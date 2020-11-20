Под руководством женщины-командира артиллеристы провели учения по уничтожению вражеских танков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В группировке войск, которая удерживает позиции на южном направлении, по приказу командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева проведена проверка артиллерийских противотанковых подразделений по выполнению задач по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Командования ОС ВСУ в Facebook.
Мероприятие состоялось на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области. Воины-"протитанкисты" демонстрировали практические навыки развертывания расчетов к выполнению стрельбы, которые они совершенствуют во время ежедневных тренировок и учений.
"В частности, во время проверки, подразделение осуществляло выход на рубеж открытия огня, обустройство позиций, проведение артиллерийской разведки, наведение орудий по целеуказаниям корректировщиков, а также действия по вводным по переходу на различные режимы ведения огня", - сообщил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, учитывалась не только слаженность действий подразделения, но и последовательность выполнения нормативов.
"Особенностью данного мероприятия стал тот факт, что артиллерийское противотанковое подразделение возглавляет военнослужащий-женщина, младший лейтенант Карина Н. Ее правильные и своевременные команды позволяли подчиненным действовать уверенно. А это в условиях дефицита времени, всегда является решающим в успехе операции", - отметил командующий.
Он также добавил, что благодаря внедрению гендерного равенства в секторе безопасности и обороны, отношение к занятию командных должностей женщинами несколько изменилось.
"Сейчас ситуация изменилась: как в Вооруженных Силах Украины, так и в обществе уже воспринимают тот факт, что женщины не только могут проходить военную службу, но и быть командирами подразделений", - подчеркнул Наев.
Слова командующего подтвердили и результаты проверки. Благодаря добросовестности и инициативе командира все задачи подразделением были выполнены успешно. Воины-"протитанкисты" в очередной раз доказали, что всегда готовы к выполнению боевых задач.
Фото: Командование ОС ВСУ/Facebook
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Моє питання було риторичне.
Реальних ситуацій може бути маса : за відсутності розвідки, прикриття БПЛА, в умовах протидії ДРГ і арт. обстрілу, некомплекту розрахунку, нестачі БП тощо.
Отстрелялись и за 50-70 секунд - свалили оттуда!
Лучшее укрытие - это БЫСТРО свалить из зоны поражения..
ну а в богов войны , вся служба математика и геометрия , без них ни-как
а в поля надо выезжать почаще , тактика тож необходима
Але поки є на озброєнні - тре. тренуватися.
Зер гут ...
Хоча, служба в протитанковій артилерії завжди мала свою специфіку і виділяла їх на фоні решти арти. Бо це, якраз ті, хто протистоять безпосередньо сильному ворогу, а не луплять з добре захищених позицій (дай Бог здоров'я і тим і іншим). Старі люди казали що, в Другу світову винищувачі танків мали своє окреме братство. На прямій наводці хрін його знає де краще- за бронею чи біля гармати, калібри у них близькі.
Бережи їх Боже.
"благодаря внедрению гендерного равенства в секторе безопасности и обороны" - а это вообще наглая ложь. Или женщин призывают на срочную службу?
Поэтому не пишут хвалебные статьи о тысячах командирах-мужчинах, а если женщина самостоятельно сумела завязать шнурки на берцах - это главная новость дня))
Выбирать надо не по гендерной принадлежности , а у кого ум есть , а не зелёные водоросли.
Нє ?
Тоді Ваш комент дивний, м*яко кажучи ...
А чого один без перчаток - бо всі інші в перчатках.