиозных персонажей - ни христианских, ни других. Даже на гербе Ватикана нет никаких сказочных святых и архангеловПроєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 7765
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21.11.2020 08:43 Ответить
Для мене досить Тризуба, без левів, козаків і архангелів. А про архангела Михаїла я написав, коментуючи проект, що переміг у конкурсі.
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21.11.2020 11:05 Ответить
Не сміши, на гербі Ватікана зображені два ключа - один від неба, інший від землі (пекла).
Чим не релігійний символ.

А ангел на цьому гербі дійсно кривий і деформований з кривим мечем і у панчохах з Житомиру.
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23.11.2020 02:36 Ответить
Я вообще-то писал о сказочных персонажах типа ангелов, "святых" и прочих...Ключ - это не персонаж, а предмет!
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23.11.2020 07:29 Ответить
пусть я небольшой знаток геральдики...
но с худ точки зрения - стиль наив. как ребёнок рисовал.
этот толстенький ангел с крестом на пузе содран с безвкусного нового герба Киева,
лев уродлив да ещё и с кровавыми когтями,
козак лубочный - шароварщина. колоски. калина, ленточки....
буду надеется рада снова не примет и забудет ещё лет на 10.
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20.11.2020 12:15 Ответить
Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 1305
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20.11.2020 12:44 Ответить


Бот Савчука 25%@ihor108 2 ч

Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 429

А чого цього фахівця не запросили? Він би ще ідей підкинув..
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20.11.2020 22:56 Ответить
Оооооооооо! Здравствуйте! Я Вас не вижу на ветках и все думаю, куда же Вы пропали?
Тут не буду распространяться, хочу лишь выразить надежду, что Вы живы-здоровы и все у Вас в порядке. Помню о Вас. Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 1886
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21.11.2020 00:22 Ответить


10 апреля@buch10_04 4 ч

Конкурс на герб Украины: без скандала не обошлось
Глава жюри по проекту Большого герба Украины присудил первое место (https://t.me/insiderUKR/9739) своей же работе и работе своего кума - Ивана Турецкого.
Об этом сообщил (https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/3512911015452307) экс-нардеп Игорь Мосийчук.
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20.11.2020 22:42 Ответить
Чим би дитя не тішилося.
Коли зелені шмарклі висохнуть - це одоробло герб доведеться міняти.
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20.11.2020 12:21 Ответить
Лев символизирует Запад Украины.
Ангел - Восток.
Козак Юг.
Доминирует над всеми - Юг.
Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 627
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20.11.2020 12:27 Ответить
Ангел - це Київське князівство
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20.11.2020 23:26 Ответить
А чего этот кошак язык высунул как лопату?
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20.11.2020 12:35 Ответить
Тю, то ли дело язика висолопив. Там еще членограйный атрибут присутствует. Ще мить и положит его на этот горе-эскиз.
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20.11.2020 13:07 Ответить
Образ Архангела Михайла,за задумом автора ескізу,не міг покривати географічну територію півдня і південного сходу України.Тому,ці території представляє образ козака..Як ми знаємо,у християнстві Архистратиг Михаїл є другим після Бога,тому говорити,що це цей персонаж має ліміт своїх можливостей-є недоречно.Це є всесильне сутворіння,сила якого уступає тільки Богу.Але виявляється,що існує такий кусок землі,де навіть такий могутній Архангел доступу немає?!Це-південь і південний схід України.Цей кусок землі є під владою міфічних козаків,які до християнства є вороже налаштовані,раз сам Архистратиг туда боїться сунутися?
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20.11.2020 12:45 Ответить
А как он может туда сунутися, если похож на неженку?
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20.11.2020 13:12 Ответить
Якщо врахувати,що у 325 році,на Першому Християнському соборі брали участь три християнських єпископи,два з Криму і один з під теперішньої Одеси,то можна впевнено сказати,що Архистратиг на території півдня України був вже тоді,коли решта території дружньо молилася Перуну.Християнство в Україну-прийшло з півдня.Та й найбільшу свою жертву козацтво заплатило,захищаючи православ'я,козак і християнство-це синоніми.Тому уособлювати тільки одну територію(Наддніпрянщину) з християнським символом є неправильно,бо автоматично виникає питання:а решта,лев і козак,до християнства мають якесь відношення?
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20.11.2020 13:47 Ответить
ГЕРБ ЦЕ ШО МУЛЬТИК !?) В ЯКОМУ ВІЦІ ЖИВЕМО !?)
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20.11.2020 12:50 Ответить
"Фотожаби" та обурення: українці реагують на проєкт Великого герба України, визнаний переможцем конкурсу

