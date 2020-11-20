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Под руководством женщины-командира артиллеристы провели учения по уничтожению вражеских танков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В группировке войск, которая удерживает позиции на южном направлении, по приказу командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева проведена проверка артиллерийских противотанковых подразделений по выполнению задач по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Командования ОС ВСУ в Facebook.

Мероприятие состоялось на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области. Воины-"протитанкисты" демонстрировали практические навыки развертывания расчетов к выполнению стрельбы, которые они совершенствуют во время ежедневных тренировок и учений.

"В частности, во время проверки, подразделение осуществляло выход на рубеж открытия огня, обустройство позиций, проведение артиллерийской разведки, наведение орудий по целеуказаниям корректировщиков, а также действия по вводным по переходу на различные режимы ведения огня", - сообщил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, учитывалась не только слаженность действий подразделения, но и последовательность выполнения нормативов.

Под руководством женщины-командира артиллеристы провели учения по уничтожению вражеских танков 01

"Особенностью данного мероприятия стал тот факт, что артиллерийское противотанковое подразделение возглавляет военнослужащий-женщина, младший лейтенант Карина Н. Ее правильные и своевременные команды позволяли подчиненным действовать уверенно. А это в условиях дефицита времени, всегда является решающим в успехе операции", - отметил командующий.

Под руководством женщины-командира артиллеристы провели учения по уничтожению вражеских танков 02

Он также добавил, что благодаря внедрению гендерного равенства в секторе безопасности и обороны, отношение к занятию командных должностей женщинами несколько изменилось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование ОС отрабатывает оборонительные и контрнаступательные операции по стандартам НАТО, - Наев

Под руководством женщины-командира артиллеристы провели учения по уничтожению вражеских танков 03

"Сейчас ситуация изменилась: как в Вооруженных Силах Украины, так и в обществе уже воспринимают тот факт, что женщины не только могут проходить военную службу, но и быть командирами подразделений", - подчеркнул Наев.

Под руководством женщины-командира артиллеристы провели учения по уничтожению вражеских танков 04

Слова командующего подтвердили и результаты проверки. Благодаря добросовестности и инициативе командира все задачи подразделением были выполнены успешно. Воины-"протитанкисты" в очередной раз доказали, что всегда готовы к выполнению боевых задач.

Под руководством женщины-командира артиллеристы провели учения по уничтожению вражеских танков 05
Под руководством женщины-командира артиллеристы провели учения по уничтожению вражеских танков 06
Под руководством женщины-командира артиллеристы провели учения по уничтожению вражеских танков 07
Фото: Командование ОС ВСУ/Facebook

