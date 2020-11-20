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Автомобиль милиционера из черного списка оппозиции взорвали в Гродно, - Следком Беларуси. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Следком Беларуси заявляет, что в Гродно взорвали автомобиль милиционера, личные данные которого ранее были размещены "в одном из радикальных Telegram-каналов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СК в Telegram.

"По данным следствия, 20 ноября около 01:30 часов в милицию поступило сообщение о громком хлопке, предположительно взрыве, в одном из дворов Гродно.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства. Также повреждены три стоящих рядом автомобиля. Мужчина пояснил, что он действующий сотрудник милиции и ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных телеграмм-каналов", - сказано в сообщении.

Автомобиль милиционера из черного списка оппозиции взорвали в Гродно, - Следком Беларуси 01

Отмечается, что следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, по изъятым объектам назначен ряд необходимых исследований, допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены записи камер видеонаблюдения.

Автомобиль милиционера из черного списка оппозиции взорвали в Гродно, - Следком Беларуси 02

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса. В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются.

Автомобиль милиционера из черного списка оппозиции взорвали в Гродно, - Следком Беларуси 03

Напомним, ранее Telegram-rанал Nexta опубликовал данные более тысячи сотрудников МВД Беларуси, причастных к задержаниям. Авторы канала сообщили, что получили информацию "благодаря киберпартизанам". В гугл-таблице, опубликованной Nexta, были указаны имена сотрудников, их дни рождения, места службы и звания.

Ранее Беларусь внесла основателей Telegram-каналов Nexta и Nexta Life в список причастных к терроризму. Также был задержан администратор Telegram-канала "Белые халаты".