Затверджений 19 листопада проєкт Великого герба не залишив байдужими українців: одні заявляють, що проєкт не такий і пропонують те, що їм до вподоби, інші лаються та пропонують затвердити єдиним гербом тризуб. Свою фотожабу на проєкт герба зробила навіть "Укрпошта"
Еспресо.TV зібрало весь спектр реакцій українських соцмереж на затверджений проєкт Великого герба України.
Правник Олександр Северин обурюється: "Вони не розуміють, що герб не можна просто так намалювати і затвердити. Що не можна конституційною більшістю довбодятлів шопопало назвати гербом і шопопало стане гербом. Що герб це таке що на нього подивився - і до дрижаків. Що це відтворений архетип. Що це треба прожити поколіннями і століттями. Що це те за що живуть і за що вмирають.""Програли ми історичну гонку. Якщо вважати предметом гордості пафосний і недоладний національний символ без історичних передумов. З іншого боку, це уособлює національну естетику. Любить же у нас народ пшонка-стайл і закос під версальщіну у виконання виконроба із Жашкова, так і в гербі це можна підкреслити. Задовбошити унітарній республіці Великий Герб з коронами і кленовим листям. А до нього балкон. І колони з капітелями коринфського ордера. І картоплю під колонами. Щоб іноземці відразу бачили, з ким мають справу", - прокоментував політик та блогер Віктор Трегубов.
Головний редактор видання "Новинарня" Дмитро Лиховій пожартував про кар'єру автора герба, цитуючи Подерев'янського: "Я зрозумів, чому такий герб вибрали. Бо його автор, Кохан - то ж головний художник "Перця". "Ти "Перець" читав? - Ні. - Очєнь даже напрасно. Там такі хохми єсть - всцятися можна. Там і моє тоже єсть"."
Водночас, журнал "Перець" привітав свого головногокарикатуриста з перемогою в конкурсі.
Тим часом "Укрпошта" оновила основну світлину у Facebook відповідною пародією. А користувачі також пропонують додати на герб граблі. Історик Олександр Зінченко зробив підбірку фотожаб, з Єрмаком, та іншими високопосадовцями.
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20.11.2020 12:59 Ответить
Самый большой герб там великолепен:
Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 6450
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22.11.2020 23:30 Ответить
Розмістити над символами Правобережжя та Лівобережжя реєєстрового козака, який фактично символізує васальну залежність України від Росії - це типово "малоросская" ідея. Фіксуємо радянську "історію" просто на гербі. Браво!
Автор герба - баран і совок.
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20.11.2020 12:59 Ответить
Після того, як побачив, хто його обирав взагалі вже не маю питань. 1. Генпродюсер каналу, який в режимі нонстоп годує нарід лайном; 2. Міністр, що вилазить з ногами на стіл. 3. Головний по корабельним соснам. Що ці люди можуть вибрати?(с)
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20.11.2020 13:24 Ответить
хм.. а действительно - первые симптомы Коронавируса - Полная потеря "нюха и вкуса" у тех кто выбирал этот шедевр !!! Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 962
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20.11.2020 13:54 Ответить
Kitsch - халтурка, несмак, «дешевка») - одне з ранніх стандартизованих проявів масової ЗЕ культури. Малюнок п'яного на паркані.
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20.11.2020 16:31 Ответить
В тэге этой новости написано "большой герб УкрИаны". Очень правильное описание этого герба.
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20.11.2020 13:56 Ответить
Фигура слева явно женского пола, а её меч кривой и мягкий, словно из, э-э-м... пластилина.
Хорошо, что хоть лев справа отчётливо мужского пола - соблюдён гендерный баланс.
В общем, создатели повеселились вволю.
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20.11.2020 13:57 Ответить
Если Зеленский хочет переплюнуть Томос, пусть посадит Ахметова,
и создаст чёткую линию разграничения между Украиной и Московией.
Можно с колючей проволокой под напряжением.
Потом надо отдать долги МВФ, сохранить плодородные земли для Украины,
и выяснить сколько граждан у нас осталось в сухом остатке после всего.
А уж тогда можно вспомнить и о Большом Гербе.
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20.11.2020 14:16 Ответить
Так.
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20.11.2020 20:42 Ответить
Каким хреном к нам архангел с кривым мечом и тевтонским крестом??? Параша полная
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20.11.2020 16:06 Ответить
Гербы областей по кругу, а в центре тризуб.
Вот это просто, лаконично, бесспорно и все понятно.
А здесь каша, без стены текста с обьяснениями, хрен поймеш что.
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20.11.2020 16:35 Ответить
Сверху по кругу северные области, по сторонам западные и восточные, снизу южные.
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20.11.2020 19:10 Ответить