Под руководством женщины-командира артиллеристы провели учения по уничтожению вражеских танков 08
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Топ комментарии
+12
Справжня українська жінка!
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20.11.2020 11:54
+10
Тебе не один хрен чем тебя разорвёт?
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20.11.2020 10:14
+10
Їдуть швидко. Розгортаються швидко.
Зер гут ...
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20.11.2020 10:27
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Две пушки?
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20.11.2020 09:43 Ответить
А тебе сколько надо? Или в мордовии пушки кончились
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20.11.2020 10:13 Ответить
Позиція обрана невдало, в чистому полі, без жодних укриттів для артилеристів, на сонці, де їх відразу помістить ворожий БПЛА і буде завдано по позиціям ракетно-артилерійського або авіаційного удару. Недалеко від обраних позицій є посадка та село, де можна було б розташувати вогневі позиції та замаскуватись від БПЛА і вести ефективний вогонь по наступаючим підрозділам російських терористів. Російські терористи не будуть штурмувати поле, вони будуть захоплювати село і окопуватись там, тому для підрозділів ЗСУ головним завданнням є блокування доріг та населених пунктів. Виходячи з цього та з практики ведення АТО найбільш вдалими позиціями є позиції на в'їздах до населених пунктів на перехрестях та мостах, в місцях де противника можна захопити зненацька і не дати йому можливості маневру. А розташовувати гармати в полі і чекати поки ворог почне наступати по полю, ну це ідіотизм! Тому артелиристам ставимо 5, а організатору навчань Наєву ставимо 2!
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20.11.2020 10:20 Ответить
А збоку контролювати шляхи не можна ??
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20.11.2020 10:29 Ответить
З якого боку, з заднього боку? Потрібно прикритись дорожним насипом як природнім окопом, щоб ворожі кулі та снаряди не завдавали шкоди розрахункам МТ-12, а в полі їх просто розстріляють за пару хвилин, вони ж окопатись не встигнуть. Тому для швидкого розгортання перше питання це наявність існуючих укриттів для гармати, розрахунку та МТЛБ, отже це однозначно село та в'їзд до села, де на перехресті потрібно організувати вогневі позиції, прикриваючись деревами та узбіччям дороги!
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20.11.2020 10:37 Ответить
З переднього боку ...
Моє питання було риторичне.
Реальних ситуацій може бути маса : за відсутності розвідки, прикриття БПЛА, в умовах протидії ДРГ і арт. обстрілу, некомплекту розрахунку, нестачі БП тощо.
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20.11.2020 11:21 Ответить
Навчання та тренування мають відбуватись в умовах наближених до бойових як в військах НАТО. Війська НАТО не їдуть в поле тренуватись, а їдуть в реальні міста і починають навчання та тренування на реальних вулицях реальних містечок та сіл! Так само має відбуватись і в Україні а тим більше в зоні ООС. Розгортатись бойові підрозділи мають в реальному населеному пункті, і брати під оборону реальні об'єкти, рити окопи на реальних вулицях, щоб навчитись реальному веденню бою в реальній стуації, в реальній забудові, з реальним трафіком цивільного транспорту і людей! Просто виїхати в поле, відчепити гармату та зробити відосік, це не навчання і не тренування. Потрібно правильно оцінити ситуацію, правильно обрати позицію, правильно спланувати оборону, правильно розподілити сили та засоби, правильно організувати зв'язок та управління - ось що потрібно тренувати!
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20.11.2020 13:50 Ответить
Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків - Цензор.НЕТ 8163
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20.11.2020 15:55 Ответить
Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків - Цензор.НЕТ 1652
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20.11.2020 15:56 Ответить
Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків - Цензор.НЕТ 9287
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20.11.2020 15:57 Ответить
Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків - Цензор.НЕТ 2771
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20.11.2020 15:57 Ответить
И где на твоих фотках окопы?)) А там где снималось это видео они есть))) За шесть лет заросли травой(слились с ландшафтом), просто тебе не показали их расположение)
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20.11.2020 16:29 Ответить
В зоні ООС окопи мають бути скрізь, тому жоден виритий на навчаннях окоп не буде зайвим. Ніхто не знає де і як прийдеться оборонятись, на якій відстані від існуючої лінії фронту.
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20.11.2020 16:51 Ответить
А кто сказал, что их нет?) Тебе в видео не показали как их роют? Или не показали как занимают на них позиции?) С чего ты взял, что это тебе должны показать?)
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20.11.2020 17:06 Ответить
Окопів немає, тому їх і не показали. Взагалі командування ООС та ЗСУ досі знаходиться в парадигмі радянської армії та радянської стратегії та тактиці ведення війни з НАТО, коли ми наступаємо з великими силами та великими втратами, окопи накуй, танки та бронетехніка гинуть за три атаки маскимум, втрати страшенні і ніхто не намагається мінімізувати втрати сил та засобів ЗСУ. Саме цій радянській парадигмі і відповідають ці навчання, де солдат та офіцерів тренують не виграти бій з мінімальними втратами, а лише тимчасово затримати ворога, ціною свого життя і ціною життя всього підрозділу! Такий бездумний та ідіотський підхід має бути відкинутий як неприйнятний. ЗСУ не обладає безкінечними ресурсами людей та зброї і тому генералам потрібно змінити свої підходи до командування військами! Головне питання для генерала це вирішення бойового завдання мінімальними втратами та ресурсами, зі збереженням боєздатності військових підрозділів які ведуть бойові дії. На жаль з цим величезна проблема і ми це бачимо по відео навчань!