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Автомобиль милиционера из черного списка оппозиции взорвали в Гродно, - Следком Беларуси 04
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Топ комментарии
+31
GOOD JOB!!!
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20.11.2020 10:31
+26
хороша новина для білорусів, приклад, якому потрібно прямувати, бо без того режим таргана не знищити
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20.11.2020 10:33
+19
Та ще - не потрібно щось підривати, є ліпші методи, такі як підпал коктейлем молотова, це простіше. Як нищити, то вщент! І про хатинки їх не забувати.
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20.11.2020 10:37
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GOOD JOB!!!
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20.11.2020 10:31 Ответить
Менті сами и подорвали для провокации!
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20.11.2020 14:08 Ответить
Хлопок, рівок, прорив.
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20.11.2020 10:32 Ответить
хороша новина для білорусів, приклад, якому потрібно прямувати, бо без того режим таргана не знищити
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20.11.2020 10:33 Ответить
Та ще - не потрібно щось підривати, є ліпші методи, такі як підпал коктейлем молотова, це простіше. Як нищити, то вщент! І про хатинки їх не забувати.
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20.11.2020 10:37 Ответить
громадяни Білорусі! Не паркуйте свої автівки поруч з ментівськими, бо ніяка КАСКО вам не допоможе
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20.11.2020 11:15 Ответить
Почалася партизанська війна? Пішли під откос автівки?
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20.11.2020 10:33 Ответить
швидше підстава, щоб оголосити протестувальників терористами і мочити
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20.11.2020 11:18 Ответить
ФСБ працює.
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20.11.2020 11:28 Ответить
А на якому "язіке" надпис на спині?
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20.11.2020 10:33 Ответить
на рюзьком, но с ошибками Автомобиль милиционера из черного списка оппозиции взорвали в Гродно, - Следком Беларуси - Цензор.НЕТ 9772
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20.11.2020 10:35 Ответить
біломентівська фєня
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20.11.2020 10:45 Ответить
сябровською
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20.11.2020 10:45 Ответить
На место происшествия выбывала следственно-оперативная группаИсточник: https://censor.net/ru/p3232233 - имхо, букву Ё пропустили в этом удивительном слове Автомобиль милиционера из черного списка оппозиции взорвали в Гродно, - Следком Беларуси - Цензор.НЕТ 5287
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20.11.2020 10:34 Ответить
🤣
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20.11.2020 11:06 Ответить
"пришёл, увидел, подорвал" )) удобно щас открытые списки полицаев просматривать)
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20.11.2020 10:43 Ответить
та це більше схоже на сплановану акцію по дискредитації, можливо тепер дозволять стріляти по протестантах.
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20.11.2020 10:51 Ответить
Да и людей настраивать против протестующих - три другие машины за что пострадали?
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20.11.2020 10:56 Ответить
за те, що терплять ментів-вбивць у своєму дворі
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20.11.2020 11:17 Ответить
Дійсно більше на імітацію схоже. Краще вже б вікна побили чи шини прокололи.
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20.11.2020 10:59 Ответить
Бульбобандерівці?
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20.11.2020 10:54 Ответить
Сябры-молодцы! Переходят к активной фазе.
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20.11.2020 10:55 Ответить
Партизан дід Талаш почав відстрілювати омоновських вовків ?
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20.11.2020 10:55 Ответить
если так же продолжится по всей стране - можно будет судить об эффективности данного действия
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20.11.2020 10:57 Ответить
Оторвало бампер и все, еще и соседние машины повреждены. Намного проще было просто трубой рихтануть несколько раз.
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20.11.2020 10:58 Ответить
А що машину в білорусії має тільки один мусор? Вони повинні горіти у всіх мусорів по всій країні і бажано з хазяями тих машин,за ті злочини проти свого народу. Автомобіль міліціонера із чорного списку опозиції підірвали в Гродні, - слідком Білорусі - Цензор.НЕТ 6631
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20.11.2020 10:58 Ответить
что проснулись только? раньше их нужно было жечь подрывать и стрелять
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20.11.2020 11:02 Ответить
В українців не оддин майдан був, зріють усі.
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20.11.2020 11:05 Ответить
это вполне ожидаемо . избивать людей . издеваться над ними в СИЗО и ожитать что не прилетит ответка было глупо
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20.11.2020 11:04 Ответить
яке прикре коротке замикання
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20.11.2020 11:05 Ответить
Прикинте если это подстава КГБ что б очернить митингующих ..Потом пойдут дети милиционеров в одних трусиках и монтажная пена для жен милиционеров ..
Кстати мониторинг кацапских каналов за 3 дня показал что методички резко поменялись на ток шоу Скабевой уже гонят на Лукашенко что он жесток к митингующим у Соловьёва приветствуют дружбу РФ и Азейбарждана а армян тупо кинули ..Как то так
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20.11.2020 11:11 Ответить
По ходу, напис на спині мусора - це єдина фраза білоруською на всю країну.
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20.11.2020 11:17 Ответить
То просто розірвався акумулятор.
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20.11.2020 11:21 Ответить
надо поступать как фашисты во время войны,- за одного убитого фашиста расстреливала 50 жителей села.
_ за жизнь одного протестующего - 50 мылициантов !
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20.11.2020 11:35 Ответить
Цэ такий вспук! Великий пердь!
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20.11.2020 11:36 Ответить
Нда...
На картинке даже не понятно, какой из автомобилей "подорвали"...
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20.11.2020 11:36 Ответить
Окурки не надо бросать в салоне по пьянке.
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20.11.2020 11:51 Ответить
терпилы даже сжеч не могут нормально
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20.11.2020 13:25 Ответить
жаль, что не с хозяином авто вместе....
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20.11.2020 13:35 Ответить
За взрывчатку откроют дело по терроризму, выделят ресурсы и будут получать звездочки за раскрытие. Положить на крышу открытую канистру и поджечь это хулиганство, не так интересно, зато эффективно.
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20.11.2020 19:02 Ответить
Це інсценування. Мета - не стільки пошкодити автомобіль, скільки наробити галасу.
Це, як у Януковоща, писали не про побитих майданівців, а про травмованих бідних міліціонерів.
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21.11.2020 04:02 Ответить
Они как в параше пишут: вместо взрыва - "хлопок". Тупо...
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21.11.2020 11:59 Ответить
 
 