а можно в момент клоуновско-продадной власти повременить с тендерами , конкурсами и победами хотя бы в этой деликатной теме. ЭТА ВЛАСТЬ ДЕСКРИДИТИРУЕТ ВСЕ И ВСЯ!
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20.11.2020 16:57 Ответить
Eсли убрать чувиху с ножом, фраера с ружом и бешеного пса, герб годится к обсуждению !
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20.11.2020 18:29 Ответить
Это не пес, а кот, хоть и бешеный! Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 3120
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20.11.2020 19:36 Ответить
Як же йому не біситись ? Хтось додумався йому в гузно троянду засунути,розфарбувати кігті,ще й язика прикусив на додачу !
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20.11.2020 20:38 Ответить
Теперішній стан України чудово зображує цей герб :
Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 570
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20.11.2020 18:30 Ответить
І конкурсна комісія дала добро :
Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 3125
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20.11.2020 18:32 Ответить
да отстойно.
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20.11.2020 19:20 Ответить
Конституцией Украины предусмотрено, кроме малого герба, и наличие большого. Большой Государственный герб Украины, - говорится в статье 20-й, - устанавливается с учетом Малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского./ Большой герб Украине не нужен, - Дробович/ Хмельницкий Богдан-Электронная еврейская энциклопедия: Восстание под предводительством гетмана Войска Запорожского Хмельницкого сопровождалось жестокостями . Ненависть повстанцев вызывали католические священники, монахи и евреи. Резонанс в еврейском мире вызвало истребление евреев Немирова и Тульчина.
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20.11.2020 20:04 Ответить
Хоча серед мене не значиться спеціаліст з геральдики, але виник певний сумнів - хіба на гербі запорізький козак може бути розміщеним вище ніж Архистратиг Михайло? Крім того, золотий тризуб на синьому тлі - лаконічно просто і з смаком, не потребує ні козака, ні Архангела, ні лева, що Архангелові язика показує, ні іншої мультяшної байди.
Свого часу, з нагоди 1000-річчя Хрищення Русі у базиліці св. Петра у Ватикані (головний католицький собор у світі) біля вівтаря св. Еразма було встановлено дві нові мозаїки - хрестителям Русі - св. княгині Ользі та св. Володимиру Великому. Зображення св. Володимира оздоблене достатньо великим і контрастним зображенням золотого тризубу на синьому тлі. На той час Україна не була незалежною, тобто тризуб був лише національним знаком, але не державним гербом. Сувора ватиканська традиція не дозволяє зображати державні герби у базиліці св. Петра. Після проголошення української незалежності саме такий тризуб став державним гербом України. Так український тризуб виявився єдиним державним гербом у світі (звісно, окрім ватиканського), який зображено у базиліці св. Петра у Ватикані.
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20.11.2020 20:43 Ответить
Ще б двуголового пітуха прикрутили утирки... Нєх підарам робити, як поганити святе.
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20.11.2020 21:01 Ответить
і купа людей на повному серйозіобмірковують цю нафіг нікому не потрібну лабуду. Смішні люди.в 21-му сторіччі архангелів малюють.
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20.11.2020 21:02 Ответить
На цензорі одні кацапи.
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20.11.2020 22:35 Ответить
За великим рахунком великий герб непотрібний.
Геральдика вважає гербом тільки те, що міститься на щиті. Все, що за його межами - це не герб.
Єдиний розумний варіант - це було б оточити щит з тризубом меншими щитами з гербами історичних земель - золотий лев на синьому щиті - Галичина, білий архангел на червоному щиті - Київщина, білий хрест на червоному щиті - Волинь, щит з козаком - Запоріжжя, щит з тамгою - Крим і т.д.
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20.11.2020 23:20 Ответить
Бреше цей Гречило,в Конституції України НЕМАЄ ЖОДНОГО СЛОАВА ПРО КОЗАКАЗ МУШКЕТОМ НА ГЕРБІ, ПРИНАЙМНІ У СТ 20.
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21.11.2020 00:18 Ответить
Ну якщо таке можна обирати гербом, то чому б не взяти за герб героїв В.Дахна...
Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 1062
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21.11.2020 00:50 Ответить
Дол...ы
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21.11.2020 01:05 Ответить
Зверніть увагу у першому варіанті, лев і козак прапор не топчуть. Вонистоять на інших деталях гербу. Напевно герб підмалювали під Вазеліна. Йому можна на день Незалежності по прапору ходити...Степана Чубенка вбили за синьо-жовту стрічку. Такий герб це приниження!
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21.11.2020 01:17 Ответить
Я в геральдика не понимаю, но имхо гербы не плохие.