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21.11.2020 11:18 Ответить
Опять знатоки подтянулись, знатоки войны дронами. Это учения, отработка скорости разворачивания позиции и точности нанесения удара. Задрали байрактары местного пошива.
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20.11.2020 13:07 Ответить
На навчаннях не тільки і не стільки швидкість тренують, скільки тренуються приймати правильні рішення! А на цих навчаннях все зведено до банальних покатушек. Приїхали зімітували постріл і поїхали назад, витратили час та соляру! А як буде вести бій ця батарея в реальній бойовій ситуації на рівній поверхні, не прикрита жодними складками місцевості, та природними преградами, в полі, без маскування та прикриття деревами, будинками, дорогами? Ця батарея в полі буде знищенна миттєво! За такий вибір позиції потрібно ставити неуд!
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20.11.2020 13:54 Ответить
Понятно) В армии хоть служил? Тебе в видео показали две минуты одного эпизода учений, а ты сделал вывод, что это и были все учения)))
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20.11.2020 17:09 Ответить
На відео показали все що змогли показати! Я навіть не маю тіні сумніву що якби на навчаннях було щось ще крім банальних покатушек, це було б розпіарено та заснято на відео зі всіх кутів та боків. Наші генерали загрались в піар. Краще б вони вчились воювати не числом а умєнієм.
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21.11.2020 11:20 Ответить
от ти дурко.. какие укрытия?) ждать чтобы прилетела ответка - только у таких дуреп як ты та гриценко будут..
Отстрелялись и за 50-70 секунд - свалили оттуда!
Лучшее укрытие - это БЫСТРО свалить из зоны поражения..
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20.11.2020 13:49 Ответить
Протитанкові гармати МТ-12 ведуть бій прямою наводкою і не міняють позиції після першого пострілу. Тактика застосування протитанкових гармат МТ-12 передбачає облаштування вогневих позицій для ведення вогню, бо танки будуть вести вогонь на ураження і без окопів та маскування у протитанкової батареї не буде шансів перемогти. Бій як правило йде лічені хвилини, але за ці хвилини потрібно вижити, щоб продовжити боротьбу. На відкритій місцевості вижити в ******** війні неможливо, це показав вірмено-азербайджанський конфлікт! Тому жодних відкритих позицій бути не може, тільки замасковані і тренуватись облаштовувати замасковані вогневі позиції протитанкової батареї потрібно на таких навчаннях!
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20.11.2020 13:58 Ответить
А стрельба с неподготовленных позиций, отменяет наличие подготовленных? Или расчеты должны уметь стрелять только с подготовленных?
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20.11.2020 16:34 Ответить
Стрільбу з непідготовлених позицій потрібно вести так щоб мати можливість прожити якомога довше і знищити якомога більше ворожої техніки, примусити ворога відступити. Для цього ключовим моментом є вибір цієї непідготовленої позиції. Вона має бути достатньо близько від дороги щоб вести прицільний вогонь, але має бути достаньо далеко від дороги щоб ворог не міг вести ефективний вогонь по протитанковій батареї. Отже для МТ-12 НЕПІДГОТОВЛЕНА позиція має знаходиться на панівній висоті на відстані не менше 1,5-2км від дороги по якій будуть йти сили ворога, але на відстані не більше 3км від всіх потенційних цілей в інших напрямках. Отже для МТ-12 не такий вже великий вибір для облаштування непідготовленої позиції. Потрібно вийти за зону ураження АГС-17 і не втратити цілі зі своєї зони ураження. Тут ми бачимо рівне українське поле, де між посадками відстань 2-3км і гармати МТ-12 замість того щоб зупинитись в посадці і прикритись деревами для обстрілу польової дороги по якій скорше за все піде бронетехніка ворога - викатуються на центр поля і тим самим обирають найгірший варіант позиції зі всіх можливих.
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21.11.2020 11:31 Ответить
Вас зрение подводит, там их больше)))
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20.11.2020 16:45 Ответить
Вы бы ещё 45-пятки из музеев подняли.
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20.11.2020 09:54 Ответить
Тебе не один хрен чем тебя разорвёт?
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20.11.2020 10:14 Ответить
Рапіри ?? Нормальні гармати.
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20.11.2020 10:26 Ответить
Нет им расказали, что только турецкие дроны теперь выигрывают войны.
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20.11.2020 13:09 Ответить
mack , рапира в свое время была очень ничего , но сейчас время ее уходит , и замены ей у нас к сожалению нет
ну а в богов войны , вся служба математика и геометрия , без них ни-как
а в поля надо выезжать почаще , тактика тож необходима
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20.11.2020 16:40 Ответить
Їх час вже пішов, з розвитком ПТРК.
Але поки є на озброєнні - тре. тренуватися.
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20.11.2020 16:52 Ответить
Їдуть швидко. Розгортаються швидко.
Зер гут ...
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20.11.2020 10:27 Ответить
Нормально, головне щоб швидко проводила обрахунки і приймала правильні рішення.
Хоча, служба в протитанковій артилерії завжди мала свою специфіку і виділяла їх на фоні решти арти. Бо це, якраз ті, хто протистоять безпосередньо сильному ворогу, а не луплять з добре захищених позицій (дай Бог здоров'я і тим і іншим). Старі люди казали що, в Другу світову винищувачі танків мали своє окреме братство. На прямій наводці хрін його знає де краще- за бронею чи біля гармати, калібри у них близькі.
Бережи їх Боже.
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20.11.2020 10:29 Ответить