Не на часі? - Есть такое.
Замечания судей справедливы? - Согласен. Неплохо было бы поправить отмеченные моменты.

По смыслу - все норм. Хотя тут нужен независимый геральдист.

Надеюсь что не врут насчёт смены паспортов и прочего. Иначе - нафиг надо!

Сами же идеи - неплохие. А тризуб(отличный символ) реально смотрится простовато на фоне других гербов.
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21.11.2020 03:48 Ответить
убоге убожество, а не герб... Мені найбільше доставив крилатий мутант з КРИВИМ! мечем в біленьких носочках! І СМІХ, І ГРІХ!!! Та й прапор в самому низу герба! СЕРЙОЗНО??? Може такі елементи, як ПРАПОР ДЕРЖАВИ мають бути ЗВЕРХУ, А НЕ В САМОМУ НИЗУ??

Загальний вигляд ніби малював учень середніх класів!
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21.11.2020 06:20 Ответить
Плоский, не прорисованный, не логичный - бред какой-то.
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21.11.2020 06:37 Ответить
И флаг под ногами..
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21.11.2020 06:39 Ответить
Козак НАД тризубом..
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21.11.2020 14:59 Ответить
В Апокаліпсисі архангел Михаїл постає як верховний командувач (архістратиг) Божого війська супроти нечистих сил, яких перемагає в битві. У єврейській народній традиції - заступник євреїв перед лицем Бога. У християнській традиції - ангел-цілитель, згодом - захисник, патрон вояків і лицарів. Прихильники ісламу вірять у чотирьох архангелів: Джебраїла, Мікаїла, Азраїла та Ісрафіла. Часто зображується у вигляді воїна, що перемагає дракона чи чорта, з мечем, прапором або терезами. В принципі зображення влаштовує всіх: православних, юдеїв, мусульман. Для буддистів є золотий колір, даоси знайдуть синій, ну а для атеїстів є зображеня зброї як останього аргумента для захисту країни комуністам, соціалістам і націоналістам кусок червоної калини. Тому в принципі все логічно. Нормальний герб, як елемент захисту ціних паперів. Пора прийняти і йти далі , а не потонути в цьому болоті думок .
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21.11.2020 09:23 Ответить
задаюсь вопросом почему все знаки госслужб, гербы делают какие-то старые пердуны из каких-нибудь "союзов художников"? всё что выходит из под их рук выглядит несовременно, некрасиво и убого.
и кстати, каким боком львы и короны к Украине??! Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 6924 что в головах у этих людей? вообще нихрена не понимают в геральдике (впрочем, я тоже весьма отдаленно).
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21.11.2020 10:27 Ответить
Саме ЛЕВ ніякий, схожий на МАТІЛЬДУ з радянського мультіка про Карлсона. Подивіться на ЧЕСЬКОГО чи ФІНСЬКОГО ЛЕВІВ - і зрозумійте як повинен виглядати лев на гербу.
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21.11.2020 11:21 Ответить
Досталось и геральдическому льву, мол, и когти у него красные, «наманикюренные», и «мужское достоинство» выделяется. Но здесь исключительно действуют законы геральдики, согласно которым должен присутствовать и «маникюр», и всё остальное. На гербе Чехии, в частности, гениталии царя зверей изображены со всеми подробностями, а не схематично, как на эскизе-победителе.
Лев с маникюром и растоптанный флаг. Что не так с победителем конкурса на Большой герб
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21.11.2020 13:20 Ответить
Угги на ангеле прикольные
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21.11.2020 11:34 Ответить
Таке враження, що слуги Разумков, Стефанчук і Корнієнко спеціально вигадали проведення конкурсу, щоб переможцю проекту Олексію Кохану виділити премію 100 тис грн з бюджету. Мабуть він їм свої картини безплатно роздає.

Лев с маникюром и растоптанный флаг. Что не так с победителем конкурса на Большой герб

«В целом же общий уровень представленных работ оказался довольно низким, и комиссия должна была оперировать тем, что было вынесено на ее рассмотрение», - член конкурсного жюри Богдан Завитий.
«Я не понимаю одного. Ладно, еще махну рукой на то, что средневековые псевдогеральдические элементы и орнаментальная этника здесь намешаны в эклектичную кашу случайно собранных символов. Черт с ним, что от этого всего несет смесью чеснока и борща, сверху обрызганных «шанелью». Но почему, Христа ради, фрагменты локальных символик - Киевской, Львовской и Запорожской - стали гербом всей страны?! Почему нельзя оставить в покое тему Большого герба вообще и не удовлетвориться существующим символом - лаконичным, выразительным и вполне достойным представлять страну?! Нет, будут лепить картонные подделки под Британию и с гордостью показывать интуристам под видом седой древности», - художник, график и архитектор Игорь Степанов.
«Убрать калину, пшеницу и эти все листья. Калина у украинцев имеет горькие ассоциации (в частности, стала и символом Голодомора, печальной судьбы, крови). А пшеница - ну, вот как перестанем зерно в Польше закупать или где там еще, тогда и поговорим о нашей «житнице Европы», - научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, радиоведущий «Радіо Культура» Александр Алферов.
Рано или поздно этот анахронизм будет удален и единственным гербом Украины останется только Золотой Тризуб на синем поле без унизительной приставки «малый».
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21.11.2020 13:14 Ответить
Наш Тризуб -это красиво ,лаконично ,исторично и лучше не придумаешь!
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21.11.2020 14:51 Ответить
И Звезду Давида на третьем этаже!

Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 3216
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21.11.2020 15:43 Ответить
Чем плох тризуб? Если так хочется большой герб - нарисуйте здоровенный тризуб!
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21.11.2020 18:48 Ответить
Нарисованный герб хорошо подошел бы к экранизации "Трех толстяков". Такой же бред как и колонна на Майдане, "самый большой флаг" и т.д. Безвкусица. И подчеркивает карикатурность государства. Вместо того, чтобы заниматься делом - например, убрать уродливую рекламу с улиц, занимаются х-ей. Сказка про голого короля.
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22.11.2020 14:29 Ответить
не чіпайте своїми руками нашої символіки, до чого ви не торкнетесь, там прірва.а в цих людей взагалі відсутній смак і відчуття ергономіки.
"является наиболее удачным по графике" а мені здається не достатньо ЗЕленого кольору, трошки підправте.
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22.11.2020 16:18 Ответить
а чем такой герб плох, для 73% даже идеален.Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 4034
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22.11.2020 18:21 Ответить
тем, что ИХ уже давно не 73%.
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09.01.2021 19:07 Ответить
а шо мусульманам робити з крилатим крестоносцем?
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22.11.2020 22:58 Ответить
Надеюсь, что это просто информационный шум чтобы чем-то занять плебс.
Потому как это просто жуть а не эскиз. Он не имеет ни эстетической ни семантической/симеотической ценности. И собственно это убожество, свидетельствует об "уровне" того дизайнера и комиссии.
Эскиз получивший третью премию хоть как-то напоминает нормальный герб.

Хотя вполне достаточно и малого герба.

Мне лично нравится вот какой вариант большого герба - Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 8164
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23.11.2020 01:11 Ответить
Брєд, а не герб
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23.11.2020 02:36 Ответить
Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 5242
Проєкт-переможець на ескіз Великого Державного Герба є найбільш вдалим і зображує Україну цілісною, - глава журі Гречило - Цензор.НЕТ 2593
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23.11.2020 02:37 Ответить
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