Этот заголовок как-то женщин должен утешить? К чему эти ударения на "женщин"?
"благодаря внедрению гендерного равенства в секторе безопасности и обороны" - а это вообще наглая ложь. Или женщин призывают на срочную службу?
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20.11.2020 10:33 Ответить
Это очередной этап "гендерной" пропаганды, направленной на развал семьи и атомизацию общества. Основной месседж таков: "Женщина должна командовать, а мужчина должен ей подчиняться, это нормально (точнее, хитрому манипулятору, который за этой женщиной стоит)".
Поэтому не пишут хвалебные статьи о тысячах командирах-мужчинах, а если женщина самостоятельно сумела завязать шнурки на берцах - это главная новость дня))
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20.11.2020 10:52 Ответить
А кто за Зе стоит? Какой манипулятор.?Уже наподчинялись януковичу, путину, лукашенко сталину, а теперь Зеленскому.Лишь бы не баба, ачто мужик тупой. ах ну ладно)))
Выбирать надо не по гендерной принадлежности , а у кого ум есть , а не зелёные водоросли.
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20.11.2020 11:11 Ответить
Больное, а может направленой на то, что женщина тоже человек, а не кухонный комбайн, как у тебя
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20.11.2020 16:38 Ответить
Бл.музыка псц!кто эти видосы монтирует?
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20.11.2020 10:41 Ответить
Их монтируют фе-министки с суицидальными наклонностями)
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20.11.2020 10:54 Ответить
Ааааааа! Блин я тоже против феминизма. Но это!!! Идиот тебе к врачю нужно!
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20.11.2020 13:12 Ответить
А что - "на южном направлении" до сих пор так тепло и сухо?
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20.11.2020 10:49 Ответить
Не тепло но аномально сухо.
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20.11.2020 13:13 Ответить
Крысчане радуются теплу, особенно сухости
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20.11.2020 13:42 Ответить
В Украине президент мужчина, и что? Абы в штанах , а какая разница ..что в голове.
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20.11.2020 11:06 Ответить
Де ти побачив там мужчину, там чоловіча особь з навиком гри на роялі причинним органом.
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20.11.2020 12:44 Ответить
Справжня українська жінка!
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20.11.2020 11:54 Ответить
я не знаю как можно бабе подчинятся
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20.11.2020 13:27 Ответить
Они тебя обидели?)))
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20.11.2020 16:54 Ответить
Учения? Покатушки! 2 снаряда на расчет для видимости (Даже в казенник не поместили). Сколько выстрелов? Где пораженные цели? Пропагандистский ролик для детского сада. Покатушки тоже дело нужное. Только не надо это учениями называть.
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20.11.2020 13:59 Ответить
Ну, а що тут дивного? Жінка з того ж тіста. Хочеш служити, то тягни сама зброю, рюкзак та все інше сама. У США у війську, якщо колега чоловік запропонує жінці понести щось важке, це розцінується як харасмент.
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20.11.2020 16:04 Ответить
Женщина разрабатывалась немного для других целей. И не нужно думать, что сейчас я скажу, что для секса, утех и прочей фигни. Нет, не для этого. Потом первоначальную задумку переиграли и в итоге мы имеем очень сильно урезанный первоначальный вариант, который может очень легко развернуться в полный вариант. В итоге может получится супер-оружие... Опа... Нежданчик, правда? Хотя у вас мозгов не хватит это сделать. Потому что вы тупые дыбилы, которым только секс подавай!
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20.11.2020 16:23 Ответить
Жінки - роботи ??
Нє ?
Тоді Ваш комент дивний, м*яко кажучи ...
Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків - Цензор.НЕТ 1189
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20.11.2020 16:54 Ответить
Разве робот может быть супероружием? Просто железяка...
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20.11.2020 17:31 Ответить
Мне вот интересно, а мнение генерал-лейтенанта насчет гендерного равенства и прочей хренотени изменится, когда он своими прямыми обязанностями займется? Например, проверит отработанность вопроса взаимозаменяемость номеров расчета, и посмотрит, как гендерно-равный младший лейтенант 20 кг выстрелы к орудию подносить будет? Пригнувшись, на полусогнутых ногах... Или 50 кг ящики? Или как она пушку окапывать будет (тут исключений нет - копают все, а норматив там суровый). Или как ее (пушку) ворочать будет, чтобы сектор обстрела изменить...
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20.11.2020 17:04 Ответить
Ця женщіна-командір як видно ком.взвода, але це не знімає з неї відповідальності за забезпечення ос.складу засобами захисту - тягають снаряди і пушку голими руками, а потім на руках тріщини, абсцеси, гнійники. Могла би особисто в найближчому хоз.маркеті купити пару пачок долоней для бійців. Сама то в нормальних тактичних, береже манікюр
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20.11.2020 18:49 Ответить
Практические навыки развертывания расчетов к выполнению стрельбы артиллеристы совершенствуют во время ежедневных тренировок и учений это даёт уверенность что они готовы для выполнения любых задач.
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20.11.2020 20:04 Ответить
Женщины не только могут проходить военную службу, но и быть командирами подразделений.
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20.11.2020 20:08 Ответить
Музончик зачотний !
А чого один без перчаток - бо всі інші в перчатках.
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20.11.2020 23:21 Ответить
Такі снаряди якцапам в жьоппу не завадять.
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21.11.2020 01:21 Ответить
 